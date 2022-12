WCLV Program Guide 10-28-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory

Faculty Recital - Sep 21, 2019 - Kulas Recital Hall

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 6—Alexa Still, flute; Drew Pattison ’10, bassoon (11:00)

Faculty Recital - Sep 8, 2019 - Finney Chapel

Nadia Boulanger: Trois Pièces—Christa Rakich ’75, organ

Faculty & Guest Recital - Sep 15, 2019 - Warner Concert Hall

André Previn: Four Songs for Soprano, Cello & Piano (text by Morisson)—Katherine Jolly, soprano; Amir Eldan, cello; Kyung Eun-Na, guest pianist (21:00)

End of Life, End of Time Festival: Chamber Music Concert - Sep 8, 2019 - Warner Concert Hall

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 1 in F Minor, Op. 120—Richard Hawkins, clarinet; Angela Cheng, piano (24:00)

Oberlin Contemporary Music Ensemble - Sep 27, 2019 - Warner Concert Hall

Jesse Jones: Viola Concerto (2019 Premiere)—Oberlin Contemporary Music Ensemble, Tim Weiss, conductor; Kirsten Docter, viola soloist (32:00)

01:43:55 Johannes Brahms: Adagio from Serenade No. 1 Op 11 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 14:29

01:58:53 Ottokar Novßcek: Perpetual Motion Op 5 # 4 Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 2:45

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:58 Anonymous: Por que llorax blanca nina Montserrat Figueras, soprano; Hesperion XXI Jordi Savall Alia Vox 9809

0206:17:20 Jose Pablo Moncayo: Huapango Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela Maximiano Valdes Sono Luminus 90227

02:28:25 Juan Crisostomo de Arriaga: String Quartet No. 2 in A Chilingirian Quartet CRD 33123

03:00:45 Nicolai Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol, Op. 34 Mexico City Philharmonic Enrique Batiz ASV 6089

03:17:30 Sebastian Albero y Ananos: Sonata No. 2 in g: Andante Sophie Yates, harpsichord Chandos 635

03:20:43 Luys De Narvaez; Fernandez Palero: Paseavase El Rey Moro Andrew Lawrence-King, medieval harp Helios 55298

03:22:45 Antonio de Cabezon: Tres sobre el canto llano Andrew Lawrence-King, Spanish double-harp; The Harp Consort Harmonia Mundi 907316

03:27:31 Jesus de Monasterio: Concerto for Violin and Orchestra in c Ara Malikian, violin; Orquesta Sinfonica de Castilla y Leon Trito 0071

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 K 482 Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 35:50

04:41:38 Jean Sibelius: King Christian II Suite Op 27 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 24:31

05:07:58 Howard Hanson: Symphony No. 2 Op 30 Cleveland Orch Youth Orch James Feddeck WCLV 1102201 28:47

05:40:04 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4795448 17:03

05:57:33 Anatoly Liadov: The Musical Snuff Box Op 32 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 2:05

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:08 Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 Op 30 St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 6612 8:02

06:18:16 Sir Arthur Sullivan: Patience: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:21

06:24:35 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:05

06:30:08 William Grant Still: Afro-American Symphony: Longings Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 7:19

06:42:54 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 8:41

06:53:06 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 3: Bourrée BWV 1009 Andrés Díaz, cello Azica 71252 3:30

06:57:56 John Philip Sousa: March 'Corcoran Cadets' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 3:02

07:05:06 Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3009 6:26

07:13:39 Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337 6:33

07:21:00 Coleridge-Taylor Perkinson: Louisiana Blues Strut (A Cakewalk) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 2:30

07:24:55 Josef Suk: Waltz from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 4:54

07:31:32 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:14

07:40:30 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 653 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55

07:54:57 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 4:48

08:08:22 Nicolò Paganini: Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7 Philippe Quint, violin Naxos 570703 5:46

08:17:17 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

08:29:07 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie Les Délices Délices 2013 5:17

08:41:17 Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 11:32

08:54:44 Francis Poulenc: Improvisation No. 13 Paul Crossley, piano CBS 44921 3:27

08:59:22 John Williams: JFK: Prologue Tim Morrison, trumpet Symphony Orchestra John Williams Sony 51333 3:59

09:09:58 Ottorino Respighi: The Fountains of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 16:51

09:31:34 George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 4:16

09:38:10 Arthur Lourié: A Phoenix Park Nocturne Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:21

09:43:54 Giuseppe Verdi: Requiem: Dies irae & Tuba mirum Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Riccardo Muti CSO Resound 9011006 4:22

09:51:07 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 Op 79 Peter Takács, piano Cambria 1175 8:54

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:09 Franz Liszt: Nocturne 'En rêve' S 207 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 2:15

10:03:52 Charles-Valentin Alkan: Promenade sur l'eau Op 74 # 3 Ronald Smith, piano Arabesque 6523 2:34

10:08:08 Howard Hanson: Merry Mount: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 559702 15:47

10:26:06 David Diamond: Allegretto from Symphony No. 4 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 5:52

10:34:20 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:31

10:40:28 Camille Saint-Saëns: Tarantelle Op 6 Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 6:18

10:48:02 John Philip Sousa: March 'The Triton Medley' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:20

10:51:31 William Grant Still: Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 24:06

11:17:49 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Czech Philharmonic Semyon Bychkov Decca 4830656 8:57

11:28:50 Ludwig van Beethoven: Rondo WoO 6 Robert Levin, fortepiano Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 453438 10:54

11:43:38 Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 14:15

12:07:06 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Kotaro Fukuma, piano EDP 2 11:04

12:19:56 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 8:50

12:30:23 Padre Antonio Soler: Sonata No. 2 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:17

12:36:48 Andrea Luchesi: Piano Sonata in G Roberto Plano, piano Concerto 2069 6:53

12:46:55 Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417488 9:56

12:59:06 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak Vienna Philharmonic Valéry Gergiev Philips 468526 1:39

13:01:20 Marin Marais: Alcyone: Sailors' March & Two Airs from Tempesta di Mare Chandos 805 2:09

13:04:17 Jan Dismas Zelenka: Villanella from Capriccio No. 5 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 3:01

13:08:47 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 5827 21:20

13:32:20 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Balletto Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 2:50

13:38:25 Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 7:48

13:48:11 Georg Muffat: Florilegium: Suite No.7 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8448 9:49

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Septet in E-flat, Op. 20: Movement 2 Eduard Brunner, clarinet; Marie-Luise Neunecker, horn; Stefan Schweigert, bassoon; Thomas Zehetmair, violin; James Vanvalkenburg, viola; Cheryl House, cello; Alois Posch, double bass Album: Beethoven Septet and Piano Quintet Music Philips 434036 Music: 4:34

Witold Lutoslawski: Variations on a Theme by Paganini for Two Pianos Alessio Bax, piano; Wu Han, piano University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 5:11

John Frantzen: Beyond a Wild Dream Quad City Symphony Orchestra; Mark Russell Smith, conductor Centennial Hall, Augustana College, Rock Island, IL Music: 6:03

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 9 in A major, Op. 47 Joshua Bell, violin; Sam Haywood, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 31:19

Gabriel Faure: Sonata No. 1 in A Major, Op. 13: 4. Allegro quasi presto Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Album: Paris La Belle Epoque - Faure, Massenet, / Ma, Stott Sony 87287 Music: 4:35

Darius Milhaud: Suite Francaise University of Texas Wind Ensemble; Jerry Junkin, conductor Bates Recital Hall, Butler School of Music, University of Texas, Austin, TX Music: 16:25

Giuseppe Verdi: String Quartet in E minor: 2. Andantino; 3. Prestissimo Afiara String Quartet: Valerie Li, violin; Yuri Cho, violin; David Samuel, viola; Adrian Fung, cello Montreal Chamber Music Festival, St. James United Church, Montreal, Canada Concert Record Date: 5/23/2009 Music: 10:35

Gabriel Faure: Dolly Suite, Op. 56 Anna Petrova, piano; Josu de Solaun, piano Virginia Arts Festival, Trinity Episcopal Church, Portsmouth, VA Music: 15:22

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:51 Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:30

16:06:55 Carl Davis: Pride and Prejudice: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 4:03

16:13:41 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 New York Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 27991 09:50

16:25:53 Franz Waxman: Bride of Frankenstein: Danse Macabre Queensland Symphony Richard Mills Varese Sar 5257 6:58

16:36:53 John Field: Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 1 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80290 4:26

16:43:14 Edmund Rubbra: Festival Overture Op 62 New Philharmonia Orchestra Vernon Handley Lyrita 235 7:08

16:52:04 Joseph Lamb: Ragtime Nightingale Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:40

16:58:11 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Gigue BWV 1007 Pierre Fournier, cello DeutGram 4795448 2:03

17:05:02 Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture Orchestra della Svizzera italiana Wolf-Dieter Hauschild Dynamic 282 6:30

17:14:26 Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 Op 31 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 9:09

17:26:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 40 K 550 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 9:19

17:39:41 Johannes Brahms: Intermezzo in A Op 118 # 2 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 5:47

17:46:33 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:41

17:53:06 Michael Torke: Run Atlanta Symphony Yoel Levi Ecstatic 92203 6:30

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:59 Sir Hamilton Harty: A Comedy Overture Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 8314 14:07

18:25:09 Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Sarabande Op 167 Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Naxos 572823 5:32

18:32:44 Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Spanish Dance Op 167 Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Naxos 572823 3:08

18:38:36 Sir William Herschel: Chamber Symphony in F Mozart Orchestra Davis Jerome Newport 85612 14:40

18:55:06 Mario Castelnuovo-Tedesco: Platero and I: Melancolia Christopher Parkening, guitar EMI 54853 3:41

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:40 Jean Sibelius: Karelia Overture Op 10 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 7765 7:56

19:13:44 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 Op 74 Rotterdam Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4790835 44:25

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:38 Howard Hanson: Serenade for Flute, Harp & Strings Op 35 Sean Gabriel, flute Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 6:13

20:09:55 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 H 7b:1 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219 24:52

20:36:50 Franz Schubert: Symphony No. 3 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 21:20

21:03:05 Leonard Bernstein: Chichester Psalms Michael Small, boy soprano Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Naxos 559456 17:40

21:22:48 César Cui: Two Pieces Op 36 Steven Isserlis, cello Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Virgin 91134 8:36

21:33:11 Mily Balakirev: Etude-idylle 'In the Garden' Olga Kern, piano Harm Mundi 907399 4:39

21:40:03 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 7:43

21:49:24 Richard Strauss: An Alpine Symphony Op 64 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425112 50:13

22:40:59 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 661 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:38

22:54:32 Charlie Chaplin: Modern Times: Smile Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 3:28

23:00 QUIET HOUR

23:02:01 Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:51

23:07:53 Gustav Mahler: Rückert Lieder: Ich bin der Welt abhanden gekommen Accentus Chamber Choir Laurence Equilbey Naïve 4947 6:01

23:13:54 Frédéric Chopin: Etude No. 19 Op 25 # 7 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 4:48

23:20:22 Joseph Joachim: Notturno Op 12 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 9:19

23:29:42 Claude Debussy: Andantino from String Quartet Op 10 Melos Quartet DeutGram 4796018 7:16

23:37:52 Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel Joshua Smith, flute S&W 1 8:43

23:46:37 Luis Bacalov: Il Postino: Theme Joshua Bell, violin Chamber Ensemble Sony 52716 3:42

23:50:20 Ola Gjeilo: Serenity Tenebrae Nigel Short Decca 24646 5:04

23:56:29 William Grant Still: Mystic Pool from 'Traceries' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084 2:52