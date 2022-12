WCLV Program Guide 04-20-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live – Cleveland Institute of Music Chamber Orchestra, Jaime Laredo, conductor; James Thompson, violin – recorded live on March 3 in Mixon Hall at CIM

George Walker: Lyric for Strings

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C K 551 ‘Jupiter’

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D Op 61

01:42:01 Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 Op 30 # 3 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457619 19:57

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Isaac Albéniz: Catalonia Orquesta Sinfonica de Barcelona Nacional de Catalunya Jaime Martin Tritó 0078

02:07:57 Astor Piazzolla: Tango Suite for 2 Guitars Sergio & Odair Assad, guitars Nonesuch 79116

02:24:18 Edouard Lalo: Symphonie espagnole, Op. 21 Alexandre Da Costa, violin; Spanish Radio & TV Orchestra Carlos Kalmar Warner Classics 2564657114

03:00:50 Anonymous 17th c. Ecuador: Ese viril con pan Ensemble Villancico Peter Pontvik CPO 777568

03:03:33 Anonymous 17th c. Ecuador: Tono triste para oració Ensemble Villancico Peter Pontvik CPO 777568

03:07:58 Anonymous 17th c. Ecuador: Canción de una pastorita al Niño Dios Ensemble Villancico Peter Pontvik CPO 77568

03:12:18 Manuel de Falla: Cuatro piezas españolas Judith Jáuregui, piano Berli 001

03:29:49 Camille Saint-Saens: Cello Sonata No. 1 in A Minor Sol Gabetta, cello; Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 686900

03:51:09 Sebastian de Tradier: La Paloma Angel Romero, guitar Delos 3294

03:54:06 Ernesto Cordero: Pregunta y Mapeye Angel Romero, guitar Delos 3294

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:07 Nikolai Miaskovsky: Cello Sonata No.2 Op 81 Wendy Warner, cello Cedille 120 23:12

04:26:51 Benjamin Britten: Spring Symphony Op 44 Alison Hagley, soprano Philharmonia Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 453433 41:30

05:09:36 Robert Schumann: Symphony No. 3 Op 97 Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 29:49

05:41:16 Johann Sebastian Bach: Motet 'Singet dem Herrn ein neues Lied' BWV 225 Monteverdi Choir Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 716 16:31

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:59 Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town Joshua Bell, violin Philharmonia Orchestra David Zinman Sony 89358 4:03

06:12:49 Richard Heuberger: The Opera Ball: Overture Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 6:56

06:20:54 Maurice Ravel: Scarbo from 'Gaspard de la nuit' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 8:31

06:31:40 Randall Thompson: Alleluia Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 49 5:39

06:41:58 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:04

06:53:07 Luigi Boccherini: Finale from String Quartet Op 2 # 6 Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 2:34

06:56:23 John Philip Sousa: March 'El Capitán' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:20

07:02:36 Johann Christian Bach: Zanaida: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 5:51

07:10:16 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 7:10

07:18:39 Billy Strayhorn: Take the 'A' Train Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 6:15

07:25:54 Aram Khachaturian: Masquerade: Galop Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 2:57

07:29:44 Sergei Prokofiev: Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110 # 4 São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 4:55

07:39:21 Claude Debussy: Petite Suite Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 13:38

07:54:24 Adolphe Adam: Giselle: Waltz & Pas de deux London Symphony Michael Tilson Thomas Sony 42450 4:40

08:08:57 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1022 7:43

08:17:45 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral Patrick Gallois, flute Philharmonia Orchestra Ion Marin DeutGram 435767 10:11

08:29:10 John Adams: Short Ride in a Fast Machine Christina Naughton, piano Warner 9029556229 4:02

08:33:27 Karl Jenkins: Dona nobis pacem Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:17

08:42:42 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue BWV 582 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 12:34

08:56:23 Hans Zimmer: Gladiator: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:26

09:05:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 K 218 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 22:22

09:29:14 Cole Porter: Kiss Me, Kate: So in Love Jenny Lin, piano Steinway 30011 4:26

09:34:48 Richard Strauss: Four Last Songs: Beim Schlafengehn Elisabeth Schwarzkopf, soprano Berlin Radio Symphony George Szell EMI 56241 5:19

09:41:50 Anton Arensky: Scherzo from Piano Quintet Op 51 Adam Neiman, piano Ying Quartet Sono Luminus 92143 8:44

09:51:19 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 5: Gavotte BWV 1011 Andrés Díaz, cello Azica 71252 4:25

09:55:55 Frédéric Chopin: Mazurka No. 1 Op 6 # 1 Lara Downes, piano Steinway 30016 3:27

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:06 Julius Fucik: Entry of the Gladiators Op 68 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

10:02:52 Julius Fucik: The Merry Blacksmiths March Op 218 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

10:06:58 Karl Goldmark: Wedding March from 'Rustic Wedding' National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 15:46

10:23:50 Max Bruch: Scherzo from Symphony No. 3 Op 51 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 6:13

10:31:00 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 4:29

10:39:37 Antonio Vivaldi: Violin Concerto in G Op 3 # 3 Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock Archiv 423094 6:30

10:46:48 Scott Joplin: Pineapple Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:26

10:52:00 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 Op 19 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 28:59

11:22:29 Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet Chandos 2419 8:36

11:32:12 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 H 16:37 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 11:56

11:46:44 Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 London Symphony Sir Charles Mackerras Mercury 434352 9:17

11:56:45 Johannes Brahms: Capriccio Op 116 # 7 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 2:37

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:55 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 6:41

12:17:00 Johannes Brahms: Symphony No. 2 Op 73 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 36:50

12:57:24 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Che soave zeffiretto Malin Hartelius, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 2:47

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:27 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Prelude Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 3:15

13:04:55 Igor Stravinsky: Fireworks Op 4 Chicago Symphony Pierre Boulez DeutGram 437850 3:47

13:10:25 Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2 Op 36 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 19:31

13:30:43 André Grétry: Céphale et Procris: Menuetto Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 4:25

13:39:25 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:05

13:46:47 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:55

13:57:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 2:58

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2 in D Minor - Movement 1 Allemanda Bella Hristova, violin Album: Bella Unaccompanied A.W. Tonegold Records Music: 4:25

Giovanni Bottesini: Gran duo concertante for Violin, Double Bass and String Orchestra Kyu-Young Kim, violin; Zachary Cohen, double bass; Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 11:13

Maurice Ravel: Piano Concerto in G Major Tanya Gabrielian, piano; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 22:07

John Corigliano: Red Violin Caprices Bella Hristova, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 8:39

Traditional, arr. Jennifer Higdon: Amazing Grace Serafin String Quartet Album: HIGDON, J.: Early Chamber Works - Sky Quartet / Amazing Grace / Viola Sonata Naxos 559752 Music: 4:33

Claude Debussy: Piano Trio in G Major: Movements 1-3 Lysander Piano Trio Brooks Center for the Performing Arts, Clemson, SC Music: 15:45

Clara Schumann: Romance, Op. 22, No. 1 Joshua Bell, violin; Sam Haywood, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 3:10

Jennifer Higdon: Percussion Concerto Cameron Leach, percussion; Dallas Winds; Jerry Junkin, conductor Dallas Winds, Meyerson Symphony Hall, Dallas, TX Music: 23:31

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:53:33 Antonín Dvorák: Czech Suite: Furiant Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 5:35

16:02:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 34 K 338 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:31

16:09:47 Ludwig van Beethoven: Rondo from Violin Concerto Op 61 Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 11:10

16:23:41 George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite in d City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1097 04:07

16:28:59 Edvard Grieg: Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Melodies' Op 63 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 5:07

16:35:41 Jean Françaix: Concertino for Piano & Orchestra Claude Françaix, piano London Symphony Antal Doráti Mercury 434335 7:55

16:44:39 Léo Delibes: Coppélia: Galop final San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 3:06

16:48:38 Percy Grainger: Tribute to Stephen Foster Monteverdi Choir English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Philips 446657 11:14

17:06:01 Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 6:39

17:13:36 Johannes Brahms: Rhapsody in b Op 79 # 1 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214 10:12

17:26:01 Nikolai Miaskovsky: Scherzo from Symphony No. 6 Op 23 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 471655 8:51

17:36:58 Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37 Rodolfus Choir English Chamber Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 4:32

17:41:53 Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Where Corals Lie Op 37 Rodolfus Choir English Chamber Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 3:52

17:47:05 Franz Schubert: Impromptu No. 8 D 935/4 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 6:34

17:54:12 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:59 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 18:45

18:29:29 Louis Théodore Gouvy: Rondo from Symphonie brève Op 58 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 5:35

18:35:57 Louis Théodore Gouvy: Scherzo from Symphony No. 4 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 4:47

18:41:51 Aaron Copland: El Salón México Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

18:52:26 Franz Biebl: Ave Maria Cantus Cantus 1211 7:01

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:57 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 H 7b:1 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 25:25

19:30:38 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 26:53

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:48 Darius Milhaud: Suite provençale Op 152 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 7031 14:08

20:17:24 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 5827 21:20

20:39:40 Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 17:38

20:57:38 Carlos López Buchardo: Bailecito Mirian Conti, piano Steinway 30010 1:15

21:02:30 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 414159 19:34

21:23:31 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Overture Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 9:28

21:34:23 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504 3:32

21:39:41 Jennifer Higdon: Dance Card: Breeze Serenade Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 6:31

21:48:06 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 Op 73 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 38:13

22:28:08 Giuseppe Verdi: String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 22:46

22:52:19 Ottorino Respighi: The Birds: The Nightingale Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 3:52

22:56:31 Jean-Baptiste Barrière: Largo from Cello Sonata Book 3/5 Juliana Soltis, cello Chamber Ensemble Acis 72276 3:00

23:00 QUIET HOUR

23:01:41 Emmanuel Chabrier: Prélude pastorale Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 447751 6:39

23:08:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Piano Concerto No. 14 K 449 Janina Fialkowska, piano Chamber Players of Canada Atma 2532 7:26

23:16:57 Percy Grainger: Brigg Fair Robert Johnston, tenor English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Philips 446657 3:04

23:20:01 Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 8:13

23:28:16 Isaac Albéniz: Suite Española: Cuba Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 5:43

23:34:35 Emmanuel Chabrier: Lamento Alexandre Emard, English horn Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 7:43

23:42:18 Frédéric Chopin: Nocturne No. 18 Op 62 # 2 Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870 5:33

23:47:52 Antonín Dvorák: Czech Suite: Romance Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 4:56

23:53:23 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 Op 30 # 6 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:15

23:57:58 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 BWV 1031 Joshua Smith, flute Delos 3402 2:02