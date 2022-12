WCLV Program Guide 03-05-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:54 Francisco Tárrega: Capricho Arabe Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:51

00:07:49 Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 9:59

00:19:11 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

00:25:10 Avner Dorman: Violin Sonata No. 3 "Nigunim" Gil Shaham, violin Canary 10 19:40

00:46:37 Johannes Brahms: Symphony No. 4 Op 98 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 39:37

01:28:11 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1 BWV 996 Jason Vieaux, guitar Azica 71250 13:20

01:42:25 Frédéric Chopin: Ballade No. 4 Op 52 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 10:59

01:54:19 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 3:48

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata in C, K. 545: Movement 1 Mitsuko Uchida, piano Album: Mozart Piano Sonatas Philips 422 725-2 Music: 4:32

Wolfgang Amadeus Mozart: Trio for Clarinet, Viola, and Piano in E-flat Major, K. 498 Joaquin Valdepenas, clarinet; James Dunham, viola; Anton Nel, piano Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 19:18

Piano Puzzler: This week's contestant is Richard Baum, Houston, TX Music: 8:50

Frederic Chopin: Waltz No. 18 in E - Flat major, B. 133, "Sostenuto" Zoltan Kocsis, piano Album: Chopin: The 19 Waltzes Philips 412890 Music: 1:14

Carlos Simon: Amen! Gateways Music Festival Orchestra; Michael Morgan, conductor Gateways Music Festival, Kodak Hall at Eastman Theatre, Rochester, NY Music: 14:24

Hildegard von Bingen: Veni creator spiritus Anonymous 4 Album: Hildegard Von Bingen: Origin Of Fire Harmonia Mundi 907327 Music: 4:22

Robert Schumann: String Quartet No. 1 in A Minor, Op. 41 No. 1 Omer Quartet Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delhi, NY Music: 25:38

Edward Elgar: Serenade for Strings, Op. 20 Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Catskill Mountain Foundation, Doctorow Center for the Arts, Hunter, NY Music: 13:46

Hildegard von Bingen, arr. Byrne Kozar Duo: O Quam Mirabilis Est Byrne Kozar Duo: Corrine Byrne, voice; Andy Kozar, trumpet Lake George Music Festival, Park Theater, Glens Falls, NY Music: 3:18

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 11 for Winds K 375 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683 24:01

04:26:01 Charles Ives: Variations on 'America' New York Philharmonic Kurt Masur Teldec 74007 6:49

04:35:12 Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

04:43:23 Anton Bruckner: Motet 'Vexilla regis' Collegium Vocale Ghent Philippe Herreweghe Harm Mundi 2908304 4:48

04:50:26 Carl Nielsen: Symphony No. 2 Op 16 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 35:07

05:29:17 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in A RV 82 Eduardo Fernández, guitar English Chamber Orchestra George Malcolm Decca 417617 10:00

05:40:43 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 9:58

05:52:48 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 Op 23 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:26

05:57:37 Jean-Philippe Rameau: Platée: Rigaudons Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Conifer 51313 2:20

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors Op 66 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 3:48

06:14:09 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 6:17

06:26:16 Benjamin Godard: Suite: Waltz Op 116 Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 4:13

06:39:18 Sergei Prokofiev: Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 5:27

06:49:53 Claudio Monteverdi & Tarquino Merula: Two Ciacconas Members of Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001 5:02

06:59:00 John N. Klohr: Billboard March Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:01

07:04:59 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:17

07:13:30 Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' S 441 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 5:43

07:24:35 Traditional: Red River Valley Dale Warland Singers Dale Warland AmerChorCl 122 5:30

07:38:49 Igor Stravinsky: Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 4:12

07:48:32 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 5 Op 70 # 1 Xyrion Trio Naxos 500250 7:43

08:06:04 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 3:03

08:14:55 Heitor Villa-Lobos: Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 5:01

08:25:19 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 6 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 4:24

08:38:32 Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God Christa Ludwig, mezzo-soprano Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 4:01

08:49:31 Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:52

09:04:32 Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 7:10

09:23:58 Stephan Koncz: A New 'Satiesfaction' Made in Berlin Decca 4833852 4:28

09:36:02 Traditional: Ladino Folk Song 'La Komida la Manyana' Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2361 3:11

09:45:17 Camille Saint-Saëns: Marche militaire française Op 60 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 4:07

09:53:47 George Frideric Handel: Messiah: Hallelujah Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 3:39

09:59:52 Jean-Philippe Rameau: Platée: Airs Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Conifer 51313 1:56

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:15 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 4:01

10:13:10 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Spinning Chorus Dagmar Pecková, soprano Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 3:45

10:22:40 Luigi Boccherini: Rondo from Cello Concerto No. 9 G 482 Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 4:55

10:33:30 Goff Richards: Homage to the Noble Grape: Champagne London Brass Teldec 46069 2:32

10:40:21 Giuseppe Verdi: Introduction to Act 1 & Brindisi from 'La traviata' Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80364 3:23

10:50:57 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 BWV 1069 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 18:38

11:15:40 Edward MacDowell: Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 4:36

11:25:47 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 Op 23 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:06

11:36:26 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 5:35

11:48:03 Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:31

12:08:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Canadian Brass Steinway 30008 2:50

12:17:21 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Danse villageoise Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:40

12:26:17 Vladimir Horowitz: Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:32

12:35:45 Claude Debussy: Arabesque No. 1 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:46

12:43:50 Claude Debussy: Valse romantique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247 3:56

12:53:00 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Erin Helyard, harpsichord Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 4:59

13:05:37 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Czech Philharmonic Semyon Bychkov Decca 4830656 19:17

13:36:06 Luigi Boccherini: Symphony No. 1 Ensemble 415 Chiara Banchini Harm Mundi 901291 6:32

13:48:38 Francis Poulenc: Flute Sonata Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 11:25

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Arvo Pärt: Summa I Fiamminghi; Rudolf Werthen, conductor Album: Fratres Telarc 80387 Music: 4:16

Peter Boyer: Fanfare, Hymn, and Finale United States Marine Band; Col. Jason K. Fettig, conductor United States Marine Band, Severance Hall, Cleveland, OH Music: 7:20

Arvo Pärt: Fratres, for violin and piano Danny Koo, violin; Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 9:02

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C major, Jupiter K. 551 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 26:13

Benjamin Britten: Four Sea Interludes from Peter Grimes Movement 3: Moonlight Virginia Symphony; JoAnn Falletta, conductor Album: Seascapes: Virginia Symphony Hampton 004 Music: 4:31

Peter Tchaikovsky: Valse Sentimentale Jordan Bak, viola; Ji Yung Lee, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 2:46

Manuel de Falla: Siete Canciones Espanolas: VII. Polo and V. Nana Jordan Bak, viola; Ji Yung Lee, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 3:52

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet' for Viola and Piano - III. The Young Juliet Jordan Bak, viola; Ji Yung Lee, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 3:16

Robert Paterson: Dark Mountains Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 13:12

Aleksandr Winkler: Viola Sonata, Op. 10 Movement 1 Jordan Bak, viola; Ji Yung Lee, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 11:19

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:03 Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:08

16:15:10 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1 # 1 Xyrion Trio Naxos 500250 4:45

16:26:53 Bernard Herrmann: The Ghost and Mrs. Muir: Prelude & Finale City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1093 5:00

16:39:32 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now Leona Mitchell, soprano Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 4:43

16:51:14 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 4:29

17:05:38 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 7: Country Quadrille Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 4:59

17:16:38 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 4 Op 60 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 6:51

17:29:47 Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat Op 119 # 4 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:30

17:40:47 Karl Jenkins: Exsultate, jubilate Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:14

17:49:46 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 5:41

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:48 Frédéric Chopin: Nocturne No. 10 Op 32 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:39

18:24:47 Aaron Copland: John Henry Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80117 3:50

18:36:04 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Flutes RV 533 Janet See, flute Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harm Mundi 905193 6:47

18:50:18 Giuseppe Verdi: Aïda: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 4:41

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:39 Joseph Haydn: Violin Concerto No. 4 H 7:4 Elizabeth Wallfisch, violin Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Virgin 59266 18:13

19:23:25 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 33:00

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:38 Ludwig van Beethoven: Trio for Piano, Clarinet & Cello Op 11 Xyrion Trio Naxos 500250 20:17

20:25:04 Frederick S. Converse: The Mystic Trumpeter Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559116 20:14

20:46:25 George Frideric Handel: Concerto Grosso in F Op 6 # 9 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 13:44

21:03:50 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2 Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 22:12

21:27:28 Arthur Foote: Air and Gavotte Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 8:30

21:37:31 John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 1 Op 23 New York Philharmonic Zubin Mehta New World 374 7:35

21:47:57 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:31

21:53:14 Johannes Brahms: Symphony No. 1 Op 68 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 43479 44:28

22:39:09 Carl Friedrich Abel: Symphony in C Op 7 # 5 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 7:37

22:49:49 Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings Op 3 Lars Bjornkjaer, violin Kontra Quartet Bis 753 11:23

23:00 QUIET HOUR

23:03:39 Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings Maurice Sharp, flute Cleveland Sinfonietta Louis Lane Epic 1116 6:28

23:10:08 Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:31

23:15:38 Jake Runestad: Let My Love Be Heard Voces8 Decca 29601 4:43

23:22:03 Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 11:13

23:33:16 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 7:49

23:42:01 Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 Op 15 # 1 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:06

23:46:07 Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade Op 11 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 7765 6:26

23:52:34 Joseph Canteloube: Lullaby from 'Songs of the Auvergne' Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 2:44

23:56:32 Stephen Foster: Gentle Annie Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:23

