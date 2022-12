WCLV Program Guide 01-28-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:05 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

00:10:26 Sir John Tavener: Song for Athene Voces8 Decca 29601 6:29

00:18:30 Frédéric Chopin: Etude No. 3 Op 10 # 3 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977 4:23

00:23:52 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 7:09

00:32:25 Richard Strauss: Schlagobers: Suite Op 70 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9606 49:58

01:26:12 Federico Mompou: Variations on a Theme by Chopin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 20:28

01:48:02 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 4:43

01:53:35 Felix Mendelssohn: War March of the Priests New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Mazeppa: Cossack Dance Cincinnati Symphony Orchestra; Erich Kunzel, conductor Album: Tchaikovsky: 1812 Telarc 80041 Music: 4:17

Johan Halvorsen: Passacaglia (After Handel) Livia Sohn, violin; Joshua Roman, cello Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 6:37

Meredith Monk: Excerpts from Steppe Music Sarah Cahill, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 6:55

Ludwig van Beethoven: Symphony No 3, Eroica: Movements 1 & 2 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 29:08

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 2 in A major, Op. 13: Movement 3 Intermezzo Juilliard String Quartet Album: 50 Years, Vol. 6 - Scherzo Through Time Sony 62712 Music: 4:28

Jules Auguste Demersseman and Felix Charles Berthelemy: Guillaume Tell: Duo Brilliant Julie Thornton, flute; Jonathan Fischer, oboe; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:28

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4, Op. 90 "Italian" Los Angeles Chamber Orchestra; Gemma New, conductor Los Angeles Chamber Orchestra, Royce Hall, Westwood, CA Music: 28:08

Leonard Bernstein: Mambo from West Side Story (encore) Anderson and Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 2:11

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:28 Viktor Ullmann: Piano Sonata No. 7 Jeanne Golan, piano Steinway 30014 24:22

04:27:07 Max Richter: Vivaldi's Spring Concerto Recomposed Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orch André de Ridder DeutGram 4792777 9:37

04:39:11 Scott Joplin: Maple Leaf Rag William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80112 3:07

04:43:40 George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword Gabrieli Consort Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 5:29

04:51:37 Jean Sibelius: Violin Concerto Op 47 Hilary Hahn, violin Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen DeutGram 4795448 33:07

05:29:20 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Mariinsky Theater Chorus Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 11:18

05:42:16 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 9:40

05:52:41 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:16

05:57:48 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Little Swans Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:34

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:19 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 4 Yaara Tal, piano Sony 53285 3:59

06:13:56 Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture Orchestra della Svizzera italiana Wolf-Dieter Hauschild Dynamic 282 6:30

06:21:32 Horatio Parker: Scherzo for Strings Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 5:11

06:27:45 Claude Debussy: Images: Rondes de printemps San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 7:13

06:39:44 Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 Op 90 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902228 10:25

06:51:35 Carl Nielsen: Saul and David: Act 2 Prelude Op 25 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 53276 4:54

06:59:02 John Philip Sousa: March 'Esprit de Corps' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 2:33

07:06:09 Peter Tchaikovsky: Scherzo-fantaisie Op 72 # 10 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 6:06

07:14:43 Heinrich Marschner: Grand Festive Overture Op 78 Slovak State Philharmonic Alfred Walter MarcoPolo 223342 10:18

07:27:02 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Overture Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 2:28

07:30:55 Javier Alvárez: Metro Chabacano Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 6:38

07:43:08 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 12:19

07:56:52 Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma Luciano Pavarotti, tenor London Philharmonic Zubin Mehta Decca 4788210 2:56

08:07:51 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 Brodsky Quartet Chandos 10761 5:20

08:16:55 Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat WoO 6 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:35

08:29:28 Dave Brubeck: Concordia Yo-Yo Ma, cello Sony 24414 4:25

08:39:12 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 12:04

08:52:22 Traditional: All Through the Night Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:19

08:57:24 Ramin Djawadi: Game of Thrones: The Rains of Castamere Voces8 Decca 29601 3:02

09:06:41 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 BWV 1069 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 18:38

09:26:38 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Una voce poco fa Marilyn Horne, mezzo-soprano Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 6:11

09:38:13 William Arms Fischer: Goin' Home Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 5:40

09:46:06 Traditional: El Pa±o moruno Christopher Parkening, guitar EMI 49406 2:14

09:50:22 Johann Adolph Hasse: Sinfonia in D Op 3 # 3 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453435 7:43

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:43 Ernesto Lecuona: La habanera Kathryn Stott, piano EMI 56803 2:36

10:03:46 Ernesto Lecuona: Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 3:28

10:09:42 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 11:01

10:22:35 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 4:37

10:29:06 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 8412 5:46

10:37:57 Antonín Dvorák: Polka from String Quartet No. 9 Op 34 Melos Quartet Harm Mundi 901510 6:20

10:45:47 Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80164 5:20

10:52:02 Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 6 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 23:24

11:17:19 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44944 9:26

11:28:48 Claude Debussy: Estampes Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 13:39

11:45:32 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Suite Z 597 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harm Mundi 907110 10:00

11:57:54 Sergei Prokofiev: Cinderella: Gavotte Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 2:13

12:06:28 Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102 Yuja Wang, piano San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 7:24

12:15:53 Camille Saint-Saëns: Barcarolle Op 108 Cristina Ortiz, piano Fine Arts Quartet Naxos 572904 9:06

12:27:40 Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz Op 37 Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:30

12:31:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: Overture K 87 Calgary Philharmonic Mario Bernardi CBC 5149 6:21

12:40:48 Luigi Boccherini: Symphony No. 12 Op 21 # 4 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999174 8:06

12:50:53 Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 9:37

13:02:01 Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Gavotte Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 2:04

13:04:25 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Shepherd Boy Op 54 # 1 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522 5:18

13:11:39 Richard Strauss: Duet Concertino Larry Combs, clarinet Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 23913 19:49

13:34:28 Jan Dismas Zelenka: Villanella from Capriccio No. 5 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 3:01

13:40:33 Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F S 231 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 6:48

13:48:42 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 8:34

13:58:51 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 1:35

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 4 In C Minor, Op. 18 No. 4 Movement 4 Allegro Orion String Quartet Album: Orion String Quartet: Beethoven String Quartets Koch 7682 Music: 4:24

Bernard Herrmann: Vertigo Suite Houston Symphony; Fabien Gabel, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 12:37

Kevin McKee: Vuelta del Fuego Micah Wilkinson, trumpet; Stephen Cook, trumpet; Justin Benavidez, tuba; Eric Reed, horn; John Kitzman, trombone Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 7:10

Giuseppe Verdi: Quartet in E Minor for Strings Orion String Quartet Franklin College Chamber Music Series / CMSLC; Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 22:34

Peter Tchaikovsky: 6 Morceaux, Op. 19, TH 133 No. 4 Nocturne in C (version for cello & orchestra) Johannes Moser, cello; L'Orchestre de la Suisse Romande; Andrew Manze, conductor Album: Elgar & Tchaikovsky: Cello Works PentaTone 5186570 Music: 4:13

John Adams: Road Movies for Violin and Piano Chad Hoopes, violin; Gloria Chien, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton CA Music: 15:17

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor, "Pathetique": Movement 1 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 19:07

Rafael Bullumba Landestoy: Fantasia Dominicana Parts 1 & 2 Martin Soderberg, piano Album: Piano Music of Rafael Landestoy Martin Soderberg Music: 7:53

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:21 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 5:51

16:07:22 Ludwig van Beethoven: Für Elise WoO 59 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 3:14

16:12:58 Gustav Holst: Second Suite for Military Band Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 11:28

16:28:18 Giacomo Puccini: La bohème: O soave fanciulla Anna Netrebko, soprano Dresden State Orchestra Nicola Luisotti DeutGram 4795448 4:04

16:34:26 Mario Castelnuovo-Tedesco: Rondo Mexicano from Concerto for 2 Guitars Op 201 Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 6:05

16:42:25 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:20

16:52:26 Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' S 564 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 3:16

16:57:20 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Bourrée BWV 1069 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 2:44

17:04:39 Vittorio Monti: Csárdás Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 6:05

17:13:48 John Stanley: Concerto Grosso in D Op 2 # 1 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 638 10:18

17:26:28 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 1 Op 27 Philharmonia Orchestra Bryden Thomson Chandos 8867 8:39

17:39:57 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 7:41

17:49:26 Ludwig van Beethoven: March from Serenade for String Trio Op 8 Leopold String Trio Hyperion 67253 2:19

17:54:40 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings in A Op 5 # 10 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 5:31

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:13 Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 20039 22:17

18:33:05 Sergei Rachmaninoff: Barcarolle Op 11 # 1 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 5:30

18:40:50 Sergei Rachmaninoff: Scherzo Op 11 # 2 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 3:10

18:45:46 Blas Galindo: Sones de Mariachi Festival Orchestra of Mexico Enrique Bátiz Naxos 550838 7:02

18:55:27 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 Op 23 # 2 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448 3:14

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:48 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4794970 24:48

19:30:03 Maurice Ravel: Mother Goose Ballet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20604 27:12

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:27 Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite National Philharmonic Richard Bonynge Decca 4785437 19:30

20:22:11 Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain Jean-Efflam Bavouzet, piano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 22:12

20:46:01 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 653 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55

20:57:13 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 75: Chorale "Was Gott tut, das ist wohlgetan' Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 1:32

21:03:43 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 16:37

21:22:11 Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 7:31

21:31:11 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian March Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 5:23

21:38:45 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Gil Shaham, violin DeutGram 463483 8:25

21:49:08 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 Op 15 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 37:15

22:27:46 Robert Volkmann: Serenade No. 3 for Strings Op 69 Catherine Tunnell, cello German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 13:31

22:44:38 Samuel Coleridge-Taylor: Romance in G Rachel Barton Pine, viola Encore Chamber Orchestra Daniel Hege Cedille 035 12:33

22:57:58 Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd Simon Trpceski, piano EMI 272 2:11

23:00 QUIET HOUR

23:01:52 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 Op 69 # 1 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 4:27

23:06:20 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:35

23:09:56 Leonard Bernstein: West Side Story: Somewhere Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 4:36

23:16:19 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Village Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 4:14

23:20:34 Johannes Brahms: Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:06

23:31:41 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 3 Op 2 # 3 Peter Takács, piano Cambria 1175 6:50

23:39:39 Antonín Dvorák: Silent Woods Op 68 # 5 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 4:59

23:44:39 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Romance Op 17 Yefim Bronfman, piano Sony 61767 7:05

23:51:44 Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 3:41

23:55:54 Thomas Tallis: Te lucis ante terminum à 5 Christian Forshaw, saxophone Voces8 Decca 4785703 3:17