WCLV Program Guide 04-17-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:59 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 10:18

00:12:41 Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado Los Romeros, guitars Philips 442781 6:26

00:19:55 Fritz Kreisler: Liebesleid Gil Shaham, violin Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449923 3:37

00:24:48 Alan Hovhaness: Symphony No. 50 Op 360 Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Telarc 80604 29:25

00:56:54 Camille Saint-Saëns: Piano Quartet Op 41 Cristina Ortiz, piano Fine Arts Quartet Naxos 572904 31:41

01:32:51 Aaron Copland: Music for Movies St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 61699 15:04

01:49:25 Marc-André Hamelin: Meditation on 'Laura' Jenny Lin, piano Steinway 30011 5:17

01:55:25 Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:43

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Amy Beach: Prelude on an Old Folk Tune Joanne Polk, piano Album: Under The Stars Arabesque 6704 Music: 4:38

Carlo Gesualdo, arr. Ari Streisfeld: Three Madrigals for Five Voices from Madrigali libro sesto Joshua Roman, cello; JACK Quartet Interlochen Presents, Dendrinos Chapel, Interlochen, MI Music: 7:46

Artie Shaw: Concerto for Clarinet and Orchestra Gabriel Campos Zamora, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 7:45

Amy Beach: Piano Quintet in F sharp minor, Op. 67 Wei-Yi Yang, piano; Steven Copes, violin; Maureen nelson, violin; Hyobi Sim, viola; Sarah Lewis, cello SPCO, St. Paul Academy, Huss Center, Saint Paul, MN Music: 26:10

Marcel Tournier: Suite for Flute, Violin, Viola, Cello, and Harp, Op. 34: IV. Fete Kristin Lee, violin; Paul Neubauer, viola; Dmitri Atapine, cello; Bridget Kibbey, harp; Tara Helen O'Connor, flute Album: Music@Menlo From Bach, Vol. 6 Music@Menlo Live Music: 4:42

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 2 in E, Op. 27: Movement 1 Texas Festival Orchestra; Perry So, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 17:44

Wolfgang Amadeus Mozart: Duo for Violin and Viola in G major, K. 423 Kristin Lee, violin; Richard O'Neill, viola Camerata Pacifica, Hahn Hall, Santa Barbara, CA Music: 16:28

Leonard Bernstein: Anniversaries (selected movements) Michael Brown, piano Baruch Performing Arts Center at Baruch College, Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 7:46

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:06 Johannes Brahms: Violin Sonata No. 2 Op 100 Vladimir Spivakov, violin Capriccio 71082 21:42

04:24:50 Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 3 Op 64 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 419431 5:56

04:32:40 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 4:31

04:38:30 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 8:36

04:50:33 Michael Daugherty: Deus ex Machina Terrence Wilson, piano Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Naxos 503293 32:51

05:27:34 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 10:19

05:38:52 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 Helmut Walcha, organ DeutGram 4796018 9:23

05:49:00 Giuseppe Verdi: Nabucco: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:10

05:56:36 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036 2:50

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:41 Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 5:18

06:14:21 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 Cleveland Orchestra George Szell Sony 46536 10:49

06:26:21 Charles Gounod: Concertino for Flute & Small Orchestra Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 4:57

06:31:44 Joseph Haydn: Allegro from Symphony No. 31 Orchestra of St Luke's Sir Charles Mackerras Telarc 80156 6:57

06:44:31 Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 11:06

06:57:45 John Philip Sousa: March 'The Gallant Seventh' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:08

07:03:59 Camille Saint-Saëns: Scherzo from Piano Quartet Op 41 Cristina Ortiz, piano Fine Arts Quartet Naxos 572904 6:42

07:12:37 Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F S 231 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 6:48

07:20:45 Frédéric Chopin: Mazurka No. 4 Op 6 # 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 0:48

07:21:58 Traditional: Glory in the Meeting House Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 3:34

07:26:46 Giuseppe Verdi: Un ballo in maschera: Di tu se fedele Jonas Kaufmann, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 549204 3:23

07:31:58 Johannes Brahms: Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115 Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 4:48

07:40:35 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 12:22

07:54:51 John Williams: Raiders of the Lost Ark: Marion's Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:07

08:08:09 Marin Marais: Alcyone: Chaconne Tempesta di Mare Chandos 805 6:24

08:16:56 Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet Cecile Licad, piano Naxos 559145 7:25

08:25:29 Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 8:05

08:34:06 Charles Tomlinson Griffes: The Night Winds Op 5 # 3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 1:59

08:42:35 Aaron Copland: Finale from Symphony No. 3 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 13:22

08:57:26 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Love Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:32

09:06:35 Ludwig van Beethoven: Music for a Knights' Ballet WoO 1 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 13:14

09:20:54 Silvestre Revueltas: La Noche de los Mayas: Noche de Jaranas Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4778775 4:59

09:27:40 Harold Arlen: I Love a Parade Boston Pops John Williams Sony 46747 5:31

09:36:04 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 1 Op 138 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 8:53

09:46:01 Ernö Dohnányi: Finale from String Quartet No. 3 Op 33 Nash Ensemble Hyperion 68215 05:09

09:52:57 George Gershwin: Three Preludes Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798 7:12

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:58 Igor Stravinsky: Pulcinella: Overture Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 2:03

10:03:37 Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 2:44

10:08:00 Arthur Foote: Suite for Strings Op 63 dogma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 16:13

10:25:07 Amy Beach: Fireflies Op 15 Joel Fan, piano Reference 119 3:05

10:29:50 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 2 Op 36 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 4:35

10:39:06 Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' Op 115 Slovak Philharmonic Stephen Gunzenhauser Naxos 500250 7:13

10:47:44 Frédéric Chopin: Mazurka No. 11 Op 17 # 2 Yundi, piano Mercury 4812443 2:01

10:50:50 Josef Suk: Fantasy Op 24 Julia Fischer, violin Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Decca 15535 24:44

11:16:59 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:33

11:29:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 12:19

11:43:53 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Kotaro Fukuma, piano EDP 2 11:04

11:55:35 Léo Delibes: Coppélia: Czárdás San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 3:32

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:51 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 8:40

12:19:21 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 15:53

12:39:16 Joseph Haydn: Symphony No. 67 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20604 20:33

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:51 Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1029 2:15

13:03:31 Alexander Glazunov: Etude in E Op 31 # 3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:07

13:09:14 Aaron Copland: Billy the Kid: Suite San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 21:03

13:31:15 Jean Sibelius: Romance Op 42 Boston Symphony Vladimir Ashkenazy Decca 436566 5:30

13:40:29 Edvard Grieg: In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 7:47

13:49:22 Luigi Cherubini: Eliza: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:21

14:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Fritz Kreisler: Caprice viennois (Viennese Caprice) James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Album: Music of Fritz Kreisler Analekta 3159 Music: 4:17

John Harbison: Remembering Gatsby, Foxtrot for Orchestra Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 6:45

Arnold Schoenberg: Verklarte Nacht ("Transfigured Night") for String Sextet, Op. 4 James Ehnes, violin; Amy Schwartz Moretti, violin; Beth Guterman Chu, viola; Che-Yen Chen, viola; Edward Arron, cello; Raphael Bell, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 28:42

Pancho Vladigerov: Pesen Simos Papanas, violin; Simon Crawford-Phillips, piano Savannah Music Festival, Trinity United Methodist Church, Savannah, GA Music: 6:59

Kenji Bunch: String Circle No. 1 ETHEL; Kenji Bunch, viola Album: ETHEL: Heavy Innova 820 Music: 4:31

Joaquin Turina: Piano Trio No. 2 Montrose Trio Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 13:46

Kenji Bunch: Summer Hours for Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, and Piano Marya Martin, flute; James Austin Smith, oboe; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Steward Rose, horn; Ran Dan, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 13:06

Edvard Grieg: Peer Gynt, Suite No. 1 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 15:40

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:32 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 6:25

16:05:54 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now Caroline Goulding, violin Telarc 80744 4:28

16:14:26 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:58

16:28:49 Morton Gould: American Salute National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 4:24

16:36:17 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 3 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 6:55

16:46:32 Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 7:57

16:58:31 Leonard Bernstein: On The Town: Some Other Time Lara Downes, piano Sony 84284011251 3:25

17:07:48 Andrew Pryce Jackman: Fantasy on Verdi's 'Anvil Chorus' John Leach, cimbalom Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 6:31

17:17:50 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 Op 50 Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 9:47

17:30:46 Isaac Albéniz: The Magic Opal: Overture BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 8:45

17:43:51 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Marian & Robin Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 4:06

17:49:05 Erich Wolfgang Korngold: Baby Serenade: Overture Op 24 NW German Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999077 3:56

17:53:16 William Alwyn: Suite of Scottish Dances Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 7:17

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:59 Ludwig van Beethoven: Trio for Piano, Clarinet & Cello Op 11 Xyrion Trio Naxos 500250 20:17

18:30:23 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 6:19

18:37:38 Paul Schoenfield: Four Souvenirs: Tango Caroline Goulding, violin Telarc 80744 3:35

18:42:32 Johann David Heinichen: Movements from Concerto Grosso S 213 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 8:29

18:52:13 Engelbert Humperdinck: Sleeping Beauty: Prelude Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Virgin 61128 7:06

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:51 Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 2 Op 74 Andrew Marriner, clarinet Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432146 21:45

19:27:22 Franz Berwald: Symphony No. 2 Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553051 31:29

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:13 Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F S 233 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 8:32

20:11:11 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite Op 20 Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 25:13

20:37:36 John Williams: The Reivers Burgess Meredith, narrator Boston Pops John Williams Sony 64147 18:37

20:57:27 Peter Tchaikovsky: The Seasons: March Op 37 # 3 Lang Lang, piano Sony 511758 2:43

21:02:56 Giuseppe Verdi: Don Carlos: Ballet of the Queen Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:15

21:21:07 Louis Moreau Gottschalk: Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145 9:18

21:32:39 Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle Op 67 Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 8:04

21:42:17 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Louis Lortie, piano Chandos 40 5:32

21:49:38 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 Op 15 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 37:15

22:29:27 Antonín Dvorák: Terzetto Op 74 Arnaud Sussmann, violin CMS Studio 82503 17:22

22:48:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds K 213 Quintett.Wien Nimbus 5479 9:14

22:58:15 Francisco Tárrega: La´grima Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 2:00

23:00 QUIET HOUR

23:01:59 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 New Century Chamber Orch NSS Music 10 10:35

23:12:34 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 5:09

23:17:43 Benjamin Godard: Berceuse from 'Jocelyn' Eroica Trio EMI 56482 5:40

23:25:01 Maurice Ravel: Très lent from String Quartet Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 8:50

23:33:52 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 8:59

23:43:48 Johann Sebastian Bach: Siciliana from Flute Sonata No. 6 BWV 1035 Joshua Smith, flute Delos 3408 3:18

23:47:06 Traditional: Shaker Song 'Peace' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:15

23:51:29 Alexander Glazunov: Novelette No. 3 for Strings Op 15 # 3 St. Petersburg String Quartet Delos 3262 4:08

23:56:39 Robert Schumann: Schlummerlied Op 124 # 16 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:38