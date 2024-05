WCLV Program Guide 05-03-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Aaron Copland Old American Songs Set 1 Thomas Hampson, br; St Paul Chamber Orch/Hugh Wolff

Elie Siegmeister Flute Concerto (1960) Mary Stolper, f; Czech National Sym Orch/Paul Freeman

Charles Gounod String Quartet in a Bessler-Reis String Quartet

Jules Massenet Phedre Overture (1873) Detroit Sym Orch/Paul Paray

Jules Massenet Musique pour 'bercer les petits enfants' Aldo Ciccolini, p

Josef Strauss Polka schnell, Galoppin (Errand Boy) Vienna Phil/Franz Welser-Most

Josef Strauss Polka schnell, Die Soubrette, Op 109 Vienna Phil/Franz Welser-Most

Johann Strauss II Schatz-Walzer, Op. 418 Alban Berg String Quartet & Friends

Joseph Lanner Styrian Dances, Op 165 Vienna Phil/Franz Welser-Most

Igor Stravinsky Pétrouchka London Sym Orch/Eugene Goossens

Carl Maria von Weber Favorite Waltzes for Empress Marie Louise Eva Schieferstein, p

Domenico Cimarosa La donna sempre al suo peggior s'appiglia Toronto Chamber Orch/Kevin Mallon

Muzio Clementi Piano Four-Hands Sonata in C, Op 14/1 Genevieve Chinn, p; Allen Brings, p

Felix Mendelssohn Choral Songs, Der erste Fruhlingstag, Op 48 Leipzig Radio Cho/Horst Neumann

Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E-Flat, Op 44, No. 3 Melos String Quartet

Benjamin Britten Prince of the Pagodas, Op. 57 London Sinfonietta/Oliver Knussen

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giacomo Puccini Crisantemi (1890) Bessler-Reis String Quartet

Gioachino Rossini L'Italiana in Algeri (The Italian Girl in Algiers) National Phil/Riccardo Chailly

Giuseppe Verdi Variations for Oboe and Orchestra Alessandro Potenza, ob; Milan Giuseppe Verdi Sym Orch/Riccardo Chailly

Giuseppe Verdi Rigoletto Luciano Pavarotti, t; Turin Sym Orch/Mario Rossi

Ludwig van Beethoven Piano Concerto no.2 in B-Flat, Op.19 William Kapell, p; NBC Sym Orch/Vladimir Golschmann

Frederic Chopin Mazurkas, Op. 17 William Kapell, p

Peter Tchaikovsky Eugene Onegin, Op. 24 London Phil/Leopold Stokowski

Peter Tchaikovsky The Snow Maiden, Op. 12 (Incidental Music to Ostrovsky's Play) Russian State Cho, Orch/Andrey Chistiakov

Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden Seattle Sym/Gerard Schwarz

Richard Strauss Violin Concerto in d, Op. 8 Sarah Chang, v; Bavarian Radio Sym Orch/Wolfgang Sawallisch

Daniel Steibelt Uno ballo Style of Five

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in E, Kk 380 (L 23) Leon Fleisher, p

Antonio Soler Clavier Sonata #9 in C David Schrader, hc

Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 Czech Phil/Lovro Von Matacic

Peter Tchaikovsky Album for the Young, Op. 39 Leigh Howard Stevens, marimba

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Vittorio Monti: Csárdás (1900)

Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870)

Antonín Dvorák: Legend No. 2 (1881)

Antonio Vivaldi: La verità in cimento: Overture (1720)

Fernando Sor: Variations on Theme by Mozart (1821)

Zoltán Kodály: Hungarian Rondo (1918)

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Joseph J. Richards: March 'Shield of Liberty' (1939)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Octet for Winds (1793)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Michael Praetorius: Terpsichore: Passameze & Galliard (1612)

Kurt Weill: Knickerbocker Holiday: September Song (1938)

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin (1739)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 (1901)

Clarice Assad: Bluezilian (2005)

Josef Strauss: Jockey Polka (1871)

Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto in D (1690)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in C 'Alexander's Feast' (1736)

Johannes Brahms: Intermezzo in C (1892)

Nicolò Paganini: Perpetual Motion (1835)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

Orlande de Lassus: Magnificat octavi toni (1567)

Edvard Grieg: Norwegian Dances (1881)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Traditional: The Canadian Set

Franz Schubert: Finale from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Leroy Anderson: Plink, Plank, Plunk! (1951)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture (1739)

Jean-Philippe Rameau: Hippolyte et Aricie: Ritournelle (1733)

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Horatio Parker: Scherzo for Strings (1883)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra (1775)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music (1871)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars (1720)

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920)

Sir Edward Elgar: Cello Concerto in e (1919)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Nicolò Paganini: Caprice No. 24 (1820)

Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini (1941)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 6 'Mazeppa' (1851)

Chevalier de Saint-Georges: String Quartet No. 1 in C (1771)

Florence Price: Three Negro Spirituals (1942)

Johannes Brahms: Liebeslieder Waltzes (1869)

Gioacchino Rossini: String Sonata No. 3 (1804)

Aaron Copland: An Outdoor Overture (1938)

Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture (1864)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1: Bourrée (1723)

Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Bourrée anglaise (1718)

Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky (1893)

Isaac Albéniz: Rumores de la Caleta [Malagueña] (1887)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 in B-Flat (1779)

Sir Arnold Bax: Malta, G.C.: Finale (1942)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Chaconne (1737)

Robert Schumann: Allegro from Piano Concerto (1845)

Franz Schubert: Heidenröslein (1815)

Marcel Dupré: Heroic Poem 'Verdun' (1936)

Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in d (1720)

Robert Fuchs: Finale from Serenade No. 5 'Homage to Strauss' (1895)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 (1901)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for Flute & Harp (1778)

Sergei Prokofiev: Andante from Flute Sonata (1943)

Sergei Prokofiev: War and Peace: Waltz 'Since we met' (1947)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Claude Debussy: Printemps (1887)

Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 in F (1730)

Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' (1723)

Enrique Granados: Valses poéticos (1887)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ernest Bloch: Schelomo (1916)

Herbert Howells: Suite for Orchestra 'The B's' (1914)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D (1802)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 (1878)

Sir Edward German: Henry VIII: Three Dances (1892)

Jean Sibelius: Tapiola (1926)

John Field: Rondeau in A-Flat (1812)

Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture (1843)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio (1737)

Sir Arthur Bliss: Checkmate (1937)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo (1911)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes (1936)

Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Sarabande (1715)

Ludwig van Beethoven: Lento from String Quartet No. 16 (1826)

Mikis Theodorakis: Epitáphios No. 3 'A Day in May' (1961)

Florence Price: Andante from Violin Concerto No. 1 (1939)

Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 'Forest' (1869)

Sergei Prokofiev: Divertimento: Nocturne (1938)

Miguel Llobet: Catalan Folksong 'El noi de la mare'

Stephen Paulus: The Road Home (2001)