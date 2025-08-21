© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 08-21-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Beethoven, Ludwig van Leonore Soloists; Freiburg Baroque Orch/René Jacobs Harmonia Mundi HMM-902414/15 (2) Beethoven: Leonore 5:14

0:05:00 Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.2 in C, Op.72a German Chamber Phil/Daniel Harding Virgin Classics 45364-2 Beethoven: Overtures 12:44

0:20:00 Clarke, Rebecca Cradle Song Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p Cedille CDR-90000139 Violin Lullabies 3:00

0:23:00 Coleridge-Taylor, Samuel Violin Concerto in g, Op 80 Anthony Marwood, v; BBC Scottish Sym/Malcolm Brabbins Hyperion CDA-67420 The Romantic Violin Concerto 5 32:01:00

0:55:00 Dowland, John A Galliard La Nef Atma ACD2-2650 Dowland In Dublin 1:44

1:00:00 Williams, John Harry Potter and the Sorcerer's Stone film suite Orch/John Williams Warner 83491-2 Harry Potter And The Sorcerer's Stone 5:15

1:05:00 Korngold, Erich Wolfgang The Prince and the Pauper film score London Sym/André Previn DG 471347-2 Previn Conducts Korngold * The Sea Hawk 22:26

1:30:00 Joplin, Scott Ragtime Dance Lake Effect Clarinet Quartet Lake Effect Clarinet Quartet n/a Cooler By the Lake 2:54

1:32:00 Weber, Carl Maria von Clarinet Concerto No. 2 in E-Flat, Op. 74 Alexander Fiterstein, cl; San Francisco Ballet Orch/Martin West Bridge 9416 Alexander Fiterstein Performs Carl Maria von Weber 22:44

1:55:00 Loewe, Carl Song, "Allmacht Gottes," Op. 89/3 Ingeborg Danz, s; Cord Garben, p CPO 777355-2 (21) Loewe: Lieder & Balladen Complete Edition 1:48

2:00:00 Massenet, Jules Thaïs Zuill Bailey, vc; Roanoke Sym/David Wiley Delos DE-3378 Zuill Bailey in Concert * Live 10-17-05 5:30

2:06:00 Tchaikovsky, Peter Pezzo capriccioso in b, Op. 62 Zuill Bailey, vc; San Francisco Ballet Orch/Martin West Telarc CD-80724 Russian Masterpieces for Cello and Orchestra 6:34

2:12:00 Popper, David Etudes, Op 73 Janos Starker, vc Parnassus PACD-97-008 The Road To Cello Playing 1:48

2:14:00 Garcia, Russell Miniature Symphony for Saxophone West Coast Saxophone Quartet Cambria CD-1045 All The Sax You've Ever Dreamed Of 8:27

2:22:00 Melartin, Erkki Symphony No. 5, Op. 90, "Sinfonia brevis" Tampere Phil/Leonid Grin Ondine ODE-931-2 (3) Melartin: The Six Symphonies 32:56:00

2:55:00 Bach, Johann Sebastian Three-Part Sinfonias, BWV 787-801 Ton Koopman, hc Capriccio 10210 n/a 1:23

 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Kaye, Debra Call of the Dance Carl Gutowski, f; Marcia Eckert, p Navona NV-6521 Ikarus Among the Stars: Music of Debra Kaye 5:23

3:05:00 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata No. 8 in c minor, Op. 13, "Pathétique" Emil Gilels, p DG 400036-2 n/a 19:57

3:25:00 Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi Naxos 8.550433 BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, "Mödlinger Tänze" / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi) 1:24

3:27:00 Fesca, Friedrich Ernst Symphony No. 3 in D, Op. 13 North German Radio Phil/Frank Beerman CPO 999869-2 Fesca 28:25:00

3:55:00 Wolf, Hugo Mörike Lieder Anna Grevelius, ms; Sholto Kynoch, p Stone Records 5.06019E+12 Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 2 1:51

4:00:00 Offenbach, Jacques The Tales of Hoffmann Maurice André, tr; Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson EMI/Ang CDC7-49219-2 Opera Arias 5:27

4:05:00 Kraus, Josef Martin Overture, "Olympia" Örebro Chamber Orch/Göran W Nilson Bluebell ABCD-031 Mozart & His Contemporaries 7:08

4:13:00 Spontini, Gasparo Olympie Berlin Radio Sym/Gerd Albrecht Orfeo C-137862-H (2) Spontini: Olympie 8:47

4:23:00 Hanson, Howard Symphony #1 in e, Op 21, "Nordic" Nashville Sym Orch/Kenneth Schermerhorn Naxos 8.559072 HANSON: Symphony No. 1, 'Nordic' / Merry Mount Suite 31:45:00

4:54:00 Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 12 Emil Gilels, p DG 449721-2 Grieg: Lyric Pieces 1:25

5:00:00 Offenbach, Jacques Valse, "Souvenir d'Aix-les-Bains" Gulbenkian Orch/Michel Swierczewski Nimbus NI-5303 Offenbach Music from the Operettas 5:47

5:06:00 Saint-Saens, Camille Cello Concerto No. 1 in a minor, Op. 33 Laszlo Varga, vc; Westphalian Sym Orch/Siegfried Landau MMG CDX-5084 (2) The Romantic Cello 18:23

5:26:00 Grieg, Edvard String Quartet No. 2 in F (incomplete) Chilingirian String Quartet Hyperion CDA-67117 Grieg: String Quartets 29:46:00

5:56:00 Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 43 Emil Gilels, p DG 449721-2 Grieg: Lyric Pieces 1:43

 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Alberto Ginastera: Estancia: Malambo (1941)

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp (1952)

Alfred Grünfeld: Soirée de Vienne (1880)

Michael Praetorius: Terpsichore: Three Ballets à 4 (1612)

Richard Rodgers: The Sound of Music: Main title (1965)

Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927)

Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 53 'Lark' (1790)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' (1880)

John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Rondo from Violin Sonata No. 5 'Spring' (1801)

Alexander Glazunov: Mazurka in G (1888)

Frédéric Chopin: Waltz No. 4 in F (1838)

Sergei Prokofiev: Scherzo from Cello Sonata (1949)

William Byrd: The Bells (1600)

Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 (1901)

John Kander: New York, New York: Main theme (1977)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)

Jules Mouquet: Suite for Winds: Aubade (1910)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Franz Schubert: Heidenröslein (1815)

Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 (1812)

Alberto Ginastera: Estancia: Suite (1941)

Johann Sebastian Bach: Fugue à la gigue 'Jig' (1717)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Salomone Rossi: Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Zambalina (1608)

Jerry Goldsmith: Star Trek: The New Enterprise (1979)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)

Camille Saint-Saëns: Allegro appassionato (1875)

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 3 in d (1780)

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

 

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901)

Sir Arnold Bax: The Poisoned Fountain (1928)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Suite (1903)

Alexander Glazunov: March on a Russian Theme (1901)

Leopold Mozart: Symphony in D (1753)

Albert Roussel: Symphony No. 3 in g (1930)

Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings (1866)

Ludwig van Beethoven: Andante favori (1803)

Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)

Joseph Haydn: Vivace from Piano Concerto No. 11 (1782)

John Philip Sousa: March 'The Triton Medley' (1892)

 

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: The Song of the Nightingale (1917)

John Adams: Century Rolls (1997)

 

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Aaron Copland: Down a Country Lane (1962)

Roy Harris: The Girl I Left Behind Me from Symphony No. 4 (1939)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 1 in f (1795)

Joseph Haydn: String Quartet No. 16 in A (1769)

Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: O sancta justitia! (1837)

Robert Schumann: Piano Concerto in a (1845)

Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 (1916)

Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 2 (1906)

Sir Arnold Bax: Symphonic Scherzo (1917)

Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie (1903)

Joe Hisaishi: Kikujiro: The Rain (1999)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations (1897)

François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses (1717)

Richard Strauss: Macbeth (1888)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Suite (1935)

 

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Alberto Nepomuceno: Scherzo from Symphony in g (1893)

Hamish MacCunn: The Ship o' the Fiend (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 3 (1775)

Sir Edward Elgar: La Capricieuse (1891)

Max Richter: Vivaldi's Autumn Concerto Recomposed (2012)

Ottorino Respighi: Theme & Variations from String Quartet (1904)

Joseph Fiala: English horn Concerto in C (1780)

William Alwyn: Seven Irish Tunes (1936)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G (1839)

Eric Whitacre: Water Night (1995)

Felix Mendelssohn: Finale from Piano Concerto No. 1 (1831)

 

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Peter Tchaikovsky: Theme & Variations from Suite No. 4 'Mozartiana' (1887)

Ignace Jan Paderewski: Minuet in G (1887)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 in F (1833)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 2 (1910)

Sergei Rachmaninoff: Barcarolle (1894)

 

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Kara Karayev: Don Quixote (1960)

Carl Nielsen: Symphony No. 2 in b 'Four Temperaments' (1902)

 

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)

Felix Mendelssohn: Violin Concerto in d (1822)

Antonín Dvorák: Polka from String Quartet No. 9 (1877)

Charles Koechlin: Sonatine (1916)

Sarah Rimkus: My Heart is Like a Singing Bird (2016)

Veljo Tormis: Lullaby, Lullaby (1989)

Joseph Haydn: Symphony No. 12 in E (1763)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1875)

Lili Boulanger: Of a Sad Evening (1918)

Emil von Reznícek: Serenade for Strings (1924)

 

23:00 QUIET HOUR

Ludwig van Beethoven: Larghetto from Violin Concerto (1806)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 13 (1783)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)

César Franck: Psyché et Eros (1888)

Claude Debussy: Syrinx (1912)

Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)

Tomás Luis de Victoria: Ave Maria (1572)

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 31 Aria da Capo (1742)

Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)
