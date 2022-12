WCLV Program Guide 12-06-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:56 Giovanni Gabrieli: O magnum mysterium National Brass Ensemble OberlinMus 1504 3:54

00:06:09 Margi Griebling-Haigh: Danses ravissants Mary Kay Robinson, flute Panorámicos Panorßmico 2009 12:40

00:19:38 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:08

00:25:49 Paul Bowles: Four Preludes for Piano Lara Downes, piano Steinway 30016 5:53

00:34:00 Henryk Górecki: Symphony No. 3 Op 36 Dawn Upshaw, soprano London Sinfonietta David Zinman Nonesuch 79282 53:30

01:32:34 Miklós Rózsa: Spellbound Concerto Roderick Elms, piano Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 13:15

01:46:44 Giovanni Croce: From Profound Centre of My Heart Stile Antico Harm Mundi 807544 4:29

01:52:03 Claude Debussy: L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 6:00

01:58:56 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 953 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 1:13

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Triebensee: Variations on a Theme of Haydn from Symphony No. 94 "Surprise" Marilyn Zupnik, oboe; Kathryn Greenbank, oboe; Elizabeth Starr, cor anglais Album: Beethoven & Triebensee AVS 6192 Music: 4:10

Asako Hirabayashi: Trio for Oboe, Bassoon and Piano Kathryn Greenbank, oboe; Charles Ullery, bassoon; Asako Hirabayashi, piano Bauman Fine Arts Series, Parkway United Church of Christ, Minneapolis, MN Music: 10:59

Cesar Franck: Sonata in A major for Violin and Piano Benjamin Beilman, violin; Alessio Bax, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 25:43

Steven Reineke: Sedona Aspen Music Festival Orchestral Ensemble; Lawrence Isaacson, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 5:32

Sergei Rachmaninoff: Lilacs and Sorochintsy Fair: Hopak Alessio Bax, piano Album: Rachmaninoff: Preludes & Melodies Signum Classics 264 Music: 4:19

Rodion Shchedrin: Concerto for Trumpet and Orchestra Ansel Owen Norris, trumpet; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Arseny Shuplyakov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, Russia Music: 23:53

Alexandre Tansman: Suite for Oboe, Clarinet and Bassoon Nicholas Stovall, oboe; Amitav Vardi, clarinet; Kristin Wolfe Jensen, bassoon Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 10:21

Nino Rota: Intermezzo for Viola and Piano Steven Tenenbom, viola; Alessio Bax, piano Franklin College Chamber Music Series & The Chamber Music Society of Lincoln Center, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 7:56

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 K 525 Chamber Players of Canada Atma 2532 17:07

04:20:44 Dmitri Shostakovich: Finale from Piano Trio No. 2 Op 67 Christina Dahl, piano S&W 1 10:20

04:33:13 Ignace Jan Paderewski: Minuet Op 14 # 1 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:53

04:38:05 Eric Whitacre: Alleluia Eric Whitacre Singers Eric Whitacre Decca 16636 9:08

04:49:49 Franz Schubert: Symphony No. 8 Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Virgin 61305 38:08

05:32:36 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

05:42:40 Peter Warlock: Capriol Suite Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8808 9:12

05:52:40 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 Op 46 # 7 Katia Labèque, piano Philips 426264 3:13

05:56:14 William Kroll: Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 54576 3:10

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:26 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80441 3:56

06:14:19 Sergei Taneyev: Finale from Piano Trio Op 22 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4775419 9:37

06:24:41 Joseph Haydn: Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20 # 1 Angeles Quartet Decca 4783695 4:54

06:30:40 Eric Whitacre: little tree Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 5:27

06:42:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 K 181 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 9:11

06:52:33 Arturo Márquez: Conga del Fuego Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 13458 4:45

06:58:59 Johann Strauss: Radetzky March Op 228 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:12

07:06:09 Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 5:57

07:14:20 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

07:27:28 Leonard Bernstein: Candide: Paris Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 3:05

07:31:36 John Wasson: Jingle Bells Fantasy Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 3:55

07:39:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds K 213 Quintett.Wien Nimbus 5479 9:14

07:51:53 Georg Philipp Telemann: Bourrée alla Polacca John Williams, guitar CBS 44518 3:01

07:55:54 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

08:08:21 Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 6:32

08:17:51 George Gershwin: Strike Up the Band: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:08

08:27:10 Paul Schoenfield: Café Music: Allegro Almeda Trio Albany 1386 6:12

08:33:44 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Gigue BWV 1007 Pierre Fournier, cello DeutGram 4795448 2:03

08:41:54 Felix Mendelssohn: Capriccio brillante Op 22 Ian Hobson, piano Sinfonia da Camera Ian Hobson Arabesque 6688 10:38

08:53:30 Richard Rodgers: Carousel: Choruses Cleveland Pops Chorus Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 4:50

08:58:43 Traditional: Gloucestershire Wassail Meredith Hall, soprano La Nef Atma 2365 2:21

09:05:41 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 18:45

09:35:42 Walter Kittredge: Tenting on the Old Camp Ground Anonymous 4 Harm Mundi 807549 4:33

09:42:43 Mateo Flecha: El jubilate Stile Antico Harm Mundi 902312 6:44

09:51:55 Giuseppe Verdi: Alzira: Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 62373 5:44

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:29 Daniel Pinkham: Christmas Cantata: Gloria Boston Cecilia Lenox Brass Donald Teeters Koch Intl 7180 2:20

10:04:14 Benjamin Britten: A Ceremony of Carols: This Little Babe Etherea Vocal Ensemble Delos 3422 1:27

10:08:05 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue BWV 582 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 12:34

10:22:49 Sir William Walton: Prelude & Fugue 'The Spitfire' Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 6:58

10:31:59 Tomás Luis de Victoria: O magnum mysterium Stile Antico Harm Mundi 902312 4:20

10:40:24 Francisco Guerrero: Beata Dei genitrix Maria Stile Antico Harm Mundi 902312 6:48

10:50:46 Sir Alexander Mackenzie: Pibroch Op 42 Malcolm Stewart, violin Royal Scottish National Orchestra David Davies Hyperion 66975 23:46

11:16:36 Percy Grainger: Lincolnshire Posy Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 14:40

11:33:49 Otto Nicolai: Christmas Overture Bamberg Symphony Chorus Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Virgin 91079 10:51

11:45:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 K 595 Alessio Bax, piano Southbank Sinfonia Simon Over Signum 321 8:48

11:55:55 Traditional: Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 3:30

12:06:21 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 6:41

12:15:37 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:35

12:29:55 William Billings: A Virgin Unspotted Quire Cleveland Peter Bennett Quire 101 3:50

12:37:16 Jeremiah Ingalls: Jesus Christ the Apple Tree Quire Cleveland Ross Duffin Quire 105 2:31

12:41:27 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 16:20

13:00:17 Johann Walther: Joseph Dearest, Joseph Mine Musica Sacra Richard Westenburg DeutGram 429732 1:31

13:02:14 Michael Praetorius: In dulci jubilo Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 1:37

13:05:12 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 2 S 515 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur EMI 64850 10:35

13:17:41 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 4:55

13:23:40 Giovanni Bolzoni: Minuetto Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 3:57

13:30 FIRST FRIDAYS with the Cavani Quartet (Annie Fullard, Catherine Cosbey, violins; Eric Wong, viola; Kyle Price, cello)

Charles G. Washington: Midnight Child

Ludwig van Beethoven: Cavatina from String Quartet Op 130

Ludwig van Beethoven: encore

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Mahler: Songs of a Wayfarer: I Went This Morning Over the Field Demondrae Thurman, euphonium; Martha Fischer, piano Album: Songs of a Wayfarer Summit Records DCD 556 Music 4:19

Jean Françaix: Trio for Violin, Viola, and Cello Yura Lee, violin; Richard O'Neill, viola; Nicholas Canellakis, cello UGA Performing Arts Center & CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 12:40

Traditional: Sancta Lucia Jacqui Kerrod, harp; Robert Kwan, organ; Pro Arte Singers; Arthur Sjogren, conductor Pro Arte Singers, First Presbyterian Church, New Canaan, CT Music: 3:11

Gustav Nordqvist: Jul, Jul, Stralande Jul! Jacqui Kerrod, harp; Pro Arte Singers; Arthur Sjogren, conductor Pro Arte Singers, First Presbyterian Church, New Canaan, CT Music: 2:18

Anthony Barfield: Concerto for Euphonium and Band "Heritage" Demondrae Thurman, euphonium; Indiana University Wind Ensemble; Dr. Rodney Dorsey, conductor Indiana University, The Palladium, Center for the Performing Arts, Carmel, IN Music: 23:01

Isaac Albeniz (arr. Celedonio Romero): Suite Espanola, Op. 47: No. 4 Cadiz Pepe Romero, guitar Album: Pepe Romero Guitar: Albeniz/Tarrega/Moreno Torroba/Romero Philips 416 384 Music: 4:26

Richard Wagner: Prelude to Act I from Lohengrin Aspen Conducting Academy Orchestra; Geoffrey Loff, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent Aspen, CO Music: 7:36

Carl Maria von Weber: Quintet in B-flat major for Clarinet, Two Violins, Viola, and Cello, Op. 34 David Shifrin, Clarinet; Paul Huang, Violin; Ani Kavafian, Violin; Matthew Lipman, Viola; Nicholas Canellakis, Cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 25:53

Antonio Vivaldi: Concerto in D Major Celino Romero, guitar; Lito Romero, guitar UGA Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 9:14

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:53 Dave Brubeck: Fujiyama Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 4:28

16:04:36 Dave Brubeck: La Fiesta de la Posada: Lullaby Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 4:04

16:12:19 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral Lisa Hansen, flute Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 10:55

16:29:06 John Philip Sousa: March 'The Washington Post' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:23

16:33:27 Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 7:30

16:44:15 Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket RIAS Chamber Chorus Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Harm Mundi 2908304 7:29

16:54:59 Julie Giroux: Christmas and Sousa Forever Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 3:39

17:03:11 Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra Op 107 Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 7:04

17:13:14 Francesco Manfredini: Concerto Grosso in C Op 3 # 12 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 634 8:48

17:24:54 Isaac Albéniz: Iberia: Almería Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 9:13

17:39:13 Franz Biebl: Ave Maria Burning River Brass BurnRiver 2013 4:02

17:45:54 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 Burning River Brass BurnRiver 2013 3:33

17:51:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 35 K 385 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 7:33

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 John Rutter: Gloria Cambridge Singers Philip Jones Brass Ensemble John Rutter Collegium 100 17:13

18:27:47 Francisco Guerrero: Beata Dei genitrix Maria Stile Antico Harm Mundi 902312 6:48

18:36:04 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 2:40

18:40:20 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 11:48

18:53:20 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:40

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:16 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

19:19:08 Georges Bizet: Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 37:59

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:27 Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato Op 92 Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano DeutGram 4795327 14:23

20:17:27 Camille Saint-Saëns: Symphony in A Orchestre National de France Jean Martinon Brilliant 94360 25:13

20:43:53 Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations Royal Scottish National Orchestra Andrew Penny Naxos 553469 12:37

20:57:10 George Frideric Handel: Air for Oboe & Orchestra Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553430 3:02

21:03:15 Luigi Boccherini: Symphony No. 17 Op 35 # 3 Ensemble 415 Chiara Banchini Harm Mundi 901291 16:38

21:20:58 Johann David Heinichen: Pastorale Susanne Regel, oboe Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 6:13

21:28:37 Jan Pieterszoon Sweelinck: Hodie Christus natus est Quire Cleveland Peter Bennett Quire 101 3:25

21:34:35 Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24 Deutsches Symphonie Berlin Arturo Tamayo Capriccio 10480 11:30

21:48:03 Johannes Brahms: Piano Quartet No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 38:44

22:28:58 Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola & Harp Richard Adeney, flute Decca 4785437 15:31

22:47:06 Max Bruch: Romance for Viola & Orchestra Op 85 Janine Jansen, viola Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 8:27

22:56:03 Gabriel Fauré: Berceuse Op 16 Alexander Velinzon, violin Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 4:07

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 Gustav Holst: In the Bleak Midwinter St. Paul's Cathedral Choir Andrew Carwood Decca 4789225 4:39

23:06:39 Bill Evans: Your Story Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:37

23:12:17 Ambroise Thomas: Mignon: Connais-tu le pays? Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 4:33

23:18:10 Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto Op 85 Maria Kliegel, cello Royal Philharmonic Michael Halász Naxos 503293 5:07

23:23:18 Morten Lauridsen: O magnum mysterium Cleveland Orchestra Chorus Robert Porco MAA 2002 6:40

23:29:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from String Quintet No. 5 K 593 Sarah Kapustin, violin Marlboro 80001 7:00

23:37:50 Padre Antonio Soler: Sonata No. 11 Martina Filjak, piano Naxos 572515 7:38

23:45:28 William Grant Still: Afro-American Symphony: Sorrows Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 5:14

23:50:43 Antonín Dvorák: Larghetto from Violin Sonatina Op 100 Zhou Qian, violin Naxos 559777 4:28

23:56:40 Stephen Foster: Gentle Annie Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:34