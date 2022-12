WCLV Program Guide 01-27-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: The Music Settlement

Part 1: Music Settlement Cello Ensemble, Ida Mercer, director; Natasha Ospina-Simmons, soprano, recorded 12/21/2019

Johann Sebastian Bach: Break Forth, Oh Beauteous Morning Light from Christmas Oratorio

Mark Summer: Lo, How a Rose E’er Blooming

Heitor Villa-Lobos: Aria from Bachianas Brasileiras No. 5

Harold Arlen (arr Bobby McFerrin): Somewhere Over the Raindbow

Bela Bartók: Bear Dance

Jakob Obrecht: Canzona ‘Tsaat Eem Meskim’

Astor Piazzolla: Libertango

Mark Summer: Julie-O

Johann Sebastian Bach: Air from Orchestral Suite No. 3 in C

Part 2: The Russian Duo, recorded January 11, 2018 at the Bop Stop, the performing arts facility of the Music Settlement’s West Side Campus. The Duo, made up of Clevelanders Oleg Kruglyakov, balalaika, and pianist Terry Boyarsky, present Russian folk music, classical music and a variety of other genres. .

01:34:30 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 H 7b:1 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219 24:52

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:01:00 Leo Brouwer: Beatlerianas Ahmed Dickinson Cardenas, guitar Santiago Quartet Cubafilin Records 4

02:26:13 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A, Op. 90 "Italian" Scottish Chamber Orchestra Jaime Laredo Nimbus 7085

02:55:50 Emilio Murillo: Pasillo No. 11 Blanca Uribe, piano Banco de la Republica 958664085X

03:00:45 Richard Wagner: Overture to Tannhauser Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80379

03:16:16 Lalo Schifrin: Concierto Caribeno for Flute & Orchestra Marisa Canales, flute London Symphony Orchestra Lalo Schifrin Auvidis 1033

03:44:31 Jose Luis Merlin: Suite del recuerdo Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:33 Alexander Glazunov: Symphony No. 2 Op 16 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 68904 43:19

04:47:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 16 K 451 Daniel Barenboim, piano Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 16827 23:04

05:12:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 K 550 CityMusic Cleveland Andrea Raffanini CityMusic 1 27:00

05:41:54 Claude Debussy: Estampes Stephen Hough, piano Hyperion 68139 14:20

05:56:42 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Main Title Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 2:58

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:05 Michael Praetorius: Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101 3:48

06:13:03 Franz Schubert: Impromptu No. 6 D 935/2 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 8:04

06:23:13 Frederick Delius: Spring Idyll English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 7:54

06:32:16 Edward MacDowell: To a Hummingbird Op 7 # 2 Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 0:41

06:33:07 Leo Arnaud: Three Fanfares Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:21

06:41:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 9 K 271 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 11:00

06:54:53 Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 3:35

07:03:36 Jerome Kern: The Song is You Manhattan String Quartet Newport 60033 4:30

07:10:49 Juan Arriaga: Los esclavos felices: Overture Le Concert des Nations Jordi Savall Astrée 8532 7:52

07:20:11 Robert Burns: Ae fond kiss Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald DeutGram 21290 4:33

07:26:34 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:51

07:31:04 Carl Nielsen: Menuett from Wind Quintet Op 43 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849 4:42

07:40:21 Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Jean-Philippe Collard, piano Royal Philharmonic André Previn EMI 49757 10:11

07:53:22 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 531 Duo Amaral DuoAmaral 2013 4:04

07:58:46 John Farmer: Fair Phyllis I saw sitting all alone King's Singers EMI 63052 1:15

08:08:04 Joseph Haydn: Scherzando No. 5 H 2:37 Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:04

08:17:45 George Frideric Handel: Concerto in F English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 10:04

08:29:47 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Prelude English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:47

08:34:22 Peter Tchaikovsky: Waltz in 5/8 Time Op 72 # 16 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 1:36

08:41:24 Édouard Lalo: Rondo from Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 8:22

08:51:08 Antonio de Salazar: Salve Regina Chanticleer Warner 574272 5:50

08:57:12 John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:32

09:07:07 Jerome Kern: Showboat: A Scenario for Orchestra Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 446404 19:27

09:37:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Flute Quartet No. 1 K 285 Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 4:26

09:43:27 Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 8:39

09:54:16 Enrique Granados: El pelele Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:45

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Gigue K 574 Richard Goode, piano Nonesuch 79831 1:31

10:02:12 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Ha! Wie will ich triumphieren Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 1:45

10:06:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 K 129 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 11:51

10:19:55 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 6:05

10:28:30 Richard Strauss: Schlagobers: Waltz Op 70 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9606 5:35

10:37:41 Johann Strauss Jr: Annen Polka Op 117 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 3:55

10:43:44 Franz Schubert: Impromptu No. 8 D 935/4 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 6:34

10:51:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for 2 Pianos in E-Flat K 365 Alexandre Rabinovitch, piano Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Teldec 98407 22:37

11:15:29 Sir Edward Elgar: Coronation March Op 65 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 10:31

11:29:00 Claude Debussy: Pour le piano Barry Douglas, piano RCA 68127 13:35

11:44:58 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 John Thiessen, trumpet Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:54

11:58:56 Sergei Rachmaninoff: Valse Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 1:16

12:06:37 Antonín Dvorák: Rondo in g Op 94 Han-Na Chang, cello St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano EMI 82390 8:44

12:17:22 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Yuja Wang, piano DeutGram 16606 9:40

12:29:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Menuetto from Symphony No. 40 K 550 Royal Concertgebouw Orchestra Josef Krips Philips 4788977 4:45

12:38:20 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 7:15

12:47:36 Joaquín Turina: Rapsodia sinfónica Op 66 Alicia de Larrocha, piano London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Decca 410289 8:50

12:57:12 Wolfgang Amadeus Mozart: March in D K 335/1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 3:52

13:01:48 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Rondeau BWV 1067 Gonzalo X. Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 1:34

13:03:44 Henry Purcell: Abdelazer: Rondeau Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 1:28

13:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 22:23

13:30:42 Pablo de Sarasate: Jota aragonesa Op 27 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:45

13:38:42 Hugo Wolf: Italian Serenade Brodsky Quartet Chandos 10761 6:45

13:47:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' K 265 Janina Fialkowska, piano Atma 2532 12:15

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Mazeppa: Cossack Dance Cincinnati Symphony Orchestra; Erich Kunzel, conductor Album: Tchaikovsky: 1812 Telarc 80041 Music: 4:17

Johan Halvorsen: Passacaglia (After Handel) Livia Sohn, violin; Joshua Roman, cello Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 6:37

Meredith Monk: Excerpts from Steppe Music Sarah Cahill, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 6:55

Ludwig van Beethoven: Symphony No 3, Eroica: Movements 1 & 2 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 29:08

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 2 in A major, Op. 13: Movement 3 Intermezzo Juilliard String Quartet Album: 50 Years, Vol. 6 - Scherzo Through Time Sony 62712 Music: 4:28

Jules Auguste Demersseman and Felix Charles Berthelemy: Guillaume Tell: Duo Brilliant Julie Thornton, flute; Jonathan Fischer, oboe; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:28

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4, Op. 90 "Italian" Los Angeles Chamber Orchestra; Gemma New, conductor Los Angeles Chamber Orchestra, Royce Hall, Westwood, CA Music: 28:08

Leonard Bernstein: Mambo from West Side Story (encore) Anderson and Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 2:11

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C K 373 Peter-Lukas Graf, flute English Chamber Orchestra Raymond Leppard Brilliant 93290 6:26

16:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Non più andrai Ruben Drole, baritone Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 3:51

16:15:28 Édouard Lalo: Le roi d'Ys: Overture Orchestre National de France Armin Jordan Erato 45015 11:45

16:29:36 Franz Waxman: Rear Window: Ballet & Finale Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 3:59

16:37:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 34 K 338 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:31

16:44:46 Juan Arriaga: Los esclavos felices: Overture Le Concert des Nations Jordi Savall Astrée 8532 7:52

16:54:32 Jerome Kern: Showboat: Old Man River Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:37

16:59:44 Thomas Weelkes: The nightingale, the organ of delight King's Singers EMI 63052 1:00

17:05:08 Édouard Lalo: Scherzo for Orchestra Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Signum 6600 5:11

17:13:16 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:58

17:25:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem-Kyrie from Requiem K 626 Edith Mathis, soprano Vienna Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4795448 9:36

17:40:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 138 K 138 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 5:18

17:47:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 2:58

17:52:54 Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Coronation Scene Karl Dent, tenor Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 7:14

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' K 299 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 18:10

18:29:00 Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 3:54

18:35:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 4:00

18:41:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 K 482 Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 11:42

18:53:55 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Porgi, amor Elisabeth Schwarzkopf, soprano Philharmonia Orchestra Sir John Pritchard EMI 18459 4:12

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:38 Claude Debussy: Petite Suite Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 13:38

19:17:06 Aram Khachaturian: Flute Concerto Emmanuel Pahud, flute Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman EMI 57563 38:20

19:56:50 Antonín Dvorák: Legend No. 9 Op 59 # 9 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 2:33

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 21:26

20:25:01 Franz Schubert: Fantasy in f D 940 Leon Fleisher, piano Sony 506416 19:01

20:45:12 Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 13:47

21:02:37 Ottorino Respighi: The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 18:11

21:21:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 22 K 162 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 8:38

21:31:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio for Glass Harmonica K 617 András Schiff, piano Decca 421369 3:17

21:37:42 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

21:48:17 Édouard Lalo: Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 34:29

22:25:17 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D BWV 532 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 12:33

22:40:34 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Sinfonia of London Sir John Barbirolli EMI 67264 16:10

22:57:26 Sir William Walton: Henry V: Touch her soft lips and part Bournemouth Symphony Andrew Litton Decca 4825281 2:10

23:00 QUIET HOUR

23:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 K 385 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 8:55

23:10:23 Eric Whitacre: The Seal Lullaby Lavinia Meijer, harp Voces8 Decca 4785703 4:07

23:15:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 2 K 285 Emmanuel Pahud, flute EMI 56829 11:37

23:26:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 15 K 450 Alfred Brendel, piano Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 6:18

23:34:30 Frederick Delius: Irmelin Prelude Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 5:44

23:40:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 2 K 280 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 9:52

23:50:07 William Pursell: Christ Looking Over Jerusalem Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 4:53

23:55:57 Jascha Heifetz: Contemplation after Brahms Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 3:15