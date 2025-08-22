WCLV Program Guide 08-22-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Délibes, Léo Lakmé Eugenia Zukerman, f; Allan Vogel, ob; Dennis Helmrich, p Delos DE-3209 Opera Arias (arr. for flute, oboe and piano) - DELIBES, L. / PUCCINI, G. / OFFENBACH, J. / GOUNOD, C.-F. / MOZART, W.A. (Zukerman, Vogel, Helmrich) 5:01
0:05:00 Still, William Grant Miniatures for Flute, Oboe & Piano Sierra Winds Cambria CD-1083 Get on Board: American Music for Woodwinds by William Grant Still 11:54
0:17:00 Tsintsadze, Sulkhan Miniatures Georgian Chamber Orch/Lisa Batiashvili, v Sony 88697334002 Beethoven: Violin Concerto 12:46
0:31:00 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 100 in G, "Military" Chamber Orch of Europe/Claudio Abbado DG 4778117 (4) Haydn: 7 "London" Symphonies * Chamber Orchestra of Europe * Claudio Abbado 23:35
0:55:00 WILSON, Mortimer Suite, From My Youth, Op 5 Rawlins Piano Trio Albany TROY-692 American Romance 1:26
1:00:00 Tchaikovsky, Peter Suite No. 2 in C, Op. 53, "Caractéristique" Stuttgart Radio Sym Orch/Neville Marriner Capriccio 10227 n/a 5:40
1:06:00 Robinson III, John H Variations on a Theme of Valerie Capers Ensemble Cambria CD-1238 Where Freedom Rings 8:56
1:15:00 Capers, Valerie Portraits in Jazz (1976) Maria Thompson Corley, p Albany TROY-857 Soulscapes 3:41
1:20:00 Tchaikovsky, Peter Suite No. 1 in d, Op. 43 Detroit Sym Orch/Neeme Järvi Chandos CHAN-9587 Tchaikovsky: Suite No. 1 35:23:00
1:55:00 Tchaikovsky, Peter Valse-Scherzo, Op. 7 Michael Ponti, p Brilliant Classics 93980/29 Tchaikovsky Edition 1:19
2:00:00 Rameau, Jean-Philippe Les Paladins Age of Enlightenment Orch/Gustav Leonhardt Philips 432968-2 Rameau - Suite "Les Paladins" 5:40
2:06:00 Bach, Carl Philipp Emanuel Cello Concerto in a, Wq 170 Anner Bylsma, vc; Age of Enlightenment Orch/Gustav Leonhardt Virgin Classics 90800-2 n/a 25:52:00
2:32:00 Bach, Johann Sebastian Clavier Partita No. 2 in c, BWV 826 Gustav Leonhardt, hc Virgin 61292-2 (2) 6 Partitas BWV 825-830 1:27
2:33:00 Price, Florence Dances in the Canebrakes Althea Waites, p Cambria CD-1097 Black Diamonds- African-American Composers 9:14
2:42:00 Bernstein, Leonard On the Town Orch/Leonard Bernstein RCA 60915-2 Leonard Bernstein – The Early Years 12:58
2:55:00 Turrin Three Summer Dances Borealis Wind Quintet MSR Classics MS-1128 A LA CARTE- Short Works for Winds 1:30
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Williams, John Music for the film "Schindler's List" Itzhak Perlman, v; Boston Sym Orch/John Williams MCA Classics MCAD-10969 Schindler's List 5:16
3:05:00 Katsaris, Cyprien Mozartiana Cyprien Katsaris, p Sony SK-52551 Mozartiana 11:52
3:17:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Ascanio in Alba, K. 111 Soloists; Concerto Armonico/Jacques Grimbert Naxos 8.660040-1 (2) Ascanio in Alba 1:33
3:19:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 41 in C, K. 551, "Jupiter" Berlin Phil/Itzhak Perlman EMI 57418-2 Mozart: Violin Concerto No 3 Etc * Perlman 36:19:00
3:55:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Ascanio in Alba, K. 111 Concerto Armonico/Jacques Grimbert Naxos 8.660040-1 (2) n/a 1:35
4:00:00 Delius, Frederick Irmelin Bournemouth Sinfonietta/Norman Del Mar Chandos CHAN-8372 Delius 5:18
4:05:00 Delius, Frederick Caprice and Elegy Julian Lloyd Webber, vc; Royal Phil/Eric Fenby Unicorn-Kanchana DKP-9008/9 (2) n/a 8:07
4:13:00 Tchaikovsky, Peter Pezzo capriccioso in b, Op. 62 Zuill Bailey, vc; San Francisco Ballet Orch/Martin West Telarc CD-80724 Russian Masterpieces for Cello and Orchestra 6:34
4:20:00 Rimsky-Korsakov, Nicolai Capriccio espagnol, Op. 34 London Sym Orch/Antal Dorati Mercury 434308-2 Dorati Conducts Rimsky-Korsakov & Borodin 15:20
4:37:00 Beethoven, Ludwig van Violin Sonata No. 8 in G, Op. 30 No. 3 Jascha Heifetz, v; Emmanuel Bay, p RCA 7706-2-RG n/a 17:31
4:54:00 Roman, Johann Helmich Drottningholm Wedding Music Uppsala Chamber Orch/Anthony Halstead Naxos 8.553733 Roman: Music for a Royal Wedding 1:31
5:00:00 Bizet, Georges The Pearl Fishers Nicolai Gedda, t; Ernest Blanc, br; Paris Opéra-Comique Orch/Pierre Dervaux EMI/Ang CDE5-68129-2 n/a 5:31
5:06:00 Bizet, Georges L'Arlésienne Suite No. 2 French National Radio Orch/Thomas Beecham EMI/Ang CDU5-67259-2 n/a 17:06
5:23:00 Bizet, Georges Variations on a Theme from "Carmen" Vladimir Horowitz, p RCA 7755-2 Horowitz Encores 3:32
5:28:00 Gliere, Reinhold Harp Concerto in E-Flat, Op 74 Rachel Masters, h; City of London Sinfonia/Richard Hickox Chandos CHAN-9094 Gliere & Ginastera: Harp Works 26:59:00
5:55:00 Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Marta Denayova, p Nimbus NI-5176 Skriabin and Prokofiev Piano Music 1:45
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Ave Maria (1995)
Antonín Dvorák: Polonaise in E-Flat (1879)
Peter Warlock: Capriol Suite (1926)
Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 10 in F (1776)
Ricardo Castro: Atzimba: Act 2 Intermezzo (1901)
Claude Debussy: Arabesque No. 1 (1888)
Claude Debussy: Arabesque No. 2 (1888)
Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" (1886)
Frédéric Chopin: Etude No. 12 in c 'Revolutionary' (1832)
Carl Teike: March 'Old Comrades' (1889)
Fela Sowande: Joyful Day from 'African Suite' (1955)
Alexander Glazunov: Finale from Symphony No. 1 (1881)
Maurice Ravel: Mother Goose: The Fairy Garden (1911)
Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)
Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds (1897)
Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 (1877)
Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Waltz (1974)
Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)
Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1813)
Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Intermezzo (1891)
George Frideric Handel: Concerto Grosso in C 'Alexander's Feast' (1736)
Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)
Richard Rodgers: Victory at Sea: Beneath the Southern Cross Cross (1952)
Michael Haydn: Symphony No. 31 in F (1785)
Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding (1934)
Nacio Herb Brown: Singin' in the Rain: Main theme (1952)
Josef Suk: Andante from Serenade for Strings (1892)
Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d (1716)
Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat (1828)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)
Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)
Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola & Harp (1915)
Sir Arnold Bax: Elegiac Trio (1916)
Ludwig van Beethoven: Five Variations on Arne's 'Rule Britannia' (1803)
Franz Liszt: Piano Sonata in b (1853)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 16 in C (1772)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)
Heinrich Marschner: Der Templer und die Jüdin: Overture (1829)
John Philip Sousa: March 'The Pathfinder of Panama' (1915)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Claude Debussy: Petite Suite (1889)
Claude Debussy: Images for Orchestra (1912)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Paul Hindemith: Ragtime (1921)
Kurt Weill: The Ballade of Mack the Knife from 'Kleine Dreigroschenmusik' (1928)
Sir Alexander Mackenzie: Pibroch (1889)
Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)
Sarah Rimkus: My Heart is Like a Singing Bird (2016)
Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 2 in a (1816)
Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C (1789)
Isaac Albéniz: Iberia: El Albaicín (1908)
Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826)
Edward MacDowell: Suite No. 1: In a Haunted Forest (1893)
Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)
Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' (1848)
Manuel Ponce: Prelude in the Baroque style (1931)
Claude Debussy: Three Nocturnes (1897)
Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 1 (1730)
Sir Arnold Bax: The Happy Forest (1922)
Howard Shore: The Hobbit - An Unexpected Journey: Dreaming of Bag End (2012)
Chevalier de Saint-Georges: String Quartet No. 1 in C (1771)
Maurice Ravel: La valse (1920)
Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904)
'PDQ Bach': 1712 Overture
Luigi Cherubini: Minuet & Finale from Symphony in D (1815)
Ola Gjeilo: Serenity (2010)
Alberto Nepomuceno: Serenata (1902)
Federico Moreno Tórroba: Finale from Concierto de Castilla (1960)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Leos Janácek: Sinfonietta (1926)
Percy Grainger: My Robin is to the Greenwood Gone (1912)
Thomas Weelkes: Since Robin Hood (1608)
Luigi Boccherini: Quintettino in C 'Night Music of the Streets of Madrid' (1780)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Claude Debussy: La mer (1905)
John Field: Piano Concerto No. 3 in E-Flat (1816)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
Ferruccio Busoni: Variations & Fugue on a Chopin Prelude (1922)
Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A 'Italian' (1833)
Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F (1731)
Claude Debussy: String Quartet in g (1893)
Veljo Tormis: Sleep, Sleep, Little Berry (1989)
Veljo Tormis: I Sing for My Child (1989)
Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 (1770)
Max Bruch: Symphony No. 2 in f (1870)
Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)
Johannes Brahms: Alto Rhapsody (1869)
23:00 QUIET HOUR
Alexander Glazunov: Meditation in D (1891)
Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)
Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)
Wilhelm Stenhammar: Andante from Piano Concerto No. 1 (1894)
Morton Gould: American Ballads: Amber Waves (1976)
Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)
Sir Charles Villiers Stanford: Beati quorum via integra (1905)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler (1884)
Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Asturiana (1914)