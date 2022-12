WCLV Program Guide 04-10-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:56 Dave Brubeck: Regret Dave Brubeck, piano London Symphony Russell Gloyd Telarc 80621 8:03

00:10:09 Joaquín Rodrigo: Four Pieces Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 11:28

00:22:29 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:05

00:27:54 Jan Vanhal: Symphony in c Toronto Camerata Kevin Mallon Naxos 557483 16:20

00:46:29 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 Op 83 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 45:41

01:36:36 Elliott Carter: Bariolage Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281 7:04

01:44:29 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

01:54:52 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:34

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: 6 Morceaux, Op. 19, TH 133 No. 4 Nocturne in C Johannes Moser, cello; L'Orchestre de la Suisse Romande; Andrew Manze, conductor Album: Elgar & Tchaikovsky: Cello Works PentaTone 5186570 Music: 4:13

John Adams: Road Movies for Violin and Piano Chad Hoopes, violin; Gloria Chien, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton CA Music: 15:17

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor, "Pathetique": Movement 1 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 19:07

Rafael Bullumba Landestoy: Fantasia Dominicana Parts 1 and 2 Martin Soderberg, piano Album: Piano Music of Rafael Landestoy Martin Soderberg NA Music: 7:53

Elliott Carter: Elegy for cello and piano Joshua Roman, cello; Gilles Vonsattel, piano Baruch Performing Arts Center at Baruch College, Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 4:28

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to the Orchestra, Op. 34 Erin Roy, Narrator; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 18:30

Paul Wiancko: When the Night for Cello Quartet Joshua Roman, Paul Wiancko, Christopher Costanza, Nina Lee, cellos Chamber Music from Spoleto Festival USA 2019; South Carolina Public Radio, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:57

Franz Liszt: Dante Sonata William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Cornerstone Arts Center, Colorado Springs, CO Music: 15:01

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:38 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 4 Op 53 Jean-Efflam Bavouzet, piano BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10802 23:31

04:26:08 Pablo de Sarasate: Serenata andaluza Op 28 Julia Fischer, violin Decca 4785950 5:58

04:33:57 Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 4:29

04:39:15 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 7:15

04:48:04 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 Op 36 Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 721 31:54

05:23:56 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 10:35

05:35:59 Alexander Glazunov: Triumphal March Op 40 Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 9:43

05:46:26 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 7:01

05:54:00 Edvard Grieg: Morning Mood from “Peer Gynt” Suite No. 1 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 352 4:05

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:36 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 2 Op 17 Chicago Symphony Claudio Abbado Sony 304505 5:10

06:14:29 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4795448 8:59

06:25:30 Marcel Grandjany: Rhapsodie for Harp Op 10 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 7:58

06:34:08 Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto in D Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 5:42

06:46:44 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Olga Kern, piano Harm Mundi 907399 9:10

06:57:46 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Entrance March Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 3:13

07:05:13 Don Gillis: Fourth of July from 'Star-Spangled Symphony' Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 618 6:00

07:13:56 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 9:07

07:24:59 George Gershwin: Shall We Dance: They All Laughed Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 2:43

07:28:59 Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch No. 2 Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427 5:23

07:40:18 Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 9:19

07:52:32 Guillaume de Machaut: Virelai 'Douce dame jolie' Waverly Consort Michael Jaffee Vanguard 8201 4:19

07:57:00 Georges Bizet: Carmen Suite Prelude Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 352 2:17

08:07:51 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Waltz Op 17 Yefim Bronfman, piano Sony 61767 5:58

08:16:48 Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:48

08:27:54 Astor Piazzolla: Adiós Nonino Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 4:45

08:32:46 John Williams: Olympic Fanfare & Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:55

08:41:51 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 11:42

08:56:31 Ernest Gold: Exodus: Theme William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80168 4:47

09:27:52 Maurice Jarre: Dr. Zhivago: Lara's Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:44

09:35:41 Franz Liszt: Solemn March to the Holy Grail from Wagner's 'Parsifal' S 450 Igor Levit, piano Sony 542445 11:06

09:48:07 Radiohead: Pyramid Song Voces8 Decca 29601 4:29

09:53:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Menuetto from Divertimento in D K 334 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 352 5:22

09:59:16 Jean-Philippe Rameau: Rondeau 'La Villageoise' Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:21

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:05 Alexander Borodin: Petite Suite: Rustic Mazurka Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 3:34

10:07:00 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 15:30

10:23:12 Antonín Dvorák: Rusalka: Polonaise Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 4:29

10:28:28 John Field: Nocturne No. 9 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:31

10:35:57 Muzio Clementi: Overture No. 2 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 8:38

10:52:15 Hershy Kay: Cakewalk Suite Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61501 25:19

11:18:47 Franz Schubert: Impromptu No. 9 D 946/1 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 8:57

11:29:17 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 Op 75 Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 16:05

11:47:20 Robert Schumann: Variations on an Original Theme WoO 24 Igor Levit, piano Sony 542445 11:16

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:51 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 8:11

12:17:41 Ludwig van Beethoven: Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 821 6:12

12:27:09 Johannes Brahms: Symphony No. 3 Op 90 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 30:16

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:01 Francis Poulenc: Waltz Paul Crossley, piano CBS 44921 2:06

13:02:25 Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515 1:21

13:05:48 Eugène d'Albert: Cinderella Suite Op 38 MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 15:34

13:21:50 Camille Saint-Saëns: Marche militaire française Op 60 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 4:07

13:26:44 Carl Philipp Emanuel Bach: Piano Sonata in D H 286 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614 4:48

13:32:56 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Gigue BWV 1068 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 4:02

13:40:16 Benjamin Britten: Boisterous Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 3:22

13:44:26 Jean Sibelius: Karelia Suite Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 14:11

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child & Elena See

Johannes Rusten arr. Danish String Quartet: O Fredrik, O Fredrik Danish String Quartet Album: Wood Works Dacapo 226081 Music: 4:11

Fritz Kreisler: Praeludium and Allegro Benjamin Beilman, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 5:33

Fritz Kreisler: Aucassin and Nicolette Benjamin Beilman, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 2:24

Traditional, arr. Danish String Quartet: Sonderho Bridal Trilogy, Pt. II The Danish String Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI Music: 3:07

Traditional, arr. Danish String Quartet: Shine You No More The Danish String Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI Music: 3:33

Gabriela Lena Frank: Walkabout: Concerto for Orchestra Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 28:17

Richard Strauss: Couperin Dance Suite Movements 1 and 8 Entrance and Festive Round The Chamber Orchestra of Europe; Erich Leinsdorf, conductor Album: Bourgeois Gentilhomme Suite / Couperin: Dance Suite ASV 809 Music: 4:25

Bohuslav Martinu: Sonata No. 3 for cello and piano, H. 340 Raphael Bell, cello; Jeewon Park, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 19:16

Carrado Maria Saglietti: Notte serena Kevin Cobb, flugelhorn; Ellen dePasquale, violin; Stefan Hersh, violin; Phillip Ying, viola; Mark Kosower, cello; Christopher Yick, bass Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 5:00

Richard Strauss: Don Juan, Op. 20 National Orchestral Institute Philharmonic; Manuel Lopez-Gomez, conductor National Orchestral Institute + Festival, The Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, Clarice Smith Performing Arts Center, U of MD, College Park, MD Music: 18:12

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:47 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Tarantella Op 17 Yefim Bronfman, piano Sony 61767 6:08

16:05:41 Anton Arensky: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32 Yefim Bronfman, piano Sony 53269 5:53

16:14:54 Camille Saint-Saëns: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55 Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 12:12

16:30:12 John Williams: The Force Awakens: Rey's Theme Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 3:08

16:36:34 John Williams: Schindler's List: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:04

16:43:39 Eugène d'Albert: The Departure: Overture MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 7:54

16:54:43 Georg Philipp Telemann: Finale from Viola Concerto Pinchas Zukerman, viola National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:32

17:04:09 Ola Gjeilo: The Lake Isle Tenebrae Chamber Ensemble Nigel Short Decca 24646 6:12

17:13:35 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Alice Chalifoux, harp Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 10:31

17:26:21 Ludwig van Beethoven: Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 8:37

17:40:21 Camillo Sivori: Berceuse Op 30 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:59

17:47:20 David N. Baker: Blues (Deliver My Soul) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 4:11

17:52:42 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 Op 46 # 4 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 6:58

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:31 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite BBC National Orch of Wales Mark Wigglesworth BBC 63 18:14

18:27:41 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Keyboard Concerto No. 2 BWV 1053 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 5:03

18:33:32 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich François Leleux, oboe d'amore Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 6:44

18:41:32 Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 9:19

18:52:07 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:56

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:36 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 Yefim Bronfman, piano Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 19:53

19:24:19 Franz Schubert: Symphony No. 6 Royal Northern Sinfonia Thomas Zehetmair Avie 2224 31:44

19:57:18 André Grétry: Lucille: Air de danse Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 1:26

20:00 SPECIAL GOOD FRIDAY BROADCAST

20:02:09 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Part 1 BWV 244 Guy de Mey, tenor Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45814 1:10:12

21:16:10 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Part 2 BWV 244 Klaus Mertens, bass Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45814 1:34:06

22:52:06 William Cornysh: Woefully arrayed Stile Antico Harm Mundi 807555 7:28

23:00 QUIET HOUR

23:01:45 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Emanuel Ax, piano Sony 60771 5:10

23:06:56 Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 5:22

23:12:18 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 5:33

23:19:00 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 9:26

23:28:19 Claude Debussy: Pour le piano: Sarabande Barry Douglas, piano RCA 68127 5:19

23:35:41 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ach, ich fühl's Barbara Bonney, soprano Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Teldec 242716 4:03

23:39:45 Toru Takemitsu: Toward the Sea III for Alto Flute & Harp Aurèle Nicolet, flute Philips 442012 10:52

23:50:38 Anthony Holborne: Pavan 'Bona speranza' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 4:24

23:55:44 Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Fisherman New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 3:03