WCLV Program Guide 08-19-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Délibes, Léo Lakmé Nicole Cabell, s; Alyson Cambridge, ms; Lake Forest Sym/VLadimir Kulenkovic Cedille CDR-90000181 Sisters in Song 5:47
0:06:00 Bolcom, William Fields of Flowers Spencer Myer, p Steinway & Sons 30041 William Bolcom: Piano Rags 3:43
0:10:00 Villa-Lobos, Heitor Distribiçau de Flores Tacy Edwards, f; Marc Regnier, g Reference Recordings FR-714 Tempo do Brasil 3:45
0:13:00 Strauss II, Johann Myrtle Blossoms Waltz, Op. 395 Vienna Philharmonic/Riccardo Muti Sony 88985477002 2018 New Year's Concert 9:24
0:24:00 Mackenzie, Alexander Violin Concerto in c-sharp, Op 32 Malcolm Stewart, v; Royal Scottish National Orch/Vernon Handley Hyperion CDA-66975 Mackenzie: Violin Concerto, Pibroch Suite 31:24:00
0:56:00 Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "She's fair and fause," H XXXIa:121 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:27
1:00:00 Liszt, Franz Introduction and Polonaise after Bellini's "I Puritani" Leslie Howard, p MHS 525758-F (2) n/a 5:28
1:05:00 Arban, Jean-Baptiste Variations on Bellini's "Norma" Mary Elizabeth Bowden, tr; Kassia Ensemble Summit DCD-743 Rëverie 7:08
1:13:00 Farrenc, Louise Variations concertantes, Op. 20 Winfried Rademacher, v; Konstanze Eickhorst, p CPO 555538 Louise Farrenc 9:12
1:23:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 36 in C, K. 425, "Linz" Prague Chamber Orch/Sir Charles Mackerras Telarc CD-80148 Mozart: Symphony Nos. 36 & 38 31:34:00
1:55:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in B-Flat, K. 15q Lera Auerbach, p Lyric Records 103 n/a 1:27
2:00:00 Gershwin, George Porgy and Bess Leontyne Price, s; William Warfield, b-br; Orch/Skitch Henderson RCA 5234-2-RG Porgy And Bess Highlights 5:04
2:05:00 Gershwin, George Porgy and Bess Suite Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur Berlin Classics 0093012-BC Rhapsody in Blue 14:32
2:20:00 Gershwin, George Porgy and Bess Jascha Heifetz, v; Brooks Smith, p RCA 62645-2 Selections From The Heifetz Collection 1:32
2:21:00 Brahms, Johannes String Sextet #1 in B-Flat, Op 18 Music@Menlo Ensemble Music@Menlo 2011 (7) Music@Menlo Live: Through Brahms 33:38:00
2:55:00 Brahms, Johannes Neue Liebeslieder Waltzes, Op 65 Bonney, von Otter, Streit, Bär; Helmut Deutsch, Bengt Forsberg, p EMI/Ang CDC5-55430-2 n/a 1:32
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 4 (1730): 25e ordre Carole Cerasi, hc Metronome METCD-1100 (10) Couperin: Complete Works for Harpsichord 5:23
3:05:00 Couperin, François Pièces en concert Jian Wang, vc; Camerata Salzburg String Quartet DG 474236-2 The Baroque Album 12:41
3:18:00 Leclair, Jean-Marie Violin Concerto in B-Flat, Op 10/1 Monica Huggett, v; Arion Ensemble Atma ACD-22143 Jean-Marie Leclair: Violin & Flute Concertos 12:41
3:31:00 Rameau, Jean-Philippe Les Paladins La Chapelle Harmonique/Valentin Tournet Chateau de Versailles CVS-054 (3) Rameau - "Les Paladins" 1:24
3:32:00 Mendelssohn, Felix String Symphony No. 12 in g Hanover Band/Roy Goodman RCA 68069-2 (3) Mendelssohn: String Symphonies - Complete 22:32
3:55:00 Mendelssohn, Fanny Mélodie in c-sharp, Op. 4/2 David Kadouch, p Mirare MIR-532 Fanny Mendelssohn 1:35
4:00:00 Lehár, Franz Giuditta Beverly Sills, s; London Phil/Julius Rudel DG B0002469-02 (2) n/a 5:23
4:05:00 Suppé, Franz von Light Cavalry St Martin's Academy/Sir Neville Marriner EMI/Ang CDZ7-67224-2 Suppe: Overtures 7:04
4:12:00 Strauss II, Johann Die Fledermaus Orch/Bruno Walter Sony SMK-64467 Bruno Walter Edition- Strauss, Brahms, Smetana 8:16
4:21:00 Lehár, Franz The Land of Smiles Munich Radio Orch/Willi Boskovsky EMI/Ang CDS7-47604-8 (2) n/a 7:55
4:30:00 Fauré, Gabriel String Quartet in e, Op 121 Ébène Quartet Virgin 070875-2 (5 CDs) Fauré: Complete Chamber Music for Strings and Piano 24:20:00
4:55:00 Fauré, Gabriel Songs, Op 18 Håkan Hagegård, br; Warren Jones, p RCA 68659-2 Fauré: Requiem, Songs 1:29
5:00:00 Traditional The Bonnie Banks of Loch Lomond Nicola Benedetti, v; BBC Scottish Sym/Rory Macdonald London B0021290-02 n/a 5:26
5:05:00 Bruch, Max Violin Concerto No. 1 in g minor, Op. 26 Nicola Benedetti, v (b 1987); Czech Phil/Jakub Hrusa DG 4764092 Nicola Benedetti * Tchaikovsky * Bruch * Violin Concertos 24:36:00
5:32:00 Beethoven, Ludwig van Variations on Salieri's "La stessa, la stessissima" John Ogdon, p EMI/Ang 85761-2 (2) Beethoven: Piano Variations 13:25
5:45:00 Beethoven, Ludwig van Variations in C on Mozart's "La cì darem la mano," WoO 28 Consortium Classicum CPO 999437-2 Chamber Music for Winds Vol. 2 9:25
5:54:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 Claudio Otelli, b; St Martin's Academy/Marriner Philips 432129-2 (3) Mozart: Don Giovanni 1:37
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
05:56:52 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Bourrée BWV 1006 (1720) Tasmin Little, violin Naked Vn 2008 1:34
05:58:43 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks (1874) Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018 1:12
06:06:53 Padre Antonio Soler: Sonata No. 9 in C (1770) Martina Filjak, piano Naxos 572515 4:55
06:13:01 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 (1901) Orchestre National de France Cristian Macelaru Deutsche Gram 4865505 11:47
06:24:57 Fritz Kreisler: Liebesfreud (1910) Gil Shaham, violin Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 449923 3:03
06:28:26 Gus Edwards: In My Merry Oldsmobile (1905) Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374 1:40
06:31:10 Radiohead: Paranoid Android (1997) Greg Anderson, piano Steinway 30006 9:00
06:41:27 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate of Kiev (1874) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 8:49
06:50:49 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles (1890) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 4:53
06:56:15 John Philip Sousa: March 'The Invincible Eagle' (1901) USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 3:44
07:02:46 Giles Farnaby: Suite of Six Dances (1610) Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 7:51
07:12:15 Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 (1855) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 11:50
07:24:28 Carl Philipp Emanuel Bach: March for the Ark (1750) Seattle Trumpet Consort Origin 33001 2:42
07:28:40 Sir Edward Elgar: Imperial March Op 32 (1897) BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 4:26
07:33:30 Lukas Foss: Three American Pieces: Early Song (1945) Nikki Chooi, violin Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559938 4:47
07:43:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 in E-Flat K 16 (1764) Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80256 12:25
07:57:25 John Playford: Wallom Green (1651) Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 2:00
08:07:18 Richard Rodgers: State Fair: Suite (1945) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:45
08:15:23 Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4864528 12:51
08:29:42 Giovanni Palestrina: Super flumina Babylonis (1604) Sistine Chapel Choir Massimo Palombella Deutsche Gram 4795300 3:05
08:33:03 Franz Schubert: Fourteen Waltzes (1825) Vassily Primakov, piano Bridge 9327 9:47
08:44:26 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894) Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 11:30
08:57:36 Stanislaw Moniuszko: Halka: Mazurka (1848) Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 46329 3:51
09:05:05 Ottorino Respighi: The Birds (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 18:11
09:23:44 Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings Op 48 (1880) Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 3:56
09:28:36 Henry Mancini: The Pink Panther: Theme (1963) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:53
09:33:20 Francis Chagrin: Parade of the Wooden Soldiers (1966) Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 1:59
09:35:51 Peter Boyer: Fanfare for Tomorrow (2021) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 2:41
09:39:17 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 (1878) Gil Shaham, violin Orchestra of Castile & Leon Alejandro Posada Canary 7 8:13
09:49:01 Marc Lavry: Kinereth (1949) Brian Thornton, cello Thornton 2013 4:34
09:54:11 Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Sinfonia BWV 826 (1727) Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 5:04
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
10:00:21 Leonard Bernstein: West Side Story: America (1957) Canadian Brass RCA 68633 3:10
10:03:58 Leonard Bernstein: West Side Story: One Hand, One Heart (1957) Ailyn Pérez, soprano BBC Symphony Patrick Summers Warner 633485 4:14
10:09:21 David Diamond: Music for Shakespeare's 'Romeo and Juliet' (1947) New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3103 23:28
10:34:15 Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' Op 11 (1866) Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 12:11
10:47:15 William Byrd: Lullaby 'My Sweet Little Baby' (1588) Gesualdo Six Hyperion 68285 2:17
10:50:37 Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in G H 445 (1755) Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Deutsche Gram 439895 25:05
11:16:54 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 (1710) Benjamin Raymond, trumpet Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:28
11:24:47 George Enescu: Dixtuor for Winds Op 14 (1906) Norwegian Winds Gerard Oskamp Victoria 19095 21:39
11:47:33 Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' (1907) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:04
11:54:58 Dmitri Shostakovich: Suite for Variety Orchestra: Waltz No. 2 (1957) Philip Edward Fisher, piano Brodsky Quartet Chandos 40 3:29
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
12:06:42 Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss (1928) Cleveland Orchestra Oliver Knussen Deutsche Gram 449205 43:32
12:50:50 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song (1876) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 488 5:15
12:57:41 Domenico Scarlatti: Sonata in F Kk 445 (1750) Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 2:38
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
13:00:29 Nikolai Rimsky-Korsakov: Dubinushka Op 62 (1906) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 3:44
13:04:56 Leos Janácek: Idyll for Strings: Scherzo & Trio (1878) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 3:11
13:09:50 Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 6 in C (1786) Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 23:24
13:34:56 Robert Volkmann: Serenade No. 3 for Strings Op 69 (1870) Catherine Tunnell, cello German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 13:31
13:50:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 in A K 219 'Turkish' (1775) Isaac Stern, violin Cleveland Orchestra George Szell Sony 66475 29:15
14:21:04 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 Op 11 # 2 (1901) Orchestre National de France Cristian Macelaru Deutsche Gram 4865505 11:31
14:34:20 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo (1918) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447109 10:55
14:46:45 Josef Suk: Toward a New Life Op 35 (1932) Boston Pops John Williams Sony 62592 5:53
14:53:32 Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Intermezzo (1891) Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574067 6:09
15:00:08 Carlo Gesualdo: Illumina faciem tuam (1600) Gesualdo Six Hyperion 68285 3:31
15:04:09 Alonso Lobo: Versa est in luctum (1598) Gesualdo Six Hyperion 68285 5:12
15:11:15 Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 4 Op 99 'Prague' (1979) Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 12:30
15:24:47 Ottorino Respighi: The Birds: The Cuckoo (1927) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 4:32
15:30:19 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 4 in E-Flat (1800) Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 21:07
15:52:07 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Overture (1683) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 2:28
15:55:19 John Williams: Return of the Jedi: Luke and Leia (1983) Boston Pops John Williams Decca 4851590 4:23
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
16:02:17 Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue Op 128 (1936) Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:53
16:10:47 Joaquín Rodrigo: Four Pieces (1938) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 11:28
16:27:21 Dennis McCarthy: Star Trek - Generations: End title Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80383 4:08
16:33:14 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat Op 53 'Heroic' (1842) Ran Dank, piano Avie 2475 7:28
16:42:25 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 (1914) New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:41
16:53:30 Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945) Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14
17:04:02 Gioacchino Rossini: Demetrio e Polibio: Overture (1809) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 6:28
17:11:51 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 3 Op 55 'Eroica' (1804) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 11:26
17:24:40 Mikhail Glinka: Waltz Fantasy (1856) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 9:25
17:37:50 Gerda Blok-Wilson: O Little Rose, O Dark Rose (2020) Gesualdo Six Hyperion 68285 4:34
17:42:56 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 (1896) Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:17
17:47:42 Johann Sebastian Bach: Finale from Keyboard Concerto No. 1 BWV 1052 (1738) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2489 9:27
17:57:16 Leroy Anderson: A Trumpeter's Lullaby (1949) Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 3:01
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
18:10:30 Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 1 in C Op 11 (1810) Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 20:14
18:32:39 Louis Moreau Gottschalk: God Save the Queen Op 41 (1850) Alan Feinberg, piano Argo 430330 3:50
18:37:56 Nicolò Paganini: Variations on 'God Save the King' Op 9 (1829) Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 6:28
18:45:47 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in g BWV 1056 (1740) Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 9:18
18:55:57 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748) Canadian Brass Ensemble Robert Moody Opening Day 7347 3:35
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
19:01:36 Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude (1867) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:08
19:08:22 George Enescu: Symphony No. 3 in C Op 21 (1921) Choeurs de Radio France Orchestre National de France Cristian Macelaru Deutsche Gram 4865505 50:222
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
20:00:56 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 (1834) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 12:49
20:15:22 Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 3 in C 'English' (1889) London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 34:25
20:50:56 Nicolò Paganini: Sonata No. 4 for Violin & Guitar (1828) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 437837 8:29
21:03:14 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880) Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16
21:26:48 Luca Marenzio: Potrò viver io più (1581) Gesualdo Six Hyperion 68285 2:48
21:30:56 Owain Park: Phos Hilaron (2017) Gesualdo Six Hyperion 68285 2:07
21:34:12 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e H 653 'Fandango' (1756) Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55
21:46:00 Johannes Brahms: Piano Quartet No. 3 in c Op 60 (1875) Claude Frank, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 39:49
22:24:05 Aram Khachaturian: Masquerade: Suite (1944) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 16:16
22:41:57 Eric Whitacre: The River Cam (2011) Julian Lloyd Webber, cello London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 11:49
22:54:20 Bill Evans: Peace Piece (1958) Igor Levit, piano Sony 542445 6:00
23:00 QUIET HOUR
23:02:12 Carlos Gomes: Largo from Sonata for Strings (1894) English Chamber Orchestra Neil Thomson Naxos 574405 8:10
23:10:23 Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 7:17
23:17:38 John Corigliano: Voyage for Flute & Strings (1983) Paul Edmund-Davies, flute I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80421 8:06
23:25:52 Florence Price: Adoration (1951) Randall Goosby, violin Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Decca 4854234 3:33
23:29:25 Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 Op 96 'American' (1893) Royal Philharmonic Charles Rosekrans Telarc 80610 7:47
23:37:13 Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:52
23:41:15 Robert Fuchs: Adagio from Serenade No. 4 Op 51 (1895) Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 6:54
23:48:09 Samuel Barber: Sure on This Shining Night Op 13 # 3 (1938) Sheku Kanneh-Mason, cello Decca 4851630 2:07
23:50:17 Franz Schubert: Impromptu No. 3 in G-Flat D 899/3 (1828) Vassily Primakov, piano Bridge 9327 6:07
23:56:33 Traditional: The Water is Wide Frederic Hand, guitar Willow 1036 3:01