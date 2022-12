WCLV Program Guide 04-12-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:14 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 13:02

00:15:50 Franz Liszt: Harmonies poétiques: Funérailles S 173/7 Roberto Plano, piano Decca 4812479 13:25

00:31:06 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 4:40

00:36:53 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:53

00:46:31 Franz Liszt: Fantasy & Fugue on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 Igor Levit, piano Sony 542445 33:20

01:24:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

01:33:52 Tiburzio Massaino: Musica super Threnos Ieremiae prophete Huelgas Ensemble Paul Van Nevel Harm Mundi 2908304 17:31

01:52:10 Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 5:50

02:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Joseph Haydn: Sonata in A-flat Major, Hob. XVI: 43 Movement 3 Rondo Emanuel Ax, piano Album: Haydn Piano Sonatas Nos. 29, 31, 34, 35, 4 Sony 89363 Music: 4:25

Igor Stravinsky: Octet for Winds Carol Wincenc, flute; Jonathan Gunn, clarinet; Kristin Wolfe Jensen, bassoon; Nina Laube, bassoon; Jason Aylward, trumpet; Stephen Cook, trumpet; Lee Rogers, trombone; Jonah Weller, trombone Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 15:22

Dylan Bennett: Holhchifo Ki'yo Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 3:43

Miko Begaye: Circus Revolution Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 2:35

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 49 in F Minor, La Passione Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 21:00

Maurice Ravel: Miroirs Movement 2 Oiseaux tristes Jean-Yves Thibaudet, piano Album: Beautiful Starry Night: Jean-Yves Thibaudet plays Ravel Decca 448618 Music: 4:27

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances, Suite 3, for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 17:22

Wayne Shorter: Footprints Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 7:20

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 17:55

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:34 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 5 BWV 1011 Andrés Díaz, cello Azica 71252 21:38

04:24:43 John Sheppard: Libera nos Stile Antico Harm Mundi 907419 5:30

04:32:36 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 Leonidas Kavakos, violin Chamber Ensemble Mercury 4811409 5:25

04:39:20 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

04:48:59 Mario Castelnuovo-Tedesco: Violin Concerto No. 2 Op 66 Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 31:16

05:25:26 Claude Debussy: Images, Book 2 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 13:19

05:40:22 Richard Strauss: Serenade for 13 Winds Op 7 Members of Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman ArteNova 98495 8:01

05:49:45 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 Op 46 # 1 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:29

05:54:11 Sergei Rachmaninoff: Waltz Op 11 # 4 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 4:18

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:10 Peter Tchaikovsky: The Maid of Orleans: Dance of the Clowns & Dwarves National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 4:14

06:15:52 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 7 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 7:36

06:24:43 Jorge Gomez: Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2 Sir James Galway, flute Tiempo Libre RCA 32164 3:07

06:28:49 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 7:19

06:42:10 Joseph Lanner: Waltz 'Evening Stars' Op 180 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 7:55

06:51:30 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Cygnets Russian State Symphony Dmitry Yablonsky Naxos 555873 3:48

06:57:48 Henry Fillmore: March 'His Honor' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 3:03

07:04:23 Felix Mendelssohn: Finale from String Symphony No. 7 Concerto Cologne Teldec 98435 6:44

07:13:02 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417184 8:57

07:23:37 Francis Poulenc: Ave verum corpus Cambridge Singers Women City of London Sinfonia John Rutter Collegium 108 2:21

07:27:29 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952 7:41

07:40:49 Gustav Holst: Morris Dance Tunes New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7058 11:50

07:55:25 Alberto Ginastera: Scherzo from Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604 2:58

08:07:18 Jacques Offenbach: The Grand Duchess of Gérolstein: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 4:31

08:14:28 Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz Op 200 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 8:49

08:26:05 Gjermund Haugen: Water Lily Danish String Quartet ECM 2550 3:48

08:30:21 Philip Glass: Harpsichord Concerto: Movement III Christopher D. Lewis, harpsichord West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 4:45

08:40:33 Franz Schubert: Theme & Variations from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 12:40

08:54:36 George Gershwin: Oh, Kay!: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:07

09:06:42 Percy Grainger: Lincolnshire Posy Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 17:11

09:26:11 Ann Ronell: Willow Weep for Me Lara Downes, piano Portrait 592079 3:27

09:33:42 John Bull: In Nomine V Alan Feinberg, piano Steinway 30019 3:18

09:37:43 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 16869 5:25

09:46:18 Franz Liszt: Liebestod from Wagner's 'Tristan und Isolde' S 447 Igor Levit, piano Sony 542445 7:36

09:56:00 Eric Coates: London Suite: Covent Garden Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 4:56

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:04:00 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 London Philharmonic Walter Weller Decca 4785437 1:38

10:05:58 Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:28

10:11:05 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 15:05

10:28:12 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:08

10:35:18 William Boyce: Symphony No. 3 Op 2 # 3 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 5:26

10:44:26 George Frideric Handel: Samson: Act 1 Sinfonia Anthony Halstead, horn English Concert Trevor Pinnock Archiv 419219 7:51

10:54:45 Carl Nielsen: Aladdin Suite Op 34 Swedish Radio Choir Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen CBS 44934 23:18

11:20:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 K 199 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 14:06

11:35:38 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Peter Serkin, piano RCA 68188 12:50

11:50:54 Giuseppe Verdi: Nabucco: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:10

12:06:21 Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' Op 11 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 12:11

12:20:52 Alexander Glazunov: Novelette No. 1 Op 15 # 1 St. Petersburg String Quartet Delos 3262 6:42

12:29:17 Jacques Offenbach: The Grand Duchess of Gérolstein: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 4:31

12:38:04 Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra Op 107 Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 7:04

12:46:52 George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 10:31

12:58:21 Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance K 605/2 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 1:40

13:00:27 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 3 Op 19 # 3 Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376 2:07

13:03:00 Felix Mendelssohn: Scherzo Op 81 # 2 Pacifica Quartet Cedille 82 3:26

13:08:49 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 9:03

13:20:34 Franz Schubert: Konzertstück D 345 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer DeutGram 437535 10:35

13:33:34 Joseph Lanner: Whirlwind Galop Op 142 # 1 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 1:46

13:38:54 Joseph Lanner: Waltz 'The Suitors' Op 103 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 7:19

13:48:35 Aaron Copland: El Salón México Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 11:42

14:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Johann Sebastian Bach (arr. Gabriela Montero): Improvisation on Prelude in C from the Well-Tempred Clavier Book I, BWV 846 Gabriela Montero, piano Album: Bach And Beyond EMI 64647 Music: 4:14

Johann Sebastian Bach: Concerto in D Minor for Two Violins and Orchestra, BWV 1043 Francisco Fullana & Nina Tso-Ning Fan, violins; St Paul Chamber Orchestra; Jeannette Sorrell, conductor St. Paul's United Church of Christ, Saint Paul, MN Music: 14:32

Consuelo Velazquez (arr. Gabriela Montero): Improvisation on "Besame Mucho" Gabriela Montero, piano from a concert with the Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 5:40

Howard Hanson: Symphony No. 4, "Requiem" Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 21:45

Miklos Rozsa: El Cid: Love Theme Daniel Hope, violin; Royal Stockholm Philharmonic Orchestra; Alexander Shelley, conductor Album: Escape to Paradise: The Hollywood Album DG 4792954 Music: 4:22

Alberto Favero (arr. Lilianna Cangiano): Te quiero Chicago a cappella; John William Trotter, Principal Music Director Chicago a cappella, Wentz Concert Hall, Naperville, IL Music: 4:28

Jose Monge Cruz (arr. Jonathan Miller): Rosa Maria Chicago a cappella; John William Trotter, Principal Music Director Chicago a cappella, Wentz Concert Hall, Naperville, IL Music: 2:57

John Adams: Short Ride in a Fast Machine Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Music Hall, Cincinnati, OH Music: 4:07

Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings in C Major, Op. 48 Daniel Hope & Benny Kim, violins; Philip Dukes & Carla Maria Rodrigues, viola; Eric Kim & Keith Robinson, cellos; Joseph Conyers & Edgar Meyer, double basses; The Dover Quartet; Simon Crawford-Phillips, conductor Savannah Music Festival, Congregation Mickve Israel on Monterey Square, Savannah, GA Music: 29:57

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:41 Joseph Lanner: Styrian Dances Op 165 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:51

16:08:35 Johann Strauss: Furioso Galop Op 114 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 2:45

16:13:50 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:29

16:27:10 Craig Armstrong: Romeo + Juliet: Balcony Scene Paul Bateman, piano Royal Philharmonic Paul Bateman Royal Phil 33 5:48

16:35:51 Robert Schumann: Carnaval: March of the Society of David Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 3:51

16:42:57 "PDQ Bach": Allegro con mucho brio from 'Howdy Symphony' New York Pick-Up Ensemble Peter Schickele Vanguard 79443 7:39

16:52:52 John Kander: Chicago: All That Jazz Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:21

16:58:02 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Aire from Act 3 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:56

17:04:11 Peter Tchaikovsky: Scherzo-fantaisie Op 72 # 10 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 6:06

17:20:11 Eric Whitacre: Oculi Omnium Eric Whitacre Singers Eric Whitacre Decca 16636 3:06

17:25:41 Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances Boston Pops John Williams Philips 426247 9:57

17:39:56 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

17:46:13 Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80682 3:21

17:52:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 373 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 6:46

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:46 Carl Maria von Weber: Bassoon Concerto Op 75 Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 16:53

18:27:24 Karl Jenkins: I'll Make Music Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:30

18:34:03 Karl Jenkins: The Armed Man Mass: Benedictus Christian Forshaw, saxophone Voces8 Decca 4785703 3:05

18:38:39 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 13:05

18:53:15 Karl Jenkins: Dona nobis pacem Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:17

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:40 Pietro Nardini: Violin Concerto Mischa Elman, violin Vienna State Opera Orchestra Vladimir Golschmann Vanguard 8033 14:20

19:18:24 Antonín Dvorák: Symphony No. 8 Op 88 Berlin Philharmonic Rafael Kubelik DeutGram 4795448 35:39

19:56:33 Georges Bizet: Chants du Rhin: Depart Kotaro Fukuma, piano EDP 2 2:20

20:00 SPECIAL: CIM Live, from Severance Hall – Cleveland Institute of Music Orchestra, Robert Spano, conductor

Gustav Mahler: Symphony No. 5

21:48:25 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 London Symphony Neeme Järvi Chandos 8885 2:53

21:51:18 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 16 London Symphony Neeme Järvi Chandos 8885 2:23

21:53:41 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 8 London Symphony Neeme Järvi Chandos 8885 2:53

21:56:34 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 12 London Symphony Neeme Järvi Chandos 8885 2:46

22:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

22:01:29 Mario Castelnuovo-Tedesco: Violin Concerto No. 2 Op 66 Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 31:16

22:34:32 Nikolai Tcherepnin: The Enchanted Kingdom Op 39 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 13:26

22:49:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 K 385 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 8:55

23:00 QUIET HOUR

23:01:42 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:48

23:06:30 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Chicago Symphony Daniel Barenboim Erato 45786 8:24

23:14:55 John Field: Adagio from Piano Concerto No. 2 John O'Conor, piano Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80370 3:47

23:20:12 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Preghiera Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 3:53

23:24:05 Padre Antonio Soler: Sonata No. 11 Martina Filjak, piano Naxos 572515 7:38

23:31:44 Anonymous: Lute Duet 'Le rossignol' Sharon Isbin, guitar Sony 745456 3:41

23:36:29 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

23:40:41 Robert Schumann: Liederkreis: Mondnacht Op 39 # 5 Greg Anderson, piano Steinway 30006 3:58

23:44:40 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68288 8:15

23:54:22 Sergei Liapunov: Etude No. 1 Op 11 # 1 Stephen Hough, piano MusicMasters 60108 3:29

23:58:19 Sir William Walton: Henry V: Touch her soft lips and part Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 48260 1:42