WCLV Program Guide 03-26-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:55 Franz Schubert: Adagio from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 13:25

00:16:25 Amy Beach: Les rêves de Colombine Op 65 Virginia Eskin, piano Northeastn 223 15:31

00:32:29 Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

00:40:08 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:06

00:46:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Concerto K 622 Robert Marcellus, clarinet Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 29:03

01:19:54 Sergei Prokofiev: Scythian Suite Op 20 Cleveland Orchestra Pierre Boulez MAA 75 21:05

01:42:01 Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Ondine 1188 7:55

01:51:23 Johannes Brahms: Intermezzo Op 118 # 6 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 5:02

01:56:50 Johannes Brahms: Feldeinsamkeit Op 86 # 2 Zuill Bailey, cello Telarc 32664 2:49

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Michael Torke: Spoon Bread: Movement 3 Eggs Tessa Lark, violin; Roman Rabinovich, piano Album: Spoon Bread: Michael Torke Ecstatic 2018 Music: 4:46

Claude Debussy: L'isle Joyeuse Frederic Chiu, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 6:03

Tessa Lark: Appalachian Fantasy Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:07

Robert Schumann: Symphony No. 1, in B-flat major, Op. 38, "Spring" Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 31:58

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Movement 8 Epilogue: Lent Rotterdam Philharmonic Orchestra; Yannick Nezet-Seguin, conductor Album: Ravel: Ballet and Dance Music EMI Classics 66342 Music: 4:25

Steve Reich: Mallet Quartet Sandbox Percussion: Jonathan Allen, Victor Caccese, Ian Rosenbaum, and Terry Sweeney String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 13:51

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto No. 3 in G for Violin and Orchestra, K. 216 Francisco Fullana, violin; Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 22:21

Maurice Ravel: Pavane pour une infante defunte Zohar Schondorf, horn; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 6:17

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:16 Dmitri Shostakovich: String Quartet No. 14 Op 142 Emerson String Quartet DeutGram 4795982 25:02

04:28:28 Michael Torke: Run Atlanta Symphony Yoel Levi Ecstatic 92203 6:30

04:37:46 Felix Mendelssohn: War March of the Priests New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

04:43:40 Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 31827 4:43

04:49:47 Igor Stravinsky: The Rite of Spring Cleveland Orchestra Pierre Boulez Sony 64109 34:29

05:28:29 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra S 359/1 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:38

05:40:19 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 5:07

05:45:39 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:00

05:52:10 Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture Op 78 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:26

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:52 Igor Stravinsky: Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 4:12

06:14:13 Ludwig van Beethoven: Allegro from Symphony No. 6 Op 68 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 9:53

06:25:38 Orlando Gibbons: Hosanna to the Son of David Stile Antico Harm Mundi 807555 2:46

06:28:47 John Field: Rondeau Mícéal O'Rourke, piano London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9534 7:22

06:41:25 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral Lisa Hansen, flute Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 10:55

06:54:00 Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1: March The Hague Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9815 3:47

06:58:22 John Philip Sousa: March 'Powhattan's Daughter' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559131 3:12

07:05:09 Alan Silvestri: The Polar Express: Suite Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 5:59

07:13:12 Claude Debussy: Images: Rondes de printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 7:39

07:21:32 George Gershwin: Impromptu in Two Keys Shai Wosner, piano Onyx 4172 2:27

07:25:54 Leonard Bernstein: West Side Story: Maria José Carreras, tenor Symphony Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 02:56

07:30:38 Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Concerto Italiano Op 31 Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 7:26

07:45:11 Maurice Ravel: La valse Vassily Primakov, piano LP Classic 1004 11:13

07:59:00 Frédéric Chopin: Prelude No. 19 Op 28 # 19 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 1:05

08:08:39 Sir Arnold Bax: Malta, G.C.: Finale Royal Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 5:26

08:15:57 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 10:13

08:27:48 Traditional: The Water is Wide Frederic Hand, guitar Willow 1036 3:01

08:31:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for String Trio K 563 Albers Trio Tre Sorell 2010 6:07

08:42:22 Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 14764 8:21

08:52:10 Clarence Cameron White: Levee Dance Op 26 # 2 Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:50

08:56:31 Miklós Rózsa: All the Brothers Were Valiant: Suite City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1056 5:03

09:06:48 Claude Debussy: Printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 16:41

09:36:17 Robert Schumann: Scherzo from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano DeutGram 22906 3:40

09:41:59 Sigfrid Karg-Elert: Praise the Lord with Drums and Cymbals Op 101 # 5 Paul Riedo, organ Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 58 3:25

09:45:55 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 Berlin Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 4795448 5:49

09:53:43 Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: I dreamt I dwelt Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:46

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Fandango BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 1:45

10:02:29 Enrique Granados: Spanish Dance No. 6 Op 5 # 6 Sir Angel Romero, guitar Telarc 80216 4:22

10:09:56 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:29

10:25:44 Franz Liszt: Paganini Etude No. 6 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:55

10:31:03 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Gavottes English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:44

10:41:34 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 6 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 7:18

10:54:30 Claude Debussy: Three Nocturnes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 22:25

11:19:05 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 663 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:31

11:32:37 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 Op 14 # 1 HJ Lim, piano EMI 64952 11:57

11:45:32 Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 14:05

12:03:39 Béla Bartók: Hungarian Sketches Chicago Symphony Pierre Boulez DeutGram 445825 10:47

12:18:58 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 10:55

12:31:02 Ludwig van Beethoven: Variations on Arne's 'Rule Britannia' WoO 79 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:09

12:37:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio K 409 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 7:05

12:49:19 Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80595 8:46

13:00:10 Anonymous: Lute Duet 'Drewrie's accordes' Sharon Isbin, guitar Sony 745456 1:33

13:01:44 Anthony Holborne: Galliard "The Fairie Round" Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 1:34

13:05:47 Claude Debussy: Images: Ibéria Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 18:32

13:25:20 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:56

13:33:43 Gian Carlo Menotti: Sebastian: Barcarolle New Zealand Symphony Andrew Schenck Koch Intl 7005 3:45

13:41:13 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 8:03

13:50:47 Claude Debussy: Première rapsodie Franklin Cohen, clarinet Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 8:34

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonio Vivaldi: Concerto in D minor, Op 3 No. 11, RV 565: Movements 3 & 4 Daniel Hope, violin; Chamber Orchestra of Europe Album: Daniel Hope plays Vivaldi DG 4777463 Music: 4:26

Maurice Ravel: Sonata posthume for violin and piano Daniel Hope, violin; Simon Crawford-Phillips, piano Savannah Music Festival, Trinity United Methodist Church, Savannah, GA Music: 13:48

Ricardo Lorenz: Dance Unlikely Concerto for Violin and Orchestra (Baile Improbable) Andres Cardenes, violin; ROCO; Andres Cardenes, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 18:00

Johann Sebastian Bach: Partita in A minor for Solo Flute BWV 1013 Emma Resmini, flute Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 10:59

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 "Jupiter Symphony": Movement 3 Orchestra of St. Luke's; Donald Runnicles, conductor Album: Mozart: Symphonies Nos. 39 & 41 Saint Luke's 3001 Music: 4:38

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 9 in C Major, Op. 59 No. 3: Movements 3 & 4 Vera Quartet: Pedro Rodriguez, violin; Patricia Garcia, violin; Ines Molares, viola; Justin Goldsmith, cello Performance Today Young Artists in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 11:48

Franz Doppler: L'Oiseau des bois (The bird of the forest), Op. 21 Elizabeth Mann, flute; Michael Thornton, horn; David Alexander, horn; Madison Warren, horn; Jason Friedman, horn Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 5:45

Gustav Mahler: Symphony No. 9: Movement 4 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 25:45

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:23 Hector Berlioz: Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 5:49

16:07:24 Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 4:42

16:14:32 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

16:27:51 Alan Silvestri: The Abyss: End Titles Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80342 4:09

16:35:39 Igor Stravinsky: Fireworks Op 4 Chicago Symphony Pierre Boulez DeutGram 437850 3:47

16:42:26 Oskar Nedbal: The Winegrower's Bride: Overture Carlsbad Symphony Douglas Bostock Classico 192 8:01

16:52:12 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 4:22

16:58:57 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Pour, oh pour the pirate sherry Nicholas Folwell, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 1:31

17:04:00 Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 6:25

17:13:09 Béla Bartók: Rhapsody No. 1 Kyung Wha Chung, violin City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54211 10:00

17:25:57 Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56 # 3 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 8:45

17:39:23 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 6:13

17:47:13 Igor Stravinsky: Pulcinella: Overture Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 2:03

17:52:44 Joseph Haydn: Allegro from Symphony No. 31 Orchestra of St Luke's Sir Charles Mackerras Telarc 80156 6:57

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:13 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 449213 15:15

18:25:03 Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 7:09

18:34:48 Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von Christian Gerhaher, baritone Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4779060 3:27

18:39:44 Igor Stravinsky: Scherzo fantastique Op 3 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 471197 11:23

18:53:14 Igor Stravinsky: Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 4:12

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:26 Ignaz Pleyel: Cello Concerto Ivan Monighetti, cello Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901599 21:57

19:26:47 Joseph Haydn: Symphony No. 104 Vienna Philharmonic Pierre Boulez ViennaPhil 2009 30:46

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:07 Claude Debussy: Jeux Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 16:02

20:18:52 Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 5 Op 24 Henryk Szeryng, violin RCA 300350 20:07

20:40:56 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Act 4 Russian State Symphony Dmitry Yablonsky Naxos 555873 17:40

21:02:26 Michael Haydn: Symphony No. 25 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 16:01

21:20:18 E. J. Moeran: In the Mountain Country Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 7:04

21:29:22 Frederick Delius: Caprice & Elegy János Starker, cello Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 63665 7:43

21:39:57 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 158 Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 7:31

21:50:10 Igor Stravinsky: Pulcinella - Ballet with Song after Roxana Constantinescu, mezzo Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 38:51

22:30:55 Sergei Rachmaninoff: The Rock Op 7 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 12:55

22:46:11 Joseph Haydn: Adagio cantabile from Symphony No. 68 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 8 12:34

23:00 QUIET HOUR

23:01:43 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 5:52

23:07:35 Giacomo Puccini: Adagietto Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:13

23:11:49 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 1 Op 26 Charles Owen, piano Avie 2240 4:51

23:18:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 K 385 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 8:55

23:27:21 Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80462 8:58

23:37:21 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Pas d'action Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 4:37

23:41:59 Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8 André Previn, piano Philips 442123 9:17

23:51:17 Traditional: The Water is Wide Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:49

23:56:17 Duke Ellington: Melancholia Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:49