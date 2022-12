WCLV Program Guide 04-21-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Brahms, Johannes Piano Pieces, Op. 118 Andreas Ottensamer, cl; Yuja Wang, p Blue Hour DG 5:47

00:05:47 Brahms, Johannes Serenade no.2 in A, Op.16 St Louis Sym/Leonard Slatkin Brahms: Serenade No 2, Haydn Variationen RCA 32:09

00:37:56 Mendelssohn, Felix Songs without Words,' Op. 85 Andreas Ottensamer, cl; Yuja Wang, p Blue Hour DG 1:52

00:39:48 Livingston, Samuel Gentle Winds' Arcadian Winds Samuel Livingston Navona 12:48

00:52:36 Debussy, Claude Préludes', Book 1 Jorge Bolet, p Debussy: 16 Preludes London 3:00

00:55:36 Telemann, Georg Philipp Song, 'Wind' Klaus Mertens, br; Ludger Rémy, hc Singe-, Spiel- Und Generalbaß-Übungen 1733 CPO 1:09

01:00:00 Gluck, Christoph Willibald Orpheus and Eurydice' Michala Petri, r; Lars Hannibal, g Artists Of The Century - Michala Petri - Ultimate Collection RCA 5:43

01:05:43 Field, John Rondo in A-Flat Eckart Sellheim, forte-p; Collegium Aureum Boccherini, Field, Schobert: Pianoforte Concertos EMI/Ang 7:42

01:13:25 Trad, Irish Bonny Prince Charlie The Chieftains Over the Sea to Skye: The Celtic Connection RCA 1:50

01:15:15 Bax, Arnold Into the Twilight' BBC Phil/Vernon Handley Bax Tone Poems, Volume 2 Chandos 13:22

01:28:37 Bax, Arnold In the Faery Hills' ('Eire,' Pt 2)(1909) Ulster Orch/Bryden Thomson Ulster Orchestra / Handley: Harty/ Stanford/Moeran/Bax: Orchestral Works Chandos 15:15

01:43:52 Bax, Arnold Roscatha' ('Eire,' Pt 3)(1910) Ulster Orch/Bryden Thomson Ulster Orchestra / Handley: Harty/ Stanford/Moeran/Bax: Orchestral Works Chandos 10:49

01:54:41 O'Carolan, Turlough Maurice O'Connor' Patrick Ball, h Celtic Harp: The Music Of Turlough O'Carolan Fortuna 1:32

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2 in D Minor - Movement 1 Allemanda Bella Hristova, violin Album: Bella Unaccompanied A.W. Tonegold Records Music: 4:25

Giovanni Bottesini: Gran duo concertante for Violin, Double Bass and String Orchestra Kyu-Young Kim, violin; Zachary Cohen, double bass; Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 11:13

Maurice Ravel: Piano Concerto in G Major Tanya Gabrielian, piano; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 22:07

John Corigliano: Red Violin Caprices Bella Hristova, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 8:39

Traditional, arr. Jennifer Higdon: Amazing Grace Serafin String Quartet Album: HIGDON, J.: Early Chamber Works - Sky Quartet / Amazing Grace / Viola Sonata Naxos 559752 Music: 4:33

Claude Debussy: Piano Trio in G Major: Movements 1-3 Lysander Piano Trio Brooks Center for the Performing Arts, Clemson, SC Music: 15:45

Clara Schumann: Romance, Op. 22, No. 1 Joshua Bell, violin; Sam Haywood, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 3:10

Jennifer Higdon: Percussion Concerto Cameron Leach, percussion; Dallas Winds; Jerry Junkin, conductor Dallas Winds, Meyerson Symphony Hall, Dallas, TX Music: 23:31

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Lanner, Josef Neue Wiener Ländler mit Coda' in G, Op 1 Ensemble Wien Dance Music From Old Vienna Sony 5:34

04:05:34 Brahms, Johannes Piano Sonata #1 in C, Op 1 Jon Nakamatsu, p 10th Van Cliburn International Piano Competition Harmonia Mundi 30:08:00

04:35:42 Mendelssohn, Fanny Six Songs, Op 1 Lauralyn Kolb, s, Arlene Shrut, p Fanny Mendelssohn: Lieder Centaur 1:44

04:37:26 Strauss II, Johann Waltzes, Epigramme, Op. 1 Vienna Phil/Lorin Maazel Sings Hebrew Melodies RCA 8:35

04:46:01 Berlioz, Hector Waverley' Overture, Op. 1 Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson Berlioz: Symphonie Fantastique, Etc EMI/Ang 9:47

04:55:48 Bolcom, William Nine Bagatelles Jon Nakamatsu, p 10th Van Cliburn International Piano Competition Harmonia Mundi 1:28

04:00:00 Wagner, Richard Die Walküre' NBC Sym Orch/Arturo Toscanini Wagner: Die Walküre / Siegfried / Götterdämmerung (Excerpts) RCA 5:01

05:05:01 Mahler, Gustav Symphony No. 5 in c-sharp minor Smithsonian Chamber Players/Kenneth Slowik Transfiguration RCA-DHM 7:28

05:12:29 Puccini, Giacomo Adagetto' Milan Verdi Sym Orch/Riccardo Chailly The Art Of Riccardo Chailly London 4:16

05:16:45 Puccini, Giacomo La Bohème' Tancredi Pasero, b; Orch The EMI Record Of Singing Vol 3 - 1926-1939 Testament 1:47

05:18:32 Vivaldi, Antonio Flautino Concerto in a, R 445 Michala Petri, r; I Solisti Veneti/Claudio Scimone Vivaldi: 6 Concertos RCA 9:42

05:28:14 Strauss II, Johann Graduation Ball' Minneapolis Sym (Minnesota Orch)/Antal Dorati Giselle • Graduation Ball • Gaîté Parisienne Mercury 26:31:00

05:54:45 Bizet, Georges Jeux d'enfants,' Op. 22 Katia, Marielle Labe´que, p Jeux D'enfants / Ma Mère L'Oye / Dolly Suite Philips 1:36

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:05 Igor Stravinsky: Scherzo à la russe London Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68865 3:55

06:13:20 Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98275 12:39

06:27:23 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: The Birth of Venus Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 5:24

06:37:47 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Julian Sommerhalder, trumpet Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 11:05

06:50:21 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:49

06:56:56 Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 3:15

07:05:38 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Leon Fleisher, piano Sony 506416 4:57

07:12:58 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MDG 3307 12:44

07:26:45 Henry Purcell: Timon of Athens: Curtain tune Z 632 Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 2:38

07:30:46 Jennifer Higdon: Rap Knock from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:49

07:40:16 William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 13:22

07:54:53 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 Op 34 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 4:54

08:07:23 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 6:02

08:15:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 23 K 590 Dover Quartet Cedille 167 8:51

08:25:26 Thomas Tallis: Audivi vocem Tallis Scholars Gimell 34 4:09

08:29:34 Billy May: Green Hornet: Theme Salut Salon Warner 554295 2:08

08:31:53 Traditional: Shenandoah Thomas Hampson, baritone THM 5432 2:43

08:40:04 Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' Christopher Warren-Green, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 12:23

08:53:28 Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 5:06

09:02:25 Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite National Philharmonic Richard Bonynge Decca 4785437 19:30

09:22:06 Orlando Gibbons: O clap your hands together Stile Antico Harm Mundi 807572 5:27

09:29:16 John Lunn: Downton Abbey: Suite Chamber Orchestra of London Alastair King Decca 16260 7:04

09:39:22 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 9:56

09:50:07 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:00

09:55:21 Agustín Barrios: Waltz No. 3 Op 8 # 3 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 4:29

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:47 Ludwig van Beethoven: March from Serenade for String Trio Op 8 Members of Kodály Quartet Naxos 500250 2:17

10:03:23 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1 # 2 Xyrion Trio Naxos 500250 3:09

10:08:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 K 447 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 14:24

10:23:08 Michael Haydn: Symphony No. 32 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 8:09

10:32:28 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Passepied Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 3:01

10:39:35 Padre Antonio Soler: Sonata No. 5 Martina Filjak, piano Naxos 572515 6:45

10:50:22 Felix Mendelssohn: Violin Concerto Op 64 Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 25:48

11:17:30 Benjamin Britten: Matinées musicales Op 24 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 14:24

11:33:13 Leopold Mozart: Symphony in D Lithuanian Chamber Orchestra Georg Mais ArteNova 897710 14:32

11:48:51 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:20

11:59:14 George Gershwin: Prelude 'Rubato' Fazil Say, piano Teldec 26202 0:54

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:20 Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 5:04

12:15:49 Franz Schubert: Symphony No. 5 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 60803 26:52

12:44:20 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 9661 13:47

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:06 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 3:19

13:03:45 Enrique Granados: Danza lenta Alicia de Larrocha, piano RCA 60408 4:08

13:09:51 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67403 21:36

13:33:36 Ludwig van Beethoven: Bundeslied Op 122 Ambrosian Singers London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 33509 3:58

13:41:45 Johann Nepomuk Hummel: Fantasy on Mozart's 'Il mio tesoro' Gérard Caussé, viola Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé EMI 54817 7:25

13:50:21 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 7:38

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: The Seasons: Movement 10 October: Autumn Song Yefim Bronfman, piano Album: Tchaikovsky: The Seasons. Balakirev: Islamey Sony 60689 Music: 4:35

Bela Bartok: Piano Concerto No. 2 in G major, Sz. 95: Movements 1 & 3 Yefim Bronfman, piano; Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 16:31

Dmitri Shostakovich: Five Pieces for Two Violins & Piano Anastasia Agapova and Sissi Zhang, violins; Choo Choo Hu, piano ASP Pre-Concert Chamber Music, Atlanta Symphony Orchestra, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 9:58

Jean Marie Leclair: Sonata en Sol-majeur Op. 3, No. 12 Trio Settecento: Rachel Barton Pine, baroque violin; John Mark Rozendaal, viola da gamba; David Schrader, harpsichord Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 16:12

Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F Major, BWV 971: II. Andante Francois Dumont, piano Album: Bach: Keyboard Works, Vol. 2 Artalinna Music: 4:32

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony no. 29 in A major, K. 201 Greenville Symphony Chamber Orchestra; Edvard Tchivzhel, conductor Greenville Symphony Association, Gunther Theater, Greenville, SC Music: 20:46

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in B-flat Major, Wq 182/2 Geoff Nuttall, Owen Dalby, Livia Sohn, and Benjamin Beilman, violins; Lesley Robertson and Daniel Phillips, violas; Christopher Costanza and Joshua Roman, cellos; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 9:54

Jean Françaix: Quartet Elizabeth Mann, flute; Jonathan Fischer, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; Michael Kroth, bassoon Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:10

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:52:53 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Quartet Op 16 Andreas Ioannides, piano Naxos 500250 5:51

16:02:50 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 3:46

16:07:54 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 13:59

16:25:45 Maurice Jarre: Lawrence of Arabia: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80168 4:16

16:32:02 Carl Maria von Weber: Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 4:01

16:38:08 Randall Thompson: Frostiana: The Pasture Turtle Creek Chorale Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Reference 49 2:25

16:40:34 Randall Thompson: Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Evening Turtle Creek Chorale Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Reference 49 4:55

16:47:10 Peter Tchaikovsky: Cherevichki: Cossack Dance National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 3:19

16:51:36 Isaac Albéniz: Azulejos Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 9:05

17:05:58 Louise Farrenc: Overture No. 2 Op 24 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999820 6:54

17:14:38 Peter Tchaikovsky: Allegro from Symphony No. 1 Op 13 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 11:24

17:27:55 Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:53

17:36:44 Ludwig van Beethoven: Adagio from Serenade for String Trio Op 8 Members of Kodály Quartet Naxos 500250 4:46

17:46:03 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 2:38

17:49:30 George Frideric Handel: Concerto Grosso in G Op 3 # 3 Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 907415 8:03

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:10:09 Joseph Haydn: Symphony No. 6 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 22:30

18:34:00 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 380 Yundi, piano DeutGram 6090 5:15

18:40:04 Domenico Scarlatti: Sonata in B-Flat Kk 544 András Schiff, piano Decca 421422 4:10

18:45:30 Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Hetman's Mistress' Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 7:17

18:53:31 Morten Lauridsen: O magnum mysterium Voces8 Decca 4785703 5:44

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:59 Benjamin Britten: A Simple Symphony Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 17:47

19:21:37 Claude Debussy: La boîte à joujoux London Symphony Michael Tilson Thomas Sony 48231 34:03

19:57:24 Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Presto Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 60311 2:06

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:22 Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 6 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 23:24

20:26:38 Edvard Grieg: Norwegian Dances Op 35 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2712 17:12

20:45:09 Nikolai Tcherepnin: The Enchanted Kingdom Op 39 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 13:26

21:02:37 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805 17:59

21:22:27 Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 9:03

21:32:29 Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'The Battle Cry of Freedom' Op 55 Leonard Pennario, piano EMI 64667 5:30

21:39:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 6:14

21:48:26 Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits Elizabeth Bainbridge, alto New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks EMI 64722 45:18

22:35:11 Franz Schubert: Rondo in A D 951 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 13:05

22:49:40 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Ying Quartet Telarc 80685 6:57

22:57:00 Frederick S. Converse: Serenade Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 2:55

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

23:07:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 Alessio Bax, piano Southbank Sinfonia Simon Over Signum 321 8:38

23:16:27 Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

23:21:16 Antonín Dvorák: Songs My Mother Taught Me Op 55 # 4 Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 3:03

23:24:20 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 5:24

23:29:44 Randall Thompson: Alleluia Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 49 5:39

23:36:02 Bill Evans: Since We Met Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 4:52

23:40:55 Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament Timothy Walden, cello Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 4:21

23:45:17 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 7:45

23:53:37 Pauline Viardot-Garcia: Berceuse Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:34

23:56:29 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:28