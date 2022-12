WCLV Program Guide 03-13-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:12 Henryk Górecki: Totus tuus Op 60 Robert Shaw Festival Singers Robert Shaw Telarc 80531 11:16

00:14:16 Enrique Granados: El pelele Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:45

00:19:55 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375 5:14

00:26:16 René Clausen: Magnificat Kansas City Chorale Charles Bruffy Chandos 5105 6:17

00:34:13 Antonín Dvorák: Symphony No. 2 Op 4 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8589 48:02

01:25:42 Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata in G H 568 Aulos Ensemble Centaur 3068 13:33

01:40:25 William Henry Fry: Niagara Symphony Royal Scottish National Orchestra Tony Rowe Naxos 559057 13:39

01:54:45 Scott Joplin: Maple Leaf Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:15

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Five Minuets, K. 461; No. 1 in C and No. 2 in E flat Salzburg Mozarteum Orchestra; Hans Graf, conductor Album: Dances & Minuets Laserlight 15887 Music: 4:22

Franz Schubert, arr. Franz Liszt: Litanei auf das Fest Aller Seelen Yekwon Sunwoo, piano Van Cliburn International Piano Competition, Bass Hall, Fort Worth, TX Music: 4:06

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 in A major, K. 219 Hilary Hahn, violin; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 30:27

Sean Michael Salamon: June Dances for Flute, Oboe, Clarinet & Piano Yi Xiang, flute; Bethany Lawrence, oboe; Jacob Meyer, clarinet; Jenny Huang, piano Round Top Festival Institute, Edith Bates Old Chapel, Round Top, TX Music: 8:18

Dana Suesse, arr. C. Huxley: Suesse Jazz Nocturne Peter Mintun, piano; Hot Springs Music Festival Symphony Orchestra; Richard Rosenberg, conductor Album: Jazz Nocturne Naxos 559647 Music: 4:17

Sergey Ivanovich Taneyev: String Trio in D Major, Op. 21 Broyhill Chamber Ensemble An Appalachian Summer Festival, Rosen Concert Hall, Broyhill Music Center, Boone, NC Music: 25:31

Johann Strauss Jr.: Kaiser-Walzer, Op. 437 Emperor Waltz Festival Orchestra; Richard Rosenberg, conductor National Music Festival, First United Methodist Church, Chestertown, MD Music: 11:37

Joseph Haydn: Piano Sonata in C, H.XVI No.50 - 2. Adagio Bertrand Chamayou, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:59

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:32 Ermanno Wolf-Ferrari: Suite Concertino Op 16 Giuseppe Giabocchi, bassoon Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 25:15

04:28:06 Stanislaw Moniuszko: Verbum nobile: Overture Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 5:09

04:34:53 Johann Sebastian Bach: Fantasia in c BWV 906 Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 4:33

04:40:42 Clara Schumann: Romance in g Op 11 # 2 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 6:10

04:49:37 Joseph Haydn: Symphony No. 31 Orchestra of St Luke's Sir Charles Mackerras Telarc 80156 33:54

05:28:00 Carl Nielsen: Andante pastorale from Symphony No. 3 Op 27 Erin Morley, soprano New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 9:08

05:38:05 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

05:48:39 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 47 S 161/4 Roberto Plano, piano Azica 71222 6:18

05:55:53 Dag Wirén: Praeludium from Serenade for Strings Op 11 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 3:03

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:16 Eduard Strauss: Quadrille on Themes from 'Carmen' Op 134 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 4:55

06:13:37 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in G H 666 Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 9:42

06:23:58 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz Op 91 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 04:51

06:30:40 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: Sunrise Boston Pops John Williams Sony 48224 4:49

06:42:23 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:20

06:52:41 Felix Mendelssohn: Canzonetta from String Quartet No. 1 Op 12 Juilliard String Quartet Sony 60579 3:49

06:57:48 John Philip Sousa: March 'Homeward Bound' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:31

07:04:10 Ludwig van Beethoven: Finale from Sonata No. 26 Op 81a Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 5:58

07:12:09 Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite Op 124 Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 10:41

07:24:12 Stephen Goss: The Chinese Garden: Red Flowers Blooming Xuefei Yang, guitar EMI 6322 2:20

07:28:41 Constant Lambert: Bacchanale from 'Horoscope' Suite BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 4:31

07:39:04 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:27

07:53:37 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 5:29

08:07:31 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 6:52

08:17:59 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:04

08:31:55 Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 4:31

08:42:08 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in F Op 7 # 9 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 7:32

08:51:19 George Gershwin: Strike Up the Band: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:08

09:04:15 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 20:00

09:39:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento No. 11 K 251 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 4:22

09:55:06 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:27

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:10 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 1:35

10:02:01 Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:28

10:07:08 Jessie Montgomery: Coincident Dances Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 11:40

10:20:49 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

10:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Lars Vogt, piano EMI 36080 2:54

10:38:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 5 K 219 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 8:30

10:50:03 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 Op 28 Murray Perahia, piano Sony 732646 24:11

11:17:03 Luigi Cherubini: Medea: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:50

11:27:05 Aaron Copland: Quiet City Raymond Mase, trumpet Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335 9:19

11:39:12 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

11:52:55 Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 4:34

12:06:14 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:53

12:14:40 Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' Op 183 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 7:37

12:23:19 Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 6:20

12:31:13 Josef Franz Wagner: March 'Under the Double Eagle' Boston Pops John Williams Sony 46747 3:17

12:38:23 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 7:47

12:47:50 Maurice Ravel: Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811 10:32

12:59:56 Johann Sebastian Bach: Duet No. 3 BWV 804 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 2:15

13:02:24 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 953 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 1:13

13:05:33 Claude Debussy: La mer Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417488 23:18

13:29:55 Robert Schumann: Novelette No. 6 Op 21 # 6 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668 4:05

13:36:54 Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553051 7:54

13:45:52 Felix Mendelssohn: Finale from String Symphony No. 7 Concerto Cologne Teldec 98435 6:44

13:53:14 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Clara Schumann: 3 Romances Op. 11 Movement 3: Moderato Isata Kanneh-Mason, piano Album: Romance: The Piano Music of Clara Schumann Decca Classics Music: 4:18

Chris Rogerson: Duo Nicolas Kendall, violin; Efe Baltacigil, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 19:02

Jerome Kern: The Way You Look Tonight Adela Pena, violin; Basia Danilow, violin; Kathryn Lockwood, viola; Peter Sanders, cello Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT Music: 4:52

Robert Schumann arr. Clara Schumann: Liederkreis, Op. 39: 5. Mondnacht Isata Kanneh-Mason, piano Album: Romance: The Piano Music of Clara Schumann Decca Classics Music: 3:45

Clara Schumann: Piano Concerto in A minor Op. 7: Movements 1-2 Isata Kanneh-Mason, piano; Jonathan Aasgaard, cello; Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; Holly Mathieson, conductor Album: Romance: The Piano Music of Clara Schumann Decca Classics Music: 11:04

Igor Stravinsky: Suite from Pulcinella Movement 4 Menuetto Finale WindSync Album: Suite from Pulcinella WindSync Music: 4:14

Agustin Barrios: La Catedral Berta Rojas, guitar 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York, NY Music: 7:09

Bohuslav Martinu: Nonet No. 2 for Winds and Strings, H.374 Douglas Balliett, double bass; Daedalus Quartet; WindSync Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 16:49

Danny Elfman: Concerto for Violin and Orchestra: Eleven Eleven: Movements 3-4 Sandy Cameron, violin; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 18:25

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:42 Luther Henderson: The Well-Tampered Bach Canadian Brass Philips 432571 6:24

16:07:22 Leonard Bernstein: Mass: Alleluia Canadian Brass RCA 68633 1:57

16:12:04 Michel Blavet: Flute Concerto in a Ernst-Burghard Hilse, flute Academy for Early Music Berlin Capriccio 10134 13:50

16:28:47 Alfred Newman & Ken Darby: How the West Was Won: Theme & 'No Goodbye' Ken Darby Singers MGM Studio Orchestra Alfred Newman Jasmine 2646 5:50

16:36:21 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 3:30

16:41:56 Ermanno Wolf-Ferrari: La dama boba: Overture BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 8:13

16:51:45 John Dowland: Come again, sweet love doth now invite Barbara Bonney, soprano Decca 466132 2:38

16:56:21 Gabriel Fauré: Impromptu No. 2 Op 31 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 3:22

17:04:56 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 6:19

17:13:39 Paul Schoenfield: Four Souvenirs Caroline Goulding, violin Telarc 80744 10:58

17:27:03 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Waltz Berlin Philharmonic Semyon Bychkov Philips 420237 8:14

17:40:18 Felix Mendelssohn: Andante from Violin Concerto Op 64 Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 7:04

17:49:28 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Fairies' March Op 61 # 2 Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 1:21

17:53:13 George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March Academy of St. Martin-in-the-Fields Chorus Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412733 6:30

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:39 Franz Schubert: Symphony No. 3 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 21:45

18:31:57 Jennifer Higdon: Dance Card: Breeze Serenade Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 6:31

18:40:21 Florence Price: Dances in the Canebrakes: Tropical Noon Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 3:36

18:45:14 Hugo Wolf: Italian Serenade Brodsky Quartet Chandos 10761 6:45

18:53:42 Florence Price: Finale from Symphony No. 1 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 4:41

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:14 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

19:27:43 Alexander Glazunov: Ballet Scenes Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 28:23

19:58:18 Leo Tolstoy: Waltz Lera Auerbach, piano Bis 1502 1:33

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:07 Hugo Wolf: Scherzo & Finale Orchestra of Paris Daniel Barenboim Erato 45416 15:03

20:18:12 Felix Mendelssohn: Violin Concerto Op 64 Janine Jansen, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 26:45

20:45:54 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 11:00

20:57:42 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Minuet Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 2:07

21:02:58 Antonio Salieri: Variations on 'La Folia di Spagna' London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 17:45

21:22:34 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 7:00

21:31:01 Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 D 797 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 6:00

21:39:14 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 104 S 161/5 Roberto Plano, piano Azica 71222 7:06

21:48:46 César Franck: Symphony in d Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 39:10

22:30:37 Colin McPhee: Tabuh-Tabuhan Peter Basquin, piano American Composers Orchestra Dennis Russell Davies Argo 444560 20:06

22:51:39 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 6:03

22:58:09 Carl Hillman: Lullaby Op 21 Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 2:20

23:00 QUIET HOUR

23:02:17 Hugo Wolf: Mörike Lieder: Auf ein altes Bild Accentus Chamber Choir Laurence Equilbey Naïve 4947 2:23

23:04:41 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 Op 27 # 2 Leon Fleisher, piano Vanguard 1551 6:48

23:11:29 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

23:16:49 René Clausen: Prayer Kansas City Chorale Charles Bruffy Chandos 5105 4:23

23:21:12 Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 6:44

23:27:57 Johannes Brahms: Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Berlin Philharmonic Eugen Jochum DeutGram 4796018 10:04

23:39:12 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 # 4 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:54

23:43:06 Janis Medins: Symphonic Suite: Aria Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 4:42

23:47:48 Franz Biebl: Ave Maria Cantus Cantus 1211 7:01

23:55:53 Alexander Glazunov: Reverie Op 24 Alexey Serov, horn Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 3:11