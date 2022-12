WCLV Program Guide 03-11-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:46 Max Bruch: Kol Nidrei Op 47 Brian Thornton, cello Thornton 2013 10:40

00:14:09 Gabriel Pierné: Pastorale Variée dans le Style Ancien Op 30 Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 7:08

00:22:07 Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile Juan Diego Flórez, tenor Verdi Symphony Milan Carlo Rizzi Decca 3136 2:20

00:25:45 Alexander Winkler: Two Pieces for Viola & Piano Op 31 Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 92136 7:04

00:34:26 Peter Tchaikovsky: Manfred Symphony Op 58 Cleveland Orchestra Lorin Maazel MAA 75 55:42

01:34:06 Johann Sebastian Bach: Viola da gamba Sonata No. 3 BWV 1029 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 12:24

01:47:42 Franz Liszt: Die Zelle in Nonnenwerth S 534/3 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002 7:24

01:56:37 Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4794970 2:46

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jennifer Higdon: String Poetic: Nocturne Jennifer Koh, violin; Reiko Uchida, piano Album: String Poetic Cedille 103 Music: 4:44

Charles Griffes: Poem for Flute and Orchestra Mimi Stillman, flute; Chamber Orchestra of the Triangle; Lorenzo Muti, conductor Chamber Orchestra of the Triangle, Carolina Theater, Durham, NC Music: 10:20

Felix Mendelssohn: Cello Sonata No. 2 Op. 58 Jonah Ellsworth, cello; Heng-Jin Park, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 25:27

Missy Mazzoli: Dissolve, O My Heart Jennifer Koh, violin Chamber Music Society of Palm Beach, Boca Raton Museum of Art, Boca Raton, FL Music: 7:03

John Novacek: Four Rags for Two Jons Movement 2 4th Street Drag Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Album: Bernstein, Gershwin, Novacek, D'Rivera: American Music for Clarinet & Piano Harmonia Mundi 907508 Music: 4:04

Antonio Vivaldi: Oboe Concerto in D Minor Op. 8 No. 9, RV 454 James Austin Smith, oboe; Geoff Nuttall, violin; Owen Dalby, violin; Meena Bhasin, viola; Christopher Costanza, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 7:35

Muzio Clementi: Sonata in F-sharp minor, Op. 25 No. 5 Jon Nakamatsu, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 13:11

Zhao Jiping: Pipa Concerto No. 2 Wu Man, pipa; Lexington Symphony; Jonathan McPhee, conductor Cary Memorial Hall, Lexington, MA Music: 18:33

Traditional: White Snow in Spring (encore) Wu Man, pipa Cary Memorial Hall, Lexington, MA Music: 3:17

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:55 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 3 Op 2 # 3 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 27:07

04:30:10 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 Augustin Hadelich, violin Warner 566017 04:38

04:37:44 Phillipe de Monte: Super flumina Babylonis Ora Suzi Digby Harm Mundi 906102 4:39

04:43:20 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:53

04:50:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 K 504 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 30:59

05:24:59 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 10:39

05:37:15 Nikolai Kapustin: Five Preludes in Jazz Style Op 53 # 11-13, 17, 18 John Salmon, piano Naxos 570532 10:11

05:48:08 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

05:56:17 Claude Debussy: Petite Suite: Ballet National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:06

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:33 Antonio Vivaldi: Andante from Concerto for 2 Mandolins RV 532 Yo-Yo Ma, cello Sony 48177 4:00

06:13:59 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Cleveland Orchestra Lorin Maazel MAA 75 10:08

06:25:03 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 # 3 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:41

06:30:46 Antonio Vivaldi: Trumpet Concerto Maurice André, trumpet Berlin Philharmonic Herbert von Karajan EMI 56260 5:52

06:41:59 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:42

06:54:27 Lev Aronson: Hasidic Dance Brian Thornton, cello Thornton 2013 2:53

06:58:49 John Philip Sousa: March 'The New York Hippodrome' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 3:02

07:07:42 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Spring Almeda Trio Albany 1386 4:43

07:15:14 Arturo Márquez: Danzon No. 2 Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 9:22

07:26:26 Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile Jonas Kaufmann, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 549204 2:15

07:30:50 Percy Grainger: Blithe Bells BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 4:08

07:43:20 Claude Debussy: Sarabande & Danse Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 9:44

07:56:46 Pietro Castrucci: Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3 # 12 Orch of Age of Enlightenment Catherine Mackintosh BBC 201 3:10

08:07:54 Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Danse slave Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 5:22

08:15:55 Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Concerto Italiano Op 31 Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 7:26

08:25:45 Giacomo Puccini: La bohème: O soave fanciulla Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Sony 509249 4:11

08:30:44 Johann Sebastian Bach: Gloria in excelsis Deo from Mass in b BWV 232 The Sixteen Choir & Orchestra Harry Christophers Collins 70322 5:56

08:42:08 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.10 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:43

08:54:30 Richard Rodgers: State Fair: Suite Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:45

09:05:45 Xavier Montsalvatge: Fantasia for Guitar & Harp Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 15:31

09:23:59 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Pirate King King's Singers RCA 61885 2:15

09:28:41 Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 5:43

09:37:08 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Oh, Lady Be Good!' Joanne Polk, piano Steinway 30090 4:30

09:51:33 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 2:52

09:57:07 Frédéric Chopin: Mazurka No. 11 Op 17 # 2 Yundi, piano Mercury 4812443 2:01

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:01 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12 # 1 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:36

10:02:15 Jean Sibelius: Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 3:45

10:07:22 Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' S 434 Yundi, piano DeutGram 851 6:20

10:15:24 Richard Wagner: Rienzi: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:22

10:29:44 John Field: Nocturne No. 1 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:38

10:37:09 Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:04

10:44:10 Paul Hindemith: Neues vom Tage: Overture Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Virgin 91086 6:56

10:52:20 Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 22:36

11:18:03 Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins BWV 1043 Jennifer Koh, violin Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Cedille 146 15:07

11:34:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 K 199 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45544 14:08

11:50:37 Alexander Glazunov: Novelette No. 1 Op 15 # 1 St. Petersburg String Quartet Delos 3262 6:42

12:07:16 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 6:39

12:15:50 Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 12:43

12:30:25 Joseph Haydn: Rondo from Piano Sonata No. 58 H 18:48 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 4:05

12:37:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 K 74 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Teldec 25914 7:36

12:47:56 Percy Grainger: Green Bushes BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 8:27

12:57:23 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 2:18

13:00:53 Sergei Prokofiev: The Queen of Spades: Polonaise Op 70 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 02:19

13:03:42 Dmitri Shostakovich: Michurin: Waltz Op 78 Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:02

13:07:32 Ludwig van Beethoven: Fifteen Variations & Fugue Op 35 Olli Mustonen, piano Decca 436834 22:00

13:31:26 Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 4:03

13:38:43 Ottorino Respighi: The Birds: The Dove Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 4:22

13:44:51 Anton Bruckner: Overture in g Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421593 11:35

13:56:59 Johann Strauss Jr: Polka 'Forward with Valor!' Op 432 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 2:43

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leonard Bernstein: Serenade II: Aristophanes: Allegretto Philippe Quint, violin; Bournemouth Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor Album: Bernstein: Serenade - Facsimile – Divertimento Naxos Music: 4:36

Michael Torke: Adjustable Wrench Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 10:51

Piano Puzzler: This week's contestant is Andy Zerman from New York, NY Music: 6:52

Claude Debussy: Beau Soir Renee Fleming, soprano; Jean-Yves Thibaudet, piano Album: Night Songs Decca 467697 Music: 2:49 (excerpt in back-announce)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata for Piano and Violin in B Flat major, K. 454 Benjamin Loeb, piano; Robert Chen, violin Rivermont Collegiate, Becherer Hall, Rivermont Collegiate, Bettendorf, IA Music: 25:12

Carl Nielsen: Overture Maskarade BBC Symphony Orchestra; Andrew Davis, conductor Album: Nielsen Symphonies 4 and 5 Virgin 91210 Music: 4:36

George Frideric Handel: "Vivi, Tiranno!" from Rodelinda Anthony Roth Costanzo, countertenor; James Austin Smith, oboe; St. Lawrence String Quartet; JACK Quartet; Doug Balliett, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 5:21

Carl Nielsen: Wind Quintet Op. 43 Camerata Pacifica Hahn Hall, Music Academy of the West, Santa Barbara, CA Music: 27:53

Clara Schumann: Three Romances, Op. 22 Amy Schwartz Moretti, violin; Max Levinson, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 9:25

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 Astor Piazzolla: Milonga from Concerto for Bandoneón & Guitar Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 6:17

16:08:50 Astor Piazzolla: Escualo Lynne Ramsey, viola Panorámicos Panorßmico 2009 3:35

16:14:24 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 12:17

16:30:51 Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:12

16:37:18 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 380 Federico Colli, piano Chandos 40 5:25

16:44:06 Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 7:54

16:53:18 Florence Price: Dances in the Canebrakes: Nimble Feet Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 2:30

16:58:01 Jean-Marie Leclair: Tambourin Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 1:41

17:04:26 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Katia Labèque, piano Philips 426264 6:18

17:12:46 William Lloyd Webber: Aurora City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9595 9:26

17:24:37 Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 9:53

17:39:02 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:53

17:45:37 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: March of the Trolls Op 54 # 3 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 2:52

17:51:12 Eric Whitacre: Her Sacred Spirit Soars Eric Whitacre Singers Eric Whitacre Decca 16636 6:50

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:41 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 435619 19:57

18:29:58 Jennifer Higdon: Dance Card: Breeze Serenade Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 6:31

18:39:03 Florence Price: Dances in the Canebrakes: Tropical Noon Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 3:36

18:43:53 Henry Cowell: Hymn and Fuguing Tune No. 10 Bert Lucarelli, oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Koch Intl 7282 9:18

18:54:36 Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 1 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 3:32

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:36 Ottorino Respighi: The Fountains of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 16:51

19:21:47 Claude Debussy: Images for Orchestra San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 35:22

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM LIVE – Cleveland Institute of Music Orchestra, Andrew Grams, guest conductor; Sara Daneshpour, piano, student artist – recorded in Kulas Hall, 3/29/2019

Margaret Brouwer: Remembrances (1996)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2 in g Op 16

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in e Op 95 ‘From the New World’

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:02:30 Florence Price: Dances in the Canebrakes Althea Waites, piano Cambria 1097 9:19

22:13:49 Florence Price: Piano Sonata in e Althea Waites, piano Cambria 1097 25:12

22:41:35 Edward Bland: Sketches Set Seven Althea Waites, piano Cambria 1097 12:08

22:55:59 Florence Price: Cotton Dance Althea Waites, piano Cambria 1097 2:33

22:58:33 Florence Price: The Old Boatman Althea Waites, piano Cambria 1097 1:53

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:49 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 4:43

23:07:32 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11 Gil Shaham, violin DeutGram 439886 5:32

23:13:04 Frederic Hand: Rose Liz Frederic Hand, guitar Chamber Ensemble RCA 7126 5:21

23:19:25 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Hymn London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 04:07

23:23:32 Johannes Brahms: Andante from Horn Trio Op 40 Richard King, horn Albany 1325 7:59

23:31:32 William Grant Still: Mother and Child Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 6:05

23:38:58 Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet Chandos 2419 8:36

23:47:33 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

23:51:48 Ottorino Respighi: The Birds: The Nightingale Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 3:52

23:56:41 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Prelude & Presto BWV 996 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 2:43