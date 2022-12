WCLV Program Guide 03-02-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University – Cleveland Winds and Friends, recorded in Waetjen Auditorium November 17, 2019

University Heights Symphonic Band/Matthew Salvaggio:

Ron Nelson: Courtly Airs and Dances

John Mackey: Sheltering Sky

Stephen Bulla: Rhapsody for Flute (Robert Cotrell, flute)

Cleveland State University Symphonic Wind Ensemble/Birch Browning:

John Williams: Liberty Fanfare

Johan de Meij: Symphony No. 1 ‘The Lord of the Rings’

Cleveland Winds/Birch Browning:

Adam Gorb: Awayday

Gustav Holst: Hammersmith Prelude and Scherzo

Ron Nelson: Passacaglia (Homage on B-A-C-H)

01:40:01 Charles Gounod: Petite Symphonie for Winds Norwegian Winds Gerard Oskamp Victoria 19095 18:25

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Astor Piazzolla: Adios, Nonino Emanuel Ax, piano; Pablo Ziegler, piano Sonari 62728

02:06:35 Astor Piazzolla: Triunfal Libby Blatt, bass; Joan Singer, violin; Phil Hosford, piano; Jennifer Rickard, violin; Kerry Van Laanen, cello QuinTango QuinTango 7002612433

02:09:38 Astor Piazzolla: Libertango Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Orchestra Edward Gardiner EMI Classics 53255

02:15:19 Jose Bragato: Graciela y Buenos Aires: Tango for Solo Cello & String Orchestra Viktor Aepli, cello Camerata Bariloche, Chamber Orchestra of Argentina Sono Luminus 90201

02:24:22 Isaac Albeniz: Tango, Op. 165, No. 2 Pierre Huybregts, piano Centaur Records 2026

02:27:05 Joan Albert Amargos: Tango Catala Michala Petri, recorder; Lars Hannibal, guitar Dacapo 8226900

02:31:23 Jacob Gade: Tango Jalousie Tamara Smirova, violin Boston Pops Orchestra Keith Lockhart RCA Victor Red Seal 63717

0239:13 Miguel del Aguila: Concierto en Tango, Op. 110 Roman Mekinulov, cello Buffalo Philharmonic Orchestra JoAnn Falletta Beau Fleuve 094951

03:00:45 Antonio Soler: Concerto No.1 in C & Concerto No. 2 in A Anton Heiller, organ; Erna Heiller, harpsichord Vanguard Classics 35

03:16:01 Jose White: La bella cubana (arr. by Guido Lopez Gavilan) Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

03:21:13 Moises Simons: El Manisero (or "The Peanut Vendor") (arr. by Jose A. Bornot) Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

03:28:00 Anonymous 18th century Bolivia: Sonata Chiquitanas No. 18 Florilegium Channel Classics 22105

03:37:30 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b, BWV 1067 Niurka Gonzalez, flute Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:02 Kurt Weill: Symphony No. 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Edo de Waart Philips 4788977 25:41

04:30:00 Bedrich Smetana: String Quartet No. 1 'From My Life' Cleveland Quartet Telarc 80178 28:52

05:00:12 Einojuhani Rautavaara: Concerto for Birds & Orchestra Op 61 Helsinki Philharmonic Leif Segerstam Ondine 1041 19:18

05:22:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 K 453 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4830716 32:35

05:55:01 Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 10481 4:00

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:07 Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:39

06:13:43 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' Chicago Symphony Brass CSO Resound 9011101 6:06

06:24:44 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 4:56

06:35:42 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

06:44:15 Joseph Haydn: The Apothecary: Overture Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli EMI 56535 6:02

06:57:46 John Philip Sousa: March 'The Circumnavigators Club' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:43

07:02:36 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 4:12

07:13:05 George R. Poulton: Aura Lee Jacqueline Horner-Kwiatek, mezzo-soprano Harm Mundi 807549 5:49

07:24:09 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No.4 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:11

07:38:01 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Minuet Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 4:06

07:47:29 George Frideric Handel: Concerto Grosso in G Op 3 # 3 Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 907415 8:03

08:05:50 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Act 2 Introduction Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 2:29

08:14:08 Emmanuel Chabrier: España Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

08:25:18 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:00

08:36:26 Leonard Bernstein: Candide: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 4:08

08:44:50 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 8:17

09:02:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 4:00

09:14:48 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 7:02

09:40:03 Nicolò Paganini: Perpetual Motion Op 11 Philippe Quint, violin Naxos 570703 4:09

09:49:21 Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances Op 59 Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 8:39

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:22 Kurt Weill: The Ballade of Mack the Knife from 'Kleine Dreigroschenmusik' Members of London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 44798 1:55

10:02:55 Kurt Weill: Knickerbocker Holiday: September Song Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 2:44

10:13:30 Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat Op 119 # 4 Orli Shaham, piano Canary 15 5:16

10:24:44 Ludwig van Beethoven: Allegretto for Piano Trio WoO 39 Xyrion Trio Naxos 500250 4:29

10:32:20 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 502 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 3:17

10:42:15 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 6:33

10:53:47 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 707 18:20

11:18:55 Leonard Bernstein: Candide: Overture Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 4:22

11:31:13 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gavotte BWV 1006 Piers Lane, piano Hyperion 67344 3:18

11:40:05 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Made in Berlin Decca 4833852 4:31

11:48:45 Antonín Dvorák: Czech Suite: Furiant Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 5:35

12:05:34 Ludwig van Beethoven: March from Serenade for String Trio Op 8 Members of Kodály Quartet Naxos 500250 2:17

12:14:24 Johann Strauss Jr: Artists Quadrille Op 201 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 4:45

12:26:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Menuetto from Symphony No. 40 K 550 Royal Concertgebouw Orchestra Josef Krips Philips 4788977 4:45

12:36:44 Felix Mendelssohn: Scherzo Op 81 # 2 Pacifica Quartet Cedille 082 3:26

12:44:24 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 4:22

12:54:56 Lili Boulanger: Of a Spring Morning Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 5:00

13:04:10 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 19:07

13:30:18 Josef Suk: Toward a New Life Op 35 Boston Pops John Williams Sony 62592 5:53

13:43:07 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97 Xyrion Trio Naxos 500250 10:49

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Joachim: Romance, Op. 2 No. 1 Yura Lee, violin; Juho Pohjonen, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 4:34

Valerie Coleman: Umoja (Unity) Elizabeth Mann, flute; Jonathan Fischer, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; Michael Kroth, bassoon; Michael Thornton, horn; John Kinzie, percussion Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 3:12

Joseph Joachim: Hamlet Overture The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, The Sosnoff Theatre at The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-on-Hudson, NY Music: 14:42

Ludwig van Beethoven: String Quartet in F Major, Op. 135 Escher String Quartet Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Menlo Park, CA Music: 24:42

Nino Rota: Sonata per fluto e arpa: Movement 1 Allegro molto moderato Christina Smith, flute & Elisabeth Remy Johnson, harp Album: Encantamiento ACA Digital Recording, Inc Music: 4:14

Camille Saint-Saens: Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33 Richard Belcher, cello; ROCO; Brett Mitchell, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 21:12

Eugene Ysaÿe: Trio de Concert - Le Londres: Movements 1-2 Jeff Thayer, violin; Jennifer Ross, violin; Susan Gulkis Assadi, viola; Grant Teton Music Festival Chamber Ensemble Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, Wyoming Music: 12:42

Mary Kouyoumdjian, arr. Elisabeth Remy Johnson: A Boy with a Makeshift Toy Jessica Oudin, viola & Elisabeth Remy Johnson, harp Atlanta Symphony Orchestra-Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall - Atlanta, GA Music: 9:02

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:01:54 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Furiant Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 2:07

16:09:18 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 1 Op 1 # 2 Xyrion Trio Naxos 500250 7:14

16:26:21 Jack White: Quantum of Solace: Another Way to Die Philharmonia Orchestra Carl Davis Carl Davis 21 3:24

16:36:05 Kurt Weill: Lost in the Stars Lara Downes, piano Steinway 30016 4:23

16:46:35 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 7:13

17:04:48 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Comedians Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 5:45

17:16:15 Kurt Weill: Buddy on the Night Shift Teresa Stratas, soprano Nonesuch 79019 2:39

17:19:20 Kurt Weill: Lady in the Dark: Tchaikovsky (and Other Russians) Ute Lemper, soprano Bayer 100018 0:47

17:25:08 Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 5:59

17:38:46 Felix Mendelssohn: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 5:54

17:50:11 John Williams: Hook: Flight to Neverland Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:44

18:00 DINNER CLASSICS

18:05:34 Jean Sibelius: The Language of Birds: Wedding March Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 4:47

18:16:53 Henryk Wieniawski: Polonaise No. 1 Op 4 Chad Hoopes, violin Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 5:55

18:27:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 6:01

18:39:21 Manuel Ponce: Plenilunio David Witten, piano MarcoPolo 223609 4:55

18:50:32 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 4:26

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:05 Mily Balakirev: Tamara Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 22:00

19:27:07 Bedrich Smetana: String Quartet No. 1 'From My Life' London Symphony Geoffrey Simon Chandos 8412 30:31

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:47 George Frideric Handel: Concerto Grosso in C English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 12:47

20:17:42 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 Op 90 Berlin Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 4795448 26:19

20:46:45 Reinhold Glière: At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 Op 42 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 503293 7:00

20:55:14 Peter Tchaikovsky: The Maid of Orleans: Dance of the Clowns & Dwarves National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 4:14

20:59:28 John Williams: Jaws: Theme London Symphony John Williams Sony 51333 2:51

21:02:54 Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 14:30

21:20:23 Javier Alvárez: Metro Chabacano Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 6:38

21:29:31 Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 3:36

21:37:11 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 8:03

21:47:37 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 Op 36 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 31:00

22:22:23 Edvard Grieg: Norwegian Dances Op 35 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2712 17:12

22:43:59 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: White Swan Pas de Deux Kirill Terentiev, violin Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 9:08

22:53:48 Volkmar Andreae: Little Suite: Love Scene of Pierrot & Columbine Bournemouth Symphony Marc Andreae Guild 7377 5:03

23:00 QUIET HOUR

23:01:34 Henri Rabaud: Eglogue Op 7 Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam MarcoPolo 223503 5:16

23:06:51 George Gershwin: The Man I Love Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 3:40

23:10:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 1 from Symphony No. 31 K 297 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 4:00

23:15:48 Aaron Copland: Dance Panels: Pas de trois Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 4:09

23:19:57 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' Augustin Hadelich, violin Steinway 30033 8:53

23:28:51 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 6:10

23:37:16 Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings Op 3 Lars Bjornkjaer, violin Kontra Quartet Bis 753 11:23

23:48:39 Henry Purcell: The Fairy Queen: O Let me weep, forever weep Z 629 Jennifer Vyvyan, soprano English Chamber Orchestra Benjamin Britten Decca 4825281 7:48

23:56:59 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:31