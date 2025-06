WCLV Program Guide 06-25-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Sibelius, Jean Two Humoresques, Op. 87 Christian Tetzlaff, v; Danish National Sym Orch/Thomas Dausgaard

Dvorák, Antonín Humoreske, Op 101/7 Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p

Dvorák, Antonín Symphony No. 9 in e minor, Op. 95, "From the New World" Berlin Phil/Claudio Abbado

Heller, Stephen 24 Preludes, Op 81 Jean Martin, p

Handel, George Frideric Semele Mark Padmore, t; English Concert/Andrew Manze

Carwithen, Doreen Concerto for Piano and Strings Howard Shelley, p; London Sym Orch/Richard Hickox

Alwyn, William Overture, "Derby Day" (1960) London Sym Orch/Richard Hickox

Handel, George Frideric Concerto grosso in C, "Alexander's Feast" La Stravaganza Cologne/Andrew Manze

Handel, George Frideric Acis and Galatea Atlanta Sym & Cho/Robert Shaw

Viardot-Garcia, Pauline Song, "Havanaise" Cecilia Bartoli, ms; Myung-Whun Chung, p

Saint-Saens, Camille Havanaise, Op. 83 Itzhak Perlman, v; New York Phil/Zubin Mehta

Prokofiev, Serge The Love for Three Oranges Gil Shaham, v; Akira Eguchi, p

Prokofiev, Serge Four Pieces, Op. 32 Boris Berman, p

Miaskovsky, Nikolai Symphony #25 in D-Flat, Op 69 State Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 Barbara Bonney, s; Drottningholm Court Theatre Orch/Arnold Östman

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 93, "Wer nur den lieben Gott lässt walten" Netherlands Bach Collegium/Pieter Jan Leusink

Bax, Arnold Into the Twilight Ulster Orch/Bryden Thomson

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 1, BWV 846/69 Léon Berben, hc

Bach, Johann Sebastian Oboe Concerto in F, BWV 1053 Gonzalo Ruiz, ob; Portland Baroque Orch/Monica Huggett

Brahms, Johannes Waltzes, Op 39 Bax & Chung Piano Duo

Bach, Johann Sebastian Chorale, "Christ ist erstanden," BWV 276 Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

Strauss, Johann Sr Contredanses, Op 44 Slovak Sinfonietta/Christian Pollack

Schumann, Robert Piano Sonata No. 2 in g, Op. 22 Beatrice Berrut, p

Rimsky-Korsakov, Nicolai Symphony No. 1 in e, Op. 1 Philharmonia Orch/Yondani Butt

Rimsky-Korsakov, Nicolai Four Songs, Op. 41 Alexey Martynov, t; Aristote Konstantinidi, p

Granados, Enrique Danzas españolas, Op 37 (Op 5) Manuel Barrueco, g

Rodrigo, Joaquín Fantasía para un gentilhombre (1954) John Williams, g; Philharmonia Orch/Louis Frémaux

Clementi, Muzio Symphony in B-Flat, Op 18/1 Philharmonia Orch/Francesco D'Avalos

Field, John Piano Sonata #1 in E-Flat, Op 1/1 John O'Conor, p

Castelnuovo-Tedesco, Mario Divan of Moses-Ibn-Ezra, Op 207 Chérie Hughes, s; Roberto Limón, g

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Adriano Banchieri: Concerto No. 1 for Brass 'La Battaglia' (c.1610)

Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910)

Peter Tchaikovsky: The Voyevoda: Overture (1869)

Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Bourrée (1932)

Joseph Haydn: Vivace from Piano Concerto No. 11 (1782)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 10 (1868)

Francis Poulenc: Suite in C (1920)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)

John Williams: Pops on the March (1981)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British Tar (1878)

Alec Wilder: Theme and Variations (1945)

Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Nicht zu rasch (1849)

Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Liza' (1973)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 19 (1784)

Charles Ives: Scherzo from Symphony No. 1 (1898)

Traditional: Afro-Cuban Lullaby

Richard Rodgers: My Heart Stood Still (1927)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture (1898)

Julius Fucik: Winter Storms Waltz (1906)

Brian Dykstra: Greater Liberation Rag (2005)

Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Toccata (1607)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 2 in E-Flat (1730)

Benjamin Britten: Matinées musicales (1941)

Michel Legrand: Summer of '42: The Summer Knows (1971)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp 'Moonlight' (1801)

Arvo Pärt: Magnificat (1989)

Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)

Leos Janácek: Idyll for Strings: Andante (1878)

Carl Friedrich Abel: Symphony in E-Flat (1785)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA with Mark Satola

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Act 3 (1936)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Emmanuel Chabrier: Habanera (1888)

Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Habanera (1907)

Max Bruch: Concerto for Violin & Viola (1911)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Sinfonia Concertante (1778)

Ottorino Respighi: Three Chorales by J. S. Bach (1931)

Josef Suk: Serenade for Strings in E-Flat (1892)

Johann Stamitz: Symphony in E-Flat (1757)

Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 (1770)

Carl Stamitz: Rondo from Cello Concerto No. 3 (1790)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

TBA

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

TBA

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Max Bruch: Scottish Fantasy (1880)

Muzio Clementi: Symphony No. 2 in D (1819)

20:00 OVATIONS:

TBA



21:00 OVATIONS POSTLUDE

TBA



22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

TBA

23:00 QUIET HOUR

Gabriel Fauré: Berceuse (1879)

Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 (1855)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)

Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846)

Robert Farnon: Lake of the Woods (1945)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande (1884)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 24 in C (1838)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 (1784)

John Dowland: Lacrimae Pavan (1596)