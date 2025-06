WCLV Program Guide 06-20-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 125, "Mit Fried und Freud ich fahr dahin" Netherlands Bach Collegium/Pieter Jan Leusink

Telemann, Georg Philipp Flute (Recorder) Suite in a DeRoos, Chamber Consort

Weber, Carl Maria von Invitation to the Dance, Op. 65 Lara Downes, p

Tubin, Eduard Suite on Estonian Dances Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi

ANON 14th c, Italian Lamento di Tristano Daniel Hope, v; Zurich Chamber Orch

Monti, Vittorio Czárdás Maxim Vengerov, v; Vag Papian, p; Virtuosi Violin Ensemble

Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 2 in c-sharp minor Moriz Rosenthal, p

Liszt, Franz Hungaria, Symphonic Poem No. 9 (1854) London Phil/Bernard Haitink

Bach, Carl Philipp Emanuel Trio Sonata B flat major Les Coucous Bénévoles

Bach, Johann Sebastian Three-Part Sinfonias, BWV 787-801 Ton Koopman, hc

Bartók, Béla Romanian Folk Dances Carol Wincenc, f; Eliot Fisk, g

Enescu, George Symphonie Concertante in b-flat minor, Op. 8 Truls Mork, vc; Tampere Phil Orch/Hannu Lintu

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 1, BWV 846/69 Léon Berben, hc

Mendelssohn, Fanny Fugue in E-Flat Sontraud Speidel, p

Mahler, Gustav Bach Suite Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 1, BWV 846/69 Léon Berben, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Williams, Grace Sea Sketches (1944) BBC Phil Strings/John Andrews

Williams, Grace Choral Suite, "The Dancers" Eiddwen Harrhy, s; Richard Hickox Singers, City of London Sinfonia/Hickox

Scriabin, Alexander Mazurkas, Op 40 Samuel Feinberg, p

Borodin, Alexander String Quartet no.2 in D Brodsky String Quartet

Cui, Cesar Suite #4, Op 40, "A Argenteau" Czecho-Slovak Radio Sym Orch/Robert Stankovsky

Fuchs, Robert Fantasiestücke, Op 78 Nancy Green, vc; Caroline Palmer, p

Schubert, Franz Symphony No. 3 in D, D. 200 Hanover Band/Roy Goodman

Casadesus, Robert Hommage a Chausson, Op 51 (1955) Fritz Gearhart, v; John Owings, p

Chausson, Ernest Poème, Op.25 Zino Francescatti, v; Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

ANON 14th c, French Branle de Tricot Les Menestriers Picards

Dvorák, Antonín Rusalka, Op. 114 Czech Phil/Vaclav Neumann

Fibich, Zdeněk Hedy, Op 43 Czech National Sym Orch/Marek Stilec

Smetana, Bedrich The Two Widows Czecho-Slovak State Phil/Robert Stankovsky

Hummel, Johann Nepomuk Flute Sonata in D, Op 50 Barthold Kuijken, f; Luc Devos, fortepiano

Mozart, Wolfgang Amadeus Three German Dances, K. 605 Ensemble Wien

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ola Gjeilo: Serenity (2010)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto (1725)

Franz Liszt: Solemn March to the Holy Grail from Wagner's 'Parsifal' (1882)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c (1808)

Ralph Vaughan Williams: The Old Hundreth Psalm Tune (1953)

Felix Mendelssohn: Scherzo & Finale from String Symphony No. 9 (1822)

Ernesto Lecuona: Preludio en la noche (1954)

Charles Tomlinson Griffes: Poem for Flute & Orchestra (1918)

Domenico Cimarosa: Artemisia: Overture (1801)

Michael Torke: December (1995)

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

Frédéric Chopin: Waltz No. 13 in D-Flat (1841)

Nicolas Gombert: Magnificat primi toni (1540)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra (1980)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Eric Whitacre: Equus (2011)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop (1938)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis (1889)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frank Bridge: Sally in our Alley (1916)

Benjamin Britten: Boisterous Bourrée from 'A Simple Symphony' (1934)

Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 in E-Flat (1883)

Richard Strauss: Scherzo from Piano Sonata (1881)

Domenico Zipoli: Trio Sonata in F (1700)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso in c (1732)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 2 in a (1816)

Jacques Offenbach: La Périchole: Medley (1868)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 'Carnival at Pest' (1848)

Roger Quilter: As You Like It: Suite (1921)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c (1801)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jacques Offenbach: Waltz 'American Eagle' (1876)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 (1785)

Max Steiner: Adventures of Don Juan: Suite (1948)

Antonín Dvorák: Scherzo from String Quintet No. 3 'American' (1893)

Wilhelm Stenhammar: Finale from Serenade in F (1913)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 6 'Little C Major' (1818)

Joseph Fiala: English horn Concerto in C (1780)

Jean Sibelius: Kullervo: Kullervo Goes to Battle (1892)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring (1881)

David Raksin: The Bad and the Beautiful: Theme (1952)

Alan Hovhaness: Alleluia & Fugue for String Orchestra (1941)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Anton Stamitz: Concerto for 2 Flutes (1785)

Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' (1875)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance (1875)

Franz Schubert: Impromptu No. 9 in e-Flat (1828)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849)

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' (1904)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Domenico Cimarosa: Concertante in G (1793)

Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 in b-Flat (1840)

Jacques Offenbach: The Grand Duchess of Gérolstein: Overture (1867)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in C (1725)

Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 28 in D (1790)

Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)

23:00 QUIET HOUR

Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918)

Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Trio (1891)

Stéphan Elmas: Larghetto from Piano Concerto No. 1 (1882)

Franz Schubert: Wiegenlied (1816)

William Bolcom: New York Lights (2003)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917)

Traditional: The Bold Grenadier

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Concerto for 2 Pianos (1776)

Peter Tchaikovsky: Valse sentimentale (1882)