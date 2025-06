WCLV Program Guide 06-24-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00:00 Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras No. 5 Avi Avital, man; Richard Galliano, acc; Klaus Stoll, db DG B0019758-02 N/A 5:17

12:05:17 Guerra-Peixe, César Violin Concertino Abner Landim, v; Goiás Phil Orch/Neil Thomson Naxos 8.573924 Brasil em Concierto 12:54

12:18:11 Weber, Carl Maria von Clarinet Concertino in E-Flat, Op 26 Andrew Marriner, cl; St Martin's Academy/Neville Marriner Philips 432146-2 Weber: Clarinet Concertos 1 and 2, Op. 73 and 74, Concerto for Clarinet Op. 26 9:41

12:29:21 Dvorák, Antonín Czech Suite, Op 39 Padova Chamber Orch/David Golub Arabesque Z-6697 Dvořák: Czech Suite, Nocturne, Serenade for Strings 25:18:00

12:54:39 Mouret, Jean Joseph Sinfonies de Fanfare Collegium Aureum Pro Arte CDD-215 N/A 1:40

1:00:00 Biber, Heinrich von Eight-Trumpet Sonata in A Wynton Marsalis, tr's; English Chamber Orch/Raymond Leppard CBS MK-42478 Baroque Music for Trumpets 5:35

1:05:35 Beethoven, Ludwig van Piano Trio #5 in E-Flat, Op 70/2 Florestan Trio Hyperion CDA-67327 Beethoven: he Complete Music For Piano Trio - 1 29:06:00

1:36:24 Paganini, Nicolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Alison Balsom, tr EMI/Ang CDC3-53255-2 Caprice 4:19

1:40:43 Blacher, Boris Variations on a Theme by Paganini, Op 26 (1947) Dresden Phil/Herbert Kegel Berlin Classics 0090152-BC Symphony No. 2 / Piano Concerto 14:24

1:55:07 Paganini, Niccolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Rachel Barton Pine, v Avie AV-2374 (2) N/A 1:52

2:00:00 Ravel, Maurice Menuet antique Robert Casadesus, p Sony MH2K-63316 (2) Robert Casadesus: The Complete Piano Music of Maurice Ravel 5:20

2:05:20 Ravel, Maurice Tzigane Maxim Vengerov, v; Philharmonia Orch/Antonio Pappano EMI/Ang CDC5-57593-2 N/A 9:46

2:15:06 Vaughan Williams, Ralph Coronation Anthem, "O Taste and See" (1953) Canterbury Cathedral Cho/Allan Wicks; David Flood, o London 433085-2 Vaughan Williams: Tallis Fantasia/ Fantasia on Greensleeves/ The Lark Ascending/ Variants of Dives and Lazarus 1:37

2:16:43 Vaughan Williams, Ralph Symphony No. 9 in e (1956-7, rev 1958) London Sym Orch/André Previn RCA RD-89883 Vaughan Williams: Symphony No. 6, Symphony No. 9 38:28:00

2:55:11 Anonymous, English The Agincourt Song Philip Jones Brass Ensemble London B0000807-02 (2) Music From The Royal Court 1:49

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Williams, Alberto Poema de la Noche, Op. 84 Valentin Surif, p Pretal PRCD-144 Alberto Williams 5:52

3:05:52 Bosmans, Henriette Poème (1926) Dmitri Ferschtman, vc; Netherlands Radio Chamber Orch/Ed Spanjaard NM Classics 92040 Cello Concertos 14:32

3:20:24 Rimsky-Korsakov, Nicolai Le coq d'or (1906-7) Nina Kotova, vc; Moscow Ch Orch/Constantine Orbelian Philips 462612-2 Nina Kotova 4:11

3:24:35 Rimsky-Korsakov, Nicolai In Spring, Op. 43 Natalia Gerassimova, s; Vladimir Skanavy, p Chant du Monde LDC-288038/40 (3) N/A 1:43

3:26:18 Arriaga, Juan Crisostomo Symphony in d Concert des Nations/Jordi Savall Astrée E-8532 Juan Crisóstomo de Arriaga : L'Oeuvre Orchestrale 29:02:00

3:55:20 Turina, Joaquin Mujeres de Sevilla, Op 89 (1935) David Buechner, p Connoisseur CD-4186 Turina: Mujeres Española 1:48

4:00:00 Butler, Henry Variations on "Callino Casturame" Palladian Ensemble Honest Entertainment HONCD-5041 N/A 5:51

4:05:51 Tovey, Donald Elegiac Variations, Op 25 Rebecca Rust, vc; David Apter, p Marco Polo 8.223637 TOVEY / BRIDGE : Cello Sonata 10:23

4:17:59 Elgar, Edward Enigma Variations, Op. 36 BBC Sym Orch/Leonard Bernstein DG 474936-2 (3) The Leonard Bernstein Collectors Edition: Sibelius 37:53:00

4:55:52 Bliss, Arthur Caesar and Cleopatra film music BBC Phil/Rumon Gamba Chandos CHAN-9896 Bliss: The Film Music of Sir Arthur Bliss 1:29

5:00:00 Godowsky, Leopold 53 Studies on Chopin Etudes Ivan Ilic, p Paraty 311.205 N/A 4:59

5:04:59 Szymanowski, Karol Concert Overture, Op 12 London Phil/Leon Botstein Telarc CD-80567 Music of Szymanowski * Botstein/London Philharmonic Orchestra 13:34

5:18:33 Szymanowska, Maria Caprice sur la Romance de Joconde Anna Ciborowska, p Dux 450 Maria Szymanowska: Piano Works 7:36

5:27:35 Field, John Divertissement #2 in A for Piano and Strings Míceál O'Rourke, p; London Mozart Players/Matthias Bamert Chandos CHAN-9534 Field: Piano Concertos 9:16

5:36:51 Britten, Benjamin The Young Person's Guide to the Orchestra, Op.34 Royal Liverpool Phil/Libor Pesek Virgin 61195-2 Sinfonia Da Requiem / 4 Sea Interludes / The Young Person's Guide To The Orchestra 17:14

5:54:05 Purcell, Henry Abdelazer, or The Moor's Revenge Suite Terence Charlston, hc Naxos 8.553982 PURCELL: Suites and Transcriptions for Harpsichord 1:31

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:57:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789) Greg Anderson, piano Steinway 30022 3:06

06:07:24 Guy Ropartz: Serenade for Strings (1892) CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 3:44

06:13:07 Friedrich Kuhlau: Overture to 'Elves' Hill' Op 100 (1828) Danish National Radio Symphony Michael Schonwandt Chandos 9648 11:11

06:25:28 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782) Norwegian Nat'l Opera Orchestra Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:16

06:32:34 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 (1873) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4763793 9:01

06:42:48 Johann Samuel Schröter: Piano Concerto in C Op 3 # 3 (1780) Murray Perahia, piano English Chamber Orchestra Murray Perahia CBS 39222 12:48

06:56:28 Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:51

07:04:37 Nikolai Budashkin: Fantasy on Two Folk Songs (1960) Rudolf Belov, domra Osipov Russian Folk Orch Vitaly Gnutov Mercury 432000 7:04

07:13:24 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Suite Z 597 (1691) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harmonia Mundi 907110 10:00

07:25:19 Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 3 Op 52 (1907) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 8:54

07:38:34 Fernande Decruck: Suite of Waltzes 'The Bell Towers of Vienna' (1935) Jackson Symphony Matthew Aubin Claves 503108 7:38

07:48:56 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 (1878) Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 10:41

08:06:58 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830) Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 6:25

08:15:07 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 1 (1911) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0007 8:25

08:25:41 Domenico Scarlatti: Sonata in e Kk 402 (1750) Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 13:25

08:41:47 Gustav Mahler: A Funeral March from 'Titan' (Symphony No. 1) (1893) Les Siècles François-Xavier Roth Harmonia Mundi 905299 10:40

08:54:21 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gavotte BWV 1006 (1720) Tasmin Little, violin Naked Vn 2008 3:09

08:59:01 Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 1:38

09:04:50 David Diamond: Symphony No. 4 (1945) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 18:52

09:24:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Oboe Quartet K 370 (1781) Ralph Gomberg, oboe Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 4:24

09:30:16 Anonymous: Spiritual 'I Want to Die Easy' Chanticleer Warner 574272 3:04

09:38:43 Antonio Vivaldi: Concerto for 3 Violins RV 551 (1720) Itzhak Perlman, violin New York Philharmonic Zubin Mehta Sony 975227 10:35

09:51:09 Ludwig van Beethoven: Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 (1803) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 4:01

09:56:38 Gioacchino Rossini: Galop from 'William Tell' Overture (1829) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80141 3:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:10 Frédéric Chopin: Etude No. 23 in a Op 25 # 11 'Winter Wind' (1836) Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437 3:45

10:05:21 György Cziffra: Concert Etude No. 2 (1970) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 3:14

10:09:31 Aaron Copland: Billy the Kid: Suite (1938) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 21:03

10:31:00 Roy Harris: The Girl I Left Behind Me from Symphony No. 4 (1939) Colorado Symphony Chorus Colorado Symphony Marin Alsop Naxos 559227 3:41

10:36:12 George Frideric Handel: Samson: Act 1 Sinfonia (1743) Anthony Halstead, horn English Concert Trevor Pinnock Archiv 419219 7:51

10:44:33 John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' (1893) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:38

10:50:18 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c Op 67 (1808) Vienna Philharmonic Carlos Kleiber Deutsche Gram 4795448 33:20

11:24:43 Camille Saint-Saëns: Phaëthon Op 39 (1873) Royal Philharmonic Christian Badea Telarc 80274 8:45

11:35:40 Josef Strauss: Waltz 'Delirious' Op 212 (1867) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:48

11:45:34 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 D 810 'Death and the Maiden' (1824) Jasper Quartet Sono Luminus 92152 9:26

11:55:40 Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March (1840) New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 3:15

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:42 Sergei Prokofiev: Symphony No. 6 in e-Flat Op 111 (1947) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 470528 37:34

12:45:12 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859) Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 11:26

12:58:16 Alexander Scriabin: Prelude in g-Sharp Op 11 # 12 (1896) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 1:29

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:56 Erik Satie: Jack in the Box (1899) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 5:43

13:06:10 Francis Poulenc: Improvisation No. 15 'Homage to Edith Piaf' (1959) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:18

13:11:02 Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat H 1:105 (1792) Marieke Blankestijn, violin Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Deutsche Gram 4778117 20:27

13:32:07 Franz Danzi: Polonaise from Concertante for Flute & Clarinet Op 41 (1814) Demarre McGill, flute Chicago Youth Symphony Allen Tinkham Cedille 187 5:33

13:39:43 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Arie di corte (1931) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 8:20

13:50:18 Johan Halvorsen: Symphony No. 1 in c (1923) Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 35:19

14:27:03 Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy Op 46 (1880) Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Deutsche Gram 21290 8:22

14:36:00 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791) Berlin Philharmonic Karl Böhm Deutsche Gram 4793449 7:15

14:43:57 Dmitri Shostakovich: Overture on Russian & Kirghiz Folk Themes Op 115 (1963) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Brilliant 6735 9:16

14:54:39 Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto Op 47 (1905) Itzhak Perlman, violin Boston Symphony Erich Leinsdorf Sony 975227 7:13

15:02:26 Franz Liszt: Paganini Etude No. 6 'Theme & Variations' (1851) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4795529 4:55

15:07:47 Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini (1941) Gabriela Montero, piano Deutsche Gram 4795096 5:00

15:13:21 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G Op 14 # 2 (1799) Peter Takács, piano Cambria 1175 15:13

15:29:21 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:49

15:33:19 Felix Mendelssohn & Ignaz Moscheles: Fantaisie & Variations on a Theme by Weber Op 36 (1833) Alon Kariv, piano Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 16:10

15:51:18 Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude & Scène d'amour (1958) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 8:47

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:00 Marin Marais: Alcyone: Chaconne (1706) Tempesta di Mare Chandos 805 6:24

16:13:07 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 101 'Clock' (1794) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 10:36

16:27:21 John Williams: Solo: A Star Wars Story: The Adventures of Han (2018) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 4:12

16:34:19 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 23 Op 57 'Appassionata' (1805) Jeno Jandó, piano Naxos 500250 8:13

16:44:46 Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings Op 20 (1825) Jasper Quartet Jupiter String Quartet Marquis 81613 14:21

17:04:01 Robert Schumann: Fantasy Pieces: Humoreske Op 88 # 2 (1842) Leif Ove Andsnes, piano EMI 94180 7:08

17:13:02 John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 1 Op 23 (1875) New York Philharmonic Zubin Mehta New World 374 7:35

17:22:20 Louis Moreau Gottschalk: Variations on the Portuguese National Hymn (1869) Michael Gurt, piano Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Naxos 559320 12:28

17:39:14 Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894) Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding Deutsche Gram 6154 5:32

17:45:49 Jascha Heifetz: Contemplation after Brahms (1933) Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding Deutsche Gram 6154 3:15

17:50:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 22 in C K 162 (1773) Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 8:38

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:56 Jean Sibelius: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 43 (1902) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 20:43

18:30:10 Charles Williams: While I Live: The Dream of Olwen (1947) Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 4:47

18:37:09 Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover (1960) Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 3:39

18:42:05 Franz Schubert: Impromptu No. 1 in c D 899/1 (1828) Gerardo Teissonnière, piano Steinway 30220 10:43

18:54:17 Carl Davis: Pride and Prejudice: Theme (1995) Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 4:03

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:02 Darius Milhaud: Symphonie No. 1 Op 210 (1939) Orchestre du Capitole de Toulouse Michel Plasson Deutsche Gram 435437 27:20

19:29:13 Reynaldo Hahn: Piano Concerto in E (1931) Stephen Coombs, piano BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Hyperion 66897 28:24

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

19:59:20 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E Op 54 (1842) Lang Lang, piano Sony 511758 12:19

20:12:49 Joseph Haydn: Symphony No. 44 in e 'Mourning' (1771) Arion Baroque Orchestra Gary Cooper Early-Music.com 7769 24:55

20:39:12 Alfredo Casella: Paganiniana Op 65 (1942) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 18:02

21:00:20 Howard Blake: Bassoon Concerto Op 607 (1971) Gustavo Nunez, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner PentaTone 506 15:28

21:17:08 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 (1707) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 19032 9:58

21:28:14 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 'Little' (1706) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 19032 3:44

21:33:52 Norman Dello Joio: Bagatelles (1969) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281 7:21

21:42:16 Franz Schubert: String Quintet in C D 956 (1828) Matt Haimovitz, cello Miró Quartet Oxingale 2006 50:12

22:34:13 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 Op 45 (1940) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4839839 13:42

22:49:25 Maria Schneider: How Important It Must Be (2011) Dawn Upshaw, soprano Australian Chamber Orchestra ArtistShare 121 6:00

22:57:49 Carl Orff: Carmina burana: In trutina (1936) Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 2:30

23:00 QUIET HOUR

23:00:20 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude (1867) Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 7:05

23:07:26 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 (1937) Brodsky Quartet Chandos 10801 8:40

23:16:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 24 K 491 (1786) Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 7:04

23:23:18 Sergei Taneyev: Adagio from Symphony No. 4 Op 12 (1898) Silesian Philharmonic Stephen Gunzenhauser Marco Polo 223196 11:12

23:34:29 Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:34

23:38:14 Robert Schumann: Fantasy Piece Op 73 # 1 (1849) Brian Thornton, cello Steinway 30117 3:58

23:42:15 Traditional: O Can Ye Sew Cushions Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 2:46

23:45:01 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G Op 37 # 2 (1839) Byron Janis, piano EMI 56780 6:20

23:51:30 Yuzo Toyama: Yugen: Dance of Celestials (1965) Per Flemström, flute Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 2:46

23:54:27 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868) Leonidas Kavakos, violin Chamber Ensemble Mercury 4811409 5:25