WCLV Program Guide 05-07-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Frederic Chopin Nocturnes, Op. 32 Evgeny Kissin, p

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C, K. 200 Vienna Phil

Pieter Hellendaal Cello Sonata, Op 5/8 Jaap ter Linden, vc; T. Koopman, hc; A. Zweistra, vc

Albertus Groneman Flute Sonata in G Jed Wentz, f; Balazs Mate, vc; Marcelo Bussi, hc

Johannes Verhulst Kinderleven, Op 30 Annegeer Stumphuis, s; Leo van Doeselaar, p

Franz Schubert Song, Der Erlkonig, D. 328 Jorge Bolet, p

Carl Nielsen Symphony #4, Op 29, The Inextinguishable Royal Scottish Orch/Bryden Thomson

Maurice Ravel Piece en forme de habanera Jonathan Aasgaard, vc; Ian Buckle, p

Georges Bizet Carmen Denyce Graves, ms; Munich Radio Orch/Maurizio Barbacini

Emmanuel Chabrier Habanera Bohemia Chamber Phil/Douglas Bostock

Regino Sainz DE LA MAZA Habanera Carlo Pezzimenti, g

Josef Myslivecek Romolo ed Ersilia Teodora Gheorghiu, s; Les Talens Lyriques/Christophe Rousset

Josef Myslivecek Romolo ed Ersilia L'Orfeo/Michi Gaigg

Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario, K. 486 Calgary Phil/Mario Bernardi

Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio, K. 384 Scottish Chamber Cho and Orch/Charles Mackerras

Johannes Brahms Clarinet Quintet in b minor, Op.115 Pierre Moragues, cl; Talich String Quartet

Jean-Philippe Rameau Les Boreades (1764) Orch of the 18th Century/Frans Bruggen

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Joseph Rheinberger Meditations, Op 167 Sabine Steinmetz, o

Julius Rontgen Cello Sonata No. 5 in b, Op 56 Gregor Horsch, vc, Sepp Grotenhuis, p

Johannes Brahms Hungarian Dances London Phil/Marin Alsop

Claude Debussy La Mer Santa Cecilia Orch/Leonard Bernstein

Gabriel Faure Two Songs, Op 2 Gerard Souzay, br; Dalton Baldwin, p

Leos Janacek The Makropulos Affair Pro Arte Orch/Charles Mackerras

Felix Mendelssohn Violin Concerto in d (1822) Alexander Sitkovetsky, v; New European Strings Ch Orch/Dmitry Sitkovetsky

Jules Massenet Le Cid (1885) New York Opera Orch/Eve Queler

Paul Dukas Overture, Polyeucte Bordeaux Aquitaine Orch/Roberto Benzi

Samuel Barber Souvenirs, Op. 28 Christian Ivaldi & Noel Lee, p's

Frederick Delius Irmelin (1890-92) Halle Orch/Sir John Barbirolli

Frederick Delius Koanga (1895-7) Northern Sinfonia/Richard Hickox

Frederick Delius A Village Romeo and Juliet Welsh National Opera Orch/Sir Charles Mackerras

Frederick Delius Fennimore and Gerda (1909-10) Halle Orch/Sir John Barbirolli

Carl Maria von Weber Piano Sonata #4 in e, Op 70 Garrick Ohlsson, p

Edward Elgar Caractacus, Op 35 Bournemouth Sinfonietta/Norman Del Mar

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 2 (1865)

Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets (1725)

George Gershwin: Three Preludes (1926)

Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture (1849)

Henry Purcell: The Fairy Queen: Rondeau (1692)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

Brian Dykstra: Cordova Rag (2003)

Karl King: March 'Rough-Riders' (1943)

Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 (1875)

Heinrich Marschner: The Falconer's Bride: Overture (1830)

Frédéric Chopin: Waltz No. 8 in A-Flat (1838)

Don Gillis: Cotton Bowl from Symphony No. 10 'Big D' (1967)

Alexander Glazunov: Novelette No. 1 'In Spanish Style' (1886)

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Gigue (1720)

Artie Shaw: Clarinet Concerto (1940)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 34 (1780)

Charlie Chaplin: Modern Times: Smile (1936)

Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 (1885)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe (1710)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ein Mädchen oder Weibchen (1791)

Claude Debussy: Arabesque No. 2 (1888)

Aaron Copland: The Red Pony: Happy Ending (1949)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 in F 'Cuckoo and Nightingale' (1739)

Arthur Benjamin: Jamaican Rumba (1938)

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme (1876)

Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March (1933)

Ernesto Lecuona: Malagueña (1927)

Claude Debussy: Petite Suite: Menuet (1889)

Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music (1865)

Antonín Dvorák: Cypress No. 6 (1887)

10

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise (1878)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: December 'Christmas' (1876)

Johannes Brahms: A German Requiem: Then All Flesh is as Grass (1868)

Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture (1895)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Overture (1874)

Peter Tchaikovsky: Concert Fantasy (1884)

Felix Mendelssohn: Prelude & Fugue No. 1 in e (1837)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Carl Maria von Weber: Turandot: Overture (1809)

Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' (1943)

Leopold Mozart: Symphony in F (1760)

Jean-Philippe Rameau: Concert No. 4 en sextuor (1768)

Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' (1723)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite (1876)

Claude Debussy: Première rapsodie (1908)

Daniel Auber: Gustave III: Allemande & Pas des folies (1833)

Luigi Cherubini: Anacréon: Overture (1803)

Franz Schubert: Die Forelle (1817)

Franz Schubert: Theme & Variations from Piano Quintet (1819)

Fela Sowande: Selections from 'African Suite' (1955)

Eric Whitacre: Oculi Omnium (2011)

Johannes Brahms: Four Piano Pieces (1892)

Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch (1948)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 (1888)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Johannes Brahms: Lullaby (1868)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque (1883)

Luca Moscardi: Siciliana from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Florence Price: Dances in the Canebrakes (1953)

Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F (1715)

Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Suite (1939)

Enrique Granados: Suite on Galician Songs: Morning Song (1899)

Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: The Sun Whose Rays Are All Ablaze (1885)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 85 'Queen of France' (1785)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Carl Stamitz: Cello Concerto No. 3 in C (1790)

Joaquín Rodrigo: Aranjuez, ma pensée (1988)

Agustín Lara: Granada (1932)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 24 in F-Sharp (1809)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello 'Double' (1887)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Édouard Lalo: Le roi d'Ys: Overture (1887)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A (1861)

Luigi Boccherini: Symphony No. 5 in C (1771)

Claude Debussy: Petite Suite (1889)

Edvard Grieg: Two Melodies for Strings (1890)

Johan Svendsen: Two Icelandic Melodies (1877)

Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz (1842)

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D (1878)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Peter Tchaikovsky: Nocturne in c-Sharp (1888)

Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo (1911)

Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)

Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings (1943)

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Peter Tchaikovsky: Valse sentimentale (1882)

Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)

Charles Gounod: Roméo et Juliette: Le sommeil de Juliette (1867)

Johannes Brahms: Intermezzo in E (1892)