WCLV Program Guide 05-01-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Peter Tchaikovsky Yevgeny Onegin, Op. 24 Dmitri Hvorostovsky, br; Rotterdam Phil

Alexander Borodin Prince Igor Royal Liverpool Phil & Chor/Charles Mackerras

Sergei Rachmaninoff Aleko Cincinnati Sym Orch/Paavo Jarvi

Edvard Grieg Violin Sonata No. 3 in c, Op. 45 Alexander Vinnitsky, v; Vladimir Ovchinnikov, p

Edvard Grieg Lyric Pieces, Op. 43 Edvard Grieg, p

Franz Schubert Fernando (1815) Gabriele Sima, ms; Austrian Radio Orch/Lothar Zagrosek

Franz Schubert Rondo in D, D 608 Yaara Tal, Andreas Groethuysen, p

Richard Strauss Oboe Concerto in D Alex Klein, ob; Chicago Sym/Daniel Barenboim

Franz Schubert Rondo in A, D 951 Claire Aebersold, Ralph Neiweem, p

Andre Cardinal Destouches Ballet, Les Elements Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Hector Berlioz Eight Scenes from Faust, Op. 1 Angelika Kirchschlager, ms; Radio France Orch/Yutaka Sado

Richard Wagner A Faust Overture Malaga Phil/Alexander Rahbari

Robert Schumann Scenes from Goethe's Faust (1844-53) Berlin Phil/Claudio Abbado

Julius Rontgen Aus Goethes Faust Netherlands Sym/David Porcelijn

Bettina von Arnim Aus Faust Yoshie Tanaka, ms, Yasuko Mitsui, p

Francois Devienne Flute Concerto #7 in e Los Angeles Chamber Orch/Ransom Wilson, f

Orazio VECCHI Madrigal, Clorinda Guttler Brass Ensemble

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Peter Tchaikovsky Eugene Onegin, Op. 24 Sol Gabetta, vc; Prague Phil Orch/Charles Olivieri-Munroe

Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor, Op. 74, Pathétique Arcadi Volodos, p

Peter Tchaikovsky Swan Lake, Op. 20 New York Phil/Leonard Bernstein

Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C, Op. 53, Caracteristique USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Peter Tchaikovsky Album for the Young, Op. 39 Viktoria Postnikova, p

Antonin Dvorak Festival March, Op 54 Polish National Radio Sym Orch/Antoni Wit

Johannes Brahms Piano Sonata #2 in f-sharp, Op 2 Jorge Federico Osorio, p

Edward Elgar The Spanish Lady, Op 89 Guildhall String Ensemble/Robert Salter

Frederic CURZON Spanish Suite: In Malaga Czecho-Slovak Radio Sym/Adrian Leaper

Celedonio Romero Tango Angelita Pepe Romero, g

Leopold Godowsky 53 Studies on Chopin Etudes Geoffrey Douglas Madge, p

Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in b-flat, Op. 23 Joshua Pierce, p; Slovenian Radio-TV Sym Orch/Paul Freeman

Paul Hindemith Flute Sonata (1936) Mathieu Dufour, f; Aleksandar Madzar, p

Wolfgang Amadeus Mozart Six German Dances, K. 600 North German Radio Sym Orch/Gunter Wand

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Intermezzo (1897)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations (1897)

Thomas Morley: Now is the Month of Maying (1600)

Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

Claude Debussy: Morceau de concours (1904)

Giacomo Puccini: Three Minuets (1892)

Richard Rodgers: Mountain Greenery (1926)

Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957)

Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings (1870)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 10 (1823)

Dmitri Shostakovich: Dolls' Dances: Lyric Waltz (1952)

Antonio Salieri: Cublai Overture (1787)

Victor Béraud: Petite Reine Berceuse (1886)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 6 (1938)

Scott Joplin: Elite Syncopations (1902)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto (1872)

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)

Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance 'The Hurdy-Gurdy Men' (1791)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 19 in e (1827)

Hugo Alfvén: Roslag Polka (1956)

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations (1670)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E (1799)

John Williams: Hook: The Banquet (1991)

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Florence Price: Fantasie Negre No. 2 (1932)

Traditional: The Girl I Left Behind Me

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Peter Tchaikovsky: The Maid of Orleans: Gypsy Dance (1879)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sérgio Assad: Gypsy Slopes from 'Interchange' (2008)

Clarice Assad: Impressions: Dança Brasileira (2008)

Saverio Mercadante: Flute Concerto in e (1819)

Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 (1852)

Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 2 (1868)

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 5 in D (1790)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in F (1739)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817)

César Franck: Symphony in d (1888)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ralph Vaughan Williams: The Running Set (1933)

Percy Grainger: Molly on the Shore (1907)

Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 in E-Flat (1883)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Michael Haydn: Symphony No. 32 in D (1786)

Leo Sowerby: Symphony for Jazz Orchestra (1925)

Hugo Alfvén: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl (1923)

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 (1893)

George Martin: Overture 'Under Milk Wood' (1988)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Entr'acte (1905)

Franz Schubert: Violin Sonatina No. 1 in D (1816)

Leo Sowerby: Overture 'Comes Autumn Time' (1916)

Gustav Mahler: Finale from Symphony No. 1 (1893)

Max Steiner: The Caine Mutiny: March (1954)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture (1786)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Voi che sapete (1786)

Ron Nelson: Courtly Airs and Dances (1995)

Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)

Giuseppe Verdi: I Lombardi: Gerusalem! (1842)

Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 'Midsummer Vigil' (1904)

Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances (1551)

Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F (1731)

Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 3 (1800)

Alberto Ginastera: Estancia: Wheat Dance (1941)

John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 101 'Clock' (1794)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a (1723)

Charles Wakefield Cadman: Dark Dancers of the Mardi Gras (1933)

Charles Wakefield Cadman: From the Land of the Sky-Blue Water (1909)

Michael Haydn: Symphony No. 16 in A (1771)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Leo Sowerby: Theme in Yellow (1937)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

20:00 OVATIONS:Cleveland Chamber Choir, Artistic Director Gregory Ristow; Assistant Conductor Peter Wright; Sam Petrey & Ariel Karas, violins; Amber Rogers, viola; Derek Snyder, cello; Scott Haigh, double bass; Anna O’Connell, plucks; Van Parker, Ben Hottensmith, Rachel Vaduva, Meredith Evans, horns

Anonymous (likely Pérotin): Crucifixum in carne

Gregorio Allegri: Miserere mei, Deus

Claudia Hinsdale: Joy: A Variation on Allegri’s Miserere

Sarai Juarez Osorio, live electronics

Igor Stravinsky: Yule Divinations: Four Russian Peasant Songs,

Jeff Scott: Nǐ de Mìngyùn, Wǒ de Mìngyùn (Your Destiny, My Destiny) *world premiere

Thomas Tallis: If Ye Love Me,

Joshua Estok: If You Love Me... *world premiere,

Sebastien de Vivanco: In Manus Tuas,

Andrew Rindfleisch: In Manus Tuas: A Parody Motet,

Dieterich Buxtehude: “Ad manus” from Membra Jesu Nostri,

Caroline Shaw: To the Hands,

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – conductor Paul Freeman

George Walker: Lyric for Strings (1990)

George Walker: Trombone Concerto (1957)

George Walker: Piano Concerto (1975)

William Grant Still: Adagio from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Johannes Brahms: Intermezzo in E (1892)

Antonio Estévez: Mediodía en el Llano (1942)

Anthony Holborne: Spero (1599)

Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 (1949)

Amy Beach: Dreaming (1892)

George Frideric Handel: Air for Oboe & Orchestra (1740)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: May (1876)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 (1886)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Bassoon Concerto (1774)

Maurice Ravel: Miroirs: Oiseaux tristes (1905)