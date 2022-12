WCLV Program Guide 05-21-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Dvorák, Antonín Slavonic Dances,' Op. 72 Berlin Phil/Lorin Maazel EMI/Ang Dvorak: Slavonic Dances, Opp. 46, 72 5:23

00:05:23 Beethoven, Ludwig van Violin Sonata no.7 in c minor, Op.30/2 Jascha Heifetz, v; Emanuel Bay, p RCA The Heifetz Collection, Volume 16: Violin Sonatas 23:36

00:28:59 Gershwin, George Three Preludes (1926) Jascha Heifetz, v; Emanuel Bay, p RCA The Heifetz Collection, Volume 19: 51 Miniatures 1944-1946 1:28

00:30:27 Schulhoff, Erwin Esquisses de Jazz' (1922) Milos Mikula, p Supraphon Jazz-Inspired Piano Music 10:47

00:41:14 Gershwin, George Second Rhapsody Oscar Levant, p; Orch/Morton Gould CBS Oscar Levant Plays Gershwin 13:31

00:54:45 Beethoven, Ludwig van 12 Contredanses, WoO 14 Orch of St Luke's/Michael Tilson Thomas CBS Beethoven: Symphony No. 3 Eroica / 12 Contredanses 1:35

01:00:00 Hanson, Howard Merry Mount' Suite (1938) Nashville Sym Orch/Kenneth Schermerhorn Naxos HANSON: Symphony No. 1, 'Nordic' / Merry Mount Suite 5:43

01:05:43 Haydn, Franz Joseph String Quartet in A, Op. 20, No. 6 Tátrai String Quartet Hungaroton Haydn Quartets, Op 20 16:13

01:21:56 Hanson, Howard Merry Mount' Suite (1938) Nashville Sym Orch/Kenneth Schermerhorn Naxos HANSON: Symphony No. 1, 'Nordic' / Merry Mount Suite 1:44

01:23:40 Barber, Samuel Vanessa' Detroit Sym/Neeme Järvi Chandos Chadwick & Barber 6:42

01:30:22 Gershwin, George Porgy and Bess' Renée Fleming, s; Metropolitan Opera Orch/James Levine London Renée Fleming: I Want Magic! 4:19

01:34:41 Copland, Aaron The Tender Land' Boston Sym/Aaron Copland RCA Copland: Appalachian Spring, The Tender Land, Etc 20:40

01:55:21 Howe, Elias Home Waltz' Chestnut Brass Company Newport Classic Listen to the Mockingbird 1:29

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Septet in E-flat, Op. 20: Movement 2 Adagio cantabile Eduard Brunner, clarinet; Marie-Luise Neunecker, horn; Thomas Zehetmair, violin; Stefan Schweigert, bassoon; Cheryl House, cello; James van Valkenburg, viola; Alois Posch, double bass Album: Beethoven Septet and Piano Quintet Music Philips 434036 Music: 4:34

Ludwig van Beethoven: Quartet in in C Major, Op. 59, No. 3 Razumovsky: Movements 1, 3 & 4 Pacifica Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI Music: 19:26

Piano Puzzler: This week's contestants are Lynda and Doug Miller from Mt. Pleasant, SC Music: 9:26

Joseph Haydn: String Quartet No. 30 "The Joke": Movement 4 Presto Finale Emerson String Quartet Album: The Haydn Project DG 471327 Music: 3:25 (short example excerpt)

Viet Cuong: Re(new)al Epoch Percussion Quartet: Oni Lara, percussion; Nigel Fernandez, percussion; Andrew Lynge, percussion; Corey Fica, percussion; The University of Texas Wind Ensemble; Jerry Junkin, conductor Butler School of Music, Bates Recital Hall, University of Texas at Austin, Austin, TX Music: 15:21

Gabriel Faure: Barcarolle No. 1 in A minor, Op. 26 John Novacek, piano Album: Last Kiss: Romantic piano music for love and passion Four Winds 3016 Music: 4:28

Antonin Dvorak: Czech Suite, Op. 39 Camerata RCO Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 22:39

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet in C Major, KV Anh. 171 (285b) Carol Wincenc, flute; Members of Escher String Quartet: Adam Barnett-Hart, violin; Pierre Lapoint, viola; Brook Speltz, cello The Morgan Library & Museum, New York, NY Music: 10:07

John Novacek: Four Rags for Violin and Piano Steven Copes, violin; John Novacek, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 9:37

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Tull, Fisher The Binding' Alice Millar Chapel Brass Ensemble Crystal Wagner, Tull, Bach, Brahms, Et Al 5:16

04:05:16 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #15 in D, Op 28, 'Pastoral' Dirk Herten, p White Beethoven Piano Sonatas 17:36

04:22:52 Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi Naxos BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, 'Mödlinger Tänze' / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi) 1:22

04:24:14 Ravel, Maurice Daphnis et Chloé' NBC Sym/Arturo Toscanini RCA French Orchestral Music 16:10

04:40:24 Satie, Erik Parade' (1917) Utah Sym Orch/Maurice Abravanel Vanguard The Complete Ballets of Erik Satie 14:13

04:54:37 Satie, Erik Les pantins dansent' (1913) Alexandre Tharaud, p Harmonia Mundi Erik Satie * Avant-Dernière Pensées * Alexandre Tharaud 1:41

05:00:00 Weiss, Sylvius Leopold Lute Sonata #49 in B-Flat Robert Barto, l Naxos WEISS, S.L.: Lute Sonatas, Vol. 1 (Barto) - Nos. 11, 42, 49 5:09

05:05:09 Weiss, Sylvius Leopold Concerto Grosso in B-Flat Tempesta di Mare/Richard Stone, l Chandos Weiss: Lute Concerti 11:07

05:16:16 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier,' Book 1, BWV 846/69 Keith Jarrett, p ECM Bach: Well-Tempered Clavier Book 1 1:27

05:17:43 Brahms, Johannes String Sextet #1 in B-Flat, Op 18 Daniel Höxter, p; John Harding, v; Matthias Feile, vc Koch Brahms: Trios after the String Sextets 36:55:00

05:54:38 Weiss, Sylvius Leopold Lute Sonata #36 in d Robert Barto, l Naxos WEISS, S.L.: Lute Sonatas, Vol. 1 (Barto) - Nos. 11, 42, 49 1:33

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:06 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus Ambrosian Singers English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:21

06:11:47 Julius Fucik: Winter Storms Waltz Op 184 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 9:17

06:21:41 Percy Grainger: In Dahomey 'Cakewalk Smasher' Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:52

06:26:21 Franz Krommer: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9275 11:05

06:43:13 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 7:13

06:52:25 Brian Dykstra: Cordova Rag Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 4:17

06:57:32 John Philip Sousa: March 'The Washington Post' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:23

07:04:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 12 K 414 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 6:21

07:12:23 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 7:54

07:21:25 Michael Torke: Miami Grands: South Beach, midnight Miami Piano Circle Georgi Danchev Ecstatic 92251 3:34

07:26:00 Traditional: Just a Closer Walk with Thee Canadian Brass Steinway 30008 2:58

07:30:53 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi TCO 1024 5:20

07:40:09 Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 9:12

07:51:21 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 403 Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 5:02

07:56:38 Edward White: Puffin' Billy New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:38

08:07:49 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Olga Kern, piano Harm Mundi 907402 6:45

08:15:58 Arthur Benjamin: Oboe Concerto after Cimarosa Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553433 11:30

08:29:24 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Serenade Op 25 Joshua Smith, flute S&W 1 7:09

08:42:43 Johann Strauss Jr: Waltz 'Danube Maidens' Op 427 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 8:53

08:53:46 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Danse général Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Pierre Boulez MAA 75 4:19

08:58:20 Alexandre Desplat: Un héros très discret: Theme Traffic Quintet Mercury 481217 4:37

09:06:29 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 1 BWV 1052 Simone Dinnerstein, piano Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Sony 81742 22:38

09:31:56 Jerry Goldsmith: The Generals' March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 4:45

09:38:36 Avner Dorman: Memory Games Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 4:53

09:44:00 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 14:33

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:26 Jean Sibelius: Humoresque No. 2 Op 87 # 2 Pekka Kuusisto, violin Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Ondine 1074 2:05

10:02:54 Antonín Dvorák: Humoresque No. 2 Op 101 # 2 Orion Weiss, piano Bridge 9355 2:35

10:07:26 Richard Strauss: On the Roman Campagna from 'Aus Italien' Op 16 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 10:16

10:19:02 Richard Strauss: Love Scene from 'Feuersnot' Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann DeutGram 449571 6:32

10:27:06 Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings in G RV 149 English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 6:04

10:36:40 Johann Furchheim: Sonatella for Strings Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

10:43:43 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 6:33

10:51:29 Béla Bartók: Piano Concerto No. 3 Sz 119 Hélène Grimaud, piano London Symphony Pierre Boulez DeutGram 3885 25:38

11:18:38 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 12:23

11:33:02 Muzio Clementi: Overture No. 1 Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 803 9:37

11:43:52 George Gershwin: Shall We Dance: Final Ballet 'Watch Your Step!' Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434274 11:57

11:57:11 Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' S 564 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 3:16

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:55 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 020208 18:47

12:30:01 Carl Maria von Weber: Clarinet Concertino Op 26 Franklin Cohen, clarinet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052903 9:15

12:41:50 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2012 15:23

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:47 Padre Antonio Soler: Sonata No. 15 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:42

13:04:48 Padre Antonio Soler: Sonata No. 2 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:17

13:09:51 Alexander Glazunov: Violin Concerto Op 82 Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 20:16

13:31:32 Ludwig van Beethoven: Sonata for Piano 4 Hands Op 6 Peter Takács, piano Cambria 1175 5:44

13:40:44 Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 7:44

13:50:52 Percy Grainger: Green Bushes BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 8:27

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Giuseppe Verdi: Waltz in F major Edoardo Farina, piano; I Solisti Italiani Album: Operisti Denon 18070 Music: 4:28

Ottorino Respighi: The Pines of Rome Dallas Winds; Jerry Junkin, conductor Dallas Winds, Morton H. Meyerson Symphony Center, Dallas, TX Music: 23:10

Billy Joel: And So It Goes The King's Singers and The University of Georgia Hodgson Singers; Daniel Bara, conductor University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 3:52

John David: You Are the New Day The King's Singers University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 2:33

Giuseppe Verdi: Aida: Triumphal March New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Bernstein Favorites: Marches Sony 46709 Music: 6:31

Franz Liszt, arr. Marshall Bartholomew: Gaudeamus Igitur Chor Leoni; Erick Lichte, conductor Album: Goin' Home Skylark CCR0701 Music: 1:58

Edward Elgar: Pomp and Circumstance March in D Major, Op. 39, No. 1 Slovak Radio Symphony Orchestra; Adrian Leaper, conductor Album: ENGLISH FESTIVAL Naxos 550229 Music: 6:03 (excerpt for deadroll)

Joseph Haydn: Concerto in D Major for Cello and Orchestra Movement 3 Allegro Yo-Yo Ma, cello; English Chamber Orchestra; Jose Luis Garcia, conductor Album: NPR Milestones of the Millenium Sony 61700 Music: 4:23

Alexander Borodin: Overture to Prince Igor Houston Symphony; Vassily Sinaisky, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 10:21

Astor Piazzolla: La Muerte del Angel Russian Renaissance Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 2:53

Joseph Haydn: Quartet No. 67 in F Major, Op. 77, No. 2 Jupiter String Quartet Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 26:15

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:58:02 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Overture English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 5:02

16:06:35 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Gavottes English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:44

16:12:28 Leos Janácek: Suite for Orchestra Op 3 Slovak Philharmonic Libor Pesek RecordsInt 7008 13:13

16:28:57 Franz Waxman: Rear Window: Ballet & Finale Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 3:59

16:34:44 Carl Maria von Weber: Rondo from Bassoon Concerto Op 75 Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 4:20

16:40:27 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Introduction & March Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 7:54

16:51:51 Richard Rodgers: I Didn't Know What Time It Was Dawn Upshaw, soprano Symphony Orchestra Eric Stern Nonesuch 79406 3:39

16:56:18 Clarice Assad: Danças Nativas: Reflective Cancao Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:04

17:05:37 Édouard Lalo: Scherzo for Orchestra Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Signum 6600 5:11

17:12:59 Richard Strauss: At the Beach at Sorrento from 'Aus Italien' Op 16 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 11:27

17:27:10 Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 14764 8:21

17:38:34 Jean Sibelius: King Christian II: Elegie Op 27 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 5:48

17:45:45 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Entr'acte Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 2:46

17:50:14 Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 7:00

17:57:45 John Dowland: Lacrimae Pavan Sylvain Bergeron, lute Atma 2650 2:50

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:43 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 19:37

18:31:15 Brian Dykstra: Mixon Hall Rag Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 2:55

18:35:02 May Aufderheide: The Thriller! Brian Dykstra, piano Centaur 3340 2:25

18:39:28 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 Op 45 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 14:02

18:54:08 Anonymous: Spiritual 'There is a Balm in Gilead' St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2159 5:08

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 K 216 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 24:31

19:28:43 Joseph Haydn: Symphony No. 68 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 8 27:44

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:23 Franz Schubert: Symphony No. 1 Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 91184 27:46

20:31:23 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 62 H 16:52 Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952 19:38

20:52:54 Robert Schumann: Toccata in C Op 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018 6:31

21:02:33 George Gershwin: An American in Paris Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:37

21:21:59 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 5 Op 4 # 5 Matthew Halls, organ Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2055 8:07

21:31:28 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901308 6:19

21:39:50 Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' S 560/7 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 6:15

21:48:07 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 39:30

22:29:49 Richard Strauss: In the Ruins of Rome from 'Aus Italien' Op 16 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 12:08

22:43:44 Anton Diabelli: Guitar Sonata Op 57 # 2 Eduardo Fernández, guitar Decca 414160 13:00

22:57:10 Peteris Vasks: Silent Songs: Thank you, the late sun Latvian Radio Choir Sigvards Klava DeutGram 21327 2:42

23:00 QUIET HOUR

23:01:35 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 13:46

23:15:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum K 339 Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon DeutGram 21327 5:02

23:21:42 Frédéric Chopin: Largo from Cello Sonata Op 65 Yo-Yo Ma, cello Sony 53112 3:41

23:25:24 César Franck: Psyché and Eros Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 9:24

23:34:48 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:40

23:41:19 Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto Op 77 Thomas Zehetmair, violin Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44944 8:48

23:50:08 Carl Busch: Chippewa Lullaby Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 4:24

23:55:35 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:51