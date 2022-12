WCLV Program Guide 10-25-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:14 Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 10:12

00:13:29 Thomas Weelkes: O vos omnes Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 3:31

00:18:40 Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme Boston Pops John Williams Sony 62592 4:29

00:24:24 Scott Joplin: Solace Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 6:43

00:32:51 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 Op 47 Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 49:48

01:27:01 Jean Françaix: Trio for Violin, Cello & Piano Saschko Gawriloff, violin Wergo 6198 16:43

01:44:59 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 8:13

01:54:01 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 5:00

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Lasst mich allein, Op. 82 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Album: Dvorak Decca Music: 4:18

Nino Rota: Trio for Piano, Clarinet and Cello Anna Polonsky, piano; David Shifrin, clarinet; and Peter Wiley, cello Classic Chamber Concerts, Sugden Theatre, Naples, FL Music: 13:49

Peter Tchaikovsky: Symphony No.1, Op.13 "Winter Daydreams" (excerpts) Houston Symphony; Vassily Sinaisky, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 19:28

Fritz Kreisler: Viennese Rhapsodic Fantasietta Benjamin Beilman, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 8:32

Richard Wagner: Traume (Dreams) Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp Album: Anne Akiko Meyers: Seasons... Dreams... Koch 7780 Music: 4:29

Valerie Coleman: A Right to Be Julietta Curenton, flute; Mark Dover, clarinet; Monica Ellis, bassoon; J.P. Redmond, piano Chamber Music Northwest, Lincoln Recital Hall, Portland, OR Music: 8:39

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in F-sharp minor, Op. 1 Daniil Trifonov, piano; Grand Teton Music Festival Orchestra; Jerry Hou, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 30:20

Erik Satie: Gnossienne No. 1 Emmanuel Ceysson, harp Chamber Music Society of Palm Beach with The Max Planck Institute, Max Planck at The Benjamin School, Jupiter, FL Music: 3:29

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:35 Ludwig van Beethoven: Cello Sonata No. 4 Op 102 # 1 Zuill Bailey, cello Telarc 80740 15:48

04:18:23 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 8:52

04:29:37 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 Berlin Philharmonic Hans Rosbaud DeutGram 4796018 4:20

04:34:57 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Hungarian Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 2:41

04:39:40 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 Op 15 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 46:30

05:30:54 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 16 Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 10:32

05:54:03 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 4:01

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:27 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Béla Fleck, banjo Sony 89610 3:44

06:14:13 Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:59

06:25:00 George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso Op 6 # 12 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 4:06

06:30:12 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Tango Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581 2:22

06:37:24 George Gershwin: Finale from Piano Concerto Xiayin Wang, piano Royal Scottish National Orchestra Peter Oundjian Chandos 40 6:38

06:44:28 Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 10:15

06:58:06 Johann Strauss Jr: Cavalry March Op 428 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 3:00

07:04:50 Johann Strauss Jr: Artists Quadrille Op 201 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 4:45

07:11:30 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 Daniil Trifonov, piano Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Mariinsky 530 6:52

07:19:38 Anonymous: Leave her, Johnny Barokksolistene Rubicon 1017 3:30

07:26:34 Richard M & Robert B Sherman: Mary Poppins: Chim Chim Cheree Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 2:50

07:30:01 Maurice Ravel: Jeux d'eau Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 5:23

07:40:47 Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 6:01

07:49:14 Michel Corrette: Concerto comique No. 7 Arion Baroque Orchestra early-mus 7768 4:42

07:54:41 John Ireland: A Downland Suite: Minuet English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

08:08:22 César Franck: Allegretto from Violin Sonata Midori, violin Sony 63331 6:36

08:17:00 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 John Thiessen, trumpet Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:54

08:30:46 Morton Gould: American Ballads: Star-Spangled Overture National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 5:09

08:41:53 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 8:11

08:51:26 Traditional: Les deux guitares Salut Salon Warner 554295 4:28

08:56:32 Frederick Loewe: My Fair Lady: Main Title Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:54

09:05:15 Georges Bizet: Carmen Suite Opera Bastille Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 431778 19:49

09:30:37 Felix Mendelssohn: War March of the Priests New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

09:37:23 Leonard Bernstein: Candide: I am easily assimilated Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 3:50

09:42:07 Johan Svendsen: Scherzo from String Quartet Op 1 Kontra Quartet Bis 753 4:22

09:47:07 Claude Debussy: Images: Gigues San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 7:16

09:56:24 Arthur Farwell: Navajo War Dance No. 2 Op 29 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777 3:07

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:35 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Galop Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 1:53

10:03:53 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Habanera Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 1:58

10:07:36 Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 8:59

10:18:47 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:38

10:28:23 Nicola Porpora: Carlo il calvo: Overture Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 4:22

10:36:09 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 7 # 11 Anthony Robson, oboe Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 610 7:17

10:45:30 Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 4:03

10:51:12 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Janine Jansen, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 23:29

11:17:10 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 32 H 16:44 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 12:00

11:32:07 Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24 Deutsches Symphonie Berlin Arturo Tamayo Capriccio 10480 11:30

11:45:13 Sir Edward Elgar: Finale from Symphony No. 1 Op 55 Berlin State Orchestra Daniel Barenboim Decca 4789353 11:44

11:58:32 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Prelude Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 1:07

12:06:38 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 10:24

12:18:47 Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille Op 363 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:48

12:28:16 Andrea Luchesi: Piano Sonata in D [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069 4:18

12:35:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 485 Lars Vogt, piano EMI 36080 6:21

12:45:17 Maurice Ravel: La valse Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 11:41

12:58:00 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 2:18

13:00:59 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Furiant Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 2:07

13:03:24 Leos Janácek: Lachian Dances: Blessing Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 2:16

13:07:55 Antonín Dvorák: American Suite Op 98b Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 90723 22:28

13:32:03 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:10

13:38:59 Ottorino Respighi: Belkis, Queen of Sheba: Orgiastic Dance Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Chandos 40 5:10

13:45:43 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 12:22

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Noch, Op. 60, No. 9 (Night) Mischa Maisky, cello and Pavel Gililov piano Album: Mischa Maisky: 10 Classic Albums Deutsche Grammophon 5831 Music: 4:31

Robert Schumann: Arabeske, Op. 18 Anna Polonsky, piano Windham Chamber Music Festival, Windham Civic Center, Windham, NY Music: 6:17

Carter Pann: Extension of My Eye (Le Tombeau d'Henri Cartier-Bresson) ROCO; Alastair Willis, conductor ROCO, The Church of St. John the Divine, Houston, TX Music: 7:45

Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings in C major, Op. 48 Strings Festival Orchestra; Andres Cardenes, conductor Strings Music Festival, Strings Music Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 28:25

Eric Ewazen: Concerto for Flute and Chamber Orchestra: 3. Adagio Marya Martin, flute; Czech Philharmonic Chamber Orchestra; Paul Polivnick, conductor Album: Orchestral Music & Concertos by Eric Ewazen Albany 477 Music: 4:27

Franz Schubert: Adagio and Rondo concertante for piano and strings, D. 487 Alexander Velinzon, violin; Michael Klotz, viola; Bion Tsang, cello; Inon Barnaton, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 12:48

Brad Richter and Viktor Uzur: Kolo Fugato Richter Uzur Duo: Brad Richter, guitar; Viktor Uzur, cello Ada Arts Council, East Central University in Ada, OK Music: 4:57

Eric Ewazen: Triple Concerto for Three Trombones and Orchestra Jonathan Lombardo, Timothy Smith, Jeffrey Dee, trombones; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Album: Built for Buffalo: Aguila, Hagen, Ewazen Beau Fleuve Records 94951 Music: 24:34

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:18 Johann Strauss Jr: Kiss Waltz Op 400 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 5:50

16:07:12 Johann Strauss Jr: Annen Polka Op 117 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 3:55

16:13:33 Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 11:50

16:29:45 Bernard Herrmann: North by Northwest: Main Title City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 5006 3:21

16:34:08 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:00

16:41:18 Johann Strauss Jr: Waltz 'Danube Maidens' Op 427 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 8:53

16:52:10 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Laughing Song Florence Foster Jenkins, sop? RCA 61175 3:48

16:58:09 Alberto Ginastera: Estancia: Rodeo London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 1:59

17:04:31 Georges Bizet: The Miracle Doctor: Overture Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 158 5:40

17:13:11 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 9:09

17:24:04 Johann Strauss Jr: Waltz 'You Millions, I Embrace You' Op 443 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20604 10:50

17:39:35 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:52

17:44:13 John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' Sharon Isbin, guitar Sony 745456 5:08

17:52:38 William Boyce: Symphony No. 4 Op 2 # 4 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:01

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:53 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 17:17

18:28:08 Johann Strauss Jr: Ritter Pázmán: Csárdás Op 441 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 4:49

18:35:10 Johann Strauss Jr: Artists Quadrille Op 201 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 4:45

18:41:48 George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 10:31

18:53:38 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Csárdás 'Klänge der Heimat' Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 4:33

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:50 Georges Bizet: Jeux d'enfants Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 23:40

19:29:09 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande Suite Op 46 Orchestre de la Suisse Romande Horst Stein Decca 4785437 27:32

19:58:25 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Rumba Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 1:35

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:15 Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 13:31

20:16:16 Felix Mendelssohn: String Quartet No. 1 Op 12 Juilliard String Quartet Sony 60579 24:57

20:43:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45471 13:36

20:57:52 Sir Edward German: Henry VIII: Torch Dance Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 2:04

21:02:59 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 11:57

21:16:28 Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale Op 4 # 5 Raglan Baroque Players Elizabeth Wallfisch Hyperion 67041 6:32

21:24:04 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 466 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 6:37

21:34:00 Jan Blockx: Flemish Dances Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 13:13

21:49:44 Johannes Brahms: Symphony No. 4 Op 98 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 67254 42:13

22:33:58 Frank Martin: Concerto for 7 Wind Instruments, Percussion & Strings Orchestre de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4785437 18:56

22:56:20 Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

23:00 QUIET HOUR

23:02:56 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 Emmanuelle Boisvert, violin Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 5:50

23:08:46 George Walker: Lyric for Strings Cleveland Chamber Symphony Edwin London Albany 270 6:10

23:14:56 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 4:36

23:20:11 Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Haba±era Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 3:13

23:23:25 Antonín Dvorák: Andante from Symphony No. 4 Op 13 Czech Philharmonic Libor Pesek Virgin 91144 11:39

23:35:05 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 23 Op 20 # 5 Angeles Quartet Decca 4783695 5:30

23:41:09 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Ying Quartet Telarc 80685 6:57

23:48:07 Giovanni Battista Pergolesi: Siciliano from Violin Concerto Bettina Mussumeli, violin I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 4:25

23:52:33 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 Op 30 # 6 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 3:26

23:56:31 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Panorama Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 3:23