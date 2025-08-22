© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 08-22-2025

Ideastream Public Media
Published August 22, 2025 at 5:17 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Délibes, Léo Lakmé Eugenia Zukerman, f; Allan Vogel, ob; Dennis Helmrich, p Delos DE-3209 Opera Arias (arr. for flute, oboe and piano) - DELIBES, L. / PUCCINI, G. / OFFENBACH, J. / GOUNOD, C.-F. / MOZART, W.A. (Zukerman, Vogel, Helmrich) 5:01

0:05:00 Still, William Grant Miniatures for Flute, Oboe & Piano Sierra Winds Cambria CD-1083 Get on Board: American Music for Woodwinds by William Grant Still 11:54

0:17:00 Tsintsadze, Sulkhan Miniatures Georgian Chamber Orch/Lisa Batiashvili, v Sony 88697334002 Beethoven: Violin Concerto 12:46

0:31:00 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 100 in G, "Military" Chamber Orch of Europe/Claudio Abbado DG 4778117 (4) Haydn: 7 "London" Symphonies * Chamber Orchestra of Europe * Claudio Abbado 23:35

0:55:00 WILSON, Mortimer Suite, From My Youth, Op 5 Rawlins Piano Trio Albany TROY-692 American Romance 1:26

1:00:00 Tchaikovsky, Peter Suite No. 2 in C, Op. 53, "Caractéristique" Stuttgart Radio Sym Orch/Neville Marriner Capriccio 10227 n/a 5:40

1:06:00 Robinson III, John H Variations on a Theme of Valerie Capers Ensemble Cambria CD-1238 Where Freedom Rings 8:56

1:15:00 Capers, Valerie Portraits in Jazz (1976) Maria Thompson Corley, p Albany TROY-857 Soulscapes 3:41

1:20:00 Tchaikovsky, Peter Suite No. 1 in d, Op. 43 Detroit Sym Orch/Neeme Järvi Chandos CHAN-9587 Tchaikovsky: Suite No. 1 35:23:00

1:55:00 Tchaikovsky, Peter Valse-Scherzo, Op. 7 Michael Ponti, p Brilliant Classics 93980/29 Tchaikovsky Edition 1:19

2:00:00 Rameau, Jean-Philippe Les Paladins Age of Enlightenment Orch/Gustav Leonhardt Philips 432968-2 Rameau - Suite "Les Paladins" 5:40

2:06:00 Bach, Carl Philipp Emanuel Cello Concerto in a, Wq 170 Anner Bylsma, vc; Age of Enlightenment Orch/Gustav Leonhardt Virgin Classics 90800-2 n/a 25:52:00

2:32:00 Bach, Johann Sebastian Clavier Partita No. 2 in c, BWV 826 Gustav Leonhardt, hc Virgin 61292-2 (2) 6 Partitas BWV 825-830 1:27

2:33:00 Price, Florence Dances in the Canebrakes Althea Waites, p Cambria CD-1097 Black Diamonds- African-American Composers 9:14

2:42:00 Bernstein, Leonard On the Town Orch/Leonard Bernstein RCA 60915-2 Leonard Bernstein ‎– The Early Years 12:58

2:55:00 Turrin Three Summer Dances Borealis Wind Quintet MSR Classics MS-1128 A LA CARTE- Short Works for Winds 1:30

 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Williams, John Music for the film "Schindler's List" Itzhak Perlman, v; Boston Sym Orch/John Williams MCA Classics MCAD-10969 Schindler's List 5:16

3:05:00 Katsaris, Cyprien Mozartiana Cyprien Katsaris, p Sony SK-52551 Mozartiana 11:52

3:17:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Ascanio in Alba, K. 111 Soloists; Concerto Armonico/Jacques Grimbert Naxos 8.660040-1 (2) Ascanio in Alba 1:33

3:19:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 41 in C, K. 551, "Jupiter" Berlin Phil/Itzhak Perlman EMI 57418-2 Mozart: Violin Concerto No 3 Etc * Perlman 36:19:00

3:55:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Ascanio in Alba, K. 111 Concerto Armonico/Jacques Grimbert Naxos 8.660040-1 (2) n/a 1:35

4:00:00 Delius, Frederick Irmelin Bournemouth Sinfonietta/Norman Del Mar Chandos CHAN-8372 Delius 5:18

4:05:00 Delius, Frederick Caprice and Elegy Julian Lloyd Webber, vc; Royal Phil/Eric Fenby Unicorn-Kanchana DKP-9008/9 (2) n/a 8:07

4:13:00 Tchaikovsky, Peter Pezzo capriccioso in b, Op. 62 Zuill Bailey, vc; San Francisco Ballet Orch/Martin West Telarc CD-80724 Russian Masterpieces for Cello and Orchestra 6:34

4:20:00 Rimsky-Korsakov, Nicolai Capriccio espagnol, Op. 34 London Sym Orch/Antal Dorati Mercury 434308-2 Dorati Conducts Rimsky-Korsakov & Borodin 15:20

4:37:00 Beethoven, Ludwig van Violin Sonata No. 8 in G, Op. 30 No. 3 Jascha Heifetz, v; Emmanuel Bay, p RCA 7706-2-RG n/a 17:31

4:54:00 Roman, Johann Helmich Drottningholm Wedding Music Uppsala Chamber Orch/Anthony Halstead Naxos 8.553733 Roman: Music for a Royal Wedding 1:31

5:00:00 Bizet, Georges The Pearl Fishers Nicolai Gedda, t; Ernest Blanc, br; Paris Opéra-Comique Orch/Pierre Dervaux EMI/Ang CDE5-68129-2 n/a 5:31

5:06:00 Bizet, Georges L'Arlésienne Suite No. 2 French National Radio Orch/Thomas Beecham EMI/Ang CDU5-67259-2 n/a 17:06

5:23:00 Bizet, Georges Variations on a Theme from "Carmen" Vladimir Horowitz, p RCA 7755-2 Horowitz Encores 3:32

5:28:00 Gliere, Reinhold Harp Concerto in E-Flat, Op 74 Rachel Masters, h; City of London Sinfonia/Richard Hickox Chandos CHAN-9094 Gliere & Ginastera: Harp Works 26:59:00

5:55:00 Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Marta Denayova, p Nimbus NI-5176 Skriabin and Prokofiev Piano Music 1:45

 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Ave Maria (1995)

Antonín Dvorák: Polonaise in E-Flat (1879)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 10 in F (1776)

Ricardo Castro: Atzimba: Act 2 Intermezzo (1901)

Claude Debussy: Arabesque No. 1 (1888)

Claude Debussy: Arabesque No. 2 (1888)

Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" (1886)

Frédéric Chopin: Etude No. 12 in c 'Revolutionary' (1832)

Carl Teike: March 'Old Comrades' (1889)

Fela Sowande: Joyful Day from 'African Suite' (1955)

Alexander Glazunov: Finale from Symphony No. 1 (1881)

Maurice Ravel: Mother Goose: The Fairy Garden (1911)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds (1897)

Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 (1877)

Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Waltz (1974)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)

Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1813)

Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Intermezzo (1891)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in C 'Alexander's Feast' (1736)

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Beneath the Southern Cross Cross (1952)

Michael Haydn: Symphony No. 31 in F (1785)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding (1934)

Nacio Herb Brown: Singin' in the Rain: Main theme (1952)

Josef Suk: Andante from Serenade for Strings (1892)

Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d (1716)

Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat (1828)

 

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola & Harp (1915)

Sir Arnold Bax: Elegiac Trio (1916)

Ludwig van Beethoven: Five Variations on Arne's 'Rule Britannia' (1803)

Franz Liszt: Piano Sonata in b (1853)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 16 in C (1772)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Heinrich Marschner: Der Templer und die Jüdin: Overture (1829)

John Philip Sousa: March 'The Pathfinder of Panama' (1915)

 

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Claude Debussy: Petite Suite (1889)

Claude Debussy: Images for Orchestra (1912)

 

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Paul Hindemith: Ragtime (1921)

Kurt Weill: The Ballade of Mack the Knife from 'Kleine Dreigroschenmusik' (1928)

Sir Alexander Mackenzie: Pibroch (1889)

Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)

Sarah Rimkus: My Heart is Like a Singing Bird (2016)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 2 in a (1816)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C (1789)

Isaac Albéniz: Iberia: El Albaicín (1908)

Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826)

Edward MacDowell: Suite No. 1: In a Haunted Forest (1893)

Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)

Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' (1848)

Manuel Ponce: Prelude in the Baroque style (1931)

Claude Debussy: Three Nocturnes (1897)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

 

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 1 (1730)

Sir Arnold Bax: The Happy Forest (1922)

Howard Shore: The Hobbit - An Unexpected Journey: Dreaming of Bag End (2012)

Chevalier de Saint-Georges: String Quartet No. 1 in C (1771)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904)

'PDQ Bach': 1712 Overture

Luigi Cherubini: Minuet & Finale from Symphony in D (1815)

Ola Gjeilo: Serenity (2010)

Alberto Nepomuceno: Serenata (1902)

Federico Moreno Tórroba: Finale from Concierto de Castilla (1960)

 

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Leos Janácek: Sinfonietta (1926)

Percy Grainger: My Robin is to the Greenwood Gone (1912)

Thomas Weelkes: Since Robin Hood (1608)

Luigi Boccherini: Quintettino in C 'Night Music of the Streets of Madrid' (1780)

 

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Claude Debussy: La mer (1905)

John Field: Piano Concerto No. 3 in E-Flat (1816)

 

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ferruccio Busoni: Variations & Fugue on a Chopin Prelude (1922)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A 'Italian' (1833)

Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F (1731)

Claude Debussy: String Quartet in g (1893)

Veljo Tormis: Sleep, Sleep, Little Berry (1989)

Veljo Tormis: I Sing for My Child (1989)

Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 (1770)

Max Bruch: Symphony No. 2 in f (1870)

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

Johannes Brahms: Alto Rhapsody (1869)

 

23:00 QUIET HOUR

Alexander Glazunov: Meditation in D (1891)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)

Wilhelm Stenhammar: Andante from Piano Concerto No. 1 (1894)

Morton Gould: American Ballads: Amber Waves (1976)

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Sir Charles Villiers Stanford: Beati quorum via integra (1905)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler (1884)

Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Asturiana (1914)
Arts & Culture