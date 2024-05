WCLV Program Guide 05-06-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

William Grant Still Romance (1954) Lawrence Gwozdz, sx; Lois Leventhal, p

William Grant Still Africa (1928) Fort Smith Sym Orch/John Jeter

Johann Sebastian Bach Cantata No. 186, Aergre dich, o Seele, nicht (Do not be scandalised, my soul) Yo-Yo Ma, Baroque-vc; Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman

Johann Sebastian Bach Orchestra Suite in g minor BWV 1070 Amherst Saxophone Quartet

Johann Sebastian Bach Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Rolf Smedvig, tr; Scottish Chamber Orch/Jahja Ling

Bedrich Smetana The Bartered Bride Vienna Phil

Bohuslav Martinu Borova (Seven Czech Dances) Radoslav Kvapil, p

Antonin Dvorak Romance in f minor, Op. 11 Itzhak Perlman, v; Boston Sym Orch/Seiji Ozawa

Christian Sinding Romance, Op 100 Henning Kraggerud, v; Christian Ihle Hadland, p

Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46 Berlin Phil/Herbert von Karajan

Edvard Grieg Six Songs, Op. 48 Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p

Antonio Soler Clavier Sonata #81 in g David Schrader, hc

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in a, Kk 109 Igor Kamenz, p

Alessandro A. Scarlatti Aria, Con voce festiva Battle, s; Marsalis, tr; Orch of St Luke's/Nelson

Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor, Op. 36 Vienna Phil/Christoph von Dohnanyi

Sergei Rachmaninoff Preludes, Op. 32 Dmitry Paperno, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Edward Elgar Pomp and Circumstance Marches, Op. 39 London Phil/Daniel Barenboim

Elizabeth Maconchy String Quartet #1 (1932) Hanson String Quartet

Ethel Smyth The March of the Women Plymouth Music Series/Philip Brunelle

Henry Purcell Orpheus Britannicus Ian Bostridge, t; Graham Johnson, p

Ludwig van Beethoven String Quartet No. 1 in F, Op. 18 Tokyo String Quartet

William Byrd My Lord of Oxenford's Masque Dowland Consort/Jakob Lindberg

Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D, K. 382 Aitken, f; National Arts Centre Orch/Franco Mannino

Wolfgang Amadeus Mozart Variations in B-Flat after Rondo K. 382 Dieter Klocker, cl; Czech Phil Ch Orch

Franz Joseph Haydn Arietta with Variations in A Nadia Reisenberg, p

Engelbert Humperdinck Suite from Konigskinder (1909-10) Bamberg Sym Orch/Karl Anton Rickenbacher

Henry Purcell Trumpet tune, Bonduca E Power Biggs, o; New England Brass Ensemble \

Jean Sibelius Kuolema, Op. 44, No. 62 Halle Orch/Sir John Barbirolli

Jean Sibelius Valse triste, Op. 44, No. 1 Kirsi Tiihonen, s; Raimo Laukka, br; Lahti Sym Orch/Osmo Vanska

Florent Schmitt Clarinet Sextet (1953) Paris Clarinet Sextet

Francis Poulenc Piano and Wind Sextet Stuttgart Wind Quintet; DR Davies, p

Darius Milhaud Le printemps (Set 1), Op. 25 William Bolcom, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Georges Bizet: The Miracle Doctor: Overture (1857)

Joaquín Rodrigo: Tonadilla for 2 Guitars (1960)

John Dowland: Away with These Self-Loving Lads (1597)

Irvin L. Wagner: Variations on 'Happy Birthday' (1990)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Arvo Pärt: Agnus Dei from 'Berlin Mass' (1990)

Pio Carlo Nevi: March on Themes from Puccini's 'La bohème' (1896)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra (1860)

Johann Christian Bach: Symphony in D (1781)

Percy Grainger: Handel in the Strand (1930)

Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936)

Giacomo Meyerbeer: Robert le diable: Overture (1831)

Luca Moscardi: Burlesca 'Childhood Memories' (2020)

Peter Tchaikovsky: Cherevichki: Russian Dance (1885)

Gabriel Yared: The English Patient: Convento di Sant' Anna (1996)

Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' (1810)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Mercutio (1936)

George Frideric Handel: An Occasional Oratorio: Overture (1746)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Summer (1965)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 (1772)

Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 2 (1845)

Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Jigg (1691)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

George Gershwin: An American in Paris (1928)

Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Giacomo Puccini: La bohème: Sì, mi chiamano Mimì (1896)

Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus (1874)

Franz Berwald: Piano Concerto in D (1855)

Alexander Reinagle: Overture in G (1787)

William Schuman: New England Triptych: Be Glad Then, America (1957)

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 5 in F 'Egyptian' (1899)

Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' (1882)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 in C (1821)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Piano Concerto in G (1931)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Suite (1907)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: Waltz from Serenade for Strings (1875)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)

Franz Ignaz Beck: Symphony in F (1765)

Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' (c.1600)

Henry Purcell: Abdelazer: Suite (1695)

Robert Schumann: Symphony No. 4 in d (1851)

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra (1980)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Concerto for Flute & Harp (1778)

Camille Saint-Saëns: Romance (1885)

Frédéric Chopin: Etude No. 5 'Black Key' (1832)

Frédéric Chopin: Etude No. 8 (1832)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Overture (1919)

Antonín Kraft: Cello Concerto in C (1790)

Hubert Bath: Love Story: Cornish Rhapsody (1944)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Claude Debussy: Petite Suite: Cortège (1889)

Hector Berlioz: The Trojans: Ballet Music (1858)

Duke Ellington: Sophisticated Lady (1933)

Alexander Courage: A Salute to Fred Astaire (1983)

Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' (1937)

Heinrich Marschner: Grand Festive Overture (1842)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Schottische (1952)

Antonín Dvorák: Allegro con brio from Symphony No. 8 (1889)

Felix Mendelssohn: Adagio from Piano Concerto No. 2 (1837)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March (1842)

Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' (1883)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Luca Moscardi: Suite for Piano 4 Hands (2020)

Wolfgang Amadeus Mozart: Three German Dances (1791)

Roman Hoffstetter: Serenade from String Quartet (1760)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 4 in c (1839)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Henryk Górecki: Symphony No. 3 'Symphony of Sorrowful Songs' (1976)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Zdenek Fibich: Zaboj, Slavoj and Ludek (1875)

Ludwig van Beethoven: Quintet for Piano & Winds (1796)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Carl Nielsen: Flute Concerto (1926)

Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture (1821)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song (1876)

Louis Moreau Gottschalk: Bamboula (1849)

Roy Harris: Symphony No. 4 'Folk Song' (1939)

Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C (1787)

Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' (1896)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)

Olivier Messiaen: Quartet for the End of Time: Louange à l'éternité de Jésus (1941)

Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty (1911)

Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata (1888)

Amy Beach: A Hermit Thrush at Eve (1921)

Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)

Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973)

Hans Pfitzner: Palestrina: Act 3 Prelude (1915)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 16 in E-Flat (1843)

Giuseppe Verdi: La traviata: Act 3 Prelude (1853)