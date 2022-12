WCLV Program Guide 07-22-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University Faculty Recital by Dr. Angelin Chang, recorded 4/18/19

Patrice Michaels: Notorious RBG in Song--Patrice Michaels, soprano; James Ginsburg, Lee Fisher; Angelin Chang, piano

A one-act, 75-minute dramatic concert including works by Vivian Fung, Stacy Garrop, Lee Hoiby, Lori Laitman and John Musto

01:37:32 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37812 22:02

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:01:00 Enrique Granados: Spanish Dance No. 5, Op. 5 (Andaluza) David Russell, guitar Telarc 80576

02:06:33 Enrique Granados: Elegia Eterna Beverly Sills, soprano; Transylvania Symphony Orchestra (Brevard Music Center) James Christian Pfohl Live from Brevard Music Center (1957)

02:12:46 Enrique Granados: Goyescas Jorge Luis Prats, piano Decca 001593702

03:01:00 Alberto Ginastera: Malambo, from Estancia Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Eduardo Mata Sono Luminus 90211

03:04:45 Manuel de Falla: Ritual Fire Dance, from El amor brujo Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Eduardo Mata Sono Luminus 90210

03:10:15 Maurice Ravel: La valse Dallas Symphony Orchestra Eduardo Mata RCA Red Seal 14815

03:23:41 Aaron Copland: El Salón Mexico Dallas Symphony Orchestra Eduardo Mata EMI Classics 31561

03:35:42 Manuel Ponce: Piano Concerto in f María Teresa Rodríguez, piano; Orquesta Filarmónica de la UNAM Eduardo Mata Sonopress 7742

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:24 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op 58 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 42445 32:11

04:36:19 Joseph Haydn: Symphony No. 96 Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 23:10

05:01:22 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Raquel Lojendio, soprano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 38:15

05:42:59 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 10:38

05:54:35 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:43

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:28 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 1 D 89 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 437535 3:47

06:13:12 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

06:26:43 Johann Sebastian Bach: Allegro from Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 4:01

06:32:20 Morton Gould: American Ballads: Jubilo National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 3:33

06:40:47 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 12:06

06:54:10 Scott Joplin: Sunflower Slow Drag Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:37

06:58:29 Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:08

07:05:00 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 Berlin Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 4795448 5:49

07:11:59 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 YL Male Voice Choir Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Bis 9048 8:19

07:21:06 Karl Jenkins: Benedictus Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 3:56

07:26:25 Duke Ellington: Jubilee Stomp Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 2:30

07:30:23 Billy Strayhorn: Take the 'A' Train Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 6:15

07:41:39 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture Calgary Philharmonic Mario Bernardi CBC 5149 7:19

07:51:49 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 6:52

08:07:28 Johann Sebastian Bach: Gloria in excelsis Deo from Mass in b BWV 232 The Sixteen Choir & Orch Harry Christophers Collins 70322 5:56

08:15:26 Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 11:32

08:27:46 Carl Davis: Pride and Prejudice: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 4:03

08:32:27 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 4:02

08:41:17 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 9:44

08:52:14 Samuel Barber: Nocturne 'Homage to John Field' Op 33 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 4:09

08:57:09 Hoagy Carmichael: Stardust Katy Jones, trombone Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 4:17

09:05:01 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 BWV 1042 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 16:22

09:24:22 Dave Grusin: On Golden Pond: New Hampshire Hornpipe Valentina Lisitsa, piano Decca 4789454 2:28

09:25:34 Dave Grusin: On Golden Pond: New Hampshire Hornpipe Valentina Lisitsa, piano Decca 4789454 2:28

09:31:25 Alexander Glazunov: March on a Russian Theme Op 76 Moscow Symphony Konstantin Krimets Naxos 553538 4:49

09:37:22 Giacomo Puccini: Tosca: Vissi d'arte Montserrat Caballé, soprano London Symphony Sir Charles Mackerras EMI 21296 3:34

09:42:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony K 111a Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80273 10:28

09:55:33 Dmitri Shostakovich: Dolls' Dances: Lyric Waltz Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen DeutGram 15203 3:22

09:59:53 Johannes Brahms: Intermezzo Op 119 # 3 Orli Shaham, piano Canary 15 1:44

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:42 Clara Schumann: Romance Op 22 # 1 Daniel Hope, violin DeutGram 15312 3:35

10:07:22 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Philadelphia Orchestra Riccardo Muti EMI 63572 9:50

10:18:23 Isaac Albéniz: Iberia: El Albaicín Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 8:13

10:28:54 Friedrich Kuhlau: The Robber's Castle: Overture Danish National Radio Sym Michael Schonwandt Chandos 9648 4:01

10:35:46 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

10:44:05 Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' S 558/4 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 4:30

10:50:37 Muzio Clementi: Symphony No. 2 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 24:22

11:16:16 George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 11:15

11:29:34 Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' Op 316 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:32

11:29:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 English Concert Andrew Manze Harm Mundi 907280 13:38

11:44:43 Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' Op 316 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:32

11:55:57 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:31

12:06:32 Richard Addinsell: Suicide Squadron: Warsaw Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano BBC Symphony Hugh Wolff Decca 460503 8:49

12:17:16 Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24 Deutsches Symphonie Berlin Arturo Tamayo Capriccio 10480 11:30

12:31:18 Ludwig van Beethoven: Bundeslied Op 122 Ambrosian Singers London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 33509 3:58

12:38:21 Franz Schubert: Rosamunde: Shepherds' Chorus D 797 Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 4:04

12:44:08 Joseph Haydn: Symphony No. 9 Hanover Band Roy Goodman Hyperion 66529 12:05

12:58:08 Robert Schumann: Carnaval: Pierrot Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 2:08

13:00:58 Jean-Philippe Rameau: Rondeau 'La Villageoise' Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:21

13:03:40 Francis Poulenc: Villageoises Pascal Rogé, piano Decca 425862 4:39

13:10:09 Julián Orbón: Tres versiones sinfónicas Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90179 21:14

13:32:55 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 3:03

13:39:15 Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 7:17

13:48:27 William Alwyn: Overture to a Masque Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 9:36

14:00 PERFORMANCE TODAY with Jade Simmons

Franz Schubert: Impromptu, Op. 90 No. 2 in E-Flat Charlie Albright, piano Album: The Schubert Series, Pt. 1 (Live) CAPC Music B06XQZLQ1W Music: 4:32

Frederic Chopin: Variations on Mozart's La chi darem la mano Charlie Albright, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 16:42

Serge Koussevitzky: Concerto for Double Bass in F-sharp minor, Op. 3 Robin Kesselman, double bass Houston Symphony Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 19:30

Corey Dundee: Shifting Gears Kenari Quartet: Bob Eason, Kyle Baldwin, Corey Dundee, Steven Banks, saxophones Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 6:15

Camille Saint-Saens: Une Nuit a Lisbonne (A Night in Lisbon) Orchestre Symphonique Francais Laurent Petitgirard, conductor Album: Saint-Saens Adda 590064 Music: 4:32

Camille Saint-Saens: Caprice On Danish and Russian Airs, Op. 79 Elizabeth Mann, flute; Jonathan Fischer, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 10:44

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 in G Major, Op. 44: Movements 2-3 Alexandre Kantorow, piano State Academic Symphony Orchestra of Russia Vasily Petrenko, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Great Hall of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory in Moscow, Russia Music: 22:14

Arvo Part: Spiegel im Spiegel Danny Koo, violin; Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 9:59

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:29 Hubert Bath: Love Story: Cornish Rhapsody Santiago Rodriguez, piano Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Elan 82268 5:46

16:07:08 Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 3:39

16:13:29 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 12:17

16:27:56 John Kander: New York, New York Boston Pops John Williams Sony 47235 3:15

16:29:16 John Kander: New York, New York Boston Pops John Williams Sony 47235 3:15

16:34:10 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 Op 96 Royal Philharmonic Charles Rosekrans Telarc 80610 5:40

16:42:21 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Cleveland Orchestra George Szell IMG 75962 7:44

16:52:13 Marc-André Hamelin: Etude No. 6 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 3:26

16:58:06 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Swans Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 2:29

17:04:56 Dmitri Shostakovich: Assault on Beautiful Gorky Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 6:51

17:14:52 Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 9:06

17:26:14 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Czech Philharmonic Semyon Bychkov Decca 4830656 8:57

17:39:54 Orlando Gibbons: Pavan No. 16 Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:02

17:47:22 George Frideric Handel: Fugue No. 3 HWV 607 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 2:29

17:52:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 28 K 200 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 7:19

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:46 George Gershwin: An American in Paris Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 17:37

18:28:39 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Overture English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 5:02

18:35:51 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Gavottes English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:44

18:40:38 Anderson & Roe: Grand Scherzo Greg Anderson, piano Steinway 30022 11:29

18:53:29 Jean-Philippe Rameau: Pygmalion: Overture Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901381 4:46

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:05 Claude Debussy: Petite Suite Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 13:38

19:17:47 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 Op 92 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 38:51

19:57:58 Sergei Prokofiev: Prelude Op 12 # 7 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532 1:52

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:46 Franz Schubert: Symphony No. 3 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 21:45

20:23:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto K 191 David McGill, bassoon Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 18:17

20:43:20 Claude Debussy: Cello Sonata Brian Thornton, cello Steinway 30109 12:20

20:56:01 Isaac Albéniz: Navarra State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 3:48

21:03:01 Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 16:36

21:21:16 Oskar Nedbal: Chaste Barbara: Overture Carlsbad Symphony Douglas Bostock Classico 192 6:31

21:29:20 Victor Herbert: Finale from Cello Concerto No. 1 Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 7:41

21:40:01 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto Op 7 # 9 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 7:32

21:50:39 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Raquel Lojendio, soprano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 38:15

22:30:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 19 K 132 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 16:30

22:49:44 Hans Pfitzner: Palestrina: Act 1 Prelude Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann DeutGram 449571 7:31

22:58:16 Gustav Holst: Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 1:41

23:00 QUIET HOUR

23:01:46 Kent Kennan: Night Soliloquy Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 4:14

23:06:00 Giacomo Puccini: Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 6:02

23:12:03 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 3:31

23:16:43 Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:52

23:20:35 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 26 Op 20 # 3 Daedalus Quartet Bridge 9326 9:56

23:30:32 Hector Berlioz: Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16 Nobuko Imai, viola London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 8:34

23:39:54 Antonio Vivaldi: Largo from Cello Concerto RV 422 Mischa Maisky, cello Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447022 4:07

23:44:02 Randall Thompson: Largo from Symphony No. 2 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 4:51

23:48:54 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 1 Op 26 Charles Owen, piano Avie 2240 4:51

23:54:14 Yuzo Toyama: Yugen: Dance of Celestials Per Flemström, flute Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 2:46

23:57:21 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 3: Sarabande BWV 995 Jason Vieaux, guitar Azica 71250 2:44