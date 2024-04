WCLV Program Guide 04-30-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

John Dowland A Pavan Paul O'Dette, l

Ralph Vaughan Williams Oboe Concerto in a (1944) David Theodore, ob; London Sym Orch/Bryden Thomson

Johannes Brahms Piano Sonata #2 in f-sharp, Op 2 Andreas Haefliger, p

Peter Warlock Capriol Suite Equale Brass

Jean Sibelius Kuolema, Op. 44, No. 62 Oslo Phil/Mariss Jansons

Christian Sinding Six Piano Pieces, Op 32 Kjell Baekkelund, p

Christian Sinding Violin Concerto #1 in A, Op 45 Henning Kraggerud, v; Bournemouth Sym Orch/Bjarte Engeset Naxos 8.557266

Anton Rubinstein Melodie in F Stephen Hough, p

Anton Rubinstein Feramors Slovak Phil/Michael Halasz

Gordon Jacob Music for a Festival Chicago Chamber Brass, Dallas Wind Sym

Otmar Macha Two Shepherd Songs American Boychoir/James Litton

Rolf Liebermann Suite on Six Swiss Folksongs (1944) Swiss Chamber Phil/Patrice Ulrich

Caspar Diethelm Variations on a Swiss Folk Song, Schonster Tulipan, Op 294 Sibylle Tschopp, v, Mirjam Tschopp, v

Othmar Schoeck Chorus, Ein Voglein singt im Walde Wettingen Seminary Cho/Karl Grenacher

Volkmar Andreae Symphony in C, Op 31 (1919) Bournemouth Sym Orch/Marc Andreae

Othmar Schoeck Song, An einem heitern Morgen Ernst Haefliger, t; Karl Grenacher, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giuseppe Verdi Luisa Miller Dallas Sym Orch/Andrew Litton

Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 17 in D, K. 576 Ronald Brautigam, forte-p

Wolfgang Amadeus Mozart Concert aria, Al desio di chi t'adora, K. 577 Albrecht Mayer, ob; Mahler Chamber Orch/Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart Concert Aria, Clarice cara, K. 256 Christoph Pregardien, t; La Petite Bande/Sigiswald Kuijken

Alexander Mackenzie Scottish Concerto, Op 55 Steven Osborne, p; BBC Scottish Sym Orch/Martyn Brabbins

Scottish Anon 17th c Balcarres Lute Book Ronn McFarlane, l

Johann Pachelbel Canon and Gigue in D Munich Radio Orch, James Galway, f

Walter Piston The Incredible Flutist Suite (1938) Moscow Phil/Dmitri Kitayenko

Ernst von Dohnanyi Piano Sextet in C, Op 37 New Jersey Chamber Music Soc

Ludwig van Beethoven Eleven Bagatelles, Op. 119 Denis Matthews, p

Bohuslav Martinu Opera, Comedy on the Bridge DePaul University Wind Ensemble/Donald DeRoche

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A, K. 201 Norwegian Chamber Orch/Iona Brown

Bohuslav Martinu Three Madrigals Krysia Osostowicz, v; Timothy Boulton, vi

Bohuslav Martinu Madrigal Sonata Yossi Arnheim, f; Elyakum Saltzman, v; Miri Singer, hc

Thomas Morley Madrigal, Now Is the Month of Maying English Singers

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Vincenzo Bellini: Norma: Overture (1831)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' (1880)

Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo (1893)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite (1866)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)

Carl Teike: March 'Old Comrades' (1889)

Hugo Wolf: Italian Serenade (1887)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 (1868)

Robert Schumann: Arabeske in C (1839)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto (1725)

Benjamin Britten: Soirées musicales (1936)

Leonard Bernstein: Mass: The Lord's Prayer (1971)

Peter Heidrich: Happy Birthday Tango (1994)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance of the Five Couples (1936)

John Philip Sousa: March 'The Mikado' (1886)

Henry Purcell: Timon of Athens: Curtain tune (1694)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 (1931)

Alessandro Marcello: Andante from Oboe Concerto in d (1716)

Léo Delibes: Coppélia: Swanilda's Waltz (1870)

Frédéric Chopin: Prelude No. 7 (1839)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905)

Franz Lehár: Zigeunerliebe: Song & Czárdás (1910)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b (1738)

Vincenzo Bellini: Oboe Concerto in E-Flat (1823)

Gaetano Donizetti: Ugo, conte di Parigi: Overture (1832)

Claude Debussy: Fantaisie for Piano & Orchestra (1889)

Franz Schubert: Andante (1828)

Johannes Brahms: Scherzo from Piano Quintet (1864)

Robert Schumann: Genoveva: Overture (1849)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 1 (1911)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 in f (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ernest Bloch: Poems of the Sea: At Sea (1922)

Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Where Corals Lie (1899)

Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande Suite (1898)

Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi in G (1717)

Johann Sebastian Bach: Concerto after the Easter Oratorio (1736)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music (1861)

Wilhelm Stenhammar: Overture from Serenade (1913)

Stéphan Elmas: Andante from Piano Concerto No. 2 (1887)

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

Ottorino Respighi: The Birds: The Hen (1927)

Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds (1724)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 (1772)

Franz Lehár: The Count of Luxemburg: Waltzes (1909)

Edvard Grieg: Lyric Suite (1904)

John Williams: The Terminal: Viktor's Tale (2004)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881)

Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 7 (1883)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Swans (1876)

Hieronymus Praetorius: Tota pulchra es (1618)

Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony (1795)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

Franz Lehár: Waltz 'Gold and Silver' (1902)

Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 3 (1815)

Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut (1907)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Prelude (1917)

Isaac Albéniz: Iberia: El Albaicín (1908)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 2 (1911)

John Williams: Jaws: Out to Sea & The Shark Cage Fugue (1975)

Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Theme (1939)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ellen Taafe Zwilich: Concerto Grosso 1985 (1985)

Vasily Kalinnikov: Symphony No. 2 in A (1897)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Joseph Haydn: Symphony No. 82 in C 'Bear' (1786)

Franz Schubert: Rondo in A (1816)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E (1842)

Alan Hovhaness: Symphony No. 2 'Mysterious Mountain' (1955)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 (1853)

Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo (1813)

Dave Brubeck: Concordia (2008)

Dmitri Shostakovich: Violin Concerto No. 1 in a (1955)

Giuseppe Verdi: String Quartet (1873)

Sergei Rachmaninoff: Romance in A (1891)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Francesco Manfredini: Pastorale from Concerto Grosso 'Christmas' (1718)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 2 (1795)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Minuet (1936)

Robert Schumann: March from Piano Quintet (1842)

Antonio Vivaldi: Andante from Concerto for 2 Mandolins (1720)

Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 9 (1762)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)

Aaron Jay Kernis: On Hearing Nightbirds at Dusk (2021)

Manuel de Falla: Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' (1920)

Clara Schumann: Romance in D-Flat (1855)