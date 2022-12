WCLV Program Guide 03-29-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:53 William Alwyn: Autumn Legend Rachael Pankhurst, Eng. horn Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 10:50

00:13:36 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio BWV 1006 David Russell, guitar Telarc 80584 3:58

00:21:15 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Gavotte BWV 1006 David Russell, guitar Telarc 80584 2:57

00:33:09 George Butterworth: English Idyll No. 1 BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 5:06

00:39:32 Scott Joplin: Solace Brian Dykstra, piano Centaur 3340 5:27

00:46:50 Georges Bizet: Symphony No. 1 Harold Gomberg, oboe New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 27:58

01:19:14 Christopher Theofanidis: Rainbow Body Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 12:57

01:33:25 Ernest Bloch: Baal Shem Gil Shaham, violin Canary 10 12:59

01:47:52 Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 7:17

01:56:10 Johannes Brahms: Romance Op 118 # 5 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:05

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Carl Nielsen: At the Coffin of a Young Artist Orchestra of the Mill; Andrew Penny, conductor Album: Scandinavian String Music Lydian 18132 Music: 4:21

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D, K. 136: Movement 3. Presto Ji-Won Song, Max Yiming Mao, Kenneth Naito, Noelle Naito, violins; Molly Wise, viola; Noemie Raymond-Friset, cello Heifetz Institute, University of Maryland Baltimore County (UMBC) Fine and Performing Arts Department, Linehan Concert Hall, UMBC, Baltimore, MD Music: 3:37

Esa-Pekka Salonen: Pollux (World Premiere) Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 11:48

Carl Nielsen: String Quartet in F major, FS 36, Op. 44 Danish String Quartet The Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 26:45

Johann Sebastian Bach: Duos: Gavotte from English Suite; Invention No. 13 in a minor Renaud Capuçon, violin; Gautier Capuçon, cello Album: Inventions: Renaud Capuçon, Gautier Capuçon Virgin 32626 Music: 4:30

Jean-Marie Leclair: Sonata in E Minor for Two Violins, Op. 3, No. 5 Chad Hoopes, violin; Arnaud Sussmann, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 10:06

Maurice Ravel: Bolero Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 15:20

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5 in G Major, BWV 816 Benjamin Grosvenor, piano Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 17:12

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:22 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 6 Op 18 # 6 Cypress String Quartet Avie 2348 24:40

04:29:35 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'O Mensch, bewein dein' Sünde gross' BWV 622 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 5:52

04:37:50 Frédéric Chopin: Etude No. 13 Op 25 # 1 Lang Lang, piano Sony 771901 3:11

04:42:09 Felix Mendelssohn: Psalm 2 'Warum toben die Heiden' Op 78 # 1 RIAS Chamber Chorus Marcus Creed Harm Mundi 2908304 6:41

04:50:15 Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 1 Op 9 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 32:11

05:26:19 Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 London Symphony Sir Charles Mackerras Mercury 434352 9:17

05:37:58 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins Op 3 # 10 Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 8:42

05:48:14 Tylman Susato: The Danserye: Bergerette 'Sans roch' New London Consort l'Oiseau 436131 3:07

05:51:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo K 371 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 6:26

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:40 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 Op 23 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:06

06:14:00 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:47

06:28:45 Franz Schubert: Scherzo from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 6:32

06:41:03 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Waltz Berlin Philharmonic Semyon Bychkov Philips 420237 8:15

06:50:44 Camille Saint-Saëns: Marche militaire française Op 60 London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 4:20

06:57:39 John Philip Sousa: March 'The High School Cadets' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7503 2:33

07:04:32 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 6:30

07:14:27 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 9:40

07:25:40 Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 2:17

07:30:43 Nino Rota: The Godfather: Love Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:10

07:39:06 Henry Mancini: Hatari: Baby Elephant Walk Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 2:23

07:41:59 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 20039 10:48

07:55:42 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:51

08:07:02 Leonard Bernstein: Mass: A Simple Song Canadian Brass RCA 68633 4:54

08:13:59 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 12:33

08:29:20 Stephen Foster: Nelly Was a Lady Thomas Hampson, baritone THM 5432 3:49

08:40:00 George Gershwin: Adagio from Piano Concerto Werner Haas, piano Monte Carlo Opera Orch Edo de Waart Philips 4788977 11:35

08:53:08 Leroy Anderson: Serenata BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 3:46

09:04:30 Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No.161 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 16:29

09:33:23 Irving Berlin: God Bless America Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 48224 4:13

09:41:32 Antonio Vivaldi: Concerto for Oboe & Bassoon RV 545 Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 9:01

09:52:55 James Scott Skinner: Hurricane Set Nicola Benedetti, violin Chamber Ensemble DeutGram 21290 4:01

09:57:52 Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite: Bourrée English String Orchestra William Boughton Nimbus 5068 2:42

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:07 Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 3:28

10:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Canadian Brass Steinway 30008 2:50

10:10:59 Sir William Walton: Henry V: Suite Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 16:22

10:28:35 Sir William Walton: Portsmouth Point Overture London Philharmonic Leonard Slatkin Virgin 61146 5:19

10:34:53 Gabriel Fauré: Impromptu No. 3 Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:30

10:42:57 Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 5:57

10:51:42 Felix Mendelssohn: Violin Concerto Op 64 Nathan Milstein, violin New York Philharmonic Bruno Walter Sony 64459 24:30

11:17:52 Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 158 13:32

11:33:29 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 12:10

11:46:38 Ludwig van Beethoven: Rondo WoO 6 Robert Levin, fortepiano Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 453438 10:54

12:06:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 K 124 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 13:54

12:23:50 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 82 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98265 7:10

12:32:16 Giovanni Bolzoni: Minuetto Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 3:57

12:40:30 Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 4:40

12:48:28 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:43

13:02:06 Yin Chengzong: Prelude from 'Yellow River' Concerto Lang Lang, piano China Philharmonic Long Yu DeutGram 8233 3:30

13:05:28 Huang Zi: Plum Blossoms in the Snow Xuefei Yang, guitar EMI 6322 2:06

13:11:02 Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 555868 18:12

13:29:07 Sir William Walton: Façade: Polka Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420155 1:15

13:32:28 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 # 3 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:34

13:42:50 Franz Schubert: Impromptu No. 2 D 899/2 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 4:46

13:48:40 Carl Friedrich Abel: Symphony Op 7 # 3 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 11:00

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach (arr. Bob James): Air Apparent Bob James piano; Nancy Stagnitta, flute Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 4:20

Bob James: In the Chapel in the Moonlight/Angela Bob James piano; Nancy Stagnitta, flute Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 6:50

Chris Rogerson: Duo Nicolas Kendall, violin; Efe Baltacigil, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 19:09

Josef Suk: Fantastic Scherzo Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Album: Suk: Fairy Tale / Fantasy in G Minor / Fantasticke scherzo Naxos 572323 Music: 14:51

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to the Marriage of Figaro Saint Paul Chamber Orchestra; Bobby McFerrin, conductor Album: Paper Music Sony 64600 Music: 4:13

Morley Calvert: Suite From The Monteregian Hills: Movements 1, 2, 4 Philadelphia Orchestra Brass Quintet: Anthony Prisk & James Ross, Trumpets; Jeffrey Lang, Horn; Nitzan Haroz, Trombone; Blair Bollinger, Bass Trombone Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 6:16

Shulamit Ran: Perfect Storm for Solo Viola Tabea Zimmermann, viola Princeton University Concerts, Richardson Auditorium, Princeton, NJ Music: 9:29

Jules Massenet: Meditation from Thais (Encore) Alexandre Da Costa, violin; Alexandra Nguyen, piano UCCS Presents/Classical 88.7 KCME/Adventure Culture Fund, Ent Center for the Arts, Colorado Springs, CO Music: 4:13

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet in Cm, K. 406 Mark Steinberg, violin; Grace Park, violin; Luke Fleming, viola; Milena Pajaro-van de Stadt, viola; Brook Speltz, cello Manhattan Chamber Players, Holy Trinity Lutheran Church, New York, NY Music: 24:41

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:31 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 6:23

16:05:30 Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute RV 540 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 12:03

16:14:08 Sir William Walton: Scherzo from Viola Concerto Yuri Bashmet, viola London Symphony André Previn RCA 63292 4:12

16:27:53 Frank W. Meacham: The American Patrol Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:54

16:34:13 Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 3:33

16:40:55 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 3 Op 10 Bournemouth Symphony José Serebrier Warner 65775 7:51

16:50:21 Peter Schickele: Two Rounds 'Hedi McKinley' & 'D'Indy's Turkey' Michèle Eaton, off-coloratura Telarc 80666 3:06

16:54:36 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 2 'Habanera' Op 21 # 2 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:07

17:05:03 Cole Porter: Kiss Me, Kate: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 6:10

17:21:17 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 12 S 244/12 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 9:35

17:31:22 Sir William Walton: Henry V: Two Pieces for Strings English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 5:17

17:41:49 Alexander Glazunov: Finale from Symphony No. 1 Op 5 Royal Scottish Nat'l Orch José Serebrier Warner 68904 9:33

17:54:12 Frank Bridge: Cherry Ripe English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:14

17:57:40 Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 1:27

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:58 Sir Richard Rodney Bennett: Far from the Madding Crowd: Suite BBC Philharmonic Rumon Gamba Chandos 9867 15:24

18:26:04 John Rutter: Suite Antique: Prelude John McMurtery, flute West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 4:10

18:32:25 John Rutter: Suite Antique: A Jazz Waltz John McMurtery, flute West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 3:33

18:37:30 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a CityMusic Cleveland Ryan McAdams CityMusic 2011 15:41

18:54:07 William Byrd: Miserere mei, Deus Cambridge Singers John Rutter Collegium 107 3:45

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:59 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Decca 4785437 15:59

19:20:17 Alexander Glazunov: Symphony No. 1 Op 5 Royal Scottish Nat'l Orch José Serebrier Warner 68904 34:04

19:55:59 Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 2:31

20:00 SPECIAL: Live from Kulas Hall, Cleveland Institute of Music Orchestra, Andrew Grams. Guest conductor; Sara Daneshpour, piano, student artist

Margaret Brouwer: Remembrances (1996)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2 in g Op 16

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in e Op 95 ‘From the New World’

22:20 NIGHT MUSIC with Rob Grier

22:20:47 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 11:32

22:35:17 Antonín Dvorák: Czech Suite Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 22:19

23:00 QUIET HOUR

23:01:12 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 Op 27 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 6:08

23:07:20 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 5:22

23:12:43 Eric Coates: Ballad for Strings Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 5:58

23:20:20 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5330 7:22

23:27:43 Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 Op 17 # 3 Yundi, piano Mercury 4812443 5:31

23:33:15 Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Janiculum Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 55600 6:58

23:42:31 Orlande de Lassus: Ave verum corpus Cambridge Singers John Rutter Collegium 134 4:09

23:46:41 Henryk Wieniawski: Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 5:05

23:52:55 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Fugue Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:16

23:56:26 Anton Bruckner: Fantasie Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 3:22