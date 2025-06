WCLV Program Guide 06-23-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

Chabrier, Emmanuel Gwendoline Vienna Phil/Sir John Eliot Gardiner

Tailleferre, Germaine Ballade for Piano and Orchestra Marciano, p; Radio Luxembourg Orch/de Froment

Kozeluch, Leopold Piano Concerto #5 in E-flat London Mozart Players/Howard Shelley, p

Weissenberg, Alexis Six arrangements of songs by Charles Trenet Marc-André Hamelin, p

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 3 (1722): 15e ordre in a/A Carole Cerasi, hc

Lully, Jean-Baptiste Alceste Le Concert des Nations/Jordi Savall

Zwilich, Ellen Taaffe Prologue and Variations Metamorphosen/Scott Yoo

Moross, Jerome Variations on a Waltz London Sym/JoAnn Falletta

Fennimore, Joseph Titles Waltz: After Max Steiner (1977) Yvar Mikhashoff, p

Debussy, Claude Danse (Tarantelle styrienne) American Horn Quartet

Haydn, Michael Violin Concerto in B-Flat Barnabas Kelemen, v; Erkel Ferenc Chamber Orch

Haydn, Franz Joseph String Quartet in D, Op. 20, No. 4 Buchberger String Quartet

Debussy, Claude String Quartet in g minor, Op. 10 Tokyo String Quartet

Price, Florence Negro Folksongs in Counterpoint Catalyst Quartet

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Strauss, Josef Polka schnell, "Plappermäulchen (Little Chatterbox)," Op 245 Vienna Phil/Franz Welser-Möst

Strauss, Josef Auf Ferienreisen Polka, Op 133 Vienna Boys' Cho/Gerald Wirth

Strauss, Richard Violin Sonata in E-Flat, Op. 18 Itzhak Perlman, v; Emanuel Ax, p

Strauss, Richard Eight Songs, Op. 10 Anke Vondung, s; Christoph Berner, p

Holst, Imogen Suite for String Orchestra BBC Concert Orchestra/Alice Farnham

Holst, Gustav Wind Quintet in A-Flat, Op. 14 Elysian Wind Quintet

Holst, Imogen Suite for Solo Viola Violeta Vicci, vi

Grieg, Edvard Two Elegiac Melodies, Op 34 Henning Kraggerud, v; Razumovsky Sym/Bjarte Engeset

Sinding, Christian Légende Dong-Suk Kang, v; Czechoslovak Radio Sym/Adrian Leaper

Roman, Johann Helmich Drottningholm Wedding Music Richard Giangiulio, tr; Paul Riedo, o

Chopin, Frédéric Cello Sonata in g, Op 65 Inbal Segev, vc; Juho Pohjonen, p

Mondonville Titon et l'Aurore Musiciens du Louvre/Marc Minkowski

Haydn, Franz Joseph String Quartet in F, Op. 3, No. 5 Indianapolis Sym Orch Strings/Raymond Leppard

Boccherini, Luigi Symphony in d, Op 12/4 (G 506), "La Casa del Diavolo" New Philharmonia Orch/Raymond Leppard

Mozart, Wolfgang Amadeus The Marriage of Figaro, K 492 English Concert Winds

Mozart, Wolfgang Amadeus String Quintet No. 1 in B-Flat, K. 174 Arthur Grumiaux, Ensemble

Gervaise, Claude Branle simple Herspèrion XX/Jordi Savall

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

TBA

10:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

10:00:00 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 3 (1722): 15e ordre in a/A Carole Cerasi, hc Metronome METCD-1100 (10) Couperin: Complete Works for Harpsichord 5:29

10:05:29 Lully, Jean-Baptiste Alceste Le Concert des Nations/Jordi Savall Alia Vox AV-9807 L’ORCHESTRE DU ROI SOLEIL 21:23

10:28:21 Zwilich, Ellen Taaffe Prologue and Variations Metamorphosen/Scott Yoo Albany TROY-194 Metamorphosen 12:17

10:40:38 Moross, Jerome Variations on a Waltz London Sym/JoAnn Falletta Koch 3-7188-2 N/A 14:16

10:54:54 Fennimore, Joseph Titles Waltz: After Max Steiner (1977) Yvar Mikhashoff, p Nonesuch D-79011 The Waltz Project (17 Contemporary Waltzes For Piano) 1:46

11:00:00 Debussy, Claude Danse (Tarantelle styrienne) American Horn Quartet EBS 6046 Im Herbst 5:30

11:05:30 Haydn, Michael Violin Concerto in B-Flat Barnabas Kelemen, v; Erkel Ferenc Chamber Orch Brilliant Classics 95885 (28) Michael Haydn Collection 22:14

11:27:44 Haydn, Franz Joseph String Quartet in D, Op. 20, No. 4 Buchberger String Quartet Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:32

11:29:16 Debussy, Claude String Quartet in g minor, Op. 10 Tokyo String Quartet RCA 62552-2 Impressions - Debussy, Ravel 26:03:00

11:55:19 Price, Florence Negro Folksongs in Counterpoint Catalyst Quartet Azica ACD-71346 Florence Price 1:38

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA with Mark Satola

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

Bedrich Smetana: Libuse: Overture (1872)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Giovanni Paisiello: Sinfonia d'Opera (1770)

Gioacchino Rossini: Sinfonia di Bologna (1808)

Joseph Martin Kraus: Symphony in c (1785)

John Adams: The Chairman Dances (1987)

Bohuslav Martinu: Symphony No. 3 (1944)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings (1892)

Franz Schubert: Scherzo from String Quintet (1828)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral (1978)

Sergei Rachmaninoff: Waltz for Piano 4-hands (1894)

Luca Moscardi: Tarantella from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 in E-Flat (1791)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Gavotte (1731)

Clara Schumann: Piano Concerto in a (1836)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Carl Reinecke: Cavatina from Serenade for Strings (1896)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in D (1716)

Ralph Vaughan Williams: Bass Tuba Concerto (1954)

Traditional: Basle March

Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943)

Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d (1740)

Johannes Brahms: Rhapsody in b (1879)

Sir Edward Elgar: Coronation March (1911)

Ferde Grofé: Mississippi Suite: Mardi Gras (1926)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Carl Reinecke: Wind Sextet (1908)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Miklós Rózsa: Overture to a Symphony Concert (1957)

Boris Lyatoshinksy: Symphony No. 3 in b (1951)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Robert Schumann: Piano Quartet in E-Flat (1844)

Patrick Russ: Suite in D from 'Terpsichore' (1992)

Frank Martin: Trio on Popular Irish Melodies (1925)

Ernesto Lecuona: Valses fantásticos (1951)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La danse de Puck (1910)

Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in d (1720)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat (1793)

Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)

23:00 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

Maurice Ravel: Très lent from String Quartet (1903)

Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)

Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Bénédiction de Dieu (1852)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus (1791)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance (1938)

Vítezslava Kaprálová: April Prelude No. 3 (1937)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' (1713)