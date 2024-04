WCLV Program Guide 04-29-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Antonio Vivaldi Il Giustino, R 717 Amsterdam Vivaldi Players/Lucie Horsch, rec

Antonio Vivaldi Oboe Concerto in a Alex Klein, ob; New Brandenburg Collegium/Anthony Newman

William Schuman Dances: Divertimento for Wind Quintet and Percussion (1985) Westwood Wind Quintet

Robert Schumann Symphony No. 4 in d minor, Op. 120 London Classical Players/Sir Roger Norrington

Robert Schumann Album fur die Jugend, Op. 68 Graham Johnson, p

Wolfgang Amadeus Mozart Cosi fan tutte, K. 588 Anton Scharinger, br; Munich Radio Orch/Jorg-Peter Weigle

Wolfgang Amadeus Mozart Cosi fan tutte, K. 588 St Martin's Academy/Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart Cosi fan tutte, K. 588 Anderson & Roe Piano Duo

Carl Nielsen Symphony #1 in g, Op 7 Royal Danish Orch/Paavo Berglund

Carl Nielsen Chorus, Betragt mit svage spind Ars Nova Copenhagen/Michael Bojesen

Bedrich Smetana Three Salon Polkas, Op. 7 Andras Schiff, p

Bedrich Smetana Ma vlast (My Fatherland) Minnesota Orch/Eiji Oue

Bohuslav Martinu Quatre Mouvements (1929) Radoslav Kvapil, p

Conradin Kreutzer Variations for Clarinet and Orchestra Dieter Klocker, cl; Slovak Radio Sym Orch/G. Schmalfuss

Ludwig van Beethoven Variations and Fugue in E-Flat, Op.35, Eroica Claudio Arrau, p

Ludwig van Beethoven 12 Contredanses, WoO 14 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Nicolo Corradini Sonata, La Sfondrata Romanesca

Johann Sebastian Bach Violin Sonata No. 2 in A, BWV 1015 Andrew Manze, v; Richard Egarr, hc; Jaap ter Linden, viga

George Frideric Handel Organ Concerto in B-Flat, Op. 7, No. 6 Academy of Ancient Music/Richard Egarr, o

Johann Heinrich Schmelzer Sonata, Victory of the Christians over the Turks Romanesca

George Frideric Handel Almira Leslie Howard, p

Franz Liszt Hungarian Fantasia Sviatoslav Richter, p; London Sym/Kiril Kondrashin

Mikalojus Ciurlionis Prelude, VK 335 Muza Rubackyte, p

Charles-Marie Widor Organ Symphony #5 in F, Op 42/1 Robert Patrick Girard, o

Antonio Vivaldi Violin and Organ Concerto in F, R 767 Rudolf Ewerhart, o (Altenberg Church, Westphalia); German Baroque Soloists

Sergei Rachmaninoff Cello Sonata in g, Op. 19 Gautier Capucon, vc; Lilya Zilberstein, p

Alexander Scriabin Preludes, Op 59 Vladimir Horowitz, p

5:00:00 Henry Purcell Harpsichord Suite #3 in G Terence Charlston, hc Naxos 8.553982 PURCELL: Suites and Transcriptions for Harpsichord 5:26

William Croft The Twin Rivals Suite Parley of Instruments/Roy Goodman

Henry Purcell Fantasia: Three parts on a ground, Z 731 Purcell Quartet

Gerald Finzi Suite fr Love's Labours Lost, Op 28 English String Orch/William Boughton

Ralph Vaughan Williams The Willow Song National Gallery Vocal Arts Ens/George Manos, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Toreador Song (1875)

Giacomo Puccini: La bohème: Sì, mi chiamano Mimì (1896)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D 'Goldfinch' (1728)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Johannes Brahms: Lullaby (1868)

Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856)

Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837)

Claude Debussy: Sarabande & Danse (1922)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 34 'Spinning Song' (1845)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' (1880)

François Dompierre: The Devil's Beauties (2000)

Fred Rogers: Mister Rogers: Won't you be my Neighbor? (1968)

Gustav Holst: Capriccio (1932)

George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band (1927)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 14 (1886)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Anthony Holborne: Almaine 'The Choise' (1599)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Giacomo Puccini: La bohème: Musetta's Waltz (1896)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 'Andaluza' (1900)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Duke Ellington: Day Dream (1940)

Duke Ellington: Solitude (1934)

Franz Liszt: Hungarian Fantasy (1853)

Miklós Rózsa: Overture to a Symphony Concert (1957)

Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture (1939)

Wolfgang Amadeus Mozart: Quintet for Piano & Winds in E-Flat (1784)

Mary Ann Griebling: Wild Wood - Quiet Wood (2001)

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin (1735)

Thomas Arne: Symphony No. 2 (1767)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1 (1872)

Robert Schumann: Symphony No. 3 in E-Flat 'Rhenish' (1850)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Frédéric Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat 'Grande Valse brillante' (1831)

Johannes Brahms: Liebeslieder Waltz No. 6 (1869)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 4 'Orpheus' (1854)

Franz von Suppé: The Torments of Tantalus (1868)

William Boyce: Symphony No. 1 in B-Flat (1760)

George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 1 in B-Flat (1740)

Duke Ellington: The River: Suite (1971)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Overture (1849)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Max Bruch: Scherzo from Symphony No. 3 (1887)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 21 (1722)

Johann Sebastian Bach: Fugue in C (1723)

Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922)

Joseph Haydn: Allegro from Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765)

Duke Ellington: Black, Brown & Beige Suite (1943)

Jack Beaver: The Case of the Frightened Lady: Portrait of Isla (1940)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture (1868)

Maurice Ravel: Ouverture de féerie 'Shéhérazade' (1898)

Bernard Herrmann: The Ghost and Mrs. Muir: Prelude & Finale (1947)

Bernard Herrmann: A Portrait of Hitch (1955)

Gustav Holst: A Somerset Rhapsody (1907)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance (1919)

Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne (1884)

Lars-Erik Larsson: Little Serenade (1934)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Domenico Zipoli: Battaglia Imperiale (1700)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 3 (1907)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johannes Brahms: Three Intermezzi (1892)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 2 (1872)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 3 (1873)

Johannes Brahms: Rhapsody in b (1879)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Michael Torke: Concerto for Orchestra (2014)

Ernest Bloch: Voice in the Wilderness (1936)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Liszt: (and others): Hexaméron (1839)

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G (1802)

Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' (1987)

Francis Poulenc: Aubade 'Concerto choreographique' (1929)

Duke Ellington: Come Sunday (1945)

Billy Strayhorn: Chelsea Bridge (1941)

Joseph Haydn: Te Deum No. 2 (1799)

Arnold Schoenberg: Pelleas und Melisande (1903)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 1 in E-Flat (1803)

Claude Debussy: Rêverie (1890)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Nicolò Paganini: Romance from Grand Sonata for Guitar & Violin (1803)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 'Venetian Gondola Song' (1835)

Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet (1864)

Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

Bright Sheng: Moonlight Shadows from 'Never Far Away' (2008)

Johannes Brahms: Romance in F (1892)

Eugène Ysaÿe: Rêve d'enfant (1902)

Patrick Zimmerli: Arioso from Sonata for Solo Cello 'Kol Nidre' (2012)