WCLV Program Guide 05-02-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Robert de Visee Lute Suite in g Rafael Andia, g

Thoinot Arbeau Orchesographie New York Renaissance Band/Sally Logemann

Jules Massenet Manon Ballet Royal Opera House Orch/Richard Bonynge

Guillaume Dumanoir Orchestra Suite in F/C Le Concert des Nations/Jordi Savall

Johann Sebastian Bach Chorale Prelude, Aus tiefer Not schrei ich zu dir (From deep affliction I cry out to you) BWV 687 Anna Christiane Neumann, p

Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G, BWV 1049 English Chamber Orch/Benjamin Britten

Elliott Carter A Fantasy about Purcell's Fantasia upon one note London Gabrieli Brass Ens

Elliott Carter Pastoral for Clarinet and Piano (1945) John Bruce Yeh, cl; Easley Blackwood, p

Howard Hanson Merry Mount Suite (1938) Nashville Sym Orch/Kenneth Schermerhorn

Paul Bowles Orosi Bennett Lerner, p

Halffter Carmen (1926) Frankfurt Radio Symphony Orchestra/Mark Fitz-Gerald

Georges Bizet Carmen Kiri Te Kanawa, s; London Phil/Georg Solti

Jeno Hubay Fantaisie brillante on Bizet's Carmen, Op 3/3 Livia Sohn, v; Benjamin Loeb, p

John Field Piano Concerto #6 in C John O'Conor, p; New Irish Chamber Orch/Janos Furst

Ludwig van Beethoven Seven Bagatelles, Op 33 Stephen Bishop-Kovacevich, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Amy Beach Two Piano Pieces, Op 92 Joanne Polk, p

Amy Beach Romance, Op 23 Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p

Amy Beach From Blackbird Hills Lara Downes, p

Harvey Worthington Loomis Lyrics of the Red Man Dario Muller, p

Edward MacDowell Orchestra Suite #2, Op 48, Indian Royal Phil/Karl Krueger

Virgil Thomson Sentimental Tango #1 Bennett Lerner, p

Enrique Granados Danzas espanolas, Op 37 (Op 5) Royal Phil/Artur Rodzinski

Joaquin Rodrigo Cuatro estampas Andaluzas Gregory Allen, p

Camille Saint-Saens Caprice andalous, Op. 122 Dong-Suk Kang, v; Polish National Radio Sym/Antoni Wit

Antonio Salieri Clavier Concerto in C Andreas Staier, forte-p; Concerto Koln

Antonio Salieri Les Danaides Mojca Erdmann, s; La Cetra Baroque Orch/Andrea Marcon

Fritz Kreisler La Precieuse in the style of Couperin Oscar Shumsky, v; William Wolfram, p

Fritz Kreisler Tambourin in the style of Leclair Oscar Shumsky, v; William Wolfram, p

Jean-Marie Leclair Flute Sonata in b, Op 2/11 Robert Stallman, f; Edwin Swanborn, hc; Karl Bennion, vc

Cecile Chaminade Flute Concertino, Op 107 Sharon Bezaly, f; Hague Residentie Orch/Neeme Jarvi

Georges Bizet Jeux d'enfants, Op. 22 Laurence Fromentin & Dominique Plancade, p

Ferdinand Herold Zampa New York Phil/Leonard Bernstein

Ferdinand Herold La Fille mal gardee Royal Liverpool Phil/Barry Wordsworth

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony (1692)

Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture (1841)

Alessandro Scarlatti: Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 (1720)

Remo Giazotto: Adagio in g 'The Beatitudes' (1957)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Sous-bois (1881)

Carl Michael Ziehrer: Schönfeld March (1890)

Adolphe Adam: If I Were King: Overture (1852)

Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d (1716)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks (1874)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 3 (1904)

Michael Torke: Javelin (1994)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Danse villageoise (1881)

Johann Abraham Peter Schulz: The Harvest Feast: Overture (1790)

Ludwig August Lebrun: Rondo from Oboe Concerto No. 1 (1775)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings in e (1892)

Alan Hovhaness: Fugue from Symphony No. 48 'Vision of Andromeda' (1982)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: I am the Monarch of the Sea (1878)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance (1888)

Hans Christian Lumbye: Galop 'Copenhagen Steam Railway' (1847)

Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' (1932)

Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude & Scène d'amour (1958)

Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite (1918)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 6 (1894)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

Isaac Albéniz: España: Capricho catalán (1890)

Joseph Haydn: Divertimento for Winds (1784)

Claude Debussy: Children's Corner: Serenade of the Doll (1908)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Gerald Finzi: Prelude (1925)

Ralph Vaughan Williams: The Lake in the Mountains (1941)

Sergei Prokofiev: Winter Bonfire (1950)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

Josef Strauss: Waltz 'Heroic Poem' (1860)

Jean-Féry Rebel: Les Élémens (1738)

Chevalier de Saint-Georges: Symphony No. 1 in G (1778)

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D 'Prague' (1786)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Alessandro Scarlatti: Il giardino di rose: Overture (1707)

Domenico Scarlatti: Sonata in c (1750)

Ludwig August Lebrun: Oboe Concerto No. 2 (1775)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

Jacques Offenbach: Waltz 'American Eagle' (1876)

Howard Hanson: Symphony No. 1 in e 'Nordic' (1923)

Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy (1883)

Claude Debussy: Symphony in b (1880)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Finale (1842)

Randy Newman: Family Album: The Follies (2013)

Randy Newman: Family Album: Carmen Miranda (2013)

Joseph Haydn: String Quartet No. 13 in G (1769)

Johann Sebastian Bach: Motet 'Lobet den Herrn' (1725)

Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943)

Vladimir Cosma: The Tall Blond Man with One Black Shoe: Main Theme (1972)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 in G (1885)

Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music (1856)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento No. 1 (1771)

Antonio Vivaldi: Trio Sonata in d 'Variations on 'La Folia' (1705)

Ferdinand Ries: Rondo from Sextet in g (1814)

Jerry Goldsmith: The Omen: Main Title (1976)

Florence Price: Andante from Symphony No. 3 (1940)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Sonata No. 1 for Solo Violin (1720)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio (1737)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 (1919)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ture Rangström: Divertimento elegiaco (1918)

Anton Bruckner: Motet 'Vexilla regis' (1892)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: You Spotted Snakes (1842)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G (1799)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 8 in d (1955)

Leopoldo Miguez: Suíte à Antiga (1893)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 62 in E-Flat (1794)

Antonín Dvorák: Romantic Pieces (1887)

Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919)

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G (1728)

Friedrich Witt: Rondo from Flute Concerto (1806)

Hector Berlioz: Béatrice et Bénédict: Je vais le voir (1862)

Rodion Shchedrin: Carmen Suite (1967)

Charles-Marie Widor: Suite for Flute & Piano (1898)

Maria Schneider: How Important It Must Be (2011)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Stéphan Elmas: Larghetto from Piano Concerto No. 1 (1882)

Richard Rodgers: Manhattan (1925)

Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy'

Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 (1846)

William Sterndale Bennett: Romance No. 2 in E-Flat (1837)

Traditional: The Bold Grenadier

Camille Saint-Saëns: Romance in D-Flat (1871)

Max Bruch: Romance for Viola & Orchestra (1912)

Albert Périlhou: La vierge à la crèche (1900)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 49 in a (1849)