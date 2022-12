WCLV Program Guide 04-22-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory: 2018 Bach Festival - Baldwin-Wallace Motet Choir; Baldwin-Wallace Bach Orchestra, Dirk Garner, conductor; Evangelist: Nicholas Phan, tenor; Jesus: Tyler Duncan, baritone; Pilate, Peter: Charles Wesley Evans, baritone

Molly Quinn, soprano; Jay Carter, countertenor; Brian Giebler, tenor

Obbligatists: Andrew Fouts, violin; Alice Cullin-Ellison, violin; Patricia Halverson, viola da gamba; Sean Gabriel, flute; George Pope, flute; Danna Sundet, oboe, English horn; Martin Neubert, oboe

Continuists: Steuart Pincombe, cello; Patricia Halverson, viola da gamba; J. Tracy Mortimore, bass; Kathy Shanklin, bassoon; Nicole Keller, organ; Jason Aquila, harpsichord

Johann Sebastian Bach: Passion According to St. John

02:05 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Franz Joseph Haydn: The Seven Last Words of Christ on the Cross Le Concert des Nations Jordi Savall Alia Vox 9868

02:19:59 Lorenzo Palomo: Madrigal and Five Sephardic Songs Maria Bayo, soprano; The Romero Guitar Quartet Naxos 8572139

02:37:08 Osvaldo Golijov: "St. Mark Passion" Selections Luciana Souza, soprano; Reynaldo Gonzáles Fernández, baritone; Samia Ibrahim, soprano; Schola Cantorum de Caracas; Alberto Grau Choir; Orquesta La Pasi Maria Guinand Hänssler Classic 98404

03:00:50 Giovanni Felice Sances: Stabat Mater Carlos Mena, countertenor; Ricercar Consort Philippe Pierlot Mirare 0050

03:14:16 Anonymous: Una tarde de verano Belinda Sykes; Sarband Deutsche Harmonia Mundi 77372

03:25:04 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion, BWV 244 (Selections) Bernarda Fink, mezzo-soprano; Dorothea Rõschmann; Vienna Concentus Musicus; Arnold Schoenberg Choir; Wiener Sãnger Nikolaus Harnoncourt Teldec 09132005

03:54:22 Tomás Luis de Victoria: "O vos omnes" (All ye that pass by, behold and see) Choir of Clare College, Cambridge Graham Ross Harmonia Mundi 907616

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:14 Johannes Brahms: Symphony No. 3 Op 90 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 35:34

04:39:50 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 19:07

05:02:02 Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 21:33

05:26:49 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16

05:51:20 François Couperin: Les Nations: La Françoise excerpts Juilliard Baroque Naxos 573347 8:40

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:39 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:41

06:12:58 Jean Sibelius: Karelia Overture Op 10 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 7765 7:56

06:22:47 Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale Op 4 # 5 Raglan Baroque Players Elizabeth Wallfisch Hyperion 67041 6:32

06:31:00 Anonymous: Spiritual 'Keep Your Hand on the Plow' Chanticleer Warner 574272 3:50

06:38:29 Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 2 D 929 Hephzibah Menuhin, piano Warner 1 9:08

06:48:48 Johann Sebastian Bach: Motet 'Jauchzet dem Herrn, alle Welt' St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2967 4:07

06:53:04 Francis Poulenc: Waltz Paul Crossley, piano CBS 44921 2:06

06:55:39 Samuel E. Morris: March 'The Kilties' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:47

07:02:59 John Williams: Attack of the Clones: Across the Stars Royal Philharmonic Paul Bateman Royal Phil 33 5:40

07:10:58 Giuseppe Torelli: Sinfonia for 4 Trumpets La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 7:38

07:20:05 Leroy Anderson: Chicken Reel BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:59

07:24:25 Percy Grainger: A Reel from Stanford's "Four Irish Dances' Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:10

07:29:51 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:16

07:39:27 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 9:53

07:52:36 Johann Strauss Jr: Artists Quadrille Op 201 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 4:45

07:57:30 Paul Dukas: La Péri: Fanfare Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:54

08:08:43 Franz Schubert: The Friends from Salamanka: Overture D 326 Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 5:55

08:17:27 Carl Nielsen: Allegro from Symphony No. 4 Op 29 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 11:05

08:30:12 Claude Debussy: Preludes Book 2: Feux d'artifice Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477 4:38

08:40:56 Johann Sebastian Bach: Trio Sonata No. 6 BWV 530 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 12:11

08:58:28 Leo Arnaud: Olympic Theme from 'Bugler's Dream' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 0:55

09:03:48 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:03

09:22:09 Ralph Vaughan Williams: Three Choral Hymns: Easter Hymn Roger Judd, organ City of London Sinfonia Matthew Best Hyperion 66569 3:05

09:28:08 Alfred Newman: The Hunchback of Notre Dame: Excerpts Moscow Symphony Chorus Moscow Symphony William Stromberg Marco Polo 223750 4:05

09:34:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 35 K 385 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 7:33

09:42:19 Hazel Scott: Idyll Lara Downes, piano Portrait 592079 2:54

09:45:40 Leos Janácek: Idyll for Strings: Scherzo & Trio Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 3:11

09:51:02 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 7:54

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:29 Percy Grainger: Country Gardens Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 1:46

10:02:46 Percy Grainger: Shepherd's Hey! Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 1:59

10:06:37 Jean Sibelius: Pohjola's Daughter Op 49 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60401 12:59

10:21:41 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat Toronto Symphony Orchestra Jukka-Pekka Saraste Finlandia 14911 3:00

10:26:31 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 973 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871 6:51

10:37:08 Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 7:19

10:46:02 Franz Schubert: Die schöne Müllerin: Das Wandern Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 4795448 2:31

10:51:16 Paul Dukas: La Péri Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80515 19:46

11:13:15 Robert Schumann: Overture to Schiller's 'The Bride of Messina' Op 100 Swedish Chamber Orchestra Thomas Dausgaard Bis 1569 8:35

11:24:48 Max Bruch: March from Serenade for Violin & Orchestra Op 75 Salvatore Accardo, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 438748 9:20

11:36:09 Antonio Rosetti: Symphony Concerto Cologne Teldec 98420 16:08

11:53:19 Julius Fucik: Florentine March Op 214 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 5:17

12:06:39 William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 13:22

12:22:12 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 Op 33 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:10

12:33:07 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Act 3 Introduction Russian State Symphony Dmitry Yablonsky Naxos 555873 2:36

12:39:39 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 6:46

12:49:44 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto Op 7 # 6 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553035 8:21

13:00:22 Leroy Anderson: The Typewriter Alasdair Malloy, typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:35

13:02:45 Erik Satie: Sonatine bureaucratique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:14

13:08:16 Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 10:38

13:20:24 William Boyce: Symphony No. 5 Op 2 # 5 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:29

13:29:11 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:00

13:37:27 Robert Schumann: Romance Op 94 # 2 Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 4:38

13:43:21 Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings Op 47 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 12:52

13:57:52 Anthony Holborne: Almaine 'The Honeysuckle' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Francis Poulenc: 15 Improvisations: No. 11 in G minor and No. 15 in c minor "Hommage a Edith Piaf" Lucille Chung, piano Album: Poulenc: Works for Piano Solo and Duo Signum 455 Music: 4:14

Clarice Assad: Sin fronteras Chicago Sinfonietta; Mei-Ann Chen, conductor Album: Project W Cedille 33229 Music: 13:33

Alexander Scriabin: Three Preludes: Op. 16, No. 1; Op. 11, No. 21; Vers la flamme (Towards the Flame), Op. 72 Lucille Chung, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 10:43

Benjamin Britten: Simple Symphony for String Orchestra, Op. 4 The Saint Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 18:38

Jennifer Higdon: String Poetic: Nocturne Jennifer Koh, violin; Reiko Uchida, piano Album: String Poetic Cedille 103 Music: 4:44

Edward Elgar: Adagio "Nimrod" (Enigma Variations) Op 36 Adagio St. Olaf Orchestra; Steven Amundsen, conductor St Olaf Christmas Festival, Skoglund Auditorium, Northfield, MN Music: 4:13

Charles Ives: Quartet No. 1 for Strings: From the Salvation Army Escher String Quartet Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 20:58

Maurice Ravel: Sonata No.2, M.77: Movements 1-3 Jennifer Koh, violin; Reiko Uchida, piano Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 17:11

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:02 Judy Collins: Albatross Judy Collins, vocal Portrait 592079 5:29

16:07:33 Ann Ronell: Willow Weep for Me Lara Downes, piano Portrait 592079 3:27

16:13:35 Ludwig van Beethoven: Rondo from Violin Concerto Op 61 Yehudi Menuhin, violin Philharmonia Orchestra Wilhelm Furtwängler Warner 1 10:20

16:28:26 John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:40

16:33:43 Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 7:30

16:43:29 Enrique Granados: Goyescas: Los Requiebros Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:36

16:53:26 Libby Larsen: Blue Piece Rachel Barton Pine, violin Portrait 592079 2:39

16:58:10 Reinhold Glière: The Red Poppy: Chinese Dance New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 1:56

17:04:04 Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto Josh Rzepka, trumpet Chamber Ensemble Genevieve Leclair Rzepka 2010 6:34

17:13:37 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 7 Op 70 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 9:26

17:25:42 Antonio Vivaldi: Violin Concerto Op 3 # 9 Duo Amaral DuoAmaral 2013 8:45

17:39:42 Frédéric Chopin: Nocturne No. 18 Op 62 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 5:31

17:46:37 Frédéric Chopin: Etude No. 12 Op 10 # 12 Nobuyuki Tsujii, piano Harm Mundi 2908375 2:30

17:51:47 Darius Milhaud: Three Rag-Caprices Op 78 CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 7:08

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:11 Joseph Haydn: Symphony No. 84 Menuhin Festival Orchestra Yehudi Menuhin EMI 69383 23:55

18:33:34 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 4:34

18:40:50 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Russian Dance Yehudi Menuhin, violin Philharmonia Orchestra Efrem Kurtz Warner 1 4:08

18:46:39 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 6:30

18:54:28 Johann Sebastian Bach: Finale from Solo Violin Sonata No. 3 BWV 1005 Yehudi Menuhin, violin Warner 1 3:31

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:59 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 13:59

19:18:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 K 504 Orchestra Mozart Claudio Abbado Archiv 4777598 36:57

19:56:58 Frederick Delius: Hassan: Serenade Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 48260 2:37

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:45 Joseph Haydn: Symphony No. 87 Menuhin Festival Orchestra Yehudi Menuhin EMI 69383 22:50

20:26:12 Johannes Brahms: Violin Sonata No. 3 Op 108 Yehudi Menuhin, violin BBC 395 20:28

20:48:23 Gerald Finzi: Eclogue for Piano & Strings Op 10 Martin Jones, piano English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 9:44

21:02:55 Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 Op 11 Dale Clevenger, horn Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 23913 16:46

21:21:15 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068 5:47

21:27:59 Franz Schubert: Impromptu No. 3 D 899/3 Orli Shaham, piano Canary 15 6:40

21:37:23 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 5 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 8:48

21:48:06 Antonín Dvorák: Symphony No. 7 Op 70 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 38:11

22:27:35 Claude Debussy: Images, Book 1 Stephen Hough, piano Hyperion 68139 14:45

22:45:17 Frederick Delius: Over the Hills and Far Away English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 13:23

23:00 QUIET HOUR

23:01:38 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Gary Schocker, flute Azica 71230 5:24

23:07:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Clarinet Concerto K 622 Jon Manasse, clarinet Seattle Symphony Gerard Schwarz Harm Mundi 907516 7:49

23:14:51 Ottorino Respighi: Aria for Strings Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 5:47

23:21:52 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande BWV 816 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 5:23

23:27:16 George Gershwin: Lullaby for Strings Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 7:53

23:35:09 Amy Beach: Scottish Legend Op 54 # 1 Alan Feinberg, piano Argo 436121 3:13

23:39:18 Anatoly Liadov: The Enchanted Lake Op 62 Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 6:04

23:45:23 Joseph Haydn: Adagio from Violin Concerto No. 1 Mischa Maisky, cello Orchestra of Paris Semyon Bychkov DeutGram 435781 6:04

23:51:28 Carl Orff: Carmina burana: In trutina Patricia Petibon, soprano Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 2:22

23:54:42 Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Langsam Op 102 # 2 Julian Lloyd Webber, cello Philips 434917 3:41

23:58:41 Frédéric Chopin: Mazurka No. 24 Op 33 # 3 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 1:33