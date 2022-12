WCLV Program Guide 03-31-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:57 Agustín Barrios: Un sueño en la floresta Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 7:17

00:09:45 Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue Sir James Galway, flute Tiempo Libre RCA 32164 5:26

00:15:34 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Béla Fleck, banjo Sony 89610 3:44

00:20:26 Gordon Jacob: Mam'zelle Angot: Highlights Orch of the Royal Opera House Anatole Fistoulari Decca 4785437 24:00

00:46:35 Joseph Haydn: Mass No. 11 Mary Wilson, soprano Boston Baroque Martin Pearlman Linn 426 37:50

01:28:30 Fernando Sor: L'encouragement Op 34 Duo Amaral DuoAmaral 501592 14:17

01:44:00 John Browne: Jesu, Mercy, How May This Be? Stile Antico Harm Mundi 807544 9:54

01:55:10 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Lisa Batiashvili, violin Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4798529 03:46

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Amy Beach: Violin Sonata Movement 2 Scherzo Tasmin Little, violin; Jonathan Lenehan, piano Album: Beach et al.: Works for Violin and Piano Chandos 20030 Music: 4:17

Pablo de Sarasate: Navarra (Spanish Dance) for Two Violins and Piano, Op. 33 Danbi Um, violin; Paul Huang, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 6:20

Amy Beach: Theme and Variations for flute and string quartet, Op. 80 Elizabeth Mann, flute; Steven Copes, violin; Stefan Hersh, violin; Toby Appel, viola; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 18:41

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in C minor, Op. 68 (excerpt Mvt 4 only) The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 16:43

Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 6 in A Major, Op. 82 Movement 2: Allegretto Alexander Gavrylyuk, piano Album: Alexander Gavrylyuk: Live in Recital VAI 1256 Music: 4:33

Paquito D'Rivera: Kites, Wind Chimes Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, Chicago, IL Music: 9:31

Franz Schubert: Symphony No. 6 in C, D 589 ROCO; David Danzmayr, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 28:10

Felix Mendelssohn,arr. Liszt, Horowitz, Volodos: Wedding March Alexander Gavrylyuk, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:03

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:16 Alexander Glazunov: Concerto Ballata Op 109 Wen-Sinn Yang, cello Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 19:50

04:22:10 Franz Schubert: Impromptu No. 6 D 935/2 Shai Wosner, piano Onyx 4172 6:59

04:31:12 George Gershwin: An American in Paris William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 5:02

04:37:14 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 7:47

04:47:44 Joseph Haydn: Symphony No. 68 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 8 27:44

05:19:06 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

05:31:44 Joseph Haydn: String Quartet No. 17 Op 17 # 2 Angeles Quartet Decca 4783695 16:27

05:49:11 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

05:57:19 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:29

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:15 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42 # 2 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 3:51

06:13:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 9 K 271 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 10:04

06:24:16 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Overture Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:45

06:28:32 Bill Evans: Turn Out the Stars Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:18

06:39:26 Aaron Copland: Our Town: Suite St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 61699 8:59

06:49:44 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Trio Op 11 Beaux Arts Trio Philips 4788977 4:58

06:56:13 John Philip Sousa: March 'The Northern Pines' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:33

07:04:25 Fritz Kreisler: Scherzo from String Quartet Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 56481 6:36

07:12:43 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in B-Flat H 658 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:36

07:25:10 Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 2:55

07:30:30 Erik Satie: Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 5:43

07:40:58 Ludwig van Beethoven: Rondo from 'Triple' Concerto Op 56 Giuliano Carmignola, violin Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 13:01

07:55:57 Sonny Kompanek: Killer Tango Canadian Brass Steinway 30008 3:56

08:07:07 Cole Porter: Kiss Me, Kate: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 6:10

08:14:50 Robert Schumann: Finale from Symphony No. 1 Op 38 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 8:53

08:25:10 Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 10:15

08:40:41 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 27 Op 20 # 4 Angeles Quartet Decca 4783695 8:25

08:50:18 Sir Arthur Sullivan: The Pirates of Penzance: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:07

08:58:21 John Barry: Dances With Wolves: Two Socks & John Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 3:00

09:04:55 Antonín Dvorák: Czech Suite Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 22:19

09:29:47 Richard Rodgers: The Sound of Music: Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 6:47

09:38:05 George Frideric Handel: Messiah: But who may abide? Jeffrey Strauss, baritone Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 4:32

09:43:06 Louise Farrenc: Minuetto from Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 6:44

09:51:03 William Boyce: Symphony No. 5 Op 2 # 5 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:29

09:59:57 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 2:33

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:55 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 Berlin Philharmonic Hans Rosbaud DeutGram 4796018 4:20

10:08:13 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 RCA Victor Symphony Leopold Stokowski RCA 70931 11:33

10:21:22 Ernö Dohnányi: Finale from Sextet Op 37 András Schiff, piano Takács Quartet Decca 421423 5:26

10:27:22 Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 3:54

10:35:14 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in E H 662 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 8:03

10:45:10 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 Burning River Brass BurnRiver 2013 3:33

10:50:33 Joseph Haydn: Symphony No. 100 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:34

11:13:54 Robert Schumann: Allegro from Symphony No. 1 Op 38 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 12:23

11:27:18 Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 15:46

11:44:44 Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music Slovak Radio Symphony Johannes Wildner MarcoPolo 223247 11:05

11:57:24 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 2:55

12:06:13 Dmitri Shostakovich: Festive Overture Op 96 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 13458 5:50

12:13:08 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1 Op 10 Jean-Efflam Bavouzet, piano BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10802 15:18

12:29:29 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:41

12:37:03 Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings: Italian Air TWV 55:a2 Elissa Berardi, recorder Philomel Baroque Orchestra Centaur 2366 6:29

12:45:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Divertimento No. 17 K 334 Rafael Druian, violin Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 86793 9:45

12:55:50 Emmanuel Chabrier: Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 3:47

13:00:12 Coleridge-Taylor Perkinson: Louisiana Blues Strut (A Cakewalk) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 2:30

13:03:00 Claude Debussy: Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:51

13:07:47 Amy Beach: Piano Trio Op 150 Neave Trio Chandos 20139 14:45

13:23:02 Amy Beach: Siciliana from 'Gaelic' Symphony Op 32 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 8958 7:42

13:31:33 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

13:39:13 Franz Schubert: String Trio Movement D 471 Members of Kodály Quartet Naxos 557126 7:53

13:47:46 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 6:23

13:55:12 Hugo Alfvén: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 3:51

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frederic Chopin: Prelude No. 25 in C-Sharp Minor, Op. 45 Nikolai Lugansky, piano Album: Chopin: Sonata No. 3 Lugansky Onyx 4049 Music: 4:31

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending, Romance for Violin and Orchestra Maureen Nelson, violin; The Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 14:00

Radiohead, arr. sybarite5: Weird Fishes sybarite5 Chamber Music Society of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 4:56

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 Nikolai Lugansky, piano; Aspen Festival Orchestra; James Gaffigan, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 23:40

Benjamin Britten: Suite for Violin and Piano, Op. 6 Movement 4 Lullaby Angelo Xiang Yu, violin; Gloria Chien, piano Album: Music@Menlo Live Music@Menlo Music: 4:34

Giuseppe Tartini: Sonata in G minor, Devil's Trill Adam Barnett-Hart, violin; Keith Robinson, cello; Hyeyeon Park, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 13:59

Antonin Dvorak: Symphony No. 9, "From the New World": Movement 4 The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 11:28

David Baker: Roots II: Movements 3-5 Eliot Heaton, violin; Max Geissler, cello; Michelle Cann, piano Geneva Music Festival, Froelich Hall, Gearan Center for the Performing Arts, Hobart & William Smith College, Geneva, NY Music: 17:21

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:53:21 Joseph Haydn: Scherzando No. 5 H 2:37 Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:04

16:04:08 Joseph Haydn: Finale from Piano Sonata No. 47 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 04:31

16:11:47 George Gershwin: Adagio from Piano Concerto Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 12:41

16:29:12 John Williams: The Phantom Menace: Duel of the Fates London Voices London Symphony John Williams Sony 51333 4:12

16:34:38 Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 11 H 18:11 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 4:17

16:40:53 Franz von Suppé: Beautiful Galatea: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 7:37

16:50:06 Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 439888 12:12

16:57:08 George Frideric Handel: Israel in Egypt: The Lord shall reign Donna Deam, soprano English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 432110 3:06

17:06:00 Joseph Haydn: The Apothecary: Overture Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli EMI 56535 6:02

17:15:23 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 9:37

17:27:34 Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 9:24

17:41:16 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 9 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5321 5:01

17:49:06 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 95 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 3:25

17:52:43 Manuel de Falla: La vida breve: Interlude & Spanish Dance Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80149 7:00

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:51 Joseph Haydn: Symphony No. 96 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:34

18:33:29 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 Op 34 # 1 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 5:46

18:40:21 Carl Maria von Weber: Momento capriccioso Op 12 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 3:14

18:44:47 Rebecca Clarke: Finale from Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 7:26

18:52:51 Joseph Haydn: Adagio cantabile from Symphony No. 13 Steven Isserlis, cello Chamber Orchestra of Europe Sir Roger Norrington RCA 68578 6:28

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:24 Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 18:57

19:23:50 Robert Schumann: Symphony No. 1 Op 38 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 421439 33:08

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:54 Jean Françaix: The Flower Clock Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 17:02

20:20:30 Camille Saint-Saëns: Symphony in A Orchestre National de France Jean Martinon Brilliant 94360 25:13

20:46:56 André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 10:19

21:03:28 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 21:31

21:26:13 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 5 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 8:48

21:35:56 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A RV 159 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 4:35

21:43:25 Paul Schoenfield: From a Bintel Brief Christina Naughton, piano Warner 9029556229 4:01

21:50:08 Louise Farrenc: Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 34:40

22:26:18 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 19:18

22:46:48 Gerald Finzi: Eclogue for Piano & Strings Op 10 Martin Jones, piano English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 9:44

22:57:01 Claude Debussy: Preludes Book 2: Bruyères Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477 2:46

23:00 QUIET HOUR

23:01:49 Joseph Haydn: All Through the Night Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano Sony 64498 2:24

23:04:14 John Cage: In a Landscape Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281 9:43

23:13:57 Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Elegia London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 04:17

23:19:03 Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar Sir James Galway, flute RCA 5679 4:56

23:24:02 Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 1 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 8:06

23:32:08 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 23 Op 32 # 12 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 2:58

23:35:40 Henry Cowell: Hymn for String Orchestra City of London Sinfonia David Amos Harm Mundi 906011 5:05

23:40:41 Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 Op 76 # 5 Kodály Quartet Naxos 503293 8:16

23:48:58 Robert Schumann: Schlummerlied Op 124 # 16 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:38

23:53:07 Gregorian Chant: O quam glorifica Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 3:28

23:56:56 Gabriel Fauré: Après un rêve Op 7 # 1 Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 3:11