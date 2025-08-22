WCLV Program Guide 08-24-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in c, Kk 11 (L 352) Scott Ross, hc

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in c, Kk 84 (L 10) Scott Ross, hc

Galuppi, Baldassare Harpsichord Concerto in c Edoardo Farina, hc; I Solisti Veneti/Claudio Scimone

Castiglioni, Niccolo La Buranella Danish National Sym Orch/Gianandrea Noseda

Elgar, Edward String Serenade in e, Op 20 London Sinfonia/Sir John Barbirolli

Schumann, Robert Six Songs, Op 36 Hanno Müller-Brachmann, br; Graham Johnson, p

Haydn, Franz Joseph Fantasia (Capriccio) in C, H XVII:4 Marc-André Hamelin, p

Brahms, Johannes Variations on a Theme by Haydn, Op.56a Utah Sym Orch/Maurice Abravanel

Beethoven, Ludwig van Piano Concerto No. 4 in G, Op. 58 Melvyn Tan, forte-p; London Classical Players/Roger Norrington

ANON 17th c, Hungarian At Judgment Day Ars Renata Vocal Ensemble

Bach, Johann Sebastian The Art of Fugue, BWV 1080

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 2, BWV 870/91 Jiri Barta, vc; Hamish Milne, p

Moscheles, Ignaz Piano Concerto #6 in B-Flat, Op 90 Howard Shelley, p; Tasmanian Symphony Orchestra/Howard Shelley

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 2, BWV 870/91 Jiri Barta, vc; Hamish Milne, p

Bach, Johann Sebastian Prelude (Fantasy) in a, BWV 922 Igor Kipnis, clavichord

Schubert, Franz Five Minuets with Six Trios, D 89 Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov

Marais, Marin Suite in d Smithsonian Chamber Players

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Lanner, Josef Neue Wiener Ländler, Op 1 Vienna Bella Musica Ensemble

Higdon, Jennifer Dance Card Chicago Sinfonietta/Mei-Ann Chen

Purcell, Henry Amphitryon Aradia Ensemble/Kevin Mallon

Purcell, Henry Abdelazer, or The Moor's Revenge Suite Tafelmusik/Jeanne Lamon

Britten, Benjamin The Young Person's Guide to the Orchestra, Op.34 Royal Phil/André Previn

Purcell, Henry Amphitryon Aradia Ensemble/Kevin Mallon

Albinoni, Tomaso Adagio in g Julian Lloyd Webber, vc; English Chamber Orch/Nicholas Cleobury

Bizet, Georges L'Arlésienne Suite No. 1 Detroit Sym Orch/Paul Paray

Schumann, Robert Violin Sonata No. 1 Jennifer Koh, v; Reiko Uchida, p

Albinoni, Tomaso Trumpet Concerto in D M. André, tr; Württemberg Chamber Orch/J. Faerber

Landini Ballata, Donna 'l tuo partimento London Early Music Consort/David Munrow

Debussy, Claude Sarabande Amsterdam Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly

Debussy, Claude Children's Corner Suite Rudolf Firkusny, p

Halvorsen, Johann Chant de la Veslemöy Marianne Thorsen, v; Bergen Phil Strings/Neeme Järvi

Grieg, Edvard Sigurd Jorsalfar (Three Orchestral Pieces), Op. 56 Swedish Radio Sym Orch/Esa-Pekka Salonen

Sinding, Christian Suite in a, Op 10 Itzhak Perlman, v; Pittsburgh Sym Orch/André Previn

Irgens-Jensen, Ludvig I blodet hans blomde (1929) Solveig Kringelborn, s, Norrkoping Sym Orch/Lu Jia

06:00 WCLV SUNDAY MORNING with Anna Burr

John Dowland: Lacrimae Pavan (1596)

Thomas Tallis: Salve intemerata (1525)

Ralph Vaughan Williams: Mass in g (1922)

Sir William Walton: Henry V: Touch her soft lips and part (1944)

07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: Discovering Cleveland: performances by and conversations with the versatile and virtuosic American recitalist Douglas Cleveland.

DAVID DAHL: Suite Homage…honoring Buxtehude, Couperin, Franck & Dubois (2013).

HENRY MOLLICONE: Elegy for Saxophone & Organ (2012).

JOEL MARTINSON: Triptych Fantasy for Saxophone and Organ (2019).

PAMELA DECKER: Kairos (1997).

JOSEPH JONGEN: Toccata in D-flat, Op. 104 –Myles Boothroyd, saxophone; Douglas Cleveland (1987 Kney/St. Thomas Aquinas Chapel, University of St. Thomas, St. Paul, MN) PD Archive-Dropbox Audio (r. 10/16/22)

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: Choral Sounds from Down Under

Richard Gladwell explores Choral Sounds from Sydney and Melbourne in Australia, and from Wellington, New Zealand.

09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills

Antonio Caldara: Sinfonia in C (1700)

George Frideric Handel: Dixit Dominus (1707)

Girolamo Frescobaldi: Toccata (1620)

10:00 SUNDAY BRUNCH with Sam Petrey

Nicolò Paganini: Caprice No. 24 (1820)

Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini (1941)

Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite (1918)

Fernando Sor: L'encouragement (1828)

Dmitri Klebanov: Piano Trio No. 2 (1958)

Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' (1932)

Franz Liszt: Legend No. 1 'St Francis of Assisi Preaching to the Birds' (1863)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Sergei Rachmaninoff: 2 Pieces for piano 6 hands: Romance Alexandre Tharaud, piano; Alexander Melnikov, piano; Aleksandar Madzar, piano

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 2 in E minor, Op. 27 Aspen Music Festival Orchestra; Dima Slobodeniouk, conductor Aspen Music Festival and School, Klein Music Tent, Aspen, CO Music: 12:45

Piano Puzzler Contestant: Chuck Romportl calling from Hopkins, MN Music: 7:20

Olivier Messiaen: Prelude, The Ethereal Sounds of Dreams Gilles Vonsattel, piano

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in D Major, Op. 70, No. 1,"Ghost" Trio Azura Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Concert Record Date: 11/1/2024 Music: 24:04

Robert Schumann: Romances, Op. 94: Mvt 3 Sabine Meyer, clarinet; Kalle Randalu, piano

Ingeborg Bronsart von Schellendorf: Jery & Bately: Overture ROCO Lucian & Nancy Morrison Theater, Brockman Hall, Rice University, Houston, TX Music: 6:37

George Walker: Lyric for Strings Ivalas Quartet Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 5:18

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C Major, Op. 61: Mvts 1, 3-4 Lucerne Festival Orchestra; Klaus Makela, conductor EBU, Lucerne Festival, Concert Hall KKL, Lucerne, Switzerland Music: 30:21

14:00 PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham – Manfred Honeck, conductor; Pablo Ferrandez, cello.

Antonin Dvorak: Symphony No.7

Katherine Balch: Musica Pyralis

Dmitri Shostakovich: Cello Concerto No.1

Pablo Casals: The Song of the Bird

Johannes Brahms: Double Concerto; Pablo Ferrandez, cello; Anne-Sophie Mutter, violin; Manfred Honeck, conductor; Czech Philharmonic.

Ludwig van Beethoven: Triple Concerto; Pablo Ferrandez, cello; Anne-Sophie Mutter, violin; Yefim Bronfman, piano; susanna Malkki, conductor

16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; Joélle Harvey, soprano; Daryl Freedman, mezzo-soprano; Julian Prégardien, tenor; Martin Mitterrutzner, tenor; Dashon Burton, bass-baritone; Cleveland Orchestra Chorus – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance 1/14/2023

Alban Berg: Lyric Suite - I. Andante amoroso

Franz Schubert: Symphony No. 8 ‘Unfinished’ – Movement I

Alban Berg: Lyric Suite - II. Allegro misterioso

Franz Schubert: Symphony No. 8 ‘Unfinished’ – Movement II

Alban Berg: Lyric Suite - III. Adagio appassionato

Franz Schubert: Mass No. 6 in E-flat D 950

18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded

Joshua Song, 17, Violin, from Northvale, New Jersey (Jack Kent Cooke Young Artist Award) Antonín Dvořák (1841-1904) arr. Fritz Kreisler (1875-1962): Slavonic Fantasie in B minor (4:56)

Eleanor Ha, 18, Bassoon, from Upper Saddle River, New Jersey

Luboš Sluka (b. 1928): Sonata for Bassoon and Piano I. Andante sostenuto (4:09)

Edwin Osorio, 17, Trombone, from Ann Arbor, Michigan and attending school at Interlochen Arts Academy in Interlochen, Michigan (Jack Kent Cooke Young Artist Award)

Jean-Michel Defaye (b. 1932): Deux Danses pour Trombone et Piano I. Danse Sacrée (6:01)

Madelyn Zoller, 18, Flute, from Hamilton, Ohio (Jack Kent Cooke Young Artist Award)

Henri Büsser (1872-1973): Prélude et Scherzo for Flute and Piano, Op. 35 (5:33)

Lili Masoudi, 16, Composer, from Cranford, New Jersey

Lili Masoudi (b. 2007): 2222 (4:47)

Performers: Bassoon - Isaac Erb; Tuba - Stephen Lamb; Vibraphone - Greg Jukes; Viola - Sergio Muñoz

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Antonín Dvorák: Serenade for Strings in E (1875)

César Franck: Symphony in d (1888)



21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Stephen Stanziano: Four Piano Miniatures — Randall Fusco, piano (CCG 10-12-14) 10:44

Margi Griebling Haigh: From a Train Window — Judy Berman, violin; Marcia Ferritto, viola; Dane Mather, cello (CCG 09-30-12)

Lorenzo Salvagni: Sonata in G Minor — Malina Rauschenfels, cello; Lorenzo Salvagni, piano (CCG 10-15-17) 6:45

Stephen T. Griebling: Tritonus — Randall Fusco, piano (CCG 09-30-12) 4:13

Stephen Stanziano: Suite for Flute and Guitar — Linda White, flute, Robert Gruca, guitar (CCG 10-07-18)



22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Wednesday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, A Conversation with Bernie Moreno

Senator Moreno sits down with NBC News’ Henry Gomez to discuss the work of the Senate and the impact on the State of Ohio.

23:00 QUIET HOUR

Jean Roger-Ducasse: Au jardin de Marguerite (1909)

Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Franz Schubert: Wiegenlied (1816)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude (1867)

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 (1730)

Leonard Bernstein: West Side Story: Somewhere (1957)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana (1938)

Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)