WCLV Program Guide 10-08-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:10 Ludwig van Beethoven: Lento from String Quartet No. 16 Op 135 Royal Philharmonic Charles Rosekrans Telarc 80562 11:53

00:14:46 Sir Edward Elgar: A Child Asleep English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 6:10

00:21:49 Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:30

00:27:30 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 Benjamin Raymond, trumpet Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:28

00:35:48 Richard Strauss: Sinfonia domestica Op 53 Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman ArteNova 98495 43:10

01:23:19 César Cui: Suite Miniature Op 20 Hong Kong Philharmonic Kenneth Schermerhorn MarcoPolo 220308 14:28

01:38:56 Astor Piazzolla: Le Grand Tango Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 10:27

01:50:09 Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 # 6 Lang Lang, piano Sony 511758 5:38

01:56:43 Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:34

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Noch, Op. 60, No. 9 (Night) Mischa Maisky, cello; Pavel Gililov piano Album: Mischa Maisky: 10 Classic Albums Deutsche Grammophon 5831 Music: 4:31

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35 (excerpt) Sergey Dogadin, violin; Moscow Philharmonic Orchestra; Yuri Simonov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Tchaikovsky Concert Hall in Moscow, Russia Music: 17:10

Russian folksong: Luchinushka Maria Barakova, mezzo-soprano; Valeriya Prokofieva, piano The XVI International Tchaikovsky competition, The Mussorgsky Hall, St. Petersburg, Russia Music: 3:35

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 in B-flat Major, Op. 83 (excerpt) Alexandre Kantorow, piano; State Academic Symphony Orchestra of Russia; Vasily Petrenko, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Great Hall of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory, Moscow, Russia Music: 20:51

Peter Tchaikovsky: Danse Russe from Swan Lake Op. 20 Act III Joshua Bell, violin; Berlin Philharmonic Orchestra; Michael Tilson Thomas, conductor Album: Tchaikovsky: Violin Concerto Sony 94832 Music: 4:27

Carl Philipp Emanuel Bach: Concerto for flute and orchestra in D minor, Wq. 22 (excerpt) Matvey Demin, flute; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Christian Knapp, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, Russia Music: 14:21

Peter Tchaikovsky (trans. by M. Santos): Andante Cantabile for Horn and Strings (from String Quartet No. 1 Op. 11) Yun Zeng, French horn; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Arseny Shuplyakov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, Russia Music: 07:27

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme for cello and orchestra, Op. 33 Zlatomir Fung, cello; Saint Petersburg Philharmonic Orchestra; Nikolai Alexeev, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Grand Hall of the D.D. Shostakovich St. Petersburg Academic Philharmonia in St. Petersburg, Russia Music: 19:52

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:35 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 Tianwa Yang, violin Navarre Symphony Ernest Martinez Izquierdo Naxos 503293 13:46

04:16:34 Roderick Williams: Byrd's 'Ave verum corpus' Reimagined Ora Suzi Digby Harm Mundi 906102 5:33

04:25:14 Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:01

04:28:37 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:42

04:41:47 Johannes Brahms: Symphony No. 1 Op 68 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 67254 44:51

05:30:52 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Waltzes 'Du und Du' Op 367 Johann Strauss Orch of Vienna Willi Boskovsky EMI 64108 6:29

05:39:51 Edward Burlingame Hill: Concertino No. 1 Op 36 Anton Nel, piano Austin Symphony Peter Bay Bridge 9443 10:24

05:51:07 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:16

05:56:49 Carl Nielsen: Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 3:12

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:54 Robert Schumann: Papillons Op 2 András Schiff, piano Denon 7573 15:55

06:14:04 Wolfgang Amadeus Mozart: First movement from String Quintet No. 5 K 593 Sarah Kapustin, violin Marlboro 80001 10:02

06:27:09 Leonard Bernstein: Candide: Make Our Garden Grow Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 48224 3:43

06:31:21 Maurice Ravel: Menuet antique Sean Chen, piano Steinway 30029 6:41

06:43:07 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 9:03

06:55:37 Claudio Grafulla: March 'Washington Grays' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 4:05

07:04:14 John Williams: Midway: March Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 4:10

07:09:48 Antonio Veracini: Vivace from Violin Concerto Op 3 # 3 Paramount Brass Centaur 2355 1:53

07:13:09 Paul Halley: Appalachian Morning Boston Pops John Williams Sony 48224 4:21

07:17:41 Antonio Salieri: Falstaff: Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 4:12

07:23:37 José Padilla: El relicario New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 2:58

07:28:37 Max Richter: Vivaldi Recomposed: Summer 3 Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orch André de Ridder DeutGram 4792777 4:57

07:40:29 John Field: Piano Sonata No. 1 Op 1 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80290 12:00

07:55:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento No. 1 K 113 Academy Chamber Ensemble Philips 420181 3:16

08:08:20 Franz Liszt: Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman' S 440 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 5:56

08:15:51 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 85 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 46313 8:25

08:26:27 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gavotte BWV 1006 Tasmin Little, violin Naked Vn 2008 3:09

08:30:00 Randall Thompson: Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Turtle Creek Chorale Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Reference 49 4:55

08:41:09 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Overture BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 8:12

08:50:20 Georg Philipp Telemann: Finale from Concerto in e for Recorder & Flute Michael Lynn, recorder Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 2:53

08:54:36 Dimitri Tiomkin: The Great Waltz: Suite Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 8:43

09:07:53 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 16:25

09:34:15 Joseph Hellmesberger Jr: Polka 'Between the Two of Us' Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 4:14

09:41:28 Benjamin Godard: Suite: Waltz Op 116 Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 4:13

09:46:08 Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:13

09:56:37 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 Op 46 # 1 Katia Labèque, piano Philips 426264 3:18

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:18 Leo Brouwer: Danza caracteristica Jason Vieaux, guitar Azica 71287 2:04

10:03:41 Remo Pignone: Como queriendo Mirian Conti, piano Steinway 30010 2:05

10:07:17 Alexander Glazunov: Slavonic Festival Op 26 Moscow Symphony Konstantin Krimets Naxos 553538 12:37

10:22:10 Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 1 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 6:50

10:31:19 Ludwig van Beethoven: Finale from Sonata No. 18 Op 31 # 3 Peter Takács, piano Cambria 1175 4:41

10:39:02 Ludwig van Beethoven: Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 821 6:12

10:47:12 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80130 4:31

10:53:33 Samuel Barber: Violin Concerto Op 14 Hilary Hahn, violin St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sony 89029 23:03

11:19:13 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:35

11:33:57 Georg Philipp Telemann: Ouverture burlesque TWV 55:B8 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 14:37

11:50:39 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 Op 73 Berlin Philharmonic Eugen Jochum DeutGram 4796018 8:15

12:06:14 Carl Maria von Weber: Jubilation Overture Dresden State Orchestra Gustav Kuhn Capriccio 10052 7:45

12:15:38 Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 D 557 András Schiff, piano Decca 440307 12:29

12:30:28 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:34

12:36:48 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: White Swan Pas de Deux Kirill Terentiev, violin Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 9:08

12:47:56 Carl Friedrich Abel: Symphony in E-Flat Op 17 # 1 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999214 7:46

12:56:34 Leroy Anderson: A Trumpeter's Lullaby Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 3:01

13:00:56 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Violin Sonata No. 4 BWV 1017 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 2:38

13:03:55 Johann Sebastian Bach: Fugue No. 2 in c from WTC-1 BWV 847 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 1:52

13:07:45 Carl Philipp Emanuel Bach: Keyboard Concerto H 472 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 22:04

13:30:50 Franz Schubert: Marche militaire No. 2 D 733 Paul Badura-Skoda, piano Valois 4622 3:38

13:37:45 Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56 # 3 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 8:45

13:48:08 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan Lyon Opera Orchestra Kent Nagano Erato 14331 8:19

13:57:57 Paul Dukas: La Péri: Fanfare Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:54

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Jenkins: Pavan in A Minor, VdGS 45 Sonnambula: Elizabeth Weinfield, Amy Domingues and Shirley Hunt, viols; Toma Iliev and Jude Ziliak, violins; James Kennerley, harpsichord Album: Duarte, Bull, Ferrabosco & Others: Chamber Works Centaur Music: 4:09

Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain Bernadene Blaha, piano; Texas Festival Orchestra; Andres Franco, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 24:01

Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet Gregory Ewer, violin; Ling Ling Huang, violin; Chiara Kingsley Dieguez, viola; Madeline Sharp, viola; Thomas Carpenter, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 14:58

Anonymous: Pavane du Mariage du Roy Louis XIII Sonnambula: Elizabeth Weinfield, Amy Domingues and Shirley Hunt, viols; Toma Iliev and Jude Ziliak, violins; James Kennerley, harpsichord Baruch Performing Arts Center at Baruch College - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 2:56

Peter Maxwell Davies (arr. Scott Tennant): Farewell to Stromness Los Angeles Guitar Quartet Album: L.A.G.Q. (Los Angeles Guitar Quartet) Sony 60274 Music: 4:16

Komitas: Two Armenian Folk Songs (Kela-kela, Etchmiadzin) sybarite5 Chamber Music Society of Saint Cloud, Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 4:41

Dave Brubeck (arr. Cohen/Sybarite5): Blue Rondo a la Turk sybarite5 Chamber Music Society of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 4:47

Gioacchino Rossini (arr. John Dearman): Overture from the Barber of Seville Los Angeles Guitar Quartet Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 7:43

Louis Spohr: Double String Quartet No. 1 in D minor, Op. 65 Adam Barnett-Hart, Jessica Lee, Aaron Boyd, Soovin Kim, violins; Roberto Diaz, Pierre Lapointe, violas; Dmitri Atapine, Brook Speltz, cellos Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 24:53

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:31 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Bergamasca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 5:08

16:06:42 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Balletto Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 2:50

16:12:04 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 13:36

16:30:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 K 525 Chamber Players of Canada Atma 2532 6:06

16:38:42 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza del gaucho matrero Op 2 # 1 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604 3:01

16:43:43 John Williams: Star Wars: Throne Room & Finale Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 7:52

16:53:08 Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Cantilena London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 03:23

16:58:47 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Little Swans Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:34

17:04:40 Jean Sibelius: Cortège Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 6:40

17:14:07 Karl Goldmark: In Italy Op 49 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 12:01

17:28:54 Robert Schumann: Symphonic Etudes: Finale Op 13 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 6:33

17:40:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum K 339 Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon DeutGram 21327 5:02

17:46:49 Pietro Mascagni: Ave Maria Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon DeutGram 21327 3:42

17:53:13 Ludwig van Beethoven: Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30 # 3 Midori, violin Sony 730111 6:32

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:27 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 16:10

18:27:51 Heinrich Schütz: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes SWV 386 King's Singers Naxos 572987 4:08

18:34:25 Heinrich Schütz: Psalm 100 'Jauchzet dem Herren' SWV 36 Cambridge Singers La Nuova Musica John Rutter Collegium 134 4:20

18:41:00 Franz Schubert: Rondo D 438 Elizabeth Wallfisch, violin Brandenburg Orchestra Roy Goodman Hyperion 66840 14:08

18:56:22 Heinrich Schütz: Vater unser SWV 89 King's Singers Naxos 572987 1:55

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:19 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 21:01

19:26:40 Josef Suk: Fairy Tale: Suite Op 16 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572323 30:27

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:07 Jonathan Leshnoff: Symphony No. 4 Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Naxos 559809 21:45

20:25:49 Antonín Dvorák: Five Bagatelles Op 47 Gábor Ormai, harmonium Takács Quartet Decca 430077 16:20

20:44:32 Samuel Wesley: Symphony No. 4 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 13:11

21:03:04 Franz Liszt: Réminiscences de Don Juan S 418 Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 17:01

21:21:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C K 315 Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427677 6:05

21:29:06 Ludwig van Beethoven: Andante from Serenade Op 25 Michel Debost, flute Skarbo 4094 6:14

21:38:19 Paul Ben-Haim: Psalm from Symphony No. 1 Israel & Berlin Philharmonic Orchestras Zubin Mehta Sony 45968 8:54

21:49:31 Igor Stravinsky: Pétrouchka Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 34:55

22:25:38 Joseph Haydn: String Quartet No. 11 Op 9 # 4 Angeles Quartet Decca 4783695 19:55

23:00 QUIET HOUR

22:48:54 Max Bruch: Kol Nidrei Op 47 Yuri Bashmet, viola London Symphony Neeme Järvi RCA 63292 9:53

23:01:43 Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80601 1:25

23:03:08 Gregorian Chant: O quam glorifica Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 3:28

23:06:36 Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 Op 5 # 2 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 6:21

23:14:23 Leroy Anderson: Forgotten Dreams Alistair Young, piano BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 2:16

23:16:40 Toru Takemitsu: Toward the Sea III for Alto Flute & Harp Aurèle Nicolet, flute Philips 442012 10:52

23:27:33 Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' Strasbourg Philharmonic Marc Albrecht PentaTone 310 7:20

23:36:08 Claude Debussy: Rêverie Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 4:28

23:40:37 Padre Antonio Soler: Sonata No. 18 Maggie Cole, fortepiano Virgin 91172 9:38

23:50:15 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:56:25 Stephen Foster: Beautiful Dreamer Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:57