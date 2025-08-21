WCLV Program Guide 08-21-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Beethoven, Ludwig van Leonore Soloists; Freiburg Baroque Orch/René Jacobs Harmonia Mundi HMM-902414/15 (2) Beethoven: Leonore 5:14
0:05:00 Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.2 in C, Op.72a German Chamber Phil/Daniel Harding Virgin Classics 45364-2 Beethoven: Overtures 12:44
0:20:00 Clarke, Rebecca Cradle Song Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p Cedille CDR-90000139 Violin Lullabies 3:00
0:23:00 Coleridge-Taylor, Samuel Violin Concerto in g, Op 80 Anthony Marwood, v; BBC Scottish Sym/Malcolm Brabbins Hyperion CDA-67420 The Romantic Violin Concerto 5 32:01:00
0:55:00 Dowland, John A Galliard La Nef Atma ACD2-2650 Dowland In Dublin 1:44
1:00:00 Williams, John Harry Potter and the Sorcerer's Stone film suite Orch/John Williams Warner 83491-2 Harry Potter And The Sorcerer's Stone 5:15
1:05:00 Korngold, Erich Wolfgang The Prince and the Pauper film score London Sym/André Previn DG 471347-2 Previn Conducts Korngold * The Sea Hawk 22:26
1:30:00 Joplin, Scott Ragtime Dance Lake Effect Clarinet Quartet Lake Effect Clarinet Quartet n/a Cooler By the Lake 2:54
1:32:00 Weber, Carl Maria von Clarinet Concerto No. 2 in E-Flat, Op. 74 Alexander Fiterstein, cl; San Francisco Ballet Orch/Martin West Bridge 9416 Alexander Fiterstein Performs Carl Maria von Weber 22:44
1:55:00 Loewe, Carl Song, "Allmacht Gottes," Op. 89/3 Ingeborg Danz, s; Cord Garben, p CPO 777355-2 (21) Loewe: Lieder & Balladen Complete Edition 1:48
2:00:00 Massenet, Jules Thaïs Zuill Bailey, vc; Roanoke Sym/David Wiley Delos DE-3378 Zuill Bailey in Concert * Live 10-17-05 5:30
2:06:00 Tchaikovsky, Peter Pezzo capriccioso in b, Op. 62 Zuill Bailey, vc; San Francisco Ballet Orch/Martin West Telarc CD-80724 Russian Masterpieces for Cello and Orchestra 6:34
2:12:00 Popper, David Etudes, Op 73 Janos Starker, vc Parnassus PACD-97-008 The Road To Cello Playing 1:48
2:14:00 Garcia, Russell Miniature Symphony for Saxophone West Coast Saxophone Quartet Cambria CD-1045 All The Sax You've Ever Dreamed Of 8:27
2:22:00 Melartin, Erkki Symphony No. 5, Op. 90, "Sinfonia brevis" Tampere Phil/Leonid Grin Ondine ODE-931-2 (3) Melartin: The Six Symphonies 32:56:00
2:55:00 Bach, Johann Sebastian Three-Part Sinfonias, BWV 787-801 Ton Koopman, hc Capriccio 10210 n/a 1:23
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Kaye, Debra Call of the Dance Carl Gutowski, f; Marcia Eckert, p Navona NV-6521 Ikarus Among the Stars: Music of Debra Kaye 5:23
3:05:00 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata No. 8 in c minor, Op. 13, "Pathétique" Emil Gilels, p DG 400036-2 n/a 19:57
3:25:00 Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi Naxos 8.550433 BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, "Mödlinger Tänze" / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi) 1:24
3:27:00 Fesca, Friedrich Ernst Symphony No. 3 in D, Op. 13 North German Radio Phil/Frank Beerman CPO 999869-2 Fesca 28:25:00
3:55:00 Wolf, Hugo Mörike Lieder Anna Grevelius, ms; Sholto Kynoch, p Stone Records 5.06019E+12 Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 2 1:51
4:00:00 Offenbach, Jacques The Tales of Hoffmann Maurice André, tr; Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson EMI/Ang CDC7-49219-2 Opera Arias 5:27
4:05:00 Kraus, Josef Martin Overture, "Olympia" Örebro Chamber Orch/Göran W Nilson Bluebell ABCD-031 Mozart & His Contemporaries 7:08
4:13:00 Spontini, Gasparo Olympie Berlin Radio Sym/Gerd Albrecht Orfeo C-137862-H (2) Spontini: Olympie 8:47
4:23:00 Hanson, Howard Symphony #1 in e, Op 21, "Nordic" Nashville Sym Orch/Kenneth Schermerhorn Naxos 8.559072 HANSON: Symphony No. 1, 'Nordic' / Merry Mount Suite 31:45:00
4:54:00 Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 12 Emil Gilels, p DG 449721-2 Grieg: Lyric Pieces 1:25
5:00:00 Offenbach, Jacques Valse, "Souvenir d'Aix-les-Bains" Gulbenkian Orch/Michel Swierczewski Nimbus NI-5303 Offenbach Music from the Operettas 5:47
5:06:00 Saint-Saens, Camille Cello Concerto No. 1 in a minor, Op. 33 Laszlo Varga, vc; Westphalian Sym Orch/Siegfried Landau MMG CDX-5084 (2) The Romantic Cello 18:23
5:26:00 Grieg, Edvard String Quartet No. 2 in F (incomplete) Chilingirian String Quartet Hyperion CDA-67117 Grieg: String Quartets 29:46:00
5:56:00 Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 43 Emil Gilels, p DG 449721-2 Grieg: Lyric Pieces 1:43
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Alberto Ginastera: Estancia: Malambo (1941)
Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 'American' (1893)
Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp (1952)
Alfred Grünfeld: Soirée de Vienne (1880)
Michael Praetorius: Terpsichore: Three Ballets à 4 (1612)
Richard Rodgers: The Sound of Music: Main title (1965)
Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927)
Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 53 'Lark' (1790)
Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' (1880)
John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896)
Ludwig van Beethoven: Scherzo & Rondo from Violin Sonata No. 5 'Spring' (1801)
Alexander Glazunov: Mazurka in G (1888)
Frédéric Chopin: Waltz No. 4 in F (1838)
Sergei Prokofiev: Scherzo from Cello Sonata (1949)
William Byrd: The Bells (1600)
Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918)
Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 (1901)
John Kander: New York, New York: Main theme (1977)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)
Jules Mouquet: Suite for Winds: Aubade (1910)
Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)
Franz Schubert: Heidenröslein (1815)
Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 (1812)
Alberto Ginastera: Estancia: Suite (1941)
Johann Sebastian Bach: Fugue à la gigue 'Jig' (1717)
Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)
Salomone Rossi: Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Zambalina (1608)
Jerry Goldsmith: Star Trek: The New Enterprise (1979)
Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)
Camille Saint-Saëns: Allegro appassionato (1875)
Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 3 in d (1780)
Jean Sibelius: Finlandia (1899)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901)
Sir Arnold Bax: The Poisoned Fountain (1928)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Suite (1903)
Alexander Glazunov: March on a Russian Theme (1901)
Leopold Mozart: Symphony in D (1753)
Albert Roussel: Symphony No. 3 in g (1930)
Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings (1866)
Ludwig van Beethoven: Andante favori (1803)
Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)
Joseph Haydn: Vivace from Piano Concerto No. 11 (1782)
John Philip Sousa: March 'The Triton Medley' (1892)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Igor Stravinsky: The Song of the Nightingale (1917)
John Adams: Century Rolls (1997)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Aaron Copland: Down a Country Lane (1962)
Roy Harris: The Girl I Left Behind Me from Symphony No. 4 (1939)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 1 in f (1795)
Joseph Haydn: String Quartet No. 16 in A (1769)
Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: O sancta justitia! (1837)
Robert Schumann: Piano Concerto in a (1845)
Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 (1916)
Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 2 (1906)
Sir Arnold Bax: Symphonic Scherzo (1917)
Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie (1903)
Joe Hisaishi: Kikujiro: The Rain (1999)
Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations (1897)
François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses (1717)
Richard Strauss: Macbeth (1888)
Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Suite (1935)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Alberto Nepomuceno: Scherzo from Symphony in g (1893)
Hamish MacCunn: The Ship o' the Fiend (1888)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 3 (1775)
Sir Edward Elgar: La Capricieuse (1891)
Max Richter: Vivaldi's Autumn Concerto Recomposed (2012)
Ottorino Respighi: Theme & Variations from String Quartet (1904)
Joseph Fiala: English horn Concerto in C (1780)
William Alwyn: Seven Irish Tunes (1936)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G (1839)
Eric Whitacre: Water Night (1995)
Felix Mendelssohn: Finale from Piano Concerto No. 1 (1831)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Peter Tchaikovsky: Theme & Variations from Suite No. 4 'Mozartiana' (1887)
Ignace Jan Paderewski: Minuet in G (1887)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 in F (1833)
Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 2 (1910)
Sergei Rachmaninoff: Barcarolle (1894)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Kara Karayev: Don Quixote (1960)
Carl Nielsen: Symphony No. 2 in b 'Four Temperaments' (1902)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)
Felix Mendelssohn: Violin Concerto in d (1822)
Antonín Dvorák: Polka from String Quartet No. 9 (1877)
Charles Koechlin: Sonatine (1916)
Sarah Rimkus: My Heart is Like a Singing Bird (2016)
Veljo Tormis: Lullaby, Lullaby (1989)
Joseph Haydn: Symphony No. 12 in E (1763)
Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1875)
Lili Boulanger: Of a Sad Evening (1918)
Emil von Reznícek: Serenade for Strings (1924)
23:00 QUIET HOUR
Ludwig van Beethoven: Larghetto from Violin Concerto (1806)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 13 (1783)
Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)
Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)
César Franck: Psyché et Eros (1888)
Claude Debussy: Syrinx (1912)
Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)
Tomás Luis de Victoria: Ave Maria (1572)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 31 Aria da Capo (1742)
Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)