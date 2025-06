WCLV Program Guide 06-26-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Debussy, Claude Rêverie (1890) Alex Klein, ob; Rita Costanzi, h

Mozart, Wolfgang Amadeus Oboe Concerto in D, K. 314 Ray Still, ob; Chicago Sym/Claudio Abbado

De Boeck, August Fantasy on Two Flemish Folksongs Belgian Radio/TV Phil/Alexander Rahbari

Price, Florence Five Folksongs in Counterpoint Catalyst Quartet

Trad, American Folksong, "Black Sheep" St Charles Singers/Jeffrey Hunt

Gabrieli, Giovanni Sonata XIX Empire Brass and Friends

Handel, George Frideric Concerto "a due cori" No. 1 in B-Flat Tafelmusik/Jeanne Lamon

Rachmaninoff, Sergei Piano Concerto No. 2 in c minor, Op. 18 Yevgeny Kissin, p; London Sym

Scriabin, Alexander Two Preludes, Op 27 Vladimir Sofronitski, p

Bonds, Margaret Troubled Water Joel Fan, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 16 in C, K. 128 Prague Chamber Orch/Sir Charles Mackerras

Hummel, Johann Nepomuk Introduction and Variations "sur un air allemand" Luigi Alberto Bianchi, v; Aldo Orvieto, p

Schumann, Robert Kinderszenen, Op. 15 Etsko Tazaki, p

Bonds, Margaret Montgomery Variations (1964) Royal Scottish National Orch/Kellen Gray

Price, Florence Preludes (1926-52) Josh Tatsuo Cullen, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Boyce, William Symphony #3 in C Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Ravel, Maurice Pièce en forme de habanera Elmar Oliveira, v; Robert McDonald, p

Yradier, SebastiAn Habanera, "La Paloma" Jacqueline Schwab, p

Henze, Hans Werner Ragtimes & Habaneras Depaul Wind Faculty/Donald Deroche

Alwyn, William Symphony #4 (1959) London Sym Orch/Richard Hickox

Giuliani, Mauro Pièces faciles et agréables, Op 74 Mikael Helasvuo, f; Jukka Savijoki, g

Bellini, Vincenzo I Puritani A Ferrin, b; Philharmonia Orch/Riccardo Muti

Liszt, Franz Hexameron Leslie Howard, p; Budapest Sym/Karl Anton Rickenbacher

Bellini, Vincenzo Oboe Concerto in E-Flat Guy Touvron, tr; I Solisti Veneti/Claudio Scimone RCA 61815-2 Carnival In Venice 8:20

Bach, Johann Sebastian Violin and Oboe Concerto in d, BWV 1060 Ray Still, ob; Israel Phil/Itzhak Perlman, v

Wieniawski, Henryk Caprice in a Itzhak Perlman, v; Samuel Sanders, p

Rodgers, Richard Carousel Hollywood Bowl Sym/John Mauceri

Rodgers, Richard The Sound of Music Jenny Lin, p

Rodgers, Richard The King and I Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

Rodgers, Richard The King and I Stephen Hough, p

Kern, Jerome Showboat Utah Sym/Maurice Abravanel

Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Sonata No. 21 in A, K. 305 Jean-François Rivest, v; David Breitman, forte-p

Susato, Tielman Ronde, "Warum"

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Hannah Lash: Stalk (2008)

Joaquín Rodrigo: Sonada de adiós 'Homage to Paul Dukas' (1935)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: With Catlike Tread (1879)

Getty H. Huffine: March "Them Basses" (1924)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra (1860)

Daniel Auber: Gustave III: Allemande & Pas des folies (1833)

Frédéric Chopin: Ballade No. 4 in f (1842)

Giovanni Gabrieli: Sonata pian' e forte (1597)

Joseph Haydn: Finale from Cello Concerto No. 1 (1765)

Florence Price: Tobacco (1940)

Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica (1720)

Robert Schumann: Bunte Blätter: Three Little Pieces (1839)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Minuet (1717)

Arvo Pärt: Passacaglia (2003)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quintet No. 5 (1790)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture (1812)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Robert Schumann: Romance in A (1849)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 (1868)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 30 in D (1774)

Antonio Salieri: Cublai Overture (1787)

Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes (1936)

Joseph Haydn: Symphony No. 68 in B-Flat (1774)

Kurt Weill: Lost in the Stars (1949)

Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite (1937)

Paul Hindemith: Neues vom Tage: Overture (1929)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Gustav Mahler: Rondo-Burleske from Symphony No. 9 (1910)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C (1795)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet (1775)

Ignace Jan Paderewski: Minuet in G (1887)

Antonín Dvorák: Violin Sonatina in G (1893)

Leos Janácek: Lachian Dances: Saw Dance (1890)

Johann Sebastian Bach: Trio Sonata No. 6 in C (1732)

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé (1907)

John Stanley: Concerto Grosso in D (1742)

Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti (1743)

George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

TBA

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

TBA

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Leos Janácek: Sinfonietta (1926)

Franz Schubert: Symphony No. 6 in C 'Little C Major' (1818)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Jack Gallagher: Diversions Overture (1986)

Margi Griebling-Haigh: Danses ravissants (2005)

Paul Hindemith: Symphonia Serena (1946)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp 'Moonlight' (1801)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Alec Wilder: Suite No. 2 for Tenor Saxophone & Strings (1966)

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 3 in C (1787)

Peter Tchaikovsky: Hamlet Fantasy Overture (1888)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)

23:00 QUIET HOUR

Charles Tomlinson Griffes: Three Tone Pictures (1915)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Clarinet Concerto (1791)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Franz Liszt: Consolation No. 3 (1850)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in g 'La Notte' (1728)

Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away (1959)

Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)