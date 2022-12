WCLV Program Guide 05-30-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:04 Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 3 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 16:35

00:18:42 Vladimir Vavilov: Ave Maria Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon DeutGram 21327 5:34

00:25:07 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:06

00:31:26 Arthur Foote: Nocturne and Scherzo Jeani Foster, flute Da Vinci Quartet Naxos 559014 12:42

00:45:51 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 Op 90 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902228 27:10

01:17:29 Jack Gallagher: Symphony in One Movement: Threnody London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 21:27

01:40:00 Franz Liszt: Rapsodie espagnole S 254 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 13:17

01:53:51 Leonard Bernstein: Candide: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 4:08

01:58:50 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Harlequinade Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 1:17

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Schumann: Marchenerzahlungen, Op. 132 Lebhaft, sehr markiert Jurg Dahler, viola; Gilles Vonsattel, piano; Francois Benda, clarinet Album: Fairy Tales Without Words Genuin Music: 4:38

Francis Poulenc: Sonata for Clarinet and Piano Todd Palmer, clarinet; Gilles Vonsattel, piano The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 12:36

Piano Puzzler: This week's contestant is Andy Zerman from New York, NY Music: 6:51

Puzzler Payoff - Claude Debussy: Beau Soir Renee Fleming, soprano; Jean-Yves Thibaudet, piano Album: Night Songs Decca 467697 Music: 2:47

George Tsontakis: O Mikros, O Megas ("The small world, The huge world") Jeremy Denk, piano; Saint Paul Chamber Orchestra 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 24:01

Joseph Jongen: Danse Lente Laurel Zucker, flute; Susan Jolles, harp Album: Medieval Dances for Flute and Harp Cantilena 66034 Music: 4:16

Nikolai Medtner: Piano Sonata in F Minor, Op. 5: Movements 3 & 4 Aleksandra Kasman, piano Southeastern piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC Music: 16:00

Wolfgang Amadeus Mozart: Quartet in F major for oboe and strings, K.370 Frisson Ensemble; Tom Gallant, conductor Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by the Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 13:30

Joseph Jongen: Two Pieces for Four Cellos David Garrett, cello; Thalia Moore, cello; Janet Steinberg, cello; Amy Leung, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 12:55

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 K 218 Herman Krebbers, violin Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 23:43

04:26:08 Peter Warlock: Capriol Suite Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8808 9:12

04:38:06 Frédéric Chopin: Etude No. 5 Op 10 # 5 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 1:48

04:40:49 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:15

04:46:24 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 Op 93 Columbia Symphony Orchestra Bruno Walter Sony 64461 26:18

05:16:46 Clóvis Pereira: Concertino for Cello & Strings Antonio Meneses, cello Royal Northern Sinfonia Antonio Meneses Avie 2176 20:16

05:37:57 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 5:20

05:44:02 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 5:29

05:50:30 Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 2 D 929 Beaux Arts Trio Philips 4788977 8:53

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:51 Claude Debussy: L'isle joyeuse Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:57

06:16:37 Traditional: The Cause of All My Sorrow, The Butterfly & Barney Brallaghan Kathie Stewart, flute Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 4:09

06:20:48 Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain Apollo's Fire Ensemble Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 5:02

06:27:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio K 409 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 7:05

06:40:05 Johann Stamitz: Symphony for Strings New Zealand Chamber Orch Donald Armstrong Naxos 553194 8:32

06:50:41 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375 5:14

06:57:42 Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 2:51

07:04:28 Jacques Offenbach: Master Péronilla: Overture Philharmonia Orchestra Antonio de Almeida Philips 422057 6:13

07:13:30 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 9:03

07:25:06 Franz Schubert: Finale from String Quintet D 956 Gary Hoffman, cello Cypress String Quartet Avie 2307 9:27

07:39:43 Mikhail Glinka: Kamarinskaya Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 6:02

07:48:32 Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504 4:15

07:54:07 Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 Op 64 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Warner 62190 5:52

08:08:01 Friedrich Kuhlau: The Robber's Castle: Overture Danish National Radio Sym Michael Schonwandt Chandos 9648 4:01

08:15:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 13 K 415 Alexander Schimpf, piano CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2013 8:20

08:25:24 Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 9:55

08:39:51 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 12:10

08:54:27 John Williams: Hook: The Banquet Boston Pops John Williams Sony 68419 6:04

09:06:29 Samuel Coleridge-Taylor: Petite Suite de Concert Op 77 RTÉ Concert Orchestra Dublin Adrian Leaper MarcoPolo 223516 16:01

09:24:01 Daniel Decatur Emmett: Dixie Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80144 5:45

09:35:13 Brian Dykstra: Meant to Be Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 6:30

09:49:07 Jennifer Higdon: Lullaby from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:54

09:56:00 Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Riccardo Muti CSO Resound 9011006 2:34

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:42 Robert Schumann: Carnaval: Préambule Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 2:30

10:03:13 Armas Järnefelt: Praeludium Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:58

10:08:08 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 3 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 11:34

10:20:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 20 K 466 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 7:43

10:28:54 Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37 Rodolfus Choir English Chamber Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 4:32

10:35:51 Peter Tchaikovsky: Berceuse Op 72 # 2 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 5:42

10:45:42 Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' S 558/4 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 4:30

10:51:58 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 19:07

11:13:12 Patrick Harlin: Rapture Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 8:45

11:23:32 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:48

11:36:45 Maurice Ravel: La valse Leon Fleisher, piano Sony 506416 13:16

11:51:03 Jacques Offenbach: La Périchole: Medley Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61429 9:31

12:06:58 Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant London Symphony Richard Bonynge Decca 433861 10:28

12:20:27 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

12:30:22 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 16871 6:05

12:38:31 Franz Schubert: Scherzo from Symphony No. 6 Royal Northern Sinfonia Thomas Zehetmair Avie 2224 5:50

12:49:41 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:43

13:02:16 Antonín Dvorák: Humoresque No. 1 Op 101 # 1 Orion Weiss, piano Bridge 9355 2:32

13:04:48 Antonín Dvorák: Songs My Mother Taught Me Op 55 # 4 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 1:53

13:09:45 Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 17:38

13:29:40 Jennifer Higdon: Rap Knock from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:49

13:39:12 Margi Griebling-Haigh: Rondes from 'Romans des Rois' Danna Sundet, oboe Panorámicos Panorßmico 2009 7:47

13:47:53 Karol Szymanowski: Concert Overture Op 12 BBC Symphony Edward Gardner Chandos 5115 12:03

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Sonata No. 2 in F sharp minor, Op. 2: Movement 2 Andante con esperessione Natasha Paremski, piano Album: Natasha Paremski: Brahms Kahane Prokofiev Arioso 13 Music: 4:26

Ludwig van Beethoven: Grosse Fuge in B-flat for Two Violins, Viola and Cello, Op. 133 Kyu-Young Kim, violin; Ruggero Allifranchini, violin; Hyobi Sim, viola; Julie Albers, cello Saint Paul Chamber Orchestra, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 15:50

Astor Piazzolla: Revirado Hector del Curto Quintet The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 3:24

Fats Waller: Ain't Misbehavin' Santiago "Santi" Eugene Curto, clarinet; Hector del Curto Quintet The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 2:37

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2 in G Minor Op. 16: Movements 2-4 Natasha Paremski, piano; Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 20:30

Johannes Brahms: Piano Trio in C minor, Op. 101: Movement 3 Andante grazioso Beaux Arts Trio Album: Brahms: The Piano Trios Philips 416 838 Music: 4:25

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata No. 35 in A Major, K. 526: Movements 2 & 3 Alexi Kenney, violin; Renana Gutman, piano PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 16:18

Frederic Chopin: Nocturne Op. 27, No. 2 in D flat major: Lento sostenuto Louis Lortie, piano Spivey Hall, Clayton Station University, Morrow, GA Music: 5:56

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D major, Op. 73: Movements 1 & 2 Gateways Music Festival Orchestra; Michael Morgan, conductor Gateways Music Festival, Kodak Hall at Eastman Theatre, Rochester, NY Music: 20:49

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:03 Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 CIM Orchestra Arie Lipsky CIM 2003 5:07

16:04:39 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2003 5:14

16:12:48 Anderson & Roe: Grand Scherzo Greg Anderson, piano Steinway 30022 11:29

16:29:40 E. E. Bagley: National Emblem March St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 2:45

16:33:46 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Cello Concerto H 439 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219 5:30

16:42:02 Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings Op 62 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 7:40

16:52:47 Leonard Bernstein: Candide: Paris Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 3:05

16:56:44 Antonín Dvorák: Humoresque No. 2 Op 101 # 2 Orion Weiss, piano Bridge 9355 2:35

17:03:13 Jennifer Higdon: Joy Ride from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:36

17:10:52 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 12:04

17:25:14 Domenico Cimarosa: Artemisia: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 8:52

17:38:39 Traditional: Cossack Lullaby Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:30

17:43:26 Antonín Kraft: Cossack Rondo from Cello Concerto in C Op 4 Op 4 Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon DHM 7757 5:55

17:52:02 Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 1 Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 6:13

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:27 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 BWV 1042 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 16:22

18:27:13 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Death of Tybalt Chicago Symphony Brass CSO Resound 9011101 3:23

18:32:52 Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz Op 120 # 2 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 02:54

18:37:51 Sir Edward Elgar: Concert Overture 'Froissart' Op 19 BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 98436 14:49

18:54:32 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 4:16

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:33 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 19:07

19:24:42 Antonín Dvorák: Violin Concerto Op 53 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 33:30

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:52 Samuel Barber: Symphony No. 1 Op 9 Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 21:58

20:25:27 Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 Op 30 # 3 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457619 19:57

20:46:45 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 3 Kathie Stewart, flute Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 9:41

20:57:24 François Couperin: Suite No. 24: Les Dars-homicides Angela Hewitt, piano Hyperion 67480 2:34

21:02:46 Franz Schubert: Symphony No. 3 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 21:20

21:25:55 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

21:34:51 Felix Mendelssohn: Andante from String Quartet No. 4 Op 44 # 2 American String Project MSR 1386 6:06

21:43:30 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:30

21:48:47 Johannes Brahms: Symphony No. 4 Op 98 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 39:37

22:29:54 Walter Piston: The Incredible Flutist: Suite Scott Goff, flute Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 559160 17:48

22:49:08 Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 9:23

23:00 QUIET HOUR

23:01:46 Peter Tchaikovsky: Canzonetta from Violin Concerto Op 35 Yehudi Menuhin, violin Royal Philharmonic Sir Adrian Boult Warner 1 6:39

23:08:25 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich François Leleux, oboe d'amore Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 6:44

23:15:10 Leo Brouwer: Una día de noviembre Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:22

23:20:49 George Gershwin: Prelude 'Sleepless Night' Michael Tilson Thomas, piano CBS 39699 4:19

23:25:09 Gerald Finzi: Introit Op 6 Tasmin Little, violin City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 10:06

23:35:13 Edvard Grieg: Ich liebe dich Op 5 # 3 Evgeny Kissin, piano Sony 52567 2:30

23:38:41 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 5:11

23:43:51 Woldemar Bargiel: Adagio Op 38 Steven Isserlis, cello Bremen German Chamber Philharmonic Christoph Eschenbach RCA 63665 7:00

23:50:52 Maria Schneider: Spring, the Sky Rippled with Geese Dawn Upshaw, soprano Australian Chamber Orchestra ArtistShar 121 2:21

23:54:13 Franz Schubert: Die schöne Müllerin: Morgengrüss Stephen Hough, piano Hyperion 67043 4:04