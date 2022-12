WCLV Program Guide 03-08-2020

00:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Conductor: Riccardo Muti

Luigi Cherubini: Chant sur la mort de Joseph Haydn; Dmitry Korchak, tenor; Enea Scala, tenor

William Schuman: Symphony No. 9 (Le fosse Ardeatine)

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem in D Minor, K 626; Benedetta Torre, soprano; Sara Mingardo, contralto; Saimir Pirgu, tenor; Mika Kares, bass; Chicago Symphony Chorus; Duain Wolfe, director

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in E Minor, Op. 39 (Excerpt) John Storgårds, cond

03:00 EDT THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin – Conductor: Jaap van Zweden

Claude Debussy: La Mer

Igor Stravinsky: The Rite of Spring

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7

Dave Brubeck: Dialogues for Jazz Combo & Orchestra: II. Andante – Ballad--Leonard Bernstein, conductor; Dave Brubeck Quartet

05:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: Early Sacred Italian Baroque Composers I: Born 1550-1580 - Orazio Columbano, Stefano Bernardi, Amadeo Freddi.

06:00 MUSICA SACRA

Anton Bruckner: Motet 'Vexilla regis' (1892)

Anton Bruckner: Motet 'Christus factus est' (1884)

Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn (1868)

06:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Tabernacle Choir at Temple Square

07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: Women Work - And have proven themselves exceptional performers and composers, whom we celebrate on International Women’s Day during Women’s History Month

MARY BETH BENNETT: 3 Pieces (Paean on Abbot’s Leigh ; Hommage a Langlais: Song of Peace in a Time of War; Come, Holy Ghost) Mary Beth Bennett (1992 Schantz/7th Street Christian Church, Richmond, VA) MBB 2015

ORPHA OCHSE: Chaconne Frances Nobert (1998 Glatter-Götz+Rosales/United Church of Christ, Congregational, Claremont, CA) Raven 550

MARGARET VARDELL SANDRESKY: The Good Shepherd Marilyn Keiser (1799 Tannenberg/Old Salem Museum, Winston-Salem, NC) PD Archive (r. 5/9/14)

ANGELA KRAFT CROSS: Homage to Henri Nouwen (Fantasy and Fugue) Pamela Decker (1987 Kney/University of St. Thomas, Saint Paul, MN) PD Archive (r. 10/27/08)

PAMELA DECKER: Espuelita, fr Flores del Desierto Pamela Decker (1955 Aeolian-Skinner/Hill Auditorium, University of Michigan, Ann Arbor, MI) Albany 383

ANGELA KRAFT CROSS: Mary Magnificat (2010) Angela Kraft Cross (2002 Dobson/Cathedral of Our Lady of Angels, Los Angeles, CA) Compass Audio 7201

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: Lent 2, Hymns and Psalms for the Season - The texts in the Book of Psalms span the whole of human experience, and during the Lenten season we focus particularly on those of lament, reflection and comfort. Peter DuBois will share a survey of choral and organ music related to those texts, as well as hymns that enrich the season

09:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Wandering Minstrels II

Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Overture Chicago Symphony

Orchestra/Fritz Reiner 7:22

Franz Schubert: “Arpeggione” Sonata D.821: i: Allegro moderato Emanuel Feuermann, cello; Gerald Moore, piano (EMI 64250 CD) 7:10

Kurt Weill: The Threepenny Opera: “Song of Pirate Jenny” Lotte Lenya, soprano; Orchestra of Radio Free Berlin/Wilhelm Brückner-Rüggerberg (CBS 42637 CD) 4:20

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.36 “Linz”: Movement 1 Columbia Symphony Orchestra/Bruno Walter (CBS 45676 CD) 8:39

Franz Lehar: Paganini: “Dein ist mein ganzes Herz” Richard Tauber, tenor; Staatskapelle Berlin/Franz Lehar (EMI 69787 CD) 3:11

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: “Il mio Tesoro” Richard Tauber, tenor; orchestra unknown (Pearl 9418 CD) 4:05

Peter Tchaikovsky: Concerto No.1 in B-minor: III. Allegro con fuoco Vladimir Horowitz, piano; NBC Symphony Orchestra/Arturo Toscanini (Sony 84172 CD) 6:27

10:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills

06:04:22 Anton Bruckner: Motet 'Vexilla regis' Collegium Vocale Ghent Philippe Herreweghe Harm Mundi 2908304 4:48

06:09:11 Anton Bruckner: Motet 'Christus factus est' Collegium Vocale Ghent Philippe Herreweghe Harm Mundi 2908304 6:04

06:18:17 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 9:19

10:02:52 Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.2: Prelude & Fugue No. 10 BWV 879 Angela Hewitt, piano Hyperion 67303 7:00

10:11:22 George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 27:54

10:42:06 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins RV 524 Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 10:25

10:53:52 Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 3 BWV 848 Daniel Barenboim, piano Warner 61553 3:44

11:00:29 Joseph Bodin de Boismortier: Ballet de Village No. 2 Les Délices Délices 2013 9:09

11:10:32 Marin Marais: Alcyone: Suite Tempesta di Mare Chandos 805 24:02

11:39:27 Johann Mattheson: Air from Harpsichord Suite No. 5 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:43

11:44:58 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 13:25

12:00 PITTSBURGH SYMPHONY RADIO with Jim Cunningham – Manfred Honeck, conductor; Narek Hakhnazaryan, cello

Aram Khachaturian: Concerto-Rhapsody for Cello and Orchestra

Johann Strauss Jr.: Waltzes and Polkas

14:00 WCLV CLASSICAL WEEKEND with John Mills

14:04:03 Alan Hovhaness: Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 29:39

14:35:17 Carl Philipp Emanuel Bach: Concerto for Harpsichord & Fortepiano H 479 Léon Berben, harpsichord Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 471579 17:12

14:54:46 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Flute Concerto H 445 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 5:41

15:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad – A special Membership Campaign program featuring The Cleveland Orchestra Chorus and notable conductors

15:09:08 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Danse général Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Pierre Boulez MAA 75 4:19

15:24:54 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 3:07

15:36:59 George Frideric Handel: Messiah: And the glory of the Lord Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw TCO 651204 2:56

15:46:51 Johann Strauss Jr: Quadrille 'The First Day of Happiness' Op 327 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 4:36

16:06:31 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 12:32

16:27:05 Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 7:59

16:46:30 Gustav Mahler: Das Lied von der Erde: Das Trinklied vom Richard Lewis, tenor Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 7:55

17:06:53 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 4:56

17:21:00 Franz Schubert: Scherzo from Octet D 803 Robert Marcellus, clarinet Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 6:08

17:49:50 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] Cleveland Orchestra Lorin Maazel TCO 8221 4:17

18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded February 6, 2020 - From the Isabella Steward Gardner Museum in Boston, Massachusetts this episode, hosted by pianist Peter Dugan, includes the performance of a fiery Spanish guitar piece by Turina by a talented 15-year-old from California, a 12-year-old cellist who, in addition to playing music by David Popper, shares a perfectly delightful minuet he wrote himself at the age of 10 and brother and sister violin duo shares the joy and warmth of their Costa Rican family

Caroline Hsu, 16, piano, from Woodbury, New York performs Piano Sonata No. 21 in C major "Waldstein", Op. 53

Rebecca Beata, 13, violin, New York, New York performs Gypsy Caprice by Fritz Kreisler with host and pianist, Peter Dugan.

Conor Padmanhaban, 16, guitar, from Palo Alto, California performs Sonata for Guitar, Op. 61: III. Allegro vivo – Allegro moderato by Joaquín Turina

Joshua Kovac, 12, cello, from Johnson City, Tennessee performs Concert Polonaise, Op. 14 by David Popper with host pianist, Peter Dugan.

Daniel & Isabel Chin, 14 & 16, violin, from Windham, New Hampshire perform Il carnevale di Venezia, Op. 10 arranged for two violins by Niccolò Paganini

Conor Padmanhaban, 16, guitar, from Palo Alto, California performs Tango en Skaï by Roland Dyens

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:17 Joseph Haydn: Symphony No. 101 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 25:36

19:31:20 Léo Delibes: Sylvia: Suite San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 40:20

20:14:05 Richard Strauss: Don Quixote Op 35 Mischa Maisky, cello Berlin Philharmonic Zubin Mehta DeutGram 2054 42:18

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Jeffrey Mumford: two haiku settings: of place and love (2006) Elisabeth Stephens, soprano; Network for New Music/Jan Krzywicki, cond. (private CD) 7:14

Jenny Conner: Changes for Viola and Piano Mark Jackobs, viola; Anita Pontremoli, piano (private CD) 9:42

Margi Griebling-Haigh: Trocadillos (2003) The Sundance Trio (Centaur 2961) 21:09

Lorenzo Salvagni: For Chloë Chloë Stevens, cello; Lorenzo Salvagni, piano (CCG 05-06-18) 4:39

Klaus George Roy : Canticle of the Sun (1950) Kulas Choir and Chamber Orchestra/Robert Shaw, cond. (CRI LP 182) 9:40

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech - We the Public Space - Panel Discussion

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:04:20 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 435757 8:17

23:12:38 Erik Satie: Gnossienne No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 4:33

23:17:11 Andrés Segovia: Estudio sin luz Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:50

23:22:14 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:34

23:32:49 Franck Krawczyk: Sleep Little Jesus Accentus Chamber Choir Laurence Equilbey Naïve 4947 4:33

23:37:22 Richard Strauss: Wiegenlied Op 41 # 1 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:43

23:42:13 Claude Debussy: La plus que lente Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:13

23:46:27 William Grant Still: Afro-American Symphony: Sorrows Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 5:14

23:51:42 Elliott Carter: Elegy Los Angeles Chamber Orchestra Gerard Schwarz Nonesuch 79002 4:49

23:57:01 Johannes Brahms: Feldeinsamkeit Op 86 # 2 Zuill Bailey, cello Telarc 32664 2:49