WCLV Program Guide 06-19-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:02 Sir John Tavener: Song for Athene Atlanta Symphony Chorus Norman Mackenzie Telarc 80654 6:12

00:08:12 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Harmoniemusik Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 20:13

00:30:05 Gregorian Chant: Stabat iuxta Christi crucem Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 5:28

00:36:13 George Gershwin: Three Preludes Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 6:28

00:44:10 Jean Sibelius: Symphony No. 4 Op 63 Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 34:03

01:22:39 Ottorino Respighi: Poema autunnale Julia Fischer, violin Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Decca 15535 14:21

01:38:06 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 6 in E BWV 1035 Joshua Smith, flute Delos 3408 11:36

01:51:40 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 4:04

01:56:38 Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Gavottes Orchestra of the 18th Century Frans Brüggen Philips 426714 3:12

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Astor Piazzolla (arr. Karli Vehmanen): Histoire du Tango Movement 1:Bordel 1900 Ann Hobson Pilot, harp; Lucia Lin, violin; J.P. Jofre, bandoneon Album: Astor Piazzolla "Escualo" Harmonia Mundi HMU 907627 Music: 4:28

Alberto Ginastera: Harp Concerto, Opus 25 Ann Hobson Pilot, harp; English Chamber Orchestra; Isaiah Jackson, conductor Album: Mathias: Harp Concerto - Ginastera: Harp Concerto Koch Music: 22:31

Franz Schubert: Four Impromptus, D. 935 No. 3 in B-flat Major Andante Andras Schiff, piano The Gilmore Keyboard Festival, Chenery Auditorium in Kalamazoo, MI Music: 11:40

Michael Jackson (arr. Jeremy Cohen): Michael Jackson Medley Quartet San Francisco Marthas Vineyard Chamber Music Society, The Old Whaling Church, Edgartown MA Music: 06:16

Anthony DiLorenzo: Anthem of Hope: Houston Strong ROCO; Mei-Ann Chen, conductor Album: ROCO: Visions Take Flight Innova 016 Music: 4:26

Bohuslav Martinu: Nonet No. 2 Julia Bogorad-Kogan, flute; Elizabeth Priestly Siffert, oboe; Thomas LeGrand, clarinet; Christopher Millard, bassoon; Gail Williams, horn; Sarah Schwartz, violin Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 16:35

Belinda Reynolds: Play for piano and two marimbas Susan Grace, piano; John Kinzie, marimba; Brendan Betyn, marimba Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 7:02

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 2 for Orchestra ROCO; Mei Ann Chen, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 19:16

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:05:56 William Sterndale Bennett: Piano Concerto No. 1 Op 1 Howard Shelley, piano BBC Scottish Symphony Howard Shelley Hyperion 68178 25:33

04:31:33 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:08

04:43:22 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 3:07

04:47:32 Sir Edward Elgar: Enigma Variations Op 36 Philharmonia Orchestra Sir John Barbirolli EMI 69185 30:34

05:19:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 K 447 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 14:24

05:40:16 Peter Tchaikovsky: Adagio from Symphony No. 1 Op 13 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 12:00

05:53:07 George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite HWV 437 Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 3:03

05:57:06 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 Op 72 # 7 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 3:06

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:36 Johann Stamitz: Finale from Clarinet Concerto Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 4:12

06:14:12 Alfredo Catalani: Scherzo La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 4:41

06:21:25 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363 8:45

06:30:11 Brian Dykstra: Umgawa Rag James Umble, saxophone Centaur 3161 5:23

06:40:33 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Sonata No. 21 Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448 10:59

06:52:04 Carl Zeller: Der Obersteiger: Sei nicht bös Thomas Hampson, baritone London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 56758 4:16

06:56:59 John Philip Sousa: March 'Sabre and Spurs' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:11

07:04:50 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Finale Op 36 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 5:12

07:12:05 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

07:25:58 Leroy Anderson: Forgotten Dreams Alistair Young, piano BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 2:16

07:29:39 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz Op 91 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 04:51

07:40:43 Peter Tchaikovsky: Allegro from Symphony No. 1 Op 13 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 11:24

07:53:44 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Made in Berlin Decca 4833852 4:31

07:58:27 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 1 BWV 772 Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 1:03

08:08:14 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Erin Helyard, harpsichord Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 4:59

08:15:33 John Williams: Cowboys Overture Brian Shaw, trumpet Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 142 9:49

08:27:47 Paul Lewis: An English Overture Royal Ballet Sinfonia Gavin Sutherland ASV 2126 5:23

08:33:28 John Dowland: Now, o now, I needs must part Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:38

08:41:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 12:19

08:55:05 John Williams: Lincoln: With Malice Towards None Christopher Martin, trumpet Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 142 4:19

09:04:30 George Gershwin: Rhapsody in Blue Leonard Bernstein, piano Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 4776352 17:07

09:25:07 Stephen Foster: Gentle Annie Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:23

09:32:49 Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Preludietto St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 3:38

09:37:17 Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Un bel dì vedremo Montserrat Caballé, soprano London Symphony Sir Charles Mackerras EMI 21296 5:21

09:44:25 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 8:34

09:55:20 Jake Runestad: Let My Love Be Heard Voces8 Decca 29601 4:43

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:22 George Gershwin: Short Story William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 2:30

10:04:20 Morton Gould: Gavotte from 'Interplay' Findlay Cockrell, piano Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 2:35

10:08:52 Alexander Glazunov: Slavonic Festival Op 26 Moscow Symphony Konstantin Krimets Naxos 553538 12:37

10:22:32 Nikolai Rimsky-Korsakov: May Night: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 8:21

10:32:42 Alfredo Catalani: La Wally: Act 3 Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 3:41

10:40:35 Alfredo Catalani: Scherzo La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 4:41

10:47:35 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

10:50:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 11 K 413 Mitsuko Uchida, piano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Philips 422458 23:33

11:16:11 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4795448 8:59

11:27:11 Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite English String Orchestra William Boughton Nimbus 5068 15:23

11:43:44 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Charles Hamann, oboe National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 15:08

12:06:17 Richard Wagner: Die Feen: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:19

12:18:58 Édouard Lalo: Deux Aubades CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 9:07

12:30:37 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod Op 36 Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 3:42

12:38:42 Sir Edward Elgar: Finale from Piano Quintet Op 84 English Symphony Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 11:15

12:51:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 34 K 338 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:31

12:57:38 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Act 3 Introduction Russian State Symphony Dmitry Yablonsky Naxos 555873 2:36

13:00:43 Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz Op 37 Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:30

13:03:35 Sergei Prokofiev: Cinderella: Waltz São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 3:08

13:08:32 Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 Op 35 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018 22:44

13:32:56 William Boyce: Symphony No. 3 Op 2 # 3 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 5:26

13:41:56 George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 1 HWV 301 David Reichenberg, oboe English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 7:58

13:52:08 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane Alexander Schimpf, piano Oehms 867 5:34

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 43 in A-flat Major, HOB XVI/43 Movement 3 Presto Marc-Andre Hamelin, piano Album: Haydn: Piano Sonatas Vol 1 Hyperion 67554 Music: 4:27

Kevin M. Sylvester, Wilner Baptiste & Joseph Valbrun: Overture Black Violin: Kevin M. Sylvester, violin; Wilner Baptiste, viola Album: Classically Trained Di-Versatile Music Group NA Music: 1:21

Wilner Baptiste, Kevin M. Sylvester, Marco Rodriguez & Leo Boland: Stereotypes Black Violin: Kevin M. Sylvester, violin; Wilner Baptiste, viola Album: Stereotypes Universal Music Classics NA Music: 3:30

Piano Puzzler: This week's contestant is Duston S. from Loami, IL Music: 7:19

Johannes Brahms: Puzzler Payoff: Capriccio Op. 116 No. 7 Helene Grimaud, piano Album: Brahms: Helene Grimaud Erato 14350 Music: 2:08

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme by Paganini Marc-Andre Hamelin, piano; Bellingham Festival Orchestra; Michael Palmer, conductor The Bellingham Festival of Music, Western Washington University Concert Hall, Bellingham, WA Music: 23:15

Ottorino Respighi: Trittico Botticelliano, P. 151 Movement 1La Primavera: Allegro Viv Bellingham Festival Orchestra; Michael Palmer, conductor The Bellingham Festival of Music, Western Washington University Concert Hall, Bellingham, WA Music: 5:50

Johann Sebastian Bach: Sonata in E-Flat Major, BWV 1031 Movement 3 Allegro James Austin Smith, oboe; Bridget Kibbey, harp Album: Distance TwoPianists Records 1039183 Music: 4:21

Florence Beatrice Price (arr. William Grant Still): Dances in the Canebrakes Chicago Sinfonietta; Mei-Ann Chen, conductor Album: Project W: Works by Diverse Women Composers Cedille Records 91852 Music: 9:28

Antonio Vivaldi: Oboe Concerto in D Minor Op. 8 No. 9, RV 454 James Austin Smith, oboe; Geoff Nuttall, violin; Owen Dalby, violin; Meena Bhasin, viola; Christopher Costanza, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 7:35

Robert Schumann: Symphony No. 2: Movements 2-4 The Orchestra Now; James Bagwell, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 25:36

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:29 Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 5:50

16:07:17 Alfredo Catalani: La Wally: Ebben? Ne andrò lontana Barbara Hendricks, soprano Orchestre National de France Paavo Järvi Warner 86211 4:17

16:13:56 Johann Stamitz: Symphony in D Op 3 # 2 New Zealand Chamber Orch Donald Armstrong Naxos 553194 10:20

16:26:37 Richard Wagner: Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Chorus Men Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:55

16:34:38 Gustav Holst: Finale from Symphony Op 8 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 5:54

16:42:04 Giuseppe Torelli: Sinfonia for 4 Trumpets La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 7:38

16:51:45 Carl Zeller: Der Obersteiger: Sei nicht bös Thomas Hampson, baritone London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 56758 4:16

16:58:24 John Novacek: Intoxication Rag Leila Josefowicz, violin Philips 462948 1:55

17:04:44 George Gershwin: Finale from Piano Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 6:28

17:18:35 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 8 'Habanera' Op 26 # 2 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:55

17:24:52 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 Berlin State Orchestra Daniel Barenboim DeutGram 4790320 10:14

17:39:57 Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 5:20

17:46:27 Robert Schumann: Romance Op 28 # 2 Orli Shaham, piano Canary 15 3:19

17:52:56 Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:53

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:44 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Sinfonia of London Sir John Barbirolli EMI 67264 16:10

18:26:35 Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose Voces8 Decca 29601 4:22

18:33:22 Pól Brennan: Harry's Game: Theme Voces8 Decca 29601 4:05

18:38:36 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1 Op 84 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8730 13:31

18:53:54 Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy' Voces8 Decca 29601 4:29

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:11 Johann Stamitz: Symphony in E-Flat Op 11 # 3 New Zealand Chamber Orch Donald Armstrong Naxos 553194 16:47

19:23:19 Robert Schumann: Symphony No. 2 Op 61 Hanover Band Roy Goodman RCA 61931 34:33

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIPC 2019 Concert Series: Angela Hewitt – recorded at Baldwin Wallace University, 5/18/19

Bach Odyssey Tour

Johann Sebastian Bach: English Suite No. 1 in A BWV 806

J. S. Bach: English Suite No. 2 in a BWV 807

J. S. Bach: Suite in f BWV 823

J. S. Bach: English Suite No. 3 in g BWV 808

J. S. Bach: Prelude and Fugue in a BWV 894

21:42:40 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 3 BWV 1054 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 16:06

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by pianist Andre Watts

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:35 Dan Forrest: The Sun Never Says Voces8 Decca 29601 4:45

23:06:21 Erik Satie: Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano Virgin 90754 9:12

23:15:34 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Aria Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 5:42

23:22:20 Aaron Copland: Billy the Kid: Waltz St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:51

23:26:11 George Gershwin: Lullaby for Strings Brodsky Quartet Chandos 10801 9:00

23:35:11 Jake Runestad: Let My Love Be Heard Voces8 Decca 29601 4:43

23:40:58 Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles feuilles Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:01

23:45:00 John Dowland: A Fancy P 73 Paul O'Dette, lute Harm Mundi 907164 3:20

23:48:20 Antonín Dvorák: Legend No. 6 Op 59 # 6 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:41

23:54:34 Giovanni Palestrina: Sicut cervus Quire Cleveland Jameson Marvin WCLV 2013 2:42

23:57:39 Johannes Brahms: Minnelied Op 71 # 5 Zuill Bailey, cello Telarc 32664 2:17