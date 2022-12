WCLV Program Guide 10-22-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:46 Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto H 445 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 8:08

00:10:13 Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Quintet Op 143 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 22:30

00:33:29 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4825281 5:06

00:39:34 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244 5:18

00:46:39 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 Op 18 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2192 33:38

01:24:56 Moritz Moszkowski: Spanish Dances Op 12 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 14:31

01:40:20 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:53

01:48:02 Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 7:00

01:55:57 Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 4:03

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Arno Babajanian: Melody and Humoresque: Melody & Vagharshapat Dance Raffi Besalyan, piano Album: The Return Dorian 92187 Music: 4:21

Brad Richter: Lost Miner Brad Richter, guitar Album: American Landscapes for Guitar Blue Griffin 227 Music: 1:06

Michael Nyman: Silver-Fingered Fling Brad Richter, guitar; Carlos Bonell, guitar Eastern Arizona College, Safford, AZ Music: 4:54

Arno Babajanian: Trio for violin, cello and piano in F-sharp minor Andrew Wan, violin; Johannes Moser, cello; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall, Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 23:00

Giovanni Battista Pergolesi: Violin Concerto in B-Flat Major Livia Sohn, violin; Geoff Nuttall, Mark Fewer, Daniel Phillips, Gabriela Diaz, violins; Masumi Rostad, viola; David Ying, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord; Geoff Nuttall, conductor Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Music Festival, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 12:45

Bedrich Smetana: Memories of Bohemia in the form of a Polka Peter Schmalfuss, piano Album: Bedrich Smetana - Works for Piano Thorofon 2005 Music: 4:20

Ludwig van Beethoven: Egmont Overture, Op. 84 IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN Music: 8:34

Jacques Ibert: Three Short Pieces Mimi Stillman, flute; Samuel Nemec, oboe; JJ Koh, clarinet; Catherine Chen, bassoon; Phillip Browne, horn Lake George Music Festival, St James Episcopal Church, Lake George, NY Music: 6:57

Bedrich Smetana: Piano Trio, Op. 15 Eroica Trio: Erika Nickrenz, piano; Sara Parkins, violin; Sara Sant'Ambrogio, cello Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, MA Music: 27:01

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:04 Robert Schumann: String Quartet No. 1 Op 41 # 1 Melos Quartet DeutGram 423670 25:28

04:27:33 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins Op 3 # 10 Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 8:42

04:38:51 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 4:31

04:44:53 Anton Bruckner: Motet 'Os justi' Cleveland Orchestra Chorus Robert Porco ideastream 2014 4:55

04:52:02 Jean Sibelius: Violin Concerto Op 47 Salvatore Accardo, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 34:30

05:30:33 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 7:06

05:38:58 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 10:39

05:50:23 Camille Saint-Saëns: Marche militaire française Op 60 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 4:07

05:55:30 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 453434 4:44

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:42 Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' S 558/2 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 4:06

06:14:04 Stanislaw Moniuszko: Verbum nobile: Overture Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 5:09

06:19:31 Leos Janácek: Lachian Dances: Saw Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 3:11

06:24:58 Alexander Glazunov: Finale from Symphony No. 1 Op 5 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 68904 9:33

06:39:39 Franz Liszt: Allegro from Beethoven's Symphony No. 6 'Pastoral' Glenn Gould, piano Sony 52637 12:22

06:53:52 Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Ensemble Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 1:50

06:57:28 Fred K. Huffer: March 'Black Jack' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:38

07:04:35 Isaac Albéniz: Suite Española: Aragón Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 5:04

07:13:07 Francesco Corradini: Baile de las máscaras: Excerpts Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 4:53

07:18:23 Franz Schubert: Minuet from Symphony No. 4 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 3:27

07:24:54 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 359/2 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:25

07:40:08 Hubert Bath: Love Story: Cornish Rhapsody Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 6:11

07:49:06 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 6 BWV 777 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:28

07:51:35 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 13 BWV 784 Béla Fleck, banjo Sony 89610 1:31

07:54:55 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Finale Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 4:39

08:07:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in G K 494 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 6:49

08:17:56 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Piano Sonata No. 3 Op 2 # 3 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 8:06

08:28:32 E. J. Moeran: In the Mountain Country Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 7:04

08:40:12 Johann Samuel Schröter: Piano Concerto in C Op 3 # 3 Murray Perahia, piano English Chamber Orchestra Murray Perahia CBS 39222 12:48

08:55:04 John Barry: Dances With Wolves: Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80319 6:14

09:06:36 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 6 'Mazeppa' S 100 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda BBC 336 16:28

09:27:28 John Williams: The Post: The Presses Roll Symphony Orchestra John Williams Sony 581134 5:01

09:35:15 Dmitri Shostakovich: Moderato from Symphony No. 4 Op 43 Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 28595 8:24

09:46:08 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Prelude BWV 1007 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:11

09:51:15 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Overture Russian State Symphony Evgeny Svetlanov RCA 68406 6:06

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:46 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 2:33

10:02:35 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale S 160/3 Lazar Berman, piano DeutGram 4779525 1:30

10:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 K 124 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 13:54

10:20:30 Joseph Haydn: Il mondo della luna: Overture Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 3:57

10:26:15 Jean Sibelius: Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 2:22

10:29:36 Nicolò Paganini: Perpetual Motion Op 11 # 2 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:36

10:35:24 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Béla Fleck, banjo Sony 89610 3:44

10:40:57 Ludwig Spohr: Finale from Nonet Op 31 Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 427640 7:31

10:50:46 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 440653 23:18

11:15:33 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Lang Lang, piano Sony 511758 10:52

11:28:22 Ottorino Respighi: Three Chorales by J. S. Bach Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3098 11:38

11:42:48 Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 14:14

11:58:16 Henry Purcell: Amphitrion: Air Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:31

12:06:20 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:04

12:15:36 Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 11:58

12:30:12 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:34

12:36:50 Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois TWV 43:G7 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 8:51

12:47:09 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 S 244/15 Philharmonia Hungarica Willi Boskovsky EMI 64627 8:44

12:57:06 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Gigue Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 1:44

12:59:40 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Little Swans Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:34

13:01:39 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Marionettes Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 2:13

13:06:19 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 Martha Argerich, piano London Symphony Claudio Abbado DeutGram 4793449 17:30

13:25:41 Luigi Boccherini: Symphony No. 1 Ensemble 415 Chiara Banchini Harm Mundi 901291 6:32

13:34:36 Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Lyon Opera Orchestra Sir John Eliot Gardiner Erato 45003 8:03

13:44:38 Aaron Copland: Prairie Journal Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 10:48

13:56:32 Francis Poulenc: Nocturne No. 1 Pascal Rogé, piano Decca 425862 3:16

14:00 PERFORMANCE TODAY with Garrett McQueen

Camille Saint-Saens: Une Nuit a Lisbonne (A Night in Lisbon) Orchestre Symphonique Francais; Laurent Petitgirard, conductor Album: Saint-Saens Adda 590064 Music: 4:32

Camille Saint-Saens: Caprice on Danish and Russian Airs, Op. 79 Elizabeth Mann, flute; Jonathan Fischer, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 10:44

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 in G Major, Op. 44: Movements 2-3 Alexandre Kantorow, piano; State Academic Symphony Orchestra of Russia; Vasily Petrenko, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Great Hall of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory, Moscow, Russia Music: 22:15

Arvo Part: Spiegel im Spiegel Danny Koo, violin; Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 10:00

Franz Schubert: Impromptu, Op. 90 No. 2 in E-flat Charlie Albright, piano Album: The Schubert Series, Pt. 1 (Live) CAPC Music B06XQZLQ1W Music: 4:32

Frederic Chopin: Variations on Mozart's La Chi Darem La Mano Charlie Albright, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 16:42

Serge Koussevitzky: Concerto for Double Bass in F-sharp minor, Op. 3 Robin Kesselman, double bass; Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 19:30

Corey Dundee: Shifting Gears Kenari Quartet: Bob Eason, Kyle Baldwin, Corey Dundee, Steven Banks, saxophones Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 6:15

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:34 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' London Chorus London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 5:57

16:05:27 Gustav Holst: The Planets: Mercury Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 3:54

16:12:56 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' S 99 London Philharmonic Sir Georg Solti DeutGram 4779525 12:26

16:29:28 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 4:13

16:36:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Divertimento No. 11 K 251 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 5:09

16:43:41 George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 1 HWV 301 David Reichenberg, oboe English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 7:58

16:55:28 Nicolò Paganini: Perpetual Motion Op 11 # 2 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:36

17:05:10 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 S 244/6 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:18

17:20:06 Arturo Márquez: Danzon No. 2 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 9:38

17:32:41 Robert Schumann: Finale from Symphony No. 1 Op 38 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 8:53

17:44:20 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 S 139/3 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:18

17:50:37 Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 2:59

17:55:23 Peter Tchaikovsky: Finale from String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 6:58

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:39 Aaron Copland: The Tender Land: Suite Boston Symphony Aaron Copland RCA 300350 20:40

18:32:02 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Béla Fleck, banjo Sony 89610 3:44

18:37:03 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 159 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:13

18:40:48 George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 11:15

18:53:00 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2003 5:14

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:12 Franz Liszt: Totentanz S 126 Krystian Zimerman, piano Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 4795448 15:08

19:19:41 Alexander Glazunov: The Seasons Op 67 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61434 37:29

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:17 Joseph Haydn: Symphony No. 93 Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 22:17

20:24:59 Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 423698 19:11

20:46:05 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 10:04

20:56:29 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:51

21:02:19 Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 16:36

21:20:24 Henryk Wieniawski: Légende Op 17 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 7:34

21:28:42 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión Lang Lang, piano Sony 771901 6:30

21:37:58 Manuel de Falla: Pedrelliana from 'Homenajes' BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 7:02

21:47:57 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 Op 36 Boston Symphony Pierre Monteux RCA 300350 39:40

22:29:29 Johannes Brahms: Song of Destiny Op 54 Leipzig Radio Choir Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 15:59

22:47:23 Gerald Finzi: Romance Op 11 City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 7:42

22:55:58 Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' S 558/7 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:27

23:00 QUIET HOUR

23:01:08 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 5:04

23:06:49 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 S 139/3 Claudio Arrau, piano Philips 4788977 4:14

23:11:03 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

23:18:06 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:10

23:22:16 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 10:20

23:32:36 Josef Suk: Elegy Op 23 Ahn Trio EMI 56674 6:48

23:39:59 David Del Tredici: Farewell Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 4:53

23:44:53 Robert Ward: Concertino for Strings: Siciliano St.Stephen's Chamber Orchestra Lorenzo Muti Albany 1058 4:03

23:48:57 Michael Torke: Miami Grands: Stiltsville, mid afternoon Miami Piano Circle Georgi Danchev Ecstatic 92251 4:13

23:53:46 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza de la moza donosa Op 2 # 2 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604 3:18

23:57:24 Nicolò Paganini: Caprice No. 13 Op 1 # 13 Augustin Hadelich, violin Warner 566017 02:42