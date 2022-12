WCLV Program Guide 04-16-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:56 Andrea Luchesi: Andante from Sonata in C [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069 8:26

00:10:43 John Williams: Three Pieces from 'Schindler's List' Gil Shaham, violin Canary 10 12:23

00:24:11 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:11

00:32:50 Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 1 Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 13:04

00:47:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 K 467 Géza Anda, piano Camerata Salzburg Géza Anda DeutGram 4793449 27:32

01:19:05 Nicolò Paganini: Theme & Variations on Paisiello's 'Nel cor piu' Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 12:44

01:32:57 Heitor Villa-Lobos: The Baby's Family Suite No. 1 Helen Huang, piano Teldec 13148 15:49

01:50:05 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247 4:54

01:55:16 Claude Debussy: Rêverie Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 4:28

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Schumann: Symphony No. 4 in D minor: 2. Romanze Royal Concertgebouw Orchestra; Bernard Haitink, conductor Album: Schumann: The Symphonies Philips 442079 Music: 4:31

Gottfried Heinrich Stolzel: Concerto Grosso in E minor Tempesta di Mare; Richard Stone and Gwyn Roberts, artistic directors Presbyterian Church of Chestnut Hill, Philadelphia, PA Music: 6:18

Robert Schumann: Violin Sonata No. 2 in D minor, Op. 121 Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin Album: Gidon Kremer and Martha Argerich: The Berlin Recital EMI 93399 Music: 32:30

Joseph Hellmesberger II: Diabolic Dance (Danse diabolique) Vienna Philharmonic; Mariss Jansons, conductor Album: New Year's Concert 2012 Sony 91377 Music: 3:28

Aaron Copland: Prelude for Piano Trio Michael Boriskin, piano; Nicholas Kitchen, violin; Wilhelmina Smith, cello Album: Music From Copland House Arabesque 6794 Music: 4:35

Giovanni Paolo Cima and Dario Castello: Two Sonatas in Stile Moderno Red Priest: Piers Adams, recorders; David Greenberg, violin; Angela East, cello; David Wright, harpsichord Hodgson Concert Hall, University of Georgia, Athens, GA Music: 9:01

Aaron Copland: Suite from Billy the Kid Artosphere Festival Orchestra; Corrado Rovaris, conductor Walton Arts Center, Walton Arts Center, Fayetteville, AR Music: 19:40

Wolfgang Amadeus Mozart: Quartet for Flute and Strings in D major, K. 285 Lorna McGhee, flute; Augustin Hadelich, violin; Richard O'Neill, viola; Ronald Thomas, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 13:38

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:45 Béla Bartók: Piano Concerto No. 1 Rudolf Serkin, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 46446 23:46

04:26:47 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 BBC Scottish Symphony Jerzy Maksymiuk Naxos 550864 5:55

04:35:54 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture Op 113 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 5:00

04:42:02 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 7:06

04:51:52 Federico Mompou: Ten Preludes Anita Pontremoli, piano Centaur 2545 29:15

05:25:15 Thomas Tallis: Tunes for Archbishop Parker's Psalter Stile Antico Harm Mundi 2908304 9:01

05:35:44 Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards BWV 1065 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 9:37

05:46:51 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 # 3 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 4:44

05:52:56 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 Op 39 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 5:01

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:23 Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 3:42

06:13:29 André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 10:19

06:24:27 Domenico Scarlatti: Sonata in A-Flat Kk 127 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 5:24

06:30:17 Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 5:50

06:41:08 Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 Op 31 Lang Lang, piano Sony 511758 10:43

06:52:55 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Di rigori armato Luciano Pavarotti, tenor Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Decca 417011 2:18

06:55:55 John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:38

07:03:15 Judy Collins: Albatross Judy Collins, vocal Portrait 592079 5:29

07:11:09 Gabriel Fauré: Requiem: Agnus Dei Op 48 Philharmonia Chorus Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini DeutGram 4795448 7:00

07:18:31 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 5 Op 70 # 1 Beaux Arts Trio Philips 4788977 5:41

07:25:43 Traditional: Dashing Away with the Smoothing Iron Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:21

07:29:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 494 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 6:49

07:40:57 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 H 16:40 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 11:57

07:55:25 Mason Bates: Ford's Farm Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 3:12

08:07:37 Johann Christian Bach: Carattaco: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 7:09

08:17:46 Francesco Maria Veracini: Orchestral Suite No. 6 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 439937 10:42

08:30:37 John Williams: Liberty Fanfare Boston Pops John Williams Philips 420178 4:12

08:41:26 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 542058 8:46

08:51:50 John Lennon/Paul McCartney: Norwegian Wood Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:57

08:54:41 Richard Rodgers: Victory at Sea: D-Day Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 7:55

09:06:31 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 3 Op 101 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80597 17:45

09:29:37 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 3:38

09:35:04 Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto Lang Lang, piano Sony 771901 4:47

09:46:56 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Festa popolare BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 4:29

09:53:37 Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 3 Op 64 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 419431 5:56

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:53 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

10:03:40 Frederick Delius: Hassan: Serenade Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 48260 2:37

10:08:33 Maurice Ravel: La valse Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 11:31

10:22:18 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 466 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 6:37

10:31:02 Pablo de Sarasate: Introduction & Tarantella Op 43 Itzhak Perlman, violin Abbey Road Ensemble Lawrence Foster EMI 55475 4:31

10:38:33 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:00

10:46:31 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 2:32

10:50:59 Leos Janácek: Sinfonietta Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 23:36

11:16:52 Franz Schubert: Piano Trio D 28 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 11:51

11:31:54 Domenico Cimarosa: I due Baroni di Rocazzura: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 10:14

11:44:04 Johann Sebastian Bach: Oboe d'amore Concerto BWV 1055 Stephen Taylor, oboe Orchestra of St Luke's MusicMasters 60207 14:42

12:06:11 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 6:48

12:14:38 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau New York Philharmonic George Szell United Archives 13 12:35

12:30:38 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 564 Evgeny Kissin, piano RCA 63884 4:48

12:38:38 Gustav Holst: A Fugal Overture Op 40 # 1 London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 4:48

12:45:21 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 5 Op 76 London Symphony Witold Rowicki Philips 4788977 10:47

12:57:35 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Sarabande Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 2:02

13:00:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 2:50

13:03:40 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Der Hölle Rache Ryan Anthony, piccolo trumpet Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 2:43

13:08:57 Arthur Foote: Suite for Strings Op 63 do.gma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 16:13

13:27:27 Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 4:00

13:32:55 Antonio Salieri: Falstaff: Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 4:12

13:39:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Géza Anda, piano Camerata Salzburg Géza Anda DeutGram 4793449 7:11

13:49:12 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Music Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 8:12

13:58:02 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 Yehudi Menuhin, violin Warner 1 2:08

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro in B-flat for clarinet, two violins, viola and cello Emma Johnson, clarinet; Rebecca Hirsch & Gabor Takács-Nagy, violins; Tim Boulton, viola; Andrew Shulman, cello Album: Mozart - Weber: Clarinet Quintets ASV 1079 Music: 4:24

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2, S.244/2 (cadenza by Rachmaninoff) George Li, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT Music: 10:23

Traditional (arr. Danish String Quartet): Swift Like a Falcon Danish String Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 4:31

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No 36 in C Major, K 538 Artosphere Festival Orchestra; Corrado Rovaris, conductor Walton Arts Center, Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, AR Music: 27:25

Alan Hovhaness: Alleluia and Fugue for String Orchestra: Fugue Philharmonia Orchestra; David Amos, conductor Album: Hovhaness: And God Created Great Whales Crystal 810 Music: 4:30

Alan Hovhaness: Lake of Van Sonata Sahan Arzruni, piano Other Minds Presents: Alan Hovhaness Centennial Celebration; First Congregational Church of Berkeley, Berkeley, CA Music: 7:32

Alan Hovhaness: "Star Dawn," Maestoso sostenuto from Symphony No. 53, Op. 377 United States Marine Band; Major Jason K. Fettig, conductor Northern Virginia Community College, Alexandria, VA Music: 8:47

Ernst von Dohnányi: Piano Quintet No. 2 in E-Flat Minor, Op. 26 Daniel Phillips and Benny Kim, violins; Steven Tenenbom, viola; Eric Kim, cello; Jon Nakamatsu, piano Santa Fe Chamber Music Festival, St. Francis Auditorium, New Mexico Museum of Art, Santa Fe, NM Music: 24:09

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:33 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 5:46

16:13:53 Peter Tchaikovsky: Allegro from Symphony No. 1 Op 13 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 11:24

16:27:37 Charlie Chaplin: Modern Times: Smile Itzhak Perlman, violin Boston Pops John Williams Sony 60773 3:39

16:34:42 Hans Gál: Rondo from Symphony No. 1 Op 30 Royal Northern Sinfonia Thomas Zehetmair Avie 2224 6:07

16:42:27 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.11 after Corelli Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 7:38

16:53:16 Libby Larsen: Blue Piece Rachel Barton Pine, violin Portrait 592079 2:39

16:58:19 Henry Purcell: Amphitrion: Air Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:31

17:04:29 Francis Poulenc: Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921 5:50

17:13:00 Sir Arnold Bax: Rogue's Comedy Overture BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 9:53

17:25:46 Giuseppe Verdi: I vespri siciliani: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 8:57

17:39:45 Hazel Scott: Idyll Lara Downes, piano Portrait 592079 2:54

17:44:18 Morton Gould: American Caprice Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 4:58

17:52:31 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 7:15

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:37 Lou Harrison: Seven Pastorales Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies MusicMasters 67089 19:28

18:30:35 Henry Mancini: March with Mancini Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 5:03

18:38:11 Henry Mancini: Hatari: Baby Elephant Walk Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 2:23

18:42:06 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' Op 27 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 11:06

18:54:08 Henry Mancini: The Pink Panther: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:53

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:51 Luigi Boccherini: Symphony No. 26 Op 41 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999177 18:17

19:22:27 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Teldec 44943 33:32

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:31 Samuel Barber: Essay No. 2 for Orchestra Op 17 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9053 9:34

20:11:41 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 Krystian Zimerman, piano Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 4795448 21:51

20:35:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 21:44

21:02:19 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 19:03

21:22:32 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901308 6:19

21:29:49 George Frideric Handel: Keyboard Suite HWV 447 David Greilsammer, piano Sony 792969 7:00

21:40:31 Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 5:59

21:48:56 Carl Nielsen: Symphony No. 4 Op 29 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 35:56

22:26:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto K 314 Heinz Holliger, oboe New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Philips 4788977 22:17

22:52:01 Sergei Rachmaninoff: Elégie Op 3 # 1 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 6:31

23:00 QUIET HOUR

23:01:24 Miguel Llobet: Catalan Folksong 'El testament d'Amelia' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 2:20

23:03:44 Franz Liszt: Consolation No. 3 S 172/3 Roberto Plano, piano Decca 4812479 4:30

23:08:14 Antonín Dvorák: Romanza from String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765 6:15

23:15:32 Josef Myslivecek: Grave from Cello Concerto Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 7:10

23:22:43 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 10:18

23:34:00 Domenico Scarlatti: Sonata in b Kk 87 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 6:10

23:40:10 Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel Joshua Smith, flute S&W 1 8:43

23:48:56 Frédéric Chopin: Nocturne No. 16 Op 55 # 2 Richard Goode, piano Nonesuch 79452 4:42

23:54:19 Percy Grainger: Irish Tune from County Derry Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:25

23:59:54 Gregorian Chant: Ex eius tumba Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 6:14