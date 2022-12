WCLV Program Guide 08-05-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CLEVELAND OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Daniel Meyer, conductor, recorded May 2019

John Corigliano: Elegy

David Diamond: Music to Shakespeare’s Romeo and Juliet

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings

Maurice Ravel: Mother Goose Ballet

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Tomas Luis de Victoria: "Jesu, Dulcis Memoria" Voices of Ascension Dennis Keene Delos 3165

02:02:38 Tomas Luis de Victoria: "Domine, Non Sum Dignus" (Lord, I am not worthy...) Peninsula Women's Chorus (Palo Alto, CA) Patricia Hennings Mark Records 1407

02:04:59 J. B. Comes: "Baylado" Kay Hilton, soprano; Pat O'Scannell, mezzo-soprano; Nicholas Tennant, baritone The Terra Nova Consort Sono Luminus 90298

02:08:02 Francisco Jose de Castro: Sonata No. 9 Chatham Baroque Sono Luminus 90284

02:15:10 Manuel Blasco de Nebra: Piano Sonata No. 3 in A Pedro Casals, piano Naxos 572150

02:30:54 Isaac Albeniz: El Albaicin John Willams, guitar London Symphony Orchestra Paul Daniel Sony Classical 48480

02:39:58 Enrique Granados: El fandango de candil, from Goyescas, Op. 11 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

02:46:24 Joaquin Rodrigo: Four Piano Pieces Artur Pizarro, piano Naxos 557272

03:00:45 Anonymous: Naranijitay Florilegium and Arakaendar Bolivia Ashley Solomon Channel Classics 28009

03:02:33 Lucas Ruiz de Ribayaz (Collection) Chaconas y Marionas (Argentinian & Spanish bailes) The Harp Consort Andrew Lawrence-King Dhm Deutsche Harmonia 77340

03:08:26 Ignacio de Jerusalem: Mass in D Chanticleer; Chanticleer Sinfonia Joseph Jennings Teldec 641038

03:31:21 Joseph White: Violin Concerto in f# (finale) Rachel Barton Pine, violin Encore Chamber Orchestra Daniel Hege Cedille Records 035

03:36:19 Jose White Lafitte: La Bella Cubana Camerata Romeu Zenaida Romeu BIS 0356

03:42:24 Agustin Barrios: La catedral (The Cathedral) David Solis Olson, guitar Flor Azul Productions 001

03:50:02 Carlos Guastavino: Las Presencias No. 7 "Rosita Iglesias" Jonathan Cohler, clarinet; Rasa Vitkauskaite, piano Ongaku 024-123

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:05 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 Op 78 Joseph Adam, organ Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 35:01

04:39:02 Ludwig van Beethoven: Cello Sonata No. 1 Op 5 # 1 Zuill Bailey, cello Telarc 80740 25:05

05:05:20 Anton Arensky: Piano Quintet Op 51 Adam Neiman, piano Ying Quartet Sono Luminus 92143 27:22

05:35:40 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 BWV 1067 Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 18:20

05:54:27 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Leon McCawley, piano Virgin 45270 3:53

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:14 Nicola Conforto: La festa cinese: Overture Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 3:54

06:13:03 Ambroise Thomas: Mignon: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:19

06:24:48 Leonardo Leo: Cello Concerto Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Atma 2126 12:25

06:42:05 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 WoO 38 Beaux Arts Trio Philips 4788977 11:36

06:55:02 Earl McCoy: March 'Lights Out' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7503 2:53

06:58:02 Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: Galop André Kostelanetz Orchestra André Kostelanetz Sony 62642 1:43

07:04:02 Claude Debussy: Andante from Piano Trio Ensemble Vivant OpeningDay 9379 4:09

07:13:23 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 9:58

07:25:20 Nino Rota: Romeo and Juliet: Love Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:38

07:30:52 Edward MacDowell: Suite No. 1: Summer Idyll Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 2:05

07:33:08 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Policeman's Song Richard Van Allen, bass Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:30

07:39:53 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral Lisa Hansen, flute Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 10:55

07:53:17 George Frideric Handel: Siciliana from Concerto Grosso Op 6 # 8 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 3:42

07:57:20 John Lennon/Paul McCartney: Norwegian Wood Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:57

08:07:54 Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' Budapest Strauss Ensemble István Bogár Naxos 550900 5:24

08:14:50 Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 3 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 9:14

08:26:34 Mario Castelnuovo-Tedesco: Scherzo from Guitar Quintet Op 143 Andrés Segovia, guitar MCA 10056 4:42

08:32:15 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 4:50

08:42:23 Antonio Vivaldi: Concerto for Oboe & Bassoon RV 545 Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 9:01

08:52:50 Alfred Newman: How the West Was Won: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80141 7:19

09:03:28 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Michael Schönheit, harpsichord Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 19:23

09:34:07 Peter Tchaikovsky: The Seasons: May Op 37 # 5 Lang Lang, piano Sony 511758 5:19

09:42:12 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto Op 9 # 8 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 550739 10:06

09:54:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quintet No. 5 K 593 Sarah Kapustin, violin Marlboro 80001 5:20

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:51 Claude Debussy: Preludes Book 2: Brouillards Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 2:51

10:04:13 Carl Nielsen: The Mother: The Fog is Lifting Judith Hall, flute Nimbus 5247 1:51

10:08:08 Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' Op 115 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 11:03

10:19:54 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Naxos 503293 9:37

10:31:26 Jan Dismas Zelenka: Villanella from Capriccio No. 5 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 3:01

10:38:02 George Frideric Handel: Harp Concerto Op 4 # 5 Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 8:22

10:50:46 Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Quintet Op 143 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 22:30

11:15:15 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 14:32

11:30:40 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 12:37

11:45:46 Carl Maria von Weber: Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Op 19 Queensland Symphony John Georgiadis Naxos 550928 10:46

11:57:01 Antonín Dvorák: Humoresque No. 1 Op 101 # 1 Orion Weiss, piano Bridge 9355 2:32

12:06:40 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 9:40

12:18:01 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 6:05

12:25:51 George Butterworth: The Banks of Green Willow BBC Concert Orchestra Keith Lockhart BBC 392 6:05

12:37:25 E. J. Moeran: Whythorne's Shadow Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 4:57

12:43:39 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:27

12:57:42 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12 # 1 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:36

12:59:40 Pio Carlo Nevi: March on Themes from Puccini's 'La bohème' Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 2:31

13:02:38 Giacomo Puccini: Prelude for Orchestra Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 2:26

13:07:01 William Schuman: Symphony No. 5 for Strings do.gma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 18:06

13:26:49 Sergei Rachmaninoff: Romance Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 4:30

13:34:24 Alexander Glazunov: Song of the Minstrel Op 71 Wen-Sinn Yang, cello Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 3:52

13:41:01 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 12:22

13:54:00 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80130 4:31

14:00 PERFORMANCE TODAY with Nahre Sol

Frederic Chopin: Etude in E Major, Op. 10, No. 3 Jon Kimura Parker, piano Album: Bravo! Chopin Piano Works Telarc 82003 Music: 4:24

Eugene Ysaÿe: Sonata in G Major for Solo Violin, Op. 27, No. 5 Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 9:22

Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-flat Major, Op. 20 Jasper String Quartet & Jupiter String Quartet WSKG Public Media, Honest Brook Music Festival, Delhi, NY Music: 26:20

Nahre Sol: Anonymous Footsteps Nahre Sol, piano personal recording, provided by the artist Music: 2:55

Frederic Chopin: Mazurka in A minor Op. 17, No. 4 Vladimir Ashkenazy, piano Album: Chopin: Mazurkas Decca 417584 Music: 4:14

Francis Poulenc: Villageoises Gabriel Tacchino, piano Album: Poulenc Piano Works EMI 62551 Music: 4:04

Gioacchino Rossini: La Gazza Ladra Overture Texas Festival Orchestra; Yaniv Dinur, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 9:48

Robert Schumann: Piano Quintet in E flat major, Op. 44: Mvts 1, 3-4 Anna Polonsky, piano; Accordo: Ruggero Allifranchini, Steven Copes, violins; Rebecca Albers, viola; Tony Ross, cello Schubert Club, Plymouth Congregational Church, Minneapolis, MN Music: 21:20

Francis Poulenc: Nocturne No. 1 Gabriel Tacchino, piano Album: Poulenc Piano Works EMI 62551 Music: 3:10

Francis Poulenc: Nocturne No. 2 Gabriel Tacchino, piano Album: Poulenc: Works for Piano EMI 62551 Music: 1:12

Francis Poulenc: Melancolie Gabriel Tacchino, piano Album: Poulenc Piano Works EMI 62551 Music: 5:39

Nahre Sol: Homage to Satie Nahre Sol, piano personal recording, provided by the artist Music: 1:06

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:49 Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Quintet Op 143 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 5:58

16:07:07 Andrew York: Sunburst Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:16

16:13:48 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

16:27:49 Max Steiner: The Treasure of the Sierra Madre: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 422 7:46

16:38:36 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gavotte BWV 1006 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 2:46

16:42:58 William Boyce: Symphony No. 4 Op 2 # 4 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:01

16:51:53 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036 2:50

16:56:39 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 62 3:24

17:04:02 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 370548 6:03

17:12:48 Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 12:21

17:27:50 Jacques Offenbach: Monsieur et Madame Denis: Overture Philharmonia Orchestra Antonio de Almeida Philips 422057 7:03

17:39:44 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:08

17:46:20 Claude Debussy: Preludes Book 1: La danse de Puck Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:27

17:51:49 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:11

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 G 448 Giangiacomo Pinardi, guitar Europa Galante Virgin 45607 19:57

18:29:48 Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Sinfonia BWV 826 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 5:04

18:37:25 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Gigue BWV 816 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 3:03

18:42:08 Giacomo Puccini: Three Minuets Orchestre d'Auvergne Jean Jacques Kantorow Denon 3871 11:06

18:54:47 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' BWV 639 Simone Dinnerstein, piano Sony 81742 3:37

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:06 Carl Maria von Weber: Symphony No. 2 London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55348 19:20

19:23:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 K 466 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 33:22

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:35 Robert Fuchs: Serenade No. 3 for Strings Op 21 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:57

20:23:58 Camille Saint-Saëns: La Jeunesse d'Hercule Op 50 Orchestre Philharmonique de Radio France Marek Janowski Harm Mundi 905197 17:57

20:43:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 K 16 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80256 12:25

20:56:33 Dominick Argento: The Dream of Valentino: Tango Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 3:20

21:03:19 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 4 S 139/4 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 8:06

21:12:36 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 146 Taverner Players Andrew Parrott EMI 54208 5:38

21:19:33 Johann Sebastian Bach: Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte zweitracht' Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp CBS 44651 5:07

21:27:12 Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 London Symphony Sir Charles Mackerras Mercury 434352 9:17

21:38:08 Sir Arthur Bliss: Checkmate Royal Scottish Nat'l Orch David Lloyd-Jones Naxos 557641 52:25

22:32:10 Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations WoO 80 Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 11:11

22:45:10 William Alwyn: Autumn Legend Rachael Pankhurst, Eng. horn Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 10:50

22:56:41 Mikhail Glinka: Nocturne Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:16

23:00 QUIET HOUR

23:01:41 Ambroise Thomas: Mignon: Connais-tu le pays? Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 4:33

23:06:14 Giuseppe Verdi: Otello: Ave Maria Renée Fleming, soprano London Symphony Sir Georg Solti Decca 4825281 4:53

23:11:08 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

23:17:31 Claude Debussy: Estampes: Pagodes Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 4:46

23:22:18 Frédéric Chopin: Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21 Rafal Blechacz, piano Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow DeutGram 4795448 9:56

23:32:14 Johannes Brahms: Romanze from String Quartet No. 1 Op 51 # 1 Chiara String Quartet Azica 71289 6:49

23:40:21 Martin Mailman: Autumn Landscape Op 4 Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 5:04

23:45:25 Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano Sony 52192 6:14

23:51:39 Traditional: The Lark in the Clear Air Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 3:49

23:56:17 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Fugue Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:16