WCLV Program Guide 07-11-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Tomasz Stanko Suspended Night Suspended Variation VI

Laurence Hobgood Honor thy Fathers Sanctuary

Tomasz Stanko Wistawa Oni

Andy Bey Ballads Blues and Bey You'd Be So Nice To Come Home To

Scott Hamilton Classics If You Are But A Dream

Pepper Adams Critics Choice Blackout Blues

Jackie McLean Jackknife Blue Fable

Alternative guitar Summit Honoring Pat Martino Vol 1 Willow

Chet Baker On A Misty Night Romas

Grant Green Born to Be Blue If I Should Lose You

Joe Turner Boss of the Blues How Long Blues

Mark Lipson Springwells If You Came To Me For Love

Peck Allmond Live at Yoshi's 1994 I'm Confessin' (That I Love You)

Fred Hersch Evanessence Time Remembered

Bobby Hutcherson Stick Up Summer Nights

Tony Williams Civilization Geo Rose

Joey Alexander Origin Midnight Waves

David Murray Tenors Chelsea Bridge

Kenny Wheeler It Takes Two Never Always

John Scofield John Scofield There Will Never Be Another You

Nicholas Payton Smoke Sessions Gold Dust Black Magic

Bill Heid Dealin Wid It Minor Worm

Emmet Cohen Future Stride Reflections At Dusk

Benny Golson Remembering Miles So What

Eric Person Blue Vision Dear Old Stockholm

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Sullivan Fortner Moments Preserved Barbara's Strut

Brad Shepik Drip Sugar Cliff

Tim Warfield Eye of the Beholder Forever One Day at a Time

Melissa Stylianou Dream Dancing It Might As Well Be Spring

Mike Moreno First In Mind Mantra # 5

Vincent Gardner The Good Book Vol 1 Que Pasa

Phil Woods Musique du Bois The Summer Knows

Alan Vache It Might as Well Be Swing You Took Advantage of Me

Roxy Coss Chasing The Unicorn Unwavering Optimism

Miles Davis Collector's Items In Your Own Sweet Way

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Autumn Bloom

Ken Fowser Now Hear This Still Standing

Caesar Frazier Tenacity-As We Speak Just Passin' Thru

Jocelyn Gould Golden Hour Gemini

Diana Krall Turn Up the Quiet No Moon At All

Harvie S Witchcraft Until Tomorrow

Charenee Wade Offering Song of the Wind

D Farinacci Lovers, Tales & Dances Vision

Carmell Joes Carmell Jones Quartet Ruby

Duke Ellington & John Coltrane Duke Ellington & John Coltrane My Little Brown Book

Alan Brioadbent Like Minds Stairway To The Stars

Ernie Watts Long Road Home Moonlight And Shadows

Tomasz Stanko Lontano Song For Ania

Peter Erskine The Interlochen Concert Wichita Lineman

Jim Hall Jazz Guitar Seven Come Eleven

Art Tatum Group Masterpieces The Moon Is Low

Cat Anderson In Paris A Chat With Cat

Joe Henderson Power to the People Opus One Point Five

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:58:24 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 1:27

06:07:30 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 3:50

06:13:40 Édouard Lalo: Deux Aubades (1872) CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 9:07

06:24:32 Morten Lauridsen: Les Chansons des Roses: Dirait-on (1993) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 4:49

06:31:15 Anonymous: Greensleeves to a Ground (1600) Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe Deutsche Gram 13993 4:39

06:41:45 Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1795) Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 12:09

06:54:29 Orlande de Lassus: Surrexit pastor bonus (1562) Chanticleer Warner 574272 2:30

06:58:18 John Philip Sousa: March 'Foshay Tower Washington Memorial' (1929) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:18

07:05:35 Richard Rodgers: Flower Drum Song: Overture (1958) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 5:38

07:13:38 George Frideric Handel: Concerto Grosso in G Op 3 # 3 (1734) Academy of Ancient Music Richard Egarr Harmonia Mundi 907415 8:03

07:22:33 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 10 S 244/10 (1853) Roberto Szidon, piano Deutsche Gram 4779525 5:19

07:28:53 Johann Strauss Jr: Polka 'Forward with Valor!' Op 432 (1888) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 2:43

07:33:16 Sir Edward Elgar: The Crown of India: March Op 66 (1912) Sheffield Philharmonic Chorus BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 5:06

07:43:47 Richard Strauss: Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85 (1941) Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 11:45

07:57:40 George Gershwin: Impromptu in Two Keys (1924) Shai Wosner, piano Onyx 4172 2:27

08:07:08 Alfred Newman: Street Scene (1931) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 6:24

08:15:43 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 (1725) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 10:35

08:27:54 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Cancan (1866) Budapest Strauss Ensemble István Bogár Naxos 550900 2:26

08:31:04 César Franck: Allegretto from Violin Sonata (1886) Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 5:45

08:41:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds K 213 (1775) Quintett.Wien Nimbus 5479 9:14

08:53:41 Percy Grainger: Duke of Marlborough Fanfare (1939) Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 2:20

08:57:05 Miklós Rózsa: All the Brothers Were Valiant: Suite (1953) City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1056 5:03

09:07:15 Morton Gould: Kurt Weill Songbook for Orchestra (1972) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 446404 15:08

09:24:21 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet (1822) Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

09:32:40 Sammy Fain: I'll Be Seeing You (1938) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 4:28

09:39:05 Florence Price: Dances in the Canebrakes: Tropical Noon (1953) Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 3:36

09:44:01 Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet D 667 'Trout' (1819) John O'Conor, piano Cleveland Quartet Telarc 80225 3:43

09:50:21 Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837) Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 9:55

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:11 John Williams: For 'The President's Own' (2013) United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 4:20

10:06:40 Jacques Offenbach: Marine's Hymn (1859) United States Marine Band Gerard Schwarz Naxos 573121 1:05

10:09:08 Johannes Brahms: Nänie Op 82 (1881) San Francisco Sym Chorus San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 430281 12:44

10:23:11 Robert Schumann: Arabeske in C Op 18 (1839) Vassily Primakov, piano Bridge 9300 7:44

10:31:15 Antonio Salieri: Angiolina: Overture (1800) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 3:46

10:37:36 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 in G Op 79 (1809) Peter Takács, piano Cambria 1175 8:54

10:48:00 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gigue BWV 1006 (1720) Tasmin Little, violin Naked Vn 2008 2:09

10:51:06 Florence Price: Piano Quintet in a (1935) Michelle Cann, piano Catalyst Quartet Azica 71346 26:51

11:19:34 Johann David Heinichen: Concerto Grosso in C S 211 (1715) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 7:58

11:29:56 Benjamin Britten: Soirées musicales Op 9 (1936) Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 11:01

11:42:39 Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat Op 29 (1834) Ian Hobson, piano Sinfonia da Camera Ian Hobson Arabesque 6688 11:21

11:54:17 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Cello Concerto H 439 (1753) Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Deutsche Gram 429219 5:30

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:25 Hector Berlioz: Symphonie fantastique Op 14 (1830) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 020213 49:00

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:33 Richard Rodgers: The Sound of Music: Main title (1965) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:30

13:06:02 Leonard Bernstein: Candide: Paris Waltz (1956) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 3:05

13:11:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 in E-Flat K 417 (1783) Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

13:25:44 Ludwig van Beethoven: Finale from String Trio No. 3 Op 9 # 1 (1798) Members of Kodály Quartet Naxos 500250 5:12

13:32:33 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 5: Gavotte BWV 1011 (1720) Andrés Díaz, cello Azica 71252 4:25

13:41:29 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies (1729) Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 8:36

13:53:22 Carl Nielsen: Symphony No. 1 in g Op 7 (1892) New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 33:16

14:29:20 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 (1807) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4795448 8:59

14:41:19 John Mauceri: An American in London (1990) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434274 10:46

14:52:59 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 in G Op 41 (1885) Charles Owen, piano Avie 2240 6:30

15:01:43 William Schuman: New England Triptych: Chester (1957) United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 5:59

15:08:17 Jacques Offenbach: Marine's Hymn (1859) United States Marine Band Gerard Schwarz Naxos 573121 1:05

15:10:53 Max Reger: Flute Serenade in G Op 141 (1915) Michel Debost, flute Skarbo 4094 15:27

15:28:43 Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Concerto No. 1 Op 99 (1939) Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 6:31

15:37:43 Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite (1940) English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 555868 18:12

15:57:48 Percy Grainger: Train Music (1901) City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56412 1:30

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:49 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 6:16

16:11:27 Robert Russell Bennett: Symphonic Songs for Band (1957) United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 13:26

16:27:42 Gerard Carbonara: Stagecoach: Suite (1939) City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 5006 6:38

16:36:40 Richard Rodgers: The King and I: Shall We Dance? (1951) Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 2:39

16:40:59 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 D 810 'Death and the Maiden' (1824) Jasper Quartet Sono Luminus 92152 9:26

16:51:47 Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato (1876) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:01

16:54:38 William Bolcom: The Brooklyn Dodge (2012) Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:45

17:04:32 Richard Rodgers: The Sound of Music: Entr'acte (1959) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:36

17:13:04 John Williams: Cowboys Overture (1980) Boston Pops John Williams Philips 420178 8:51

17:23:56 Stéphan Elmas: Finale from Piano Concerto No. 1 (1882) Howard Shelley, piano Tasmanian Symphony Howard Shelley Hyperion 68319 9:26

17:38:18 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ingrid's Lament (1876) San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 4:04

17:43:12 Carl Nielsen: Maskarade: Overture (1906) San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 4:15

17:49:09 Keith Emerson: Toccata from Piano Concerto No. 1 (1976) Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 7:38

17:57:39 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock (1927) Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 1:54

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:08 Frank Bridge: Suite for String Orchestra (1920) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5068 19:41

18:30:00 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 3:54

18:36:10 Fredrik Schoyen Sjölin: Naja's Waltz (2016) Danish String Quartet ECM 2550 3:14

18:40:32 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G H 16:40 (1784) Paul Lewis, piano Harmonia Mundi 902371 11:57

18:53:53 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 4:27

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:23 Jean Sibelius: Tapiola Op 112 (1926) San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 433810 19:28

19:24:31 Carl Nielsen: Symphony No. 5 Op 50 (1922) Stanley Drucker, clarinet New York Philharmonic Leonard Bernstein CBS 44708 33:14

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:50 Jerome Kern: Showboat: A Scenario for Orchestra (1927) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 446404 19:27

20:21:37 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 (1838) Lang Lang, piano Deutsche Gram 5827 21:20

20:45:02 Samuel Wesley: Symphony No. 4 in D (1784) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 13:11

21:03:17 Antonio Salieri: Variations on 'La Folia di Spagna' (1815) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 17:45

21:22:24 Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1934) Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 7:54

21:31:55 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death (1876) San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 5:09

21:38:59 Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in g RV 103 (1710) Geminiani Ensemble Christophorus 74590 8:17

21:49:05 Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat Op 100 (1944) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101421 42:55

22:33:37 Frédéric Chopin: Four Mazurkas Op 17 (1834) Yundi, piano Mercury 4812443 15:00

22:50:12 Joachim Raff: Andante from Octet for Strings Op 176 (1872) Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 7:00

22:58:07 Jules Massenet: Musique pour bercer les petits enfants (1902) Aldo Ciccolini, piano EMI 64277 1:51

23:00 QUIET HOUR

23:01:41 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ingrid's Lament (1876) San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 4:04

23:05:45 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 'New World' (1893) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 11:47

23:17:32 Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:39

23:21:14 Eric Whitacre: The River Cam (2011) Julian Lloyd Webber, cello London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 11:49

23:33:04 Clarice Assad: Impressions: Slow Waltz (2008) Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 4:21

23:38:03 Claude Debussy: Les Soirs illuminés par l'ardeur du charbon (1917) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 2:28

23:40:32 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

23:51:34 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725) Alison Balsom, trumpet EMI 58047 2:41

23:54:41 François Dompierre: Mario: Theme (1984) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 3:12

23:58:15 Antonín Dvorák: Songs My Mother Taught Me Op 55 # 4 (1880) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 1:53