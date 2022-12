WCLV Program Guide 05-11-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live – Cleveland Institute of Music Orchestra, JoAnn Falletta, guest conductor, recorded Saturday,

February 1, Maltz Performing Arts Center

Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis on Themes by Carl Maria von Weber

Ottorino Respighi: Fountains of Rome

Ottorino Respighi: Pines of Rome

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Ariel Ramirez: Alfonsina y el Mar (arr. by Jorge Cardoso) Sharon Isbin, guitar Sony Classical 784219

02:06:45 Leo Brouwer: Cuban Landscape with Rain Los Angeles Guitar Quartet Telarc 80593

02:14:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 in C, K. 467 Alicia de Larrocha, piano; English Chamber Orchestra Sir Colin Davis RCA Victor Red Seal 60825-2-RC

02:46:35 Carlos Chávez: Paisajes Mexicanos (Part One - Lentamente) The State of Mexico Symphony Orchestra Enrique Bátiz ASV 927

02:55:17 Jesús Monge Ramirez: "México lindo” Juan Diego Flórez, tenor; Fort Worth Symphony Orchestra Miguel Harth-Bedoya Decca 000629502

03:00:50 Alexander Borodin: Symphony No. 2 in b Radio Symphony Orchestra, Stuttgart Carlos Kleiber Hänssler Classic 93.116

03:29:34 Jacinto Guerrero: Prelude to Los Gavilanes National Orchestra of Spain Rafael Frühbeck de Burgos Alhambra 71439

03:37:01 Heitor Villa-Lobos: Suite Populaire Bresilienne Pepe Romero, guitar Philips 420245

04:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

04:01:00 William Grant Still: Africa Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559174 27:41

04:30:41 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 Op 15 Daniel Barenboim, piano Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel DeutGram 4794899 50:48

05:22:00 Paul Taffanel: Wind Quintet Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996 24:38

05:48:38 Louis Moreau Gottschalk: La savane Op 3 Cecile Licad, piano Naxos 559145 6:58

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Adiemus London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 04:00

06:14:00 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b Op 3 # 10 Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 8:42

06:25:42 Giuseppe Verdi: I Lombardi: Gerusalem! La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 5:13

06:30:55 Antonín Dvorák: Finale from Piano Quintet Op 81 Jeremy Denk, piano Concertante Meridian 84459 7:23

06:38:18 Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8481 11:42

06:53:00 Charles S. Belsterling: March of the Steel Men Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 4:01

07:05:00 Anatoly Liadov: Ballade 'From Bygone Days' Op 21b Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 5:49

07:13:49 William Grant Still: Suite 'From the Black Belt' Music for Westchester Symphony Siegfried Landau Vox 5157 11:14

07:28:03 Mikis Theodorakis: Epitáphios No. 4 'You Have Set, My Star' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 2:17

07:30:20 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 4 Op 13 Czech Philharmonic Libor Pesek Virgin 91144 6:43

07:40:03 Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 12:09

07:55:12 Miklós Rózsa: King of Kings: Theme City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1056 2:48

08:07:00 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 BBC Scottish Symphony Jerzy Maksymiuk Naxos 550864 5:55

08:15:55 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Lang Lang, piano Sony 511758 12:19

08:31:14 Marjan Mozetich: Unfolding Sky La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 4:11

08:39:25 Ottorino Respighi: The Birds: The Cuckoo Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 4:32

08:43:57 George Frideric Handel: Samson: Act 1 Sinfonia Anthony Halstead, horn English Concert Trevor Pinnock Archiv 419219 7:51

08:51:48 Richard Rodgers: The Sound of Music: My Favorite Things Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:11

08:54:59 Irving Berlin: Puttin' on the Ritz Fine Arts Brass Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 2:43

09:04:00 Joseph Haydn: Sinfonia Concertante H 105 Elizabeth Wallfisch, violin Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Virgin 59266 20:45

09:29:45 Irving Berlin: Call Me Madam: Dances Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 446406 6:27

09:37:12 Louis Moreau Gottschalk: Tremolo Op 58 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:49

09:44:01 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 4:55

09:51:56 Frédéric Chopin: Mazurka No. 38 Op 59 # 3 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 3:34

09:57:30 Georges Bizet: Carmen: Gypsy Dance 'Les tringles des sistres' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:37

09:62:07 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings Op 5 # 1 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 4:36

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 Traditional: Estonian Folk Dance 'Labajalg in Minor' Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 2:50

10:03:50 Vincenzo Galilei: Saltarello Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 1:59

10:07:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 K 199 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 14:06

10:23:55 Padre Antonio Soler: Sonata No. 3 Martina Filjak, piano Naxos 572515 6:14

10:32:09 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 3:38

10:35:47 Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:28

10:42:15 Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 7:00

10:54:15 Edward MacDowell: Piano Concerto No. 2 Op 23 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 25:51

11:10:00 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 8 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1021 15:25

11:28:25 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 653 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55

11:42:20 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

11:54:00 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Butterfly Op 43 # 1 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 2:10

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:00 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100302 10:08

12:19:08 Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 Op 11 Richard King, horn Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 010804 14:50

12:35:58 Walter Piston: The Incredible Flutist: Suite Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 022604 17:24

12:55:22 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 # 3 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100408 4:25

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:00 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 2:22

13:03:22 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Sarabande Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 2:02

13:07:24 William Grant Still: Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 24:06

13:33:30 Antonín Dvorák: Impromptu Shai Wosner, piano Onyx 4172 4:30

13:41:00 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 6:29

13:49:29 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 88 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 7:31

13:59:00 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Frühlingsnacht' Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 2:35

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Erich Wolfgang Korngold: Caprice fantastique (Wichtelmannchen) Sonja van Beek, violin; Andreas Frolich, piano Album: Korngold; Complete Works for Violin and Piano CPO 999709 Music: 4:37

Agustin Barrios: Un sueno en la floresta Berta Rojas, guitar 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York, NY Music: 7:34

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 in C major, Op. 21 Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 25:41

Camille Saint-Saens: Caprice On Danish and Russian Airs, Op. 79 Elizabeth Mann, flute; Jonathan Fischer, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 10:44

Christos Hatzis: String Quartet No 1 Movement 4 St. Lawrence String Quartet Album: Awakening EMI Classics 5 58038 Music: 4:35

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto: Movement 1 Karen Gomyo, violin; Houston Symphony; Fabien Gabel, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 19:21

Florence Price, arr. Boris Vayner: Piano Concerto in One Movement Michelle Cann, piano; Geoffrey Herd, violin; Shawn Moore, violin; Colin Brookes, viola; Max Geissler, cello Geneva Music Festival, Froelich Hall, Gearan Center for the Performing Arts, Hobart & William Smith College, Geneva, NY Music: 15:55

Samuel Barber: Adagio for Strings St. Lawrence String Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:32

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:00 Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 Op 49 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 6:22

16:07:00 Anatoly Liadov: The Musical Snuff Box Op 32 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 2:05

16:12:05 William Grant Still: The American Scene: The East Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85596 10:12

16:26:17 Traditional: Down in the River to Pray Sandra Simon, soprano Avie 2205 3:20

16:31:37 Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 7:31

16:42:08 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:04

16:52:12 Louis Moreau Gottschalk: Pasquinade Op 59 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:08

16:56:20 Francis Poulenc: Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921 5:50

17:04:00 Irving Berlin: Cheek to Cheek Jenny Lin, piano Steinway 30011 2:04

17:06:04 Irving Berlin: Blue Skies Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 3:20

17:12:24 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:00

17:26:24 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 3 Op 29 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 449967 8:33

17:39:57 Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet Cecile Licad, piano Naxos 559145 7:25

17:49:22 Louis Moreau Gottschalk: Le bananier Op 5 Cecile Licad, piano Naxos 559145 2:41

17:55:03 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now Audra McDonald, soprano San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68931 5:50

17:61:53 Michelangelo Galilei: Toccata for solo Lute Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001 3:47

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:00 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 15:31

18:25:31 Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 D 797 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 6:00

18:33:31 Franz Schubert: Scherzo No. 1 D 593/1 Maria João Pires, piano DeutGram 427769 5:13

18:41:44 William Grant Still: Darker America Music for Westchester Symphony Siegfried Landau Vox 5157 11:50

18:55:34 Arvo Pärt: Summa Theatre of Voices Paul Hillier Harm Mundi 907182 6:22

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 Jan Václav Vorísek: Introduction & Rondo Brilliant Op 22 Boris Krajný, piano Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Supraphon 3868 13:23

19:17:23 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 Op 92 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 549176 39:21

19:58:44 André Campra: Idoménée: Rigaudon Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 2:51

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 BWV 1069 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 17:30

20:20:30 Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite Op 51 Pia Pajala, soprano Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 21:19

20:43:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45471 13:36

21:03:00 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 17:43

21:22:43 Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:59

21:33:42 Heinrich Marschner: The Falconer's Bride: Overture Op 65 Slovak State Philharmonic Alfred Walter MarcoPolo 223342 7:45

21:44:27 Brian Dykstra: Spring Beauties Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3161 3:32

21:49:59 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 Op 74 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80130 44:38

22:26:00 William Grant Still: Three Visions Althea Waites, piano Cambria 1097 9:52

22:38:52 Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 Op 62 # 1 Van Cliburn, piano RCA 300350 7:01

22:45:53 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 5:18

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 William Grant Still: Sometimes I Feel Like a Motherless Child Alexa Still, flute New Zealand String Quartet Koch Intl 7192 3:34

23:05:34 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies Op 34 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 8:06

23:13:40 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:20:40 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix Sir James Galway, flute London Symphony Klauspeter Seibel DeutGram 3024 6:16

23:26:56 Franz Liszt: Consolation No. 3 S 172/3 Roberto Plano, piano Decca 4812479 4:30

23:31:26 Vernon Duke: Autumn in New York Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 5:42

23:39:08 William Grant Still: Mother and Child Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 6:05

23:45:13 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 7 D 729 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412176 7:54

23:53:07 Richard Strauss: Morgen! Op 27 # 4 Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 4:06

23:57:43 Alexander Scriabin: Poème Op 32 # 1 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 2:56