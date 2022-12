WCLV Program Guide 03-25-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory shares performance highlights from the 2019 Danenberg Honors Recital, plus the Oberlin College Choir in Tarik O'Regan's Triptych, the Oberlin Orchestra in Jennifer Higdon's Concerto for Orchestra and Prokofiev's Piano Concerto No. 3 with 2018-19 Concerto Competition winner Crystal Jiang, and excerpts from faculty recitals featuring pianist Peter Takács and harpsichordist Mark Edwards.

01:33:08 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 2 Op 2 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 25:55

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Astor Piazzolla: Adios, Nonino Emanuel Ax, piano; Pablo Ziegler, piano Sonari 62728

02:06:35 Astor Piazzolla: Triunfal Libby Blatt, bass; Joan Singer, violin; Phil Hosford, piano; Jennifer Rickard, violin; Kerry Van Laanen, cello QuinTango QuinTango 7002612433

02:09:38 Astor Piazzolla: Libertango Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Orchestra Edward Gardiner EMI Classics 53255

02:15:19 Jose Bragato: Graciela y Buenos Aires: Tango for Solo Cello & String Orchestra Viktor Aepli, cello Camerata Bariloche, Chamber Orchestra of Argentina Sono Luminus 90201

02:24:22 Isaac Albeniz: Tango, Op. 165, No. 2 Pierre Huybregts, piano

02:27:05 Joan Albert Amargos: Tango Catala Michala Petri, recorder; Lars Hannibal, guitar Dacapo 8226900

02:31:23 Jacob Gade: Tango Jalousie Tamara Smirova, violin Boston Pops Orchestra Keith Lockhart RCA Victor Red Seal 63717

02:39:13 Miguel del Aguila: Concierto en Tango, Op. 110 Roman Mekinulov, cello Buffalo Philharmonic Orchestra JoAnn Falletta Beau Fleuve 094951

03:00:45 Antonio Soler: Concerto No.1 in C & Concerto No. 2 in A Anton Heiller, organ; Erna Heiller, harpsichord Vanguard Classics 35

03:21:13 Moises Simons: El Manisero (or "The Peanut Vendor") (arr. by Jose A. Bornot) Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

03:28:00 Anonymous 18th century Bolivia: Sonata Chiquitanas No. 18 Florilegium Channel Classics 22105

03:37:30 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b, BWV 1067 Niurka Gonzalez, flute Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

03:59:53 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Scherzino Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 1:19

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:33 Hector Berlioz: Symphonie fantastique Op 14 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 54:30

05:01:30 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 32 H 16:44 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 12:00

05:15:24 Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 18:19

05:37:10 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 16:19

05:54:04 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 8 'Habanera' Op 26 # 2 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:55

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:20 Carl Stamitz: Rondeau from Viola Concerto No. 1 Victoria Chiang, viola Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Naxos 572162 4:25

06:13:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 12:19

06:27:09 Billy Strayhorn: Lush Life Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 6:25

06:39:21 John Rutter: Suite for Strings Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 12:21

06:53:28 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 4:08

06:58:23 Fred K. Huffer: March "Black Jack" USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:38

07:04:55 Maurice Ravel: Menuet antique Sean Chen, piano Steinway 30029 6:41

07:13:38 Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8481 11:42

07:27:31 Franz Schubert: Minuet from Symphony No. 4 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 3:27

07:32:07 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 6:52

07:44:09 Peter Tchaikovsky: Allegro from String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 10:39

07:58:09 John Dowland: Sleep, wayward thoughts Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:34

08:07:24 Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto Op 85 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 4:25

08:14:10 Michael Haydn: Symphony No. 34 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 8:57

08:24:08 Leroy Anderson: The Classical Jukebox BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 3:03

08:28:11 Frank Bridge: The Sea: Seascape BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 7:12

08:40:19 Franz Schubert: Rondo from Piano Trio No. 1 D 898 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 8:41

08:50:36 Percy Grainger: Scotch Strathspey & Reel Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:35

09:05:11 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 17:43

09:26:21 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: White Swan Pas de Deux Kirill Terentiev, violin Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 9:08

09:37:43 Máximo Diego Pujol: Suite mágica: Tango Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 4:18

09:42:57 Paul Halley: Appalachian Morning Boston Pops John Williams Sony 48224 4:21

09:49:28 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 8:22

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:20 Leroy Anderson: The Typewriter Alasdair Malloy, typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:35

10:02:41 Erik Satie: Sonatine bureaucratique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:14

10:07:15 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 11:42

10:21:19 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 5:29

10:27:59 Marc-André Hamelin: Etude No. 4 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 3:56

10:35:09 Stephen Hough: Etude de concert Stephen Hough, piano Hyperion 67043 3:52

10:40:25 Manuel de Falla: La vida breve: Interlude & Spanish Dance Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80149 7:00

10:51:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 15 K 450 Robert Casadesus, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 780837 22:00

11:15:48 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:07

11:33:53 Béla Bartók: Rhapsody No. 2 Kyung Wha Chung, violin City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54211 10:53

11:46:50 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 104 S 161/5 Roberto Plano, piano Azica 71222 7:06

11:56:13 Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 2:59

12:06:47 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 Op 45 # 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 416623 12:08

12:20:28 Zdenek Fibich: Scherzo from Symphony No. 2 Op 38 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9328 8:26

12:30:19 Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Oberlin Symphony Robert Spano Oberlin 8 6:11

12:38:41 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668 6:14

12:49:23 Tomaso Albinoni: Sinfonia for 2 Oboes Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 8:22

12:59:58 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 1:35

13:01:33 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Galop Op 97 Philadelphia Orchestra Riccardo Chailly Decca 452597 2:10

13:06:10 Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Indianapolis Symphony Jun Märkl Telarc 32927 14:44

13:22:27 Johannes Brahms: Rhapsody Op 79 # 2 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214 7:30

13:34:30 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 5:13

13:40:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 6:14

13:48:32 Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 8:44

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Michael Torke: Spoon Bread: Movement 3 Eggs Tessa Lark, violin; Roman Rabinovich, piano Album: Spoon Bread: Michael Torke Ecstatic 2018 Music: 4:46

Claude Debussy: L'isle Joyeuse Frederic Chiu, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 6:03

Tessa Lark: Appalachian Fantasy Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:07

Robert Schumann: Symphony No. 1, in B-flat major, Op. 38, "Spring" Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 31:58

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Movement 8 Epilogue: Lent Rotterdam Philharmonic Orchestra; Yannick Nezet-Seguin, conductor Album: Ravel: Ballet and Dance Music EMI Classics 66342 Music: 4:25

Steve Reich: Mallet Quartet Sandbox Percussion: Jonathan Allen, Victor Caccese, Ian Rosenbaum, and Terry Sweeney String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 13:51

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto No. 3 in G for Violin and Orchestra, K. 216 Francisco Fullana, violin; Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 22:21

Maurice Ravel: Pavane pour une infante defunte Zohar Schondorf, horn; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 6:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:02 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 6:01

16:07:23 Wolfgang Amadeus Mozart: March in D K 335/1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 3:52

16:13:16 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 12:25

16:28:17 Maurice Jarre: Lawrence of Arabia: Main theme London Philharmonic John Mauceri LPO 86 2:10

16:35:17 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Concerto BWV 1053 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 5:03

16:42:45 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 5 Op 76 London Symphony Witold Rowicki Philips 4788977 7:48

16:53:09 Scott Joplin: The Cascades Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:05

16:58:10 Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Presto Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 60311 2:06

17:04:16 Johann Adolph Hasse: Sinfonia Op 3 # 5 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453435 7:15

17:20:44 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 12 S 139/12 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:46

17:28:13 Béla Bartók: Suite No. 1: Allegro vivace Op 3 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 7:15

17:39:38 John Field: Nocturne No. 8 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:03

17:45:37 Anderson & Roe: Papageno! Greg Anderson, piano Steinway 30006 3:51

17:53:27 Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 6:30

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:42 Antonín Dvorák: Adagio from Symphony No. 6 Op 60 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 13:05

18:23:58 Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 4:38

18:30:29 Sir Edward Elgar: Chanson de matin Op 15 # 2 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 3:11

18:35:28 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 Martha Argerich, piano London Symphony Claudio Abbado DeutGram 4793449 17:30

18:54:14 Sir Edward Elgar: Sospiri Op 70 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 3:44

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:13 Bedrich Smetana: Libuse: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 8:28

19:13:18 Antonín Dvorák: Symphony No. 6 Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430204 41:59

19:56:53 Antonín Dvorák: Legend No. 7 Op 59 # 7 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 2:46

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:50 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 16:41

20:19:10 Jean Sibelius: Symphony No. 7 Op 105 Helsinki Philharmonic Paavo Berglund EMI 68646 21:25

20:41:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music K 367 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 16:16

21:02:37 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67307 19:53

21:23:46 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 Op 37 # 2 Byron Janis, piano EMI 56780 6:20

21:31:49 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 5:24

21:40:28 Béla Bartók: Suite No. 1: Finale Op 3 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 7:07

21:50:15 Johannes Brahms: Piano Quintet Op 34 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orch String Quartet Decca 425839 40:55

22:32:06 George Frideric Handel: Trio Sonata Op 5 # 4 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 12:58

22:47:42 Ernest Bloch: Suite Modale Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 12:52

23:00 QUIET HOUR

23:02:49 Nicolò Paganini: Romance from Grand Sonata for Guitar & Violin Gil Shaham, violin DeutGram 4795448 4:26

23:07:16 Arvo Pärt: Da pacem Domine Estonian Phil. Chamber Choir Tallinn Chamber Orchestra Tonu Kaljuste ECM 12599 4:53

23:12:09 Bill Evans: Turn Out the Stars Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:18

23:18:40 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 Op 50 Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 8:33

23:27:13 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 9:13

23:37:22 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 3:49

23:41:11 Leopold Stokowski: Es ist vollbracht! from Bach's 'St. John Passion' Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 8:41

23:49:53 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 4:56

23:57:00 Richard Strauss: Träumerei Op 9 # 4 John O'Conor, piano Telarc 80391 2:35