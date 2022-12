WCLV Program Guide 07-26-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:55 John Field: Nocturne No. 3 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:51

00:07:45 John Field: Piano Concerto No. 7 Mícéal O'Rourke, piano London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9534 28:55

00:37:46 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 Empire Brass Telarc 80204 2:30

00:41:25 Clarice Assad: Impressions: Slow Waltz Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 4:21

00:47:20 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Teldec 44943 33:32

01:24:44 Antonio Vivaldi: Violin Concerto in E RV 271 Felix Ayo, violin I Musici Felix Ayo Philips 4788977 13:26

01:39:13 Maurice Ravel: Cinq mélodies populaires grecques Ellie Dehn, soprano OberlinMus 1304 8:28

01:48:22 Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:17

01:57:52 Jacques Offenbach: La Périchole: O mon cher amant Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 2:13

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Capriccio in D minor, Op. 116, Nos. 1 & 7 Richard Goode, piano Album: Richard Goode Plays Brahms Nonesuch 79154 Music: 4:26

Maurice Greene: Overture No. 2 in G Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Perelman Theater, Kimmel Center, Philadelphia, PA Music: 5:55

Igor Stravinsky: Suite Italienne for violin and piano Tessa Lark, violin; Andrew Armstrong, piano Baruch Performing Arts Center at Baruch College, New York, NY Music: 18:18

Johannes Brahms: Piano Quintet in F minor, Op. 34: Movements 3-4 Inon Barnatan, piano; Dover Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 18:23

Ken Thomson: Perpetual; Movement 2 Bad idea Jack Quartet Album: Thaw Cantaloupe Music Music: 4:13

George Gershwin: Gershwin Medley Ray Riccomini, trumpet; Texas Festival Orchestra; Yaniv Dinur, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 10:05

Philip Glass: String Quartet No. 8 JACK Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 16:34

Robert Schumann: Marchenerzahlungen for Clarinet, Viola, and Piano, Op. 132 David Shifrin, clarinet; Paul Neubauer, viola; Gloria Chien, piano String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 15:54

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:44 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 23:32

04:26:14 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 5:33

04:34:16 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:24

04:40:41 Giuseppe Verdi: Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 4:16

04:47:44 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 Op 36 Cleveland Orchestra George Szell TCO 92365 40:25

05:32:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 K 545 Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

05:42:59 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 9:03

05:52:46 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 Cleveland Brass Ensemble Philadelphia Brass Ensemble Sony 87771 2:49

05:56:29 Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma Luciano Pavarotti, tenor London Philharmonic Zubin Mehta Decca 4788210 2:56

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:28 Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 4:10

06:13:19 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Lang Lang, piano Sony 511758 12:19

06:26:34 Sir Edward Elgar: The Queen's Hall English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:53

06:30:44 Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica RV 151 La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 4:05

06:40:23 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 John Thiessen, trumpet Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:54

06:53:29 Eric Coates: By the Sleepy Lagoon Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 3:59

06:59:06 John Philip Sousa: March 'Manhattan Beach' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:16

07:04:49 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture Failoni Orchestra Will Humburg Naxos 503293 6:41

07:13:55 Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 11:26

07:26:49 Carl Davis: Pride and Prejudice: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 4:03

07:33:17 Johann Strauss Jr: Kiss Waltz Op 400 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 5:50

07:44:23 Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois TWV 43:G7 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 8:51

07:56:02 Johann Strauss: Radetzky March Op 228 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:12

08:07:39 Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town Joshua Bell, violin Philharmonia Orchestra David Zinman Sony 89358 4:03

08:13:57 Felix Mendelssohn: Ruy Blas Overture Op 95 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 7:17

08:22:12 Scott Joplin: The Chrysanthemum Brian Dykstra, piano Centaur 3340 4:23

08:28:43 Joseph Haydn: Scherzando No. 5 H 2:37 Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:04

08:40:45 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 12:01

08:54:05 Edvard Grieg: Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:13

09:00:03 Henry Mancini: Hatari: Baby Elephant Walk Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 2:23

09:06:57 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Hugh Downs, narrator Boston Pops Arthur Fiedler RCA 300350 17:57

09:25:57 Henry Mancini: Victor/Victoria: Finale Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 4:50

09:35:39 Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 2 Prelude Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:23

09:41:50 Franz Schubert: Scherzo from String Quintet D 956 Matt Haimovitz, cello Miró Quartet Oxingale 2006 10:39

09:54:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 2:58

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:39 Arcangelo Corelli: Allegro from Concerto Grosso Op 6 # 8 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 2:03

10:04:10 Alessandro Scarlatti: Il giardino di rose: Overture John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5079 4:27

10:10:25 Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 158 13:32

10:24:17 Léo Delibes: Naïla: Intermezzo London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 3:46

10:29:44 Frédéric Chopin: Nocturne No. 10 Op 32 # 2 Maria João Pires, piano DeutGram 4795448 4:40

10:37:51 John Field: Rondeau Mícéal O'Rourke, piano London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9534 7:22

10:47:30 John Bull: Galliard Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:03

10:51:16 Béla Bartók: Piano Concerto No. 3 Sz 119 Hélène Grimaud, piano London Symphony Pierre Boulez DeutGram 3885 25:38

11:18:36 Luigi Boccherini: Symphony No. 15 Op 35 # 1 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999175 11:54

11:32:15 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

11:46:58 Aaron Copland: El Salón México New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

12:06:12 John Ireland: Epic March London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 9:07

12:17:39 Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances Boston Pops John Williams Philips 426247 9:57

12:29:51 Kenneth Leslie-Smith: The Woman's Angle: The Mansell Concerto Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 4:18

12:37:55 Leighton Lucas: Stage Fright: Rhapsody Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 4:25

12:44:35 Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 13:47

12:59:48 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 Duo Amaral DuoAmaral 2013 2:34

13:02:42 Ernesto Nazareth: Tango 'Vem cá Branquinha' Joel Fan, piano Reference 119 2:44

13:07:26 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 19:17

13:28:33 Ludwig van Beethoven: Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81b Richard King, horn Cleveland Orchestra Albany 1325 5:01

13:36:19 Johannes Brahms: Finale from Horn Trio Op 40 Richard King, horn Albany 1325 6:09

13:44:32 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 3 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 11:34

13:56:48 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 2:33

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Richard Wagner: Traume (Dreams) Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp Album: Anne Akiko Meyers: Seasons... Dreams... Koch 7780 Music: 4:29

Valerie Coleman: A Right to Be Julietta Curenton, flute; Mark Dover, clarinet; Monica Ellis, bassoon; J.P. Redmond, piano Chamber Music Northwest, Lincoln Recital Hall, Portland, OR Music: 8:39

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in F-sharp minor, Op. 1 Daniil Trifonov, piano; Grand Teton Music Festival Orchestra; Jerry Hou, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 30:20

Erik Satie: Gnossienne No. 1 Emmanuel Ceysson, harp Chamber Music Society of Palm Beach with The Max Planck Institute, Max Planck at The Benjamin School, Jupiter, FL Music: 3:29

Antonin Dvorak: Lasst Mich Allein, Op. 82 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Album: Dvorak Decca Music: 4:18

Nino Rota: Trio for Piano, Clarinet and Cello Anna Polonsky, piano; David Shifrin, clarinet; and Peter Wiley, cello Classic Chamber Concerts, Sugden Theatre, Naples, FL Music: 13:49

Peter Tchaikovsky: Symphony No.1, Op.13 "Winter Daydreams": Movements 3-4 Houston Symphony; Vassily Sinaisky, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 19:28

Fritz Kreisler: Viennese Rhapsodic Fantasietta Benjamin Beilman, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 8:32

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:43 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 6:30

16:04:53 François Couperin: Suite No. 24: Les Dars-homicides Angela Hewitt, piano Hyperion 67480 2:34

16:09:56 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 13:30

16:28:04 Danny Elfman: Hitchcock: End Credits Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 5:50

16:33:41 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Prelude BWV 808 Paramount Brass Centaur 2355 3:20

16:40:09 Dmitri Shostakovich: Assault on Beautiful Gorky Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 6:51

16:49:00 John Field: Nocturne No. 15 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:03

16:53:37 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 Op 27 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 6:08

17:05:57 Ernest Schelling: Suite Fantastique: Virginia Reel Op 7 Ian Hobson, piano BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66949 6:56

17:15:00 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 10:00

17:27:07 Antonio Vivaldi: Violin Concerto in C Op 8 # 6 Monica Huggett, violin Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Virgin 61172 8:06

17:39:03 John Field: Nocturne No. 7 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

17:45:17 John Field: Adagio from Piano Concerto No. 2 John O'Conor, piano Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80370 3:47

17:51:17 Sir Edward Elgar: Scherzo from Symphony No. 1 Op 55 Berlin State Orchestra Daniel Barenboim Decca 4789353 6:50

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:42 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 4 BWV 809 Angela Hewitt, piano Hyperion 67451 20:28

18:30:55 Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:08

18:38:27 Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Intermezzo La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 3:23

18:43:32 Felix Mendelssohn: Trumpet Overture Op 101 London Symphony Claudio Abbado DeutGram 423104 9:07

18:53:42 Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Sarabande Op 167 Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Naxos 572823 5:32

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:08 Alfredo Casella: Paganiniana Op 65 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 18:02

19:21:44 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Passo mezzo Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 3:38

19:30 SPECIAL: CONCERTO FINALS OF THE 2019 THOMAS and EVON COOPER INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION, live from Severance Hall with WCLV’s John Simna – The Cleveland Orchestra, Gemma New, conductor

Antonin Dvorak: Violin Concerto in A Minor Op 53--Isabella Brown (age 16) of Illinois

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 2 in G Minor Op 63--Eric Charles Chen (18) of New Jersey

Felix Mendelssohn: Violin Concerto in E Minor Op 64--Shihan Wang (14) of China

22:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

21:59:54 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67307 19:53

22:23:22 Percy Grainger: Lincolnshire Posy Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 17:11

22:41:39 Luigi Boccherini: Symphony No. 1 Ensemble 415 Chiara Banchini Harm Mundi 901291 6:32

22:48:41 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 380 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 4:05

22:53:46 Antonín Dvorák: Impromptu Shai Wosner, piano Onyx 4172 4:30

23:00 QUIET HOUR

23:01:31 John Field: Nocturne No. 13 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:52

23:07:23 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 London Symphony Rafael Frühbeck de Burgos MCA 25887 6:10

23:13:34 Carlos Guastavino: Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 3:00

23:17:49 Gary Schocker: Hypnotized: Together Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 2:34

23:20:23 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 15:08

23:35:32 Richard Strauss: Wiegenlied Op 41 # 1 Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 4:00

23:40:22 Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 Op 9 # 1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 5:21

23:45:43 Giovanni Battista Pergolesi: Siciliano from Violin Concerto Bettina Mussumeli, violin I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 4:25

23:50:09 Andrés Segovia: Estudio sin luz Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:50

23:54:50 Sir Edward Elgar: Pleading Op 48 # 1 English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:13

23:58:20 Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 1:27