WCLV Program Guide 06-25-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:56 Claude Debussy: La plus que lente San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 6:20

00:08:46 Johannes Brahms: Adagio from Serenade No. 1 Op 11 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 14:29

00:24:48 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 6:24

00:32:15 Alberto Ginastera: Panambí: Suite Op 1 London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 12:30

00:46:10 Robert Schumann: Symphony No. 1 Op 38 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 33:57

01:24:19 Johan Svendsen: Romeo and Juliet Fantasy Op 18 Trondheim Symphony Orchestra Ole Kristian Ruud Virgin 45128 13:22

01:38:51 François Couperin: Pièces en concert Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 12:38

01:52:48 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 Berlin Philharmonic Hans Rosbaud DeutGram 4796018 4:20

01:58:06 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 34 Op 67 # 4 John O'Conor, piano Telarc 80391 1:56

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: Concerto for Violin and String Orchestra in D Minor, WoOp.: Movement 3 Kyoko Takezawa, violin; Bamberg Symphony Orchestra; Claus Peter Flor, conductor Album: Mendelssohn: Symphonies; Overtures; Concertos RCA Victor BVCC-677 Music: 4:18

Louise Farrenc: Symphony No. 3 in G minor, Op. 36 Movement 4 Oakland Symphony; Michael Morgan, conductor Paramount Theatre, Oakland, CA Music: 4:32

Kevin Puts: Credo Miro Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 18:45

Peter Tchaikovsky: Souvenir d'un lie cher, op 42 Kyoko Takezawa, violin; Wu Qian, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 16:47

Wolfgang Amadeus Mozart: Wind Serenade in C minor: Movement 2 Orpheus Chamber Orchestra Album: Night Moods Soulful Serenade DG 453903 Music: 4:23

Wolfgang Amadeus Mozart: Trio in E-flat Major for Clarinet, Viola, and Piano, K. 498 Tomasso Lonquich, clarinet; Yura Lee, viola; Gilles Vonsattel, piano UGA, Hugh Hodgson Concert Hall, The University of Georgia Performing Arts Center, Athens, Georgia Music: 18:46

Pierre Jalbert: Passage Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 18:45

Frederic Chopin: Mazurka in C-sharp Minor Op. 50 No. 3 Leon Fleisher, piano The Cliburn, Kimbell Art Museum Piano Pavilion, Fort Worth, TX Music: 5:09

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:53 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 21:53

04:25:10 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - In Caelum Fero London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 06:19

04:33:55 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:28

04:41:05 Johan Halvorsen: Passacaglia for Violin & Viola after Handel Amy Lee, violin S&W 1 6:50

04:49:36 Louise Farrenc: Symphony No. 2 Op 35 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999820 34:57

05:28:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 K 545 Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

05:39:14 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4795448 10:46

05:50:52 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance Op 61 # 11 Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 1:42

05:53:37 Richard Rodgers: Cinderella: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 5:37

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:18 Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 6:26

06:16:26 Ludwig Thuille: Gavotte & Finale from Sextet for Piano & Winds Op 6 Gianluca Luisi, piano Chantilly Quintet Naxos 570790 9:54

06:28:32 Sir Arthur Sullivan: The Pirates of Penzance: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:07

06:41:20 George Gershwin: Adagio from Piano Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 11:43

06:55:14 Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 2:34

06:58:00 John Philip Sousa: March 'The Gladiator' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:02

07:05:07 George Walker: Lyric for Strings Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 61 5:17

07:12:32 Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 8:13

07:21:03 Astor Piazzolla: Escualo Lynne Ramsey, viola Panorámicos Panorßmico 2009 3:35

07:25:53 Ralph Vaughan Williams: The Dark-Eyed Sailor Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:23

07:29:31 Frederic Hand: Prayer Frederic Hand, guitar Willow 1036 4:11

07:38:32 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 653 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55

07:51:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Concerto K 314 Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 5:07

07:56:48 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Marionettes Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 2:13

08:08:01 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 6:55

08:17:07 Samuel Barber: Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 8958 8:54

08:27:12 John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March Boston Pops John Williams Philips 420178 5:26

08:32:40 Jean Sibelius: Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 2:22

08:40:22 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 8:03

08:50:37 Alec Wilder: Air for Oboe Mitch Miller, oboe Columbia String Orchestra Frank Sinatra Sony 4271 3:37

08:55:26 Francis Lai: Love Story: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 4:34

09:06:21 Claude Debussy: Jeux San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 18:20

09:26:20 Hugh Martin: Meet Me in St. Louis: The Trolley Song Boston Pops John Williams Sony 45567 3:22

09:32:49 Friedrich von Flotow: Martha: 'Tis the Last Rose of Summer Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 4:48

09:38:33 William Bolcom: Knockout: A Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041 3:59

09:45:23 Béla Bartók: Rhapsody No. 1 Kyung Wha Chung, violin City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54211 10:00

09:55:43 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:35

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:23 Frédéric Chopin: Mazurka No. 5 Op 7 # 1 Frederic Chiu, piano Harm Mundi 2908375 2:09

10:02:32 Franz Liszt: Schubert Song 'Hark, hark, the lark' S 558/9 Evgeny Kissin, piano DeutGram 435028 2:34

10:06:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45471 13:36

10:21:13 Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' Op 115 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 6:35

10:29:20 Claude Debussy: Petite Suite: Cortège National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:03

10:32:50 Maurice Ravel: Valse noble et sentimentale No. 7 Vladimir Spivakov, violin RCA 60861 4:23

10:39:15 David Conte: Ave Maria Chanticleer Joseph Jennings Chantcleer 8804 2:07

10:46:05 Georg Philipp Telemann: Orchestral Suite 'Water Music' TWV 55:C3 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 24:04

11:11:45 Michael Haydn: Symphony No. 25 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 550875 14:22

11:28:44 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:20

11:40:59 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

11:53:08 Jacob Clemens non Papa: Carole magnus eras Stile Antico Harm Mundi 807595 6:56

12:06:36 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 12:17

12:21:46 Enrique Granados: Goyescas: Los Requiebros Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:36

12:32:39 John Field: Nocturne No. 1 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:38

12:36:34 Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 6:25

12:48:06 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 10:04

13:01:06 Howard Hanson: Slumber Song Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:30

13:03:36 Traditional: Afro-Cuban Lullaby Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:35

13:09:26 Maurice Ravel: Piano Concerto Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 14764 22:12

13:34:31 Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs TWV 55:a2 Elissa Berardi, recorder Philomel Baroque Orchestra Centaur 2366 3:31

13:42:46 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations Tempesta di Mare Chandos 805 6:43

13:50:06 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 664 Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 9:14

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: Octet: Scherzo Seattle Chamber Music Society musicians Album: Mendelssohn: Violin Concerto, Octet Onyx 4060 Music: 4:28

Adolphus Hailstork: Sanctum: Rhapsody for Viola and Piano Kathryn Brown, viola; Julia Lin, piano Eastman East Wing Hatch Recital Hall, Rochester, NY Music: 13:54

Chris Rogerson: Duo Nicolas Kendall, violin; Efe Baltacigil, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 19:02

Ralph Vaughan Williams: A London Symphony: Movement 3 Scherzo Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 7:35

Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum, K. 339 Joshua Bell, violin; Orchestra of St. Luke's; Michael Stern, conductor Album: Joshua Bell - Voice of the Violin Sony 97779 Music: 4:39

Fritz Kreisler: Midnight Bells Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 3:24

Richard Hyman: Etudes for Jazz Piano (selections) Aaron Diehl, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 6:25

Jean Sibelius: Concerto in D Minor for Violin and Orchestra, Op. 47 Joshua Bell, violin; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 32:27

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:34 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2004 6:27

16:06:18 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ein Mädchen oder Weibchen Anton Scharinger, bass Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Teldec 242716 4:35

16:13:41 Hans Gál: Allegro from Piano Concerto Op 57 Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 11:31

16:28:06 Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 3:33

16:35:29 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 2 Op 17 Chicago Symphony Claudio Abbado Sony 304505 5:10

16:42:20 Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille Op 363 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:48

16:51:48 George Frideric Handel: Semele: Endless pleasure, endless love Danielle de Niese, soprano Les Arts Florissants William Christie Decca 10035 3:21

16:57:32 Edvard Grieg: Peer Gynt: Wedding March Oslo Philharmonic Esa-Pekka Salonen CBS 44528 3:16

17:04:25 Frédéric Chopin: Impromptu No. 3 Op 51 Shai Wosner, piano Onyx 4172 6:16

17:20:02 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 4:16

17:26:50 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 8:03

17:39:37 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Frederic Hand, guitar Willow 1036 5:19

17:46:21 Traditional: The Water is Wide Frederic Hand, guitar Willow 1036 3:01

17:52:00 Claude Debussy: Images: Gigues San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 7:16

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:13 Joseph Haydn: String Quartet No. 30 Op 33 # 2 Angeles Quartet Decca 4783695 16:33

18:27:33 Ernesto Lecuona: San Francisco el Grande Kathryn Stott, piano EMI 56803 4:49

18:34:43 Ernesto Lecuona: Ante El Escorial Kathryn Stott, piano EMI 56803 4:58

18:41:17 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 13:05

18:55:16 Ernesto Lecuona: Danza lucumi Kathryn Stott, piano EMI 56803 3:09

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:18 Maurice Ravel: Mother Goose: Suite Orch de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4785437 22:14

19:26:57 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1945) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 453434 29:40

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:11 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 19:04

20:22:12 Josef Suk: Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 23:56

20:47:00 Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 4 Op 60 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 9:44

20:57:11 Sergei Prokofiev: Summer Night Suite: Minuet Op 123 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 469376 2:38

21:02:21 Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 H 18:11 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 18:11

21:23:11 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:20

21:31:59 Eric Fenby: Overture 'Rossini on Ilkla Moor' Royal Ballet Sinfonia Gavin Sutherland ASV 2126 6:34

21:40:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D K 485 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 6:20

21:48:52 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 Amanda Roocroft, soprano London Philharmonic Bernard Haitink EMI 56564 38:46

22:29:27 Johannes Brahms: Four Piano Pieces Op 119 Orli Shaham, piano Canary 15 16:48

22:48:07 Antonín Dvorák: Romance in f Op 11 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:45

23:00 QUIET HOUR

23:02:28 Johannes Brahms: Intermezzo Op 118 # 2 Orli Shaham, piano Canary 15 5:46

23:08:14 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42 # 1 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:37

23:18:52 Charles Wilfrid Orr: A Cotswold Hill Tune Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 5:01

23:25:25 William Grant Still: Mystic Pool from 'Traceries' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084 2:52

23:28:17 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 5:26

23:33:44 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Aria Myron Lutzke, cello Centaur 3068 4:13

23:38:32 Henryk Wieniawski: Prayer from Violin Concerto No. 1 Op 14 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 4:58

23:43:30 Arthur Honegger: Pastorale d'été New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 82849 8:05

23:51:35 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 S 139/3 Claudio Arrau, piano Philips 4788977 4:14

23:56:19 Alexander Glazunov: Reverie Op 24 Alexey Serov, horn Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 3:11