WCLV Program Guide 03-19-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:12 Mark O'Connor: Appalachia Waltz Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 5:45

00:08:34 Carl Nielsen: Serenata in vano FS 68 Lars Brynildsen, clarinet Bis 428 7:19

00:16:28 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

00:21:49 Frank Bridge: Rhapsody 'Enter Spring' New Zealand Symphony James Judd Naxos 557167 19:13

00:41:59 Joachim Raff: Symphony No. 8 Op 205 Czecho-Slovak State Phil Urs Schneider MarcoPolo 223362 41:28

01:27:09 Benjamin Britten: Phantasy Quartet No. 2 Op 2 Frank Rosenwein, oboe S&W 1 13:07

01:41:43 Mario Castelnuovo-Tedesco: Isaiah from Violin Concerto No. 2 Op 66 Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 13:16

01:56:33 Leo Arnaud: Three Fanfares Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:21

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Triebensee: Variations on a Theme of Haydn from Symphony No. 94 "Surprise" Marilyn Zupnik, oboe; Kathryn Greenbank, oboe; Elizabeth Starr, cor anglais Album: Beethoven & Triebensee AVS 6192 Music: 4:10

Asako Hirabayashi: Trio for Oboe, Bassoon and Piano Kathryn Greenbank, oboe; Charles Ullery, bassoon; Asako Hirabayashi, piano Bauman Fine Arts Series, Parkway United Church of Christ, Minneapolis, MN Music: 10:59

Piano Puzzler: This week's contestant is Rily McManus from New York, NY Music: 6:55

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21: Movement 1 Allegro con brio Richard Raymond, piano Album: Reubke, Beethoven: Sonata, Waldstein, Tandeln und Scherzen Analekta 3172 Music: 11:15 (short excerpt)

John Adams: Shaker Loops for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 24:50

Tobias Brostrom: Violin Concerto Movement 3 molto allegro Karen Gomyo, violin; Gavle Symphony Orchestra; Johannes Gustavsson, conductor Album: Kaleidoscope Swedish Society 1145 Music: 4:06

William Bolcom: Ann Arbor Saturday Ann Arbor Symphony Orchestra; Arie Lipsky, conductor Ann Arbor Symphony Orchestra, Hill Auditorium, Ann Arbor, MI Music: 7:39

Amy Beach: Piano Quintet in F-sharp minor, Op. 67 John Novacek, piano; Nicholas Tavani, Jisun Yang, violins; Caitlin Lynch, viola; Michael Katz, cello Festival Mozaic, Congregation Beth David, San Luis Obispo, CA Music: 27:11

Sergei Prokofiev: Sonata No. 2 for Violin and Piano in D major, Op. 94 bis: Movement 4 Allegro con brio Karen Gomyo, violin; Max Levinson, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 7:12

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:38 Michael Daugherty: Radio City: Symphonic Fantasy on Arturo Toscanini & the NBC Symphony Pacific Symphony Carl St. Clair Naxos 559749 25:26

04:28:01 Franz Schubert: Winterreise: Der Lindenbaum D 911 Dietrich Fischer-Dieskau, baritone DeutGram 4795448 4:36

04:35:26 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 4:21

04:40:59 Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini Burning River Brass BurnRiver 2013 5:44

04:49:33 Robert Schumann: Symphony No. 4 Op 120 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 30:43

05:21:45 Richard Wagner: Lohengrin: Act I Prelude Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram Grammaphon 4797577 09:17

05:34:35 Claude Debussy: Printemps National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 15:14

05:50:40 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 Op 19 # 1 Sergei Babayan, piano Discover 920155 3:41

05:55:15 Ola Gjeilo: The Ground BW Men's Chorus Frank Bianchi Soundwaves 2014153 4:06

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:09 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

06:13:43 Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 7:22

06:22:39 Giuseppe Verdi: Andantino from String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 7:55

06:31:41 Carl Nielsen: There Sat a Fisherman Deep in Thought Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 4:40

06:43:09 Antonín Dvorák: Finale from Cello Concerto Op 104 Alisa Weilerstein, cello Czech Philharmonic Jirí Belohlávek Decca 19765 12:26

06:57:51 John Philip Sousa: March 'The High School Cadets' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7503 2:33

07:04:07 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 7:09

07:12:40 Alessandro Scarlatti: Concerto Grosso No. 6 Europa Galante Fabio Biondi Virgin 45495 7:19

07:20:26 Christian Sinding: Rustles of Spring Op 32 # 3 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:19

07:24:17 Aaron Copland: Billy the Kid: Celebration St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 2:12

07:28:03 Claude Debussy: Lindaraja Vanessa Perez, piano Steinway 30036 4:41

07:37:13 Max Reger: Finale from Flute Serenade Op 141 Michel Debost, flute Skarbo 4094 5:22

07:43:44 Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Sony 509249 3:04

07:48:09 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Polonaise BWV 1067 Gonzalo X. Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 3:05

07:52:21 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 6:24

08:07:29 Carl Orff: Carmina burana: In Springtime Jeffrey Black, baritone London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 7:55

08:16:57 George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 10:31

08:28:53 Arturo Márquez: Conga del Fuego Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 13458 4:45

08:40:43 John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 2 Op 34 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 12:03

08:53:24 Brian Dykstra: The National Pastime Robert Woolfrey, clarinet Centaur 3161 3:24

08:57:30 Carl Davis: Pride and Prejudice: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 4:03

09:06:44 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 62645 14:40

09:22:40 Frank Churchill: Snow White and the Seven Dwarfs: Medley Tracy Dahl, soprano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80196 12:10

09:37:36 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - In Caelum Fero London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 06:19

09:44:43 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Trio No. 1 Op 3 Members of Kodály Quartet Naxos 500250 8:11

09:53:47 Jennifer Higdon: Dance Card: Raucous Rumpus Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 2:14

09:57:24 Giovanni Gabrieli: Canzona Prima à 5 Canadian Brass Steinway 30008 2:17

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:46 Ralph Vaughan Williams: The Springtime of the Year Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:45

10:04:04 Leonard Bernstein: Spring Song from 'The Lark' Seattle Pro Musica Karen P. Thomas SeattlePro 9806 1:50

10:07:29 Giuseppe Verdi: Four Seasons Ballet: Spring Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:47

10:15:42 Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 7:22

10:25:06 Richard Strauss: Intermezzo: Four Symphonic Interludes Vienna Philharmonic André Previn DeutGram 437790 23:42

10:25:13 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 6:24

10:36:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 485 Lars Vogt, piano EMI 36080 6:21

10:44:03 Richard Rodgers: Selections from 'Spring is Here' Richard Rodgers, piano Harbinger 2501 5:46

10:51:48 Richard Strauss: Intermezzo: Four Symphonic Interludes Vienna Philharmonic André Previn DeutGram 437790 23:42

11:17:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 K 124 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 13:54

11:33:46 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:44

11:48:50 Carl Maria von Weber: Peter Schmoll: Overture Op 8 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:32

11:58:43 Maurice Ravel: Minuet Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811 0:51

12:06:28 Gustav Mahler: Titan: Spring That Never Ends Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 14:30

12:22:43 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Spring Almeda Trio Albany 1386 4:43

12:28:47 Wolfgang Amadeus Mozart: March in D K 335/1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 3:52

12:36:53 Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509 7:03

12:45:11 Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances Boston Pops John Williams Philips 426247 9:57

12:56:23 Traditional: Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 3:30

13:00:21 Antonín Dvorák: Humoresque No. 1 Op 101 # 1 Orion Weiss, piano Bridge 9355 2:32

13:03:10 Peter Tchaikovsky: Humoresque Op 10 # 2 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557645 2:04

13:06:31 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 21:53

13:29:34 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80130 4:31

13:38:58 Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return Op 22 # 4 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 6:53

13:47:24 Arcangelo Corelli: Concerto Grosso Op 6 # 2 Europa Galante Fabio Biondi Naïve 20012 8:41

13:56:35 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 2:33

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Henri Vieuxtemps: Souvenir D'amerique, On Yankee Doodle Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Album: Leila Josefowicz: Americana Philips 462948 Music: 4:20

George Enescu: Violin Sonata No. 3 in A Minor, Op. 25 Danbi Um, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 22:12

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in A minor, Op. 56 "Scottish": Movement 4 The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Laura Turner Hall, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 10:18

Lowell Liebermann: Fantasy on a Fugue by J.S. Bach John Novacek, piano; Elizabeth Mann, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Bil Jackson, Clarinet; Michael Thornton, horn; Michael Kroth, bassoon Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 9:52

Carlos Salzedo: Bolero and Rumba Yolanda Kondonassis, harp Album: Salzedo's Harp Telarc 80691 Music: 4:29

Antonin Dvorak: Slavonic Dances for Piano, Four Hands in C Major, Op. 46 Michael Brown, piano; Wu Han, piano UGA Performing Arts Center / CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, The University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 17:57

Enrique Crespo: Vals Peruano Canadian Brass Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 3:32

Jennifer Higdon: Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp; Rochester Philharmonic Orchestra; Ward Stare, conductor Album: American Rapture Azica 71327 Music: 20:59

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:43 George Frederick Bristow: Scherzo from Symphony No. 3 Op 26 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9169 5:44

16:05:45 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: La Primavera Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 5:29

16:13:33 Carl Orff: Carmina burana: In Springtime Christian Gerhaher, baritone Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 10:24

16:27:53 Monty Norman: James Bond Theme John Barry Orchestra John Barry iTunes 2003 1:45

16:30:23 Robert Schumann: Fantasy Pieces: Humoreske Op 88 # 2 Leif Ove Andsnes, piano EMI 94180 7:08

16:40:38 Claude Debussy: Images: Rondes de printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 7:39

16:50:03 Florence Price: Dances in the Canebrakes: Tropical Noon Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 3:36

16:55:56 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

17:05:34 George Butterworth: The Banks of Green Willow London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

17:14:37 Max Reger: Fugue from Variations on a Theme of Hiller Op 100 Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Chandos 8794 9:04

17:25:28 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in C H 659 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 10:22

17:41:03 Wayne Barlow: The Winter's Passed Bert Lucarelli, oboe Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Koch Intl 7187 5:15

17:47:23 Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 3:15

17:53:42 Frédéric Chopin: Impromptu No. 3 Op 51 Shai Wosner, piano Onyx 4172 6:16

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:32 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Hilary Hahn, violin London Symphony Sir Colin Davis DeutGram 3026 16:11

18:25:43 Vincent Persichetti: Pastoral for Winds Op 21 Philadelphia Woodwind Quintet Boston Rec 1063 5:48

18:33:37 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 3:31

18:37:09 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 2: Spring Dance Op 38 # 5 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 1:20

18:39:58 César Franck: Les Éolides Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 11:01

18:52:04 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71 # 4 Per Tengstrand, piano Azica 71207 6:00

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:08 Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' Op 36 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:44

19:13:44 Antonín Dvorák: Cello Concerto Op 104 Mstislav Rostropovich, cello Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 41:19

19:57:01 Moritz Moszkowski: By the Cradle Op 58 # 30 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 2:08

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:25 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 9:10

20:11:41 Aaron Copland: Appalachian Spring Chamber Ensemble Aaron Copland CBS 42431 32:27

20:45:54 Zdenek Fibich: Spring Op 13 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:59

21:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 16:39

21:20:06 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 7:43

21:28:49 Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 6:32

21:37:37 Henri Sauguet: La cigale et la fourmi CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 7:30

21:47:27 Robert Schumann: Symphony No. 1 Op 38 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 33:57

22:23:53 Frank Bridge: Rhapsody 'Enter Spring' New Zealand Symphony James Judd Naxos 557167 19:13

22:44:12 Hermann Goetz: Spring Overture Op 15 NDR Radio Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999939 12:23

22:57:35 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 # 7 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:54

23:00 QUIET HOUR

23:01:18 Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

23:05:24 John Field: Nocturne No. 13 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:52

23:11:16 Traditional: Soay Voces8 Decca 29601 3:43

23:16:00 Percy Grainger: My Robin is to the Greenwood Gone City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 4:50

23:20:50 Miguel Llobet: Catalan Folksongs Christopher Parkening, guitar EMI 49404 7:05

23:27:54 William Grant Still: The American Scene: Tomb of the Unknown Soldier Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85596 7:08

23:37:18 Padre Antonio Soler: Sonata No. 11 Martina Filjak, piano Naxos 572515 7:38

23:44:57 Robert Farnon: Lake of the Woods Royal Philharmonic Douglas Gamley Reference 47 9:57

23:55:47 Sir John Tavener: Mother of God, here I stand Voces8 Decca 22601 2:45