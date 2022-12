WCLV Program Guide 04-13-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory

Franz Schubert: Four Impromptus — Peter Takács, piano

Claude Debussy: La mer — Oberlin Orchestra/Raphael Jimenez

Igor Stravinsky: Les noces —Katherine Lerner Less, soprano; Perri di Christina, mezzo-soprano; Nicholas Music, tenor; Kyle Miller, baritone; Evan Tiapula, bass; Oberlin Choir; Amanda Lubin, Aaron Wonson, Janet Wu and Amber Scherer, pianos/Raphael Jimenez

Elizabeth Ogonek: All These Lighted Things — Oberlin Orchestra/Raphael Jimenez

01:41:28 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 Op 13 Peter Takács, piano Cambria 1175 18:10

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Franz Joseph Haydn: The Seven Last Words of Christ on the Cross Le Concert des Nations Jordi Savall Alia Vox 9868

02:19:59 Lorenzo Palomo: Madrigal and Five Sephardic Songs Maria Bayo, soprano; The Romero Guitar Quartet Naxos 8572139

02:37:08 Osvaldo Golijov: "St. Mark Passion" Selections Luciana Souza, soprano; Reynaldo Gonzáles Fernández, baritone; Samia Ibrahim, soprano; Schola Cantorum de Caracas; Alberto Grau Choir; Orquesta La Pasi Maria Guinand Hänssler Classic 98404

03:00:50 Giovanni Felice Sances: Stabat Mater Carlos Mena, countertenor; Ricercar Consort Philippe Pierlot Mirare 0050

03:14:16 Anonymous: Una tarde de verano Belinda Sykes; Sarband Deutsche Harmonia Mundi 77372

03:25:04 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion, BWV 244 (Selections) Bernarda Fink, mezzo-soprano; Dorothea Rõschmann; Vienna Concentus Musicus; Arnold Schoenberg Choir; Wiener Sãnger Nikolaus Harnoncourt Teldec 09132005

03:54:22 Tomás Luis de Victoria: "O vos omnes" (All ye that pass by, behold and see) Choir of Clare College, Cambridge Graham Ross Harmonia Mundi 907616

03:58:53 Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Bourrée Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 2:20

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:09 David Diamond: Violin Concerto No. 2 Ilkka Talvi, violin Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3119 33:17

04:37:08 Joseph Haydn: Symphony No. 93 Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 22:17

05:01:04 Johannes Brahms: Symphony No. 1 Op 68 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 67254 44:51

05:48:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01

05:56:17 Domenico Scarlatti: Sonata in g Kk 30 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 3:48

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:27 Arthur Foote: Suite for Strings: Finale Op 63 dogma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 4:29

06:15:08 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 6:48

06:24:05 Franz Schubert: Piano Trio in E-Flat D 897 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 9:40

06:35:05 Leroy Anderson: The First Day of Spring BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 3:00

06:42:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 12:31

06:56:58 Giovanni Palestrina: Exsultate Deo Cambridge Singers John Rutter Collegium 134 2:08

06:59:46 John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:39

07:05:44 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 5:52

07:13:20 Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat Op 7 # 2 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 8:18

07:23:04 Johannes Brahms: Intermezzo in a Op 116 # 2 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 3:17

07:28:10 Leonard Bernstein: Candide: The Best of All Possible Worlds Canadian Brass RCA 68633 2:35

07:32:05 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:28

07:41:50 Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 1 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 12:53

07:56:21 Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 3:46

08:07:37 Gabriel Fauré: Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano Sony 48066 5:39

08:14:19 Morton Gould: American Salute National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 4:24

08:19:44 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 Op 44 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 10:52

08:31:07 Jacques Offenbach: Le roi Carotte: Overture Philharmonia Orchestra Antonio de Almeida Philips 422057 4:45

08:42:10 Peter Schickele: Eine kleine Nichtmusik New York Pick-Up Ensemble Peter Schickele Vanguard 72015 11:45

08:54:59 Massive Attack: Teardrop Voces8 Decca 22601 4:26

09:03:21 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16

09:40:31 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 1 Op 21 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 5:57

09:48:10 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:48 Frédéric Chopin: Waltz No. 6 Op 64 # 1 Van Cliburn, piano RCA 60358 1:50

10:03:00 Frédéric Chopin: Etude No. 23 Op 25 # 11 Van Cliburn, piano RCA 300350 3:27

10:07:56 Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 16:36

10:25:09 E. J. Moeran: Whythorne's Shadow Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 4:57

10:31:03 Padre Antonio Soler: Sonata No. 13 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:40

10:39:10 Luigi Boccherini: Fandango from Guitar Quintet No. 4 G 448 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 7:09

10:50:40 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Janine Jansen, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 23:29

11:15:42 Franz Liszt: Fugue from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 Igor Levit, piano Sony 542445 8:05

11:25:21 Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 Ying Quartet Sono Luminus 92143 12:45

11:39:48 Claude Debussy: Pour le piano Barry Douglas, piano RCA 68127 13:35

11:54:10 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:08

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:58 Johann Strauss Jr: Quadrille 'The First Day of Happiness' Op 327 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 4:36

12:14:16 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 36:45

12:52:02 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Deh vieni, non tardar Martina Janková, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 5:16

12:58:02 Johann Strauss Jr: Polka française 'Kreuzfidel' Op 301 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 3:41

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:58 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 9 Op 30 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 2:21

13:05:34 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 Stephen Hough, piano Virgin 90770 2:10

13:08:52 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 H 16:49 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 22:52

13:32:52 George Frideric Handel: Semele: Where'er you walk Bryn Terfel, baritone Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras DeutGram 453480 4:33

13:40:45 George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 1 HWV 301 David Reichenberg, oboe English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 7:58

13:49:17 Ron Nelson: Savannah River Holiday Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 8:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jean Françaix: Quintette; II. Presto-Trio Imani Winds; Album: Umoja Imani 6227 Music: 4:36

Ludwig van Beethoven: Grosse Fuge in B-flat for Two Violins, Viola and Cello, Op. 133 Kyu-Young Kim, violin; Ruggero Allifranchini, violin; Hyobi Sim, viola; Julie Albers, cello SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 15:50

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D major: Movement 1 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 16:14

Wayne Shorter: Terra Incognita Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 10:02

Traditional, arr. James Erb: Shenandoah Chanticleer Album: Out Of This World Teldec 96515 Music: 4:34

Johann Rosenmuller: Sonata No.7 a4 in D minor from "Sonatae a 2, 3, 4 e 5 stromenti sa arco et altri" Acronym Ensemble Hamilton College Performing Arts, Wellin Hall, Schambach Center for Music and Performing Arts, Hamilton College, Clinton, NY Music: 5:45

Clement Janequin: La Guerre Chanticleer Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 7:11

Jaakko Kuusisto: Violin Concerto, Opus 28 Elina Vahala, violin; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 29:11

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:52:25 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 5:51

16:01:12 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1 # 1 Xyrion Trio Naxos 500250 4:45

16:07:48 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 12:19

16:27:59 Louis Théodore Gouvy: Scherzo from Symphony No. 4 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 4:47

16:29:04 Cole Porter: Kiss Me, Kate: So in Love Richard Glazier, piano Centaur 3347 3:39

16:34:38 Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:46

16:43:57 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Embraceable You' Joanne Polk, piano Steinway 30090 3:47

16:48:08 George Gershwin: Girl Crazy: Suite William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 9:57

16:58:28 Ralph Vaughan Williams: The Dark-Eyed Sailor Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:23

17:05:33 Pablo Luna: El niño judio: De España vengo Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 6:16

17:13:52 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 11:01

17:26:08 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 8:28

17:39:07 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet Anna Netrebko, soprano SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 6:13

17:47:06 Johannes Brahms: Two Waltzes Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 2:48

17:51:14 Alfredo Casella: Finale from 'Italia' Op 11 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10768 7:11

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:57 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 Op 93 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 26:41

18:35:33 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 S 244/4 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 4:35

18:40:57 Franz Liszt: Schubert Song 'Hark, hark, the lark' S 558/9 Evgeny Kissin, piano DeutGram 435028 2:34

18:44:39 Sir William Walton: Portsmouth Point Overture London Philharmonic Leonard Slatkin Virgin 61146 5:19

18:50:13 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Prisoners' Chorus Chorus of Berlin German Opera Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli DeutGram 4795448 8:58

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:03 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

19:27:31 William Sterndale Bennett: Piano Concerto No. 3 Op 9 Howard Shelley, piano BBC Scottish Symphony Howard Shelley Hyperion 68178 29:08

19:57:58 George Frideric Handel: Il pastor fido Suite: Musette Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 68257 1:38

20:00 PASSOVER SPECIAL

20:00:57 George Frideric Handel: Israel in Egypt Part 1 'Exodus' Ashley Stafford, countertenor English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 432110 33:46

20:36:57 George Frideric Handel: Israel in Egypt Part 2 'Moses' Song' Ruth Holton, soprano English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 432110 52:54

21:33:45 Ernest Bloch: Schelomo János Starker, cello Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Decca 4785437 21:52

21:57:02 Maurice Ravel: Deux mélodies hébraïques: Kaddish Daniel Hope, violin DeutGram 4795305 5:29

22:00 SPECIAL: THE PASSOVER STORY

22:03:55 Rachel & Miriam Rabinowicz: The Passover Story Theodore Bikel, narrator Western Wind Vocal Ensemble WestWind 1800 57:23

23:00 QUIET HOUR

23:04:28 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 Op 27 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 6:08

23:10:36 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 Op 50 Kenneth Johnston, violin Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 8:53

23:19:30 Tomás Luis de Victoria: Popule meus Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 3:32

23:23:45 Alec Wilder: Slow Dance Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 4:41

23:28:26 Peter Tchaikovsky: Distant Past Op 72 # 17 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 3:36

23:32:02 Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:51

23:38:58 Ludwig Schwab: Berceuse écossaise Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:54

23:42:52 George Gershwin: Lullaby for Strings Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 7:53

23:50:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds K 361 London Wind Soloists Jack Brymer Decca 4785437 5:36

23:56:56 Thomas Tallis: In manus tuas, Domine Stile Antico Harm Mundi 907419 2:38